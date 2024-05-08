Logolar Şimdiye Kadarki En Büyük Bitcoin Bloğunda Manifesto Yazıyor

Destekçilere, Bitcoin Ordinals koleksiyonu ve rekor kıran blok yazısı ile ağ durumu teknoloji yığınına logolar.





Bitcoin, devlet tekelindeki kurumlardan çıkışın düşmanca ortamlarda bile mümkün olduğunu dünyaya gösterdi ve 'çıkışın' değişim için etkili bir katalizör olduğunu kanıtladı. Logos teknoloji yığını, tasarım genelinde gizliliği korurken Bitcoin'in özelliklerini diğer yönetim kurumlarının konuşlandırılmasını sağlayacak şekilde genişletmek için tasarlandı.





İlkelerimize ve misyonumuza olan bağlılığımızı göstermek için manifestomuzu Bitcoin blok zincirine yazdık. Bitcoin, şifrepunk rüyasını doğruladı ve Logolara ilham verdi. Gelecek nesiller için vizyonumuzu koruması yerinde olacaktır. Sembolik olarak, Siber Uzayda Bağımsızlık Bildirgemiz, 2009 yılında 3.479. blokta oluşturulan Nakamoto satoshi'nin üzerinde yazılıdır . Yazıtımız bugüne kadarki en büyük bloğu kaplıyor — 3.969430 MB.





Saygımız, destekçilerimiz için bir dizi Bitcoin sırasına kadar uzanıyor. Logo operatörleri olarak adlandırılan yazıt koleksiyonu, insanların mevcut internet sisteminden ve eski yönetim kurumlarından çıkmalarını sağlayacak ekosisteme giriş noktası görevi görecek. Nomos Layer 1'in test ağında temel işlevleri de dahil olmak üzere Logo yığınının yapı taşlarının yıl sonuna kadar yayına alınması planlanıyor.





Logolar Çıkış Operatörü, önümüzdeki haftalar ve aylarda operatör yazıları hakkında daha fazla bilgi sunacak. Yaklaşan egemen sanal bölgeyi şekillendirmekle ilgilenenler buradan başlayabilir: çıkış.logos.co .

Logos teknoloji yığını

Ağ durumları gibi bağımsız dijital topluluklar oluşturmak, ölçeklenebilir bir altyapının ve onun temel bileşenlerinin tasarlanmasını gerektirir. Bu altyapı, mühendislerin üstüne, yanına ve çevresine inşa edebileceği temel katman teknoloji yığınından oluşur.





Teknoloji yığını, bir blockchain veya fikir birliği katmanı, bir iletişim katmanı ve merkezi olmayan dosya depolamayı içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, her katmana ve bunun ağ durumu gelişimine nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin üst düzey bir genel bakış sağlar. Bu parçaları açmadan önce herkesin ağ durumu altyapısına, özellikle de Logos yığınına ilişkin kritik hususları anlaması gerekir. Bu hususlar arasında siyasi tarafsızlık ve kamu mallarının geliştirilmesi yer almaktadır.





Ağ durumlarında siyasi tarafsızlık, teknoloji altyapısının, kullanıcıların siyasi veya felsefi hedeflerini karşılayan ağ durumlarının gelişimini teşvik ettiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, politik olarak tarafsız bir yığın, mühendislerin, değeri ne olursa olsun, doğrudan ağ durumu vizyonuna değerler oluşturmasına olanak tanır. İlkeli geliştirme, altyapının özel (uygun olduğu yerde), merkezi olmayan, izinsiz, açık kaynaklı ve erişilebilir kalmasını gerektirir. Kamu mallarının geliştirilmesi, topluluğun ağ üzerinde fikir birliği yoluyla kabul edip etmediğine bağlı olarak herkesin görüntüleyebileceği, kopyalayabileceği, artırabileceği veya değiştirebileceği açık kaynak teknolojisinin yaratılması anlamına gelir. Teknoloji tescilli değildir ve herhangi bir kişiye veya gruba ait değildir. Bu açık geliştirme anlayışı, teknolojide açıklardan yararlanma, arka kapılar veya zararlı algoritmalar oluşturmanın mümkün olmadığı bir ortam yaratır. Bu kamu malları odağı, teknolojiyi ve ilgili tüm aktörleri dürüst tutar. Herkes kodu hızlı bir şekilde inceleyebilir, değişiklik yapabilir veya yarım yamalak davranışlara dikkat çekebilir.





Blockchain katmanından başlayarak hayati önem taşıyan üç ana ağ durumu altyapısı parçasına dalalım.

Blok zinciri katmanı

Blockchain katmanı, ağ durumunun konsensüs ve finansal katmanlarından oluşur. Blockchain, özel ve güveni en aza indirilmiş işlemlere izin veren merkezi olmayan bir defterdir. Bu blok zincirinin aynı zamanda uyarlanabilir ve modüler hale getirilmesi gerekiyor; bu, mühendislerin ve geliştiricilerin teknolojiyi kullanarak ağ devlet kurumları oluşturabilecekleri anlamına geliyor. Blok zincirinin diğer blok zincirleri ve uygulamalarla kolayca etkileşime girmesi ve ortaya çıkan web3 ekosistemi aracılığıyla bir bağlantı ağı oluşturması gerekiyor. Peki web3 nedir? Risk sermayesi şirketi a16z'den Chris Dixon şöyle diyor: "Web3, inşaatçıların ve kullanıcıların sahip olduğu, jetonlarla yönetilen internettir." Başka bir deyişle web3, özellikle merkezi olmayan uygulamalar veya kısaca "dapp'ler" kullanılarak blockchain teknolojisiyle genişletilen ve güçlendirilen internettir. Peki neden ağ durumlarının bir blockchain katmanına ihtiyacı var?





Ağ durumları için bir blockchain katmanının amacı, grup kararlarını sonuçlandırmak ve işlemlerin kanıtını oluşturmaktır. Bu işlemler, ağ durumu üyeliğine yönelik oyları, tahsis edilen paylaşımları veya söz konusu ağ durumunda işlem yapmak için bir belirteci içerebilir. Bununla birlikte, blockchain katmanı bir temel katman olduğundan, ağ durumlarının kendi benzersiz tokenlarını, paylaşımlarını veya o belirli ağ durumunun tokenomikleri ve yönetişimiyle ilgili diğer işlem araçlarını basması mümkündür. Ayrıca, akıllı sözleşmelerin yardımıyla, toplumsal kuralların oluşturulmasına ve ağ devletinin özel anayasasına veya kurallarına dayalı olarak belirli anlaşmaların yürütülmesine yardımcı olmak için bir blockchain de kullanılabilir.

İletişim katmanı

Bir ağ durumu, özellikle üyeleri arasında çeşitli iletişim çabalarını da gerektirir. Bu iletişim, kullanıcıların amaç ve motivasyonlarına bağlı olarak özel veya şeffaf olabilir. Örneğin, üyelerin kolektif bir kuruluş olarak birbirleriyle etkileşime girmesi ve faaliyetlerini, gizliliği koruyan ek garantilerle birlikte modern çevrimiçi mesajlaşma sistemlerinden yararlanacak şekilde düzenlemeleri gerekebilir. Sansüre karşı direnci güçlendirmek ve politik olarak tarafsız kalabilmek için iletişim katmanının aynı zamanda eşler arası veya tamamen merkezi olmayan bir yapıya sahip olması gerekiyor.





İletişim katmanı, insan-makine veya makine-makine iletişimine izin vermelidir. Örneğin, birisi ağ durumu blok zinciriyle veya dapp'leriyle etkileşime girdiğinde, uygulamaya erişmek için bir 'el sıkışma' yapması ve o uygulamayla bir işlem imzalaması gerekir. Bu iletişim katmanı, tüm bu tür iletişimleri ve ağ durumu web3 ortamıyla etkileşimleri mümkün kılacaktır.

Merkezi olmayan dosya depolama

Dayanıklı merkezi olmayan depolama, politik açıdan tarafsız kamu malları altyapısı geliştirmenin bir diğer kritik bileşenidir. Şu anda internetteki verilerin neredeyse tamamı merkezi sunucularda saklanıyor ve saldırılara ve veri sızıntılarına açık durumda. Bu sunucular tek bir arıza noktasını barındırır. Ağ durumlarının saldırganlara karşı uygulanabilir ve dirençli kalması için, içerdikleri tüm dosya veya verilerin yeterli merkeziyetsizliğe sahip olması gerekir.





Merkezi olmayan dosya depolama sistemleri, uzaktan denetim amacıyla yeni sıfır bilgi şifreleme tekniklerini ve bu tür düğüm tabanlı depolamayı gerçeğe dönüştüren yeni bant genişliği optimizasyonlarını kullanacak. Bir bakıma, merkezi olmayan depolama uygulamaları, verilerin kolayca ele geçirilebilecek bal kaplarında birikmediği yeni bir tür internetin altyapısını temsil ediyor.

Logo altyapısı ve ölçeklenebilirlik tasarımı

Logos kolektifindeki ekip, blockchain katmanı, iletişim katmanı ve merkezi olmayan depolama da dahil olmak üzere ağ durumları için aktif olarak altyapı inşa ediyor. Arandılar:

Nomos : Özel, egemen ve modüler blockchain Waku : Özel, sansüre dayanıklı, ölçeklenebilir mesajlaşma Codex : Veri kalıcılığı sunan sansüre dayanıklı veri depolama





İletişim katmanı Waku halihazırda çalışıyor ve çeşitli projeler tarafından kullanılıyor. Ancak kavram kanıtlamanın bir parçası olarak şu anda aktif olarak geliştirilmekte olan diğer katmanlarla birlikte ölçeklendirmek de merkezi bir zorluk olmaya devam ediyor. Şu anda Waku, gizliliği koruyarak milyonlarca kişiye hızlı bir şekilde ölçeklenemiyor. Aynı sorun, merkezi olmayan depolama protokolü Codex ve modülerleştirilmiş blok zinciri katmanı Nomos için de geçerlidir. Ancak mühendisler sorunları çözdükten ve tüm altyapı katmanları için ölçeklenebilirlikle ilgili tavizler verdikten sonra girişimciler, kendi vizyonlarının ağ durumunu Logos ağ durumu altyapısının üzerine özgürce inşa edebilirler.





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