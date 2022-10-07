太長; 讀書

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Metaverse 平台将与当今可用的 Web3 产品完全不同。随着互操作性标准和支持互联网规模的能力等要求，很明显今天不存在这样的平台。目前，我们所能做的就是等待元宇宙的愿景变为现实！