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    元宇宙还不是真实的经过@barthillerich
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    元宇宙还不是真实的

    2022/10/07
    12m
    经过 @barthillerich 75,612 讀數
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    太長; 讀書

    Metaverse 平台将与当今可用的 Web3 产品完全不同。随着互操作性标准和支持互联网规模的能力等要求，很明显今天不存在这样的平台。目前，我们所能做的就是等待元宇宙的愿景变为现实！

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