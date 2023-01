Le métaverse n'est pas encore réel

LEARN MORE ABOUT @BARTHILLERICH 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Avec des projets comme Decentraland et Sandbox en direct ou en cours de test public, il est un peu controversé de déclarer que le métaverse n'est pas réel.





Il n'est pas rare de rencontrer des attentes selon lesquelles des projets nouvellement formés seront en mesure de «construire le métaverse» bientôt ou dans les deux prochaines années. Pour être franc, cela n'arrivera pas. Amener le métavers à la réalité est le plus grand défi technologique auquel l'humanité ait jamais été confrontée. C'est l'intersection du jeu, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la blockchain, des DAO, des NFT, des crypto-monnaies et de nombreuses autres technologies avancées, dont certaines n'ont pas encore été créées. Il faudra de nombreuses années, des centaines, voire des milliers de personnes travaillant ensemble et plus de 100 millions de dollars pour qu'un projet apporte réellement la première instance d'une expérience métavers aux masses.





Pour vraiment plonger dans le moment où le métaverse sera réellement une réalité, nous devons mettre de l'ordre dans certaines idées fausses courantes, puis disséquer ce qui définit le concept général du métaverse.





Venez découvrir ce que j'ai appelé la « plate-forme métavers » et découvrez pourquoi elle est différente de ce qui est disponible pour les consommateurs aujourd'hui.

Personne ne «construit le métaverse»

"Notre équipe construit le métaverse."





Semble familier? Si vous êtes plongé dans l'espace Web3, vous l'entendez probablement (ou des variations de celui-ci) tout le temps. Je sais que je le sais. C'est épuisant.





Le problème avec ces types d'instructions est qu'aucune équipe Web3 ne construit réellement le métaverse . Cela s'apparenterait à une entreprise de la bulle Internet de la fin des années 90 affirmant qu'elle «construisait Internet». Cela n'aurait aucun sens, n'est-ce pas?





Aucune entité unique ne possédera ou ne contrôlera l'ensemble du métaverse. Il s'agira d'un vaste réseau de ce que j'aime appeler des « entrées de métaverse », allant des plates-formes de métaverse massives aux mondes/jeux Web3, aux collections NFT et aux outils, applications et technologies natifs Web3. Tout se réunit pour former le métaverse, tout comme des centaines de milliers de sites Web et d'outils se réunissent pour former l'Internet d'aujourd'hui que vous et moi vivons quotidiennement. Comme "l'internet" du Web2, le "métaverse" sera l'écosystème parapluie global dans lequel tout le reste du Web3 existera éventuellement.





Il y a une distinction clé à faire entre ce que j'ai catégorisé comme des mondes/jeux Web3 et des plateformes métavers : les plateformes ne sont pas encore arrivées, les mondes et les jeux oui.





Mondes et jeux

Des projets comme Sandbox et Decentraland sont deux exemples marquants d'un monde Web3. Ce sont de grands jeux MMO qui offrent une expérience de monde ouvert où les utilisateurs peuvent créer, jouer et gagner le jeton crypto natif du projet. Il n'y a pas d'expérience linéaire obligatoire; les utilisateurs sont aux commandes lorsqu'il s'agit de la façon dont ils interagiront avec le monde et utiliseront ses offres pour le plaisir et le profit.





Ces mondes sont comme un point à mi-chemin sur la route d'une plate-forme métavers et sont généralement confondus pour être des plates-formes métavers. Bien que ces mondes joueront un rôle important dans l'industrie du métaverse, ils ne seront pas au sommet du Web3 lorsque la poussière retombera sur une industrie mature de plusieurs billions de dollars et qu'ils n'atteindront pas la vision complète du métavers.





Semblables aux mondes Web3 mais à plus petite échelle et moins complexes, les jeux Web3 comme Axie Infinity , Aurory et les prochaines versions très attendues Parallel et Clementine's Nightmare offrent une expérience de jeu non ouverte et plus traditionnelle avec l'intégration supplémentaire de Play to Earn (P2E) et NFT.

Aurory : "Tokané a besoin d'un héros pour aider à invoquer les gardiens"

Plateformes métavers

Lorsque les gens pensent au métaverse, ils imaginent généralement un monde 3D vaste et immersif semblable à l'Oasis dans Ready Player One. Cette vision implique des centaines, voire des milliers de mondes uniques, tous connectés dans une expérience MMO persistante que les utilisateurs peuvent explorer. Entrez dans la « plate-forme métaverse ».

Ces plates-formes concrétiseront le concept de métaverse ; jusqu'à ce qu'une véritable plate-forme de métaverse soit lancée publiquement, le métaverse n'est pas réel. Ils présenteront de vastes économies virtuelles avec une variété de mondes Web3, tous connectés de manière transparente sur la même infrastructure technologique sous-jacente. Ils offriront des opportunités infinies pour jouer, travailler et gagner des crypto-monnaies. Les principales différences entre une plate-forme métaverse et nos exemples de monde Web3 sont les suivantes :





Un monde Web3 ne peut pas y importer un autre monde Web3. Sandbox n'a pas pu intégrer l'ensemble du projet Decentraland et $MANA dans son écosystème. Une plate-forme métavers le pourrait. Si un monde Web3 échoue, le projet est terminé. Cependant, sur une plate-forme métaverse avec de nombreux mondes, l'échec d'un monde ne signifie pas l'échec de la plate-forme ; il y aurait beaucoup d'autres mondes soutenant l'économie de la plate-forme. Dans un monde Web3, tout fonctionne sur le même système de règles. Si un partenaire rejoint Sandbox, il doit effectuer des transactions en $SAND, utiliser l'art voxel, etc. Sur une plate-forme métaverse, un partenaire peut créer son propre monde avec son propre style d'art, intégrer sa propre crypto-monnaie unique dans l'économie de la plate-forme plus large, et créer une expérience qui fonctionne selon des règles différentes (sans probablement certaines limites) que d'autres dans l'écosystème.



Une analogie que j'utilise régulièrement pour introduire le concept de plate-forme métaverse est que les plates-formes métaverse sont comme les services de streaming modernes . Lorsque l'industrie du métaverse aura mûri, je pense qu'il y aura entre 3 et 10 grandes plates-formes de métaverse qui domineront l'attention des consommateurs, de la même manière qu'il existe aujourd'hui une poignée d'acteurs majeurs dans l'industrie du streaming.

Comme les services de streaming où les consommateurs doivent envisager des compromis entre les options (en particulier en ce qui concerne l'expérience unique que chaque plate-forme de streaming offre via des offres, des partenariats et une interface utilisateur), les consommateurs se tourneront vers leur plate-forme métaverse préférée en raison de l'expérience dans laquelle ils peuvent s'immerger. Dans cet esprit, la course pour acquérir les meilleurs partenariats est essentielle à l'adoption et au succès global de toute plate-forme métaverse donnée, car ils sont le principal moteur de l'expérience unique que les utilisateurs ont finalement.





Définition de la plate-forme métaverse

Alors pourquoi exactement le métaverse « n'est-il pas encore réel » ? Tout simplement, comme je l'ai également expliqué dans ce fil Twitter , c'est parce qu'aucun projet accessible au public ne répond aux exigences de base pour être réellement défini comme une plate-forme métaverse . Ces exigences sont décrites ci-dessous.

Exécuter sur la blockchain et l'intégration cryptographique

L'intégration de la blockchain et de la cryptographie ne sont pas des fonctionnalités facultatives lorsqu'il s'agit de réaliser la vision du métaverse. Les gens doivent pouvoir conserver la propriété souveraine de leurs actifs numériques ; cela n'est possible qu'avec l'utilisation de la blockchain. Les NFT permettront aux utilisateurs de posséder librement des actifs numériques et la crypto-monnaie fournira les moyens nécessaires pour les traiter et créer du commerce au sein de l'expérience virtuelle. Cette exigence exclut notamment des projets comme Meta et Roblox, qui sont souvent décrits à tort comme des projets métavers.

Être capable d'héberger un vaste réseau de mondes immersifs interconnectés avec diverses crypto-monnaies facilement échangeables qui forment une économie mondiale robuste

Une véritable plate-forme métaverse peut commencer avec un seul monde Web3 à ses débuts, mais elle doit être construite sur une couche d'infrastructure technologique nécessaire pour héberger simultanément de nombreux mondes Web3 connectés. Les mondes Web3 disponibles au public aujourd'hui sont impressionnants, mais ils ne font pas la coupe ici.

Une plate-forme métaverse pourra servir de «monde des mondes», hébergeant de nombreux mondes Web3 et leurs crypto-monnaies uniques sur la même plate-forme dans une expérience persistante. Un joueur peut gagner des jetons en jouant à un jeu de tir FPS sur un monde Web3, voyager dans un nouveau monde, échanger de manière transparente des jetons contre la monnaie locale du nouveau monde, puis les utiliser pour jouer aux jeux de ce monde et interagir avec l'économie locale de différentes manières. .





Les plus grandes plates-formes de métaverse auront une portée massive. Pour un exemple de la taille de ces expériences virtuelles, ne cherchez pas plus loin que Wilder World. Sa première ville (selon ses fondateurs, il y en aura un jour beaucoup) fera à elle seule 13,5 fois la taille de Grand Theft Auto V.

Soyez entièrement décentralisé

Parce qu'une plate-forme métaverse doit accorder aux utilisateurs la propriété souveraine de leurs actifs numériques, la plate-forme doit, à son tour, être décentralisée car c'est la voie pour vraiment atteindre cette exigence. Comme l'exigence de blockchain / crypto-monnaie, cela exclut Meta en tant que plate-forme métaverse.





Sur les plates-formes centralisées comme Meta, les utilisateurs pourraient être sous prétexte qu'ils possèdent leurs actifs numériques, mais comme nous l'avons vu dans Web2 avec l'augmentation de la fréquence des interdictions de compte, la plate-forme serait finalement le propriétaire des comptes et des actifs. Si vous agissez d'une manière que la plate-forme n'aime pas, ou dites quelque chose qui ne correspond pas à son programme, la partie est terminée pour vous et les actifs que vous avez investis en temps et en argent pour acquérir.

Les grandes entreprises technologiques centralisées n'ont pas leur place dans le métaverse ; nous sommes à l'aube d'un nouveau paradigme. Avant le Web3, l'essor des nouvelles technologies alimenté par la croissance par effet de réseau a alimenté les bénéfices d'un très petit groupe de parties prenantes dans des entreprises comme Google et Facebook. La crypto a permis au capital-risque, un monde généralement réservé à quelques privilégiés, d'être étendu aux masses. Le métaverse fait passer ce concept au niveau supérieur avec une économie virtuelle construite à partir de zéro dans laquelle n'importe qui peut établir la propriété pour n'importe quelle somme d'argent.





Un métaverse décentralisé signifie que les utilisateurs finaux ont le plus à gagner dans la montée en puissance des plates-formes. Cela signifie que, grâce à des fonctionnalités telles que la gouvernance DAO, les utilisateurs ont le pouvoir de faire évoluer la plate-forme pour mieux répondre à leurs besoins et empêcher les changements qui enfreignent leurs valeurs et leurs convictions personnelles.

Permettre aux utilisateurs de créer de nouveaux mondes, des projets NFT et des DAO en leur sein

L'intérêt d'avoir une plate-forme métaverse à grande échelle avec la capacité d'héberger de nombreux mondes Web3 est que les utilisateurs pourront créer le leur ! La création sur les plateformes métavers ne sera pas réservée à des partenaires spécifiques, des investisseurs fortunés, etc. Des outils seront disponibles pour que les équipes créent leur propre écosystème au sein de l'écosystème plus large de la plateforme.

J'imagine qu'il y aura une sorte de processus d'approbation pour la création de nouveaux mondes, sinon la plate-forme risque de voir des non-constructeurs occuper une place importante dans l'écosystème. Reste à savoir comment cela fonctionnera finalement, mais je ne serais pas surpris si le vote DAO joue un rôle dans le processus que nous verrons finalement établi.

La plate-forme doit saigner dans le monde réel grâce à une technologie comme la réalité augmentée

Le métaverse ne sera pas confiné au domaine virtuel. Grâce à la montée en puissance de nouvelles technologies telles que les prochaines lunettes AR d'Apple, elles seront portées au premier plan de l'attention des consommateurs avec des expériences alimentées par NFT dans les centres commerciaux, les événements sportifs, etc. Un adolescent pourrait se promener dans Times Square, les lunettes Apple activées et voir un Cool Cats NFT apparaître qui la mène dans une quête vers un magasin éphémère spécial où elle peut échanger un chapeau de seau gratuit pour avoir terminé la quête. Il est même possible que des événements comme des concerts existent simultanément dans les deux réalités. Expériences mises à part, un autre point clé d'une plate-forme métavers qui se transforme en réalité est que sa crypto-monnaie est utilisable IRL pour acheter des biens physiques.





Étant donné que le métaverse existera IRL, la possibilité d'effectuer des transactions IRL avec de l'argent utilisé dans le domaine virtuel du métaverse doit également être vraie en soi. Le commerce de détail y joue un rôle clé.

Boutique virtuelle H&M

Dans le métaverse, il est probable qu'il existera des magasins de vente au détail virtuels où les articles IRL pourront également être achetés. Imaginez ceci : vous entrez dans un magasin Puma virtuel dans le métaverse avec votre avatar, et une fois à l'intérieur, vous pouvez essayer des vêtements virtuels qui peuvent être achetés en tant que NFT pour votre avatar, ou vous pouvez également acheter l'article IRL et faites-le expédier à votre domicile.





Avec ces expériences de vente au détail sur la table pour l'avenir du métaverse, et une avenue probable pour qu'elles se produisent via des plates-formes établissant des partenariats officiels avec des détaillants, il n'est pas exagéré de supposer que les partenaires de vente au détail qui exploitent des magasins de métaverse virtuels se connecteront à termes et conditions selon lesquels leurs magasins IRL doivent accepter la crypto-monnaie native de la plate-forme métaverse.

Fournit des normes d'interopérabilité afin que tout le monde puisse construire dans l'écosystème

Les entrées de métaverse vont se connecter aux plates-formes de métaverse. Sur des millions d'instances, cette activité stimulera l'économie virtuelle et contribuera grandement à remplir la plateforme d'une abondance de personnages, d'accessoires et d'expériences captivantes.





Les normes d'interopérabilité sont essentielles pour que ces entrées coexistent de manière transparente au sein de la même plate-forme. Pour que la vision d'un utilisateur emportant son avatar NFT dans différents mondes Web3 se concrétise, ce NFT doit être interopérable entre ces mondes. C'est l'un des plus grands défis de la construction d'une plate-forme métavers réussie ; non seulement la plate-forme doit créer des normes d'interopérabilité et des SDK pour une multitude de différents types de NFT, mais elle doit également diffuser ces normes dans l'ensemble de l'industrie du métaverse et convaincre les autres parties de les adopter.

Moteur irréel 5

Un véhicule potentiel pour aider grandement à la formation de ces normes d'interopérabilité est Unreal Engine 5 d'Epic Games, qu'ils appellent "l'outil de création 3D en temps réel le plus ouvert et le plus avancé au monde". En parlant avec de nombreuses personnes à travers l'industrie du métaverse, le consensus général parmi beaucoup est que UE5 jouera un rôle énorme dans l'avenir du métaverse en raison de ses capacités extraordinaires à créer des mondes massifs remplis de contenu 3D réaliste.

Permet à tout projet NFT de s'intégrer entièrement (s'il répond aux normes d'interopérabilité)

Sous l'hypothèse qu'une plate-forme métaverse doit fournir des normes d'interopérabilité, on peut alors raisonnablement dire que, grâce à ces normes, d'autres projets doivent pouvoir rejoindre la plate-forme et s'intégrer par des moyens tels que la création d'avatars, la possession et l'entretien de terrains, l'hébergement d'événements, former des DAO, intégrer leur crypto-monnaie native dans l'économie virtuelle, etc.

Cette exigence fait naître le concept de « métaverse ouvert », qui, par rapport au concept de plate-forme de métaverse, signifie essentiellement une plate-forme où les actifs peuvent circuler librement entre les mondes Web3 sans les barrières qui existent actuellement entre les différentes expériences utilisateur. Pour les projets NFT intégrant via des normes d'interopérabilité, cela signifie que leurs actifs dans l'écosystème pourront fonctionner sur l'ensemble de la plate-forme dans chaque monde Web3 activé. Quelqu'un avec un avatar NFT pourrait l'utiliser pour jouer à un FPS, puis à un mini-golf, puis à un événement social, le tout sans aucun obstacle.

Être capable de prendre en charge l'échelle d'Internet (des milliards d'utilisateurs, des billions d'actifs)

Comme je l'ai indiqué dans mon article couvrant l'effort conjoint entre Wilder World et Zero pour créer la première véritable plate-forme métaverse au monde, un tel projet doit être conçu pour prendre en charge l'échelle d'Internet : c'est des milliards de joueurs et des billions d'actifs uniques.

Afin de créer un monde fascinant au sein d'un vaste écosystème de plates-formes métavers, ils devront finalement être remplis de millions de NFT. Considérez la possibilité de centaines, voire de milliers de mondes Web3 au sein d'une plate-forme, et maintenant nous atteignons des milliards, voire des milliards de NFT. C'est bien plus important que les capacités actuelles des mondes Web3 disponibles et montre à quel point l'industrie doit encore grimper.





Vous avez du mal à l'imaginer ? Imaginez si tout ce que vous avez vu dans Grand Theft Auto V, des voitures aux terrains en passant par les vêtements, était un NFT. Imaginez maintenant que le monde ne représente qu'une petite fraction de ce que deviendront finalement les plates-formes métaverses. Ouais, ça fait beaucoup de NFT.

Pour l'instant, nous attendons

Le temps qu'il nous faudra attendre pour que la première plate-forme métavers au monde soit lancée publiquement n'est pas clair. Pour que quelque chose d'important se produise dans un avenir proche, je pense que cela devra provenir d'une équipe de projet qui travaille dans l'industrie du métaverse depuis au moins cinq ans. Comme je l'ai dit plus tôt, les attentes selon lesquelles les projets nouvellement fondés (au cours des 1 à 2 dernières années) concrétiseront le métaverse sont déraisonnables en raison du temps et du financement nécessaires pour le réaliser.





Il est cependant raisonnable de supposer que quelle que soit l'équipe qui déchiffre le code et lance le monde dans le métaverse, elle aura une longueur d'avance sur tout le monde et deviendra l'une des organisations à capitalisation boursière la plus élevée au monde. Soyez à l'affût des équipes qui sont dans le jeu depuis plus longtemps que tout le monde et qui montrent des signes de satisfaction aux exigences d'être une plate-forme métaverse. C'est là que se trouveront les plus grandes opportunités du Web3.

