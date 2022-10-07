像 Decentraland 和 Sandbox 这样的项目要么已经上线，要么正在通过公共测试运行，因此说虚拟世界不是真实的感觉有点争议。 人们常常期望新形成的项目能够很快或在未来几年内“构建元宇宙”。坦率地说，这不会发生。将元宇宙带入现实是人类所面临的最大的技术挑战。它是游戏、VR、AR、区块链、DAO、NFT、加密货币和许多更先进的技术的交汇点，其中一些尚未创建。一个项目需要多年、数百甚至数千人的共同努力，以及 1 亿美元以上的资金才能真正将第一个元宇宙体验实例带给大众。 要真正深入了解元节何时真正成为现实，我们需要整理一些常见的误解，然后剖析什么定义了元节的一般概念。 一起来体验一下我创造的“ ”，并了解为什么它与今天可供消费者使用的不同。 metaverse 平台 没有人在“构建元宇宙” “我们的团队正在构建元宇宙。” 听起来有点熟？如果您深入研究 Web3 领域，您可能会一直听到它（或它的变体）。我知道我肯定会。真累。 这些类型的陈述的问题 。这类似于 90 年代后期的互联网泡沫公司声称他们正在“构建互联网”。这没有任何意义，对吧？ 在于实际上没有 Web3 团队在构建元节 没有一个实体将拥有或控制整个元节。这将是一个我喜欢称之为“ ”的庞大网络，范围从大型元节平台到 Web3 世界/游戏、NFT 集合以及 Web3 原生工具、应用程序和技术。一切都聚集在一起形成了元宇宙，就像成千上万的网站和工具聚集在一起形成了你我每天都在经历的今天的互联网。就像 Web2 的“互联网”一样，“元界”将成为 Web3 中其他一切最终存在的总体生态系统。 元节输入 我归类为 Web3 世界/游戏和元宇宙平台之间有一个关键的区别：平台尚未到来，世界和游戏已经到来。 没有一个实体将拥有或控制整个元节。这将是一个我喜欢称之为“ ”的庞大网络 元节输入 世界和游戏 Sandbox 和 Decentraland 等项目是 Web3 世界的两个突出例子。这些大型 MMO 游戏提供开放世界的体验，用户可以在其中创建、玩游戏并获得项目的原生加密代币。没有强制性的线性经验；当谈到他们将如何与世界互动并利用其产品来获得乐趣和利润时，用户处于主导地位。 这些世界就像是通往元宇宙平台的中途点，通常被误认为是元宇宙平台。尽管这些世界将在 Metaverse 行业中发挥重要作用，但当尘埃落定在成熟 时，它们不会达到 Web3 的顶点，并且它们没有实现 Metaverse 的完整愿景。 的价值数万亿美元的行业 类似于 Web3 世界，但规模更小，复杂性更低， 、 等 Web3 游戏以及备受期待的即将发布的 和 提供了非开放世界、更传统的游戏体验，并增加了 Play to Earn 的集成(P2E) 和 NFT。 Axie Infinity Aurory Parallel Clementine's Nightmare 元界平台 当人们想到元宇宙时，他们通常会想象一个广阔的、身临其境的 3D 世界，类似于 Ready Player One 中的绿洲。这一愿景涉及数百甚至数千个独特的世界，所有这些世界都连接在一个持久的 MMO 体验中，供用户探索。进入“ ”。 元界平台 这些平台将把元宇宙的概念变为现实；在真正的元节平台公开发布之前，元节都是不真实的。它们将以庞大的虚拟经济为特色，在同一个底层技术基础设施上无缝连接各种 Web3 世界。它们将为玩耍、工作和赚取加密货币提供无限的机会。 Metaverse 平台与我们的 Web3 世界示例之间的主要区别如下： Web3 世界无法将另一个 Web3 世界导入其中。 Sandbox 无法将整个 Decentraland 项目和 $MANA 带入其生态系统。一个元宇宙平台可以。 如果 Web3 世界失败，项目就结束了。然而，在一个多世界的元界平台上，一个世界的失败并不意味着平台的失败；会有很多其他世界支持平台的经济。 在 Web3 世界中，一切都在同一个规则系统上运行。如果合作伙伴加入沙盒，他们必须在 $SAND 中进行交易，使用体素艺术等。在元界平台上，合作伙伴可以用自己的艺术风格创造自己的世界，将自己独特的加密货币融入更广泛的平台经济中，并创造一种与生态系统中的其他规则不同的体验（可能没有一些界限）。 在真正的元节平台公开发布之前，元节都是不真实的。 我一直用来介绍元节平台概念的一个类比是， 。当元界行业成熟时，我相信将有 3-10 个主要的元界平台主导消费者的注意力，类似于当今流媒体行业的少数主要参与者。 元节平台就像现代流媒体服务 就像流媒体服务一样，消费者必须考虑选项之间的权衡（尤其是当涉及到每个流媒体平台通过交易、合作伙伴关系和 UI 提供的独特体验时），消费者将倾向于他们喜欢的元宇宙平台，因为他们可以沉浸在其中的体验. 考虑到这一点，获得顶级合作伙伴的竞争对于任何给定元节平台的采用和整体成功都至关重要，因为它们是用户最终拥有独特体验的主要驱动力。 当一切尘埃落定，元界行业成熟时，相信会有3-10个主要的元界平台占据消费者的注意力。 定义元界平台 那么为什么元宇宙“还不是真实的”呢？很简单，正如我在这个 中所解释的那样，这是因为 。这些要求概述如下。 Twitter 线程 没有公开可用的项目满足实际定义为元节平台的基本要求 在区块链和加密集成上运行 在实现元宇宙的愿景时，区块链和加密集成不是可选功能。人们必须能够维持对其数字资产的主权所有权；这只有使用区块链才能实现。 NFT 将使用户能够自由拥有数字资产，而加密货币将提供必要的手段来进行交易并在虚拟体验中创建商业。这一要求明显排除了 Meta 和 Roblox 等项目，这些项目经常被错误地描述为元节项目。 能够通过各种易于交换的加密货币托管庞大的互联沉浸式世界网络，从而形成强大的全球经济 一个真正的元节平台可能从一个处于婴儿阶段的 Web3 世界开始，但它必须建立在需要同时托管许多连接的 Web3 世界的技术基础设施层之上。今天向公众开放的 Web3 世界令人印象深刻，但它们在这里并不成功。 Metaverse 平台将能够充当“世界的世界”，以持久的体验在同一平台上托管许多 Web3 世界及其独特的加密货币。玩家可以在一个 Web3 世界上玩 FPS 射击游戏赚取代币，前往一个新世界，无缝地将代币兑换成新世界的当地货币，然后用它们玩那个世界的游戏并以各种方式与当地经济互动. 最大的 Metaverse 平台的范围将是巨大的。想知道这些虚拟体验最终会有多大的例子，看看 Wilder World 就知道了。它的第一个城市（根据其创始人的说法，有一天会有很多）将是 侠盗猎车手 V 的 13.5 倍。 https://twitter.com/WilderWorld/status/1530254951376625664?embedable=true 完全去中心化 因为元界平台必须授予用户对其数字资产的主权所有权，所以该平台必须反过来去中心化，因为这是真正实现该要求的途径。与区块链/加密货币要求一样，这将 Meta 排除在元界平台之外。 在像 Meta 这样的中心化平台上，用户可以伪装成他们拥有自己的数字资产，但正如我们在 Web2 中看到的那样，随着账户禁令频率的增加，平台最终将成为账户和资产的所有者。如果您以平台不喜欢的方式行事，或者说一些不符合他们议程的内容，那么对于您以及您投入时间和金钱来获取的资产来说，游戏就结束了。 大型、集中的科技公司在虚拟世界中没有位置。我们正处于新范式的风口浪尖。在 Web3 之前，由网络效应增长推动的新技术的兴起为谷歌和 Facebook 等公司中极少数利益相关者提供了利润。加密使风险投资（通常为少数人保留的世界）传播给大众。 Metaverse 通过从头开始构建的虚拟经济将这一概念提升到一个新的水平，任何人都可以在其中建立任何金额的所有权。 去中心化的元宇宙意味着最终用户在平台崛起中获得的收益最多。这意味着，通过 DAO 治理等功能，用户有权发展平台以最适合他们的需求，并防止发生侵犯其价值观和个人信仰的变化。 使用户能够在其中创建新世界、NFT 项目和 DAO 拥有一个能够承载许多 Web3 世界的大型 Metaverse 平台的意义在于，用户将能够构建自己的！元界平台上的创作不会保留给特定的合作伙伴、富有的投资者等。将有可用的工具供团队在更广泛的平台生态系统中创建自己的生态系统。 我想创建新世界会有某种审批程序，否则该平台冒着让非建设者在生态系统中占据重要空间的风险。这最终将如何运作还有待观察，但如果 DAO 投票在我们最终看到的过程中发挥作用，我不会感到惊讶。 平台必须通过 AR 等技术融入现实世界 Metaverse 将不局限于虚拟域。随着 Apple 即将推出的 等新技术的兴起，它将通过 NFT 驱动的购物商场、体育赛事等体验被带到消费者关注的最前沿。一个少年可能正在穿过时代广场，激活 Apple 眼镜，然后看到 Cool Cats NFT 出现，将她带到一个特殊的弹出式商店，在那里她可以兑换免费的渔夫帽来完成任务。音乐会等活动甚至有可能同时存在于两种现实中。除了经验之外，Metaverse 平台融入现实的另一个关键点是其加密货币可用于购买实物商品的 IRL。 AR 眼镜 因为元节将存在 IRL，所以用在元节的虚拟域中使用的钱进行 IRL 交易的能力也必须是固有的。零售在这方面发挥着关键作用。 在元节中，很可能存在虚拟零售商店，也可以购买 IRL 物品。想象一下：你带着你的头像走进 Metaverse 中的虚拟 Puma 商店，一旦进入，你就可以尝试虚拟可穿戴设备，可以作为 NFT 购买你的头像，或者你可以购买物品 IRL并将其运送到您的居住地。 这些零售体验为虚拟世界的未来摆上了台面，并且通过与零售商建立官方合作伙伴关系的平台可能实现这些体验，因此假设经营虚拟虚拟世界商店的零售合作伙伴将签署协议并不牵强。他们的 IRL 商店必须接受 Metaverse 平台的本机加密货币的条款和条件。 提供互操作性标准，以便任何人都可以在生态系统中构建 元界输入将插入元界平台。在数百万次的实例中，这项活动将刺激虚拟经济，并为平台填充大量角色、配件和引人入胜的体验做出巨大贡献。 互操作性标准对于这些输入在同一平台内无缝共存至关重要。为了让用户将他们的 NFT 化身跨越不同的 Web3 世界的愿景得以实现，NFT 必须在这些世界之间具有互操作性。这是实际构建成功的元节平台的最大挑战之一；该平台不仅需要为大量不同类型的 NFT 构建互操作性标准和 SDK，还需要在更广泛的元界行业传播这些标准，并说服其他各方采用它们。 Epic Games 的 Unreal Engine 5 是极大地帮助形成这些互操作性标准的一种潜在工具，他们称之为“世界上最开放和最先进的实时 3D 创建工具”。在与元界行业的许多人交谈时，许多人的普遍共识是，UE5 将在元界的未来发挥巨大作用，因为它具有创建充满逼真 3D 内容的海量世界的非凡能力。 使任何 NFT 项目能够完全集成（如果它们符合互操作性标准） 假设元界平台必须提供互操作性标准，那么我们可以合理地说，通过这些标准，其他项目必须能够加入平台并通过创建头像、拥有和维护土地、举办活动等方式进行整合，形成 DAO，将其原生加密货币整合到虚拟经济中等。 这一要求带来了“开放的元界”的概念，相对于元界平台的概念，本质上是一个资产可以在 Web3 世界之间自由流动的平台，没有目前不同用户体验之间存在的障碍。对于通过互操作性标准集成的 NFT 项目，这意味着它们在生态系统中的资产将能够在每个激活的 Web3 世界中跨整个平台运行。拥有 NFT 化身的人可以使用它来玩 FPS，然后是迷你高尔夫游戏，然后是社交活动，所有这些都没有任何障碍。 能够支撑互联网规模（十亿用户，万亿资产） 正如我在介绍 Wilder World 和 Zero 共同创建世界上第一个真正的元宇宙平台的 中所述，这样的项目必须设计为支持互联网规模：即数十亿玩家和数万亿独特资产。 文章 为了在庞大的 Metaverse 平台生态系统中创建一个引人入胜的世界，它们最终需要被数百万个 NFT 填充。考虑一个平台内可能有数百甚至数千个 Web3 世界，现在我们正在触及数十亿甚至数万亿个 NFT。这比当前可用的 Web3 世界的能力要宏大得多，并且表明该行业还需要走多远。 难以想象？想象一下，如果你看到的一切 Grand Theft Auto V，从汽车到土地和衣服，都是 NFT。现在想象一下，世界只是元宇宙平台最终将成为的一小部分。是的，这是很多 NFT。 现在，我们等待 我们需要等待世界上第一个元宇宙平台公开发布的时间尚不清楚。对于在不久的将来发生的任何重大事件，我相信它必须来自一个至少在过去五年中一直在元界行业工作的项目团队。正如我之前所说，由于需要大量时间和资金来实现这一目标，因此期望新成立的项目（在过去 1-2 年内）将把虚拟世界变为现实是不合理的。 然而，可以合理地假设，无论哪个团队破解代码并将世界引入元宇宙，都将在其他所有人中取得巨大的领先优势，并成为世界上市值最高的组织之一。请注意那些在游戏中比其他所有人都表现出满足成为 Metaverse 平台要求的迹象的团队。 Web3 的最大机会就在这里。 小费罐 喜欢这篇文章吗？考虑留下小费以支持我的努力。非常感谢所有捐赠！ 0x9543128838F74bF6e95b7e056D288bc190236C2D Coinbase (BTC): 0x22B4E04c13EEBD21e2D35c4001B8B8fFFF17DD3a 元掩码 (ETH)： AXmyuktns4ehTWAuJbMDwavHAufbRpkQB3aoeJ7yE8iP 幻影 (SOL)： 免责声明：本文纯粹出于娱乐和教育目的而编写，不应以任何方式视为财务建议。进行自己的研究，如果您正在寻求财务建议，请找到适合您的专业人士。