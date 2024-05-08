Logos 在有史以来最大的比特币区块中发表宣言

通过比特币序数集合和破纪录的区块铭文，将支持者吸引到其网络状态技术堆栈中。





比特币向世界展示了即使在恶劣的环境中，脱离国家垄断机构也是可能的，这证明“退出”是变革的有效催化剂。Logos 技术堆栈旨在扩展比特币的属性，以便部署其他管理机构，同时在整个设计过程中保护隐私。





为了表明我们对原则和使命的承诺，我们在比特币区块链上铭刻了我们的宣言。比特币验证了密码朋克的梦想，并启发了 Logos。它理所当然地将为子孙后代守护我们的愿景。象征性地，我们的网络空间独立宣言刻在 2009 年在 3,479 区块中创建的中本聪上。我们的铭文占据了迄今为止最大的区块——3.969430 MB。





我们向支持者致敬，并向他们提供一系列比特币序数。这些铭文被称为 Logos 运营商，将作为生态系统的切入点，使人们能够退出现有的互联网系统和传统治理机构。Logos 堆栈的构建块计划在今年年底上线，包括测试网上Nomos第 1 层的基本功能。





Logos Exit Operator将在未来几周和几个月内提供有关运营商铭文的更多信息。那些对塑造未来主权虚拟领土感兴趣的人可以从这里开始： exit.logos.co 。

Logos 技术栈

构建网络国家等主权数字社区需要构建可扩展的基础设施及其核心组件。该基础设施由底层技术堆栈组成，工程师可以在其之上、附近和周围构建。





技术堆栈包括但不限于区块链或共识层、通信层和去中心化文件存储。本文概述了每一层以及它们如何促进网络状态发展。在解开这些部分之前，每个人都必须了解网络状态基础设施的关键考虑因素，尤其是对于 Logos 堆栈而言。这些考虑因素包括政治中立和公共产品发展。









让我们深入探讨三个主要的重要网络状态基础设施部分，从区块链层开始。

区块链层

区块链层由网络状态的共识层和财务层组成。区块链是一种去中心化账本，允许进行私密且信任最小化的交易。这种区块链还应具有适应性和模块化，这意味着工程师和开发人员可以使用该技术构建网络状态机构。区块链应该能够轻松地与其他区块链和应用程序交互，通过新兴的 web3 生态系统创建连接网络。但什么是 web3？风险投资公司 a16z 的Chris Dixon表示：“Web3 是由建设者和用户拥有的互联网，由代币协调。”换句话说，web3 是通过区块链技术扩展和放大的互联网，尤其是通过使用去中心化应用程序（简称“dapps”）。但为什么网络状态甚至需要区块链层呢？





网络状态区块链层的目的是最终确定群体决策并生成交易证明。这些交易可以包括对网络状态成员资格的投票、分配的股份或在该网络状态内进行交易的代币。然而，由于区块链层是一个基础层，网络状态可以铸造自己独特的代币、股份或其他与该特定网络状态的代币经济学和治理相关的交易工具。此外，在智能合约的帮助下，区块链还可用于帮助建立社会规则并根据网络状态的特定章程或规则集执行某些协议。

通信层

网络国家还需要各种沟通努力，尤其是其成员之间的沟通。这种沟通可以是私密的，也可以是透明的，这取决于用户的目标和动机。例如，成员可能需要作为一个集体组织相互交流，并以一种利用现代在线消息系统和额外的隐私保护保证的方式组织他们的活动。通信层也必须是点对点的或完全分散的，以加强其抗审查能力并保持政治中立。





通信层应允许人机或机器对机器通信。例如，每当有人与网络状态区块链或其 dapp 交互时，他们都需要与该应用程序进行“握手”并签署交易才能访问它。此通信层将支持所有这些类型的通信和与网络状态 web3 环境的交互。

分散式文件存储

持久的去中心化存储是开发政治中立公共产品基础设施的另一个关键组成部分。目前，互联网上几乎所有数据都通过中心化服务器存储，容易受到黑客攻击和数据泄露。这些服务器存在单点故障。为了使网络状态保持可行性并抵御攻击者，它们所包含的任何文件或数据都必须保持足够的去中心化。





去中心化文件存储系统将使用新颖的零知识加密技术进行远程审计，并采用新颖的带宽优化技术，使这种基于节点的存储成为现实。从某种意义上说，去中心化存储应用程序代表了一种新型互联网的基础设施，其中数据不会堆积在容易受到攻击的蜜罐中。

Logos 基础设施和可扩展性设计

Logos 集体团队正在积极构建网络状态的基础设施，包括区块链层、通信层和分散存储。它们被称为：





通信层 Waku 已经投入运行，并被各种项目使用。然而，扩展它仍然是一个核心挑战，以及目前正在作为概念验证的一部分积极开发的其他层。目前，Waku 无法在保护隐私的同时快速扩展到数百万人。同样的问题也适用于分散存储协议 Codex 和模块化区块链层 Nomos。然而，一旦工程师解决了所有基础设施层与可扩展性相关的问题并做出权衡，企业家就可以在 Logos 网络状态基础设施之上自由地构建他们愿景的网络状态。





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