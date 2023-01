O metaverso ainda não é real

As plataformas Metaverse serão bem diferentes das ofertas Web3 atualmente disponíveis. Com requisitos como padrões de interoperabilidade e a capacidade de suportar a escala da Internet, fica claro que essa plataforma não existe hoje. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é esperar que a visão do metaverso ganhe vida!

LEARN MORE ABOUT @BARTHILLERICH 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @BARTHILLERICH 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Com projetos como Decentraland e Sandbox ao vivo ou em execução em testes públicos, parece um pouco controverso afirmar que o metaverso não é real.





Não é incomum encontrar expectativas de que projetos recém-formados possam “construir o metaverso” em breve ou nos próximos anos. Para ser franco, isso não vai acontecer. Trazer o metaverso à realidade é o maior desafio tecnológico que a humanidade já enfrentou. É a interseção de jogos, VR, AR, blockchain, DAOs, NFTs, criptomoedas e muitas tecnologias mais avançadas, algumas das quais ainda não foram criadas. Levará muitos anos, centenas, até milhares de pessoas trabalhando juntas e mais de US$ 100 milhões para que um projeto realmente traga a primeira instância de uma experiência de metaverso para as massas.





Para realmente mergulhar em quando o metaverso realmente será uma realidade, precisamos esclarecer alguns equívocos comuns e, em seguida, dissecar o que define o conceito geral do metaverso.





Venha para o passeio e descubra o que eu chamei de “ plataforma de metaverso ” e saiba por que ela é diferente do que está disponível para uso do consumidor hoje.

Ninguém está “Construindo o Metaverso”

“Nossa equipe está construindo o metaverso.”





Soa familiar? Se você está imerso no espaço Web3, provavelmente o ouve (ou variações dele) o tempo todo. Eu sei que sim. É cansativo.





O problema com esses tipos de declarações é que nenhuma equipe Web3 está realmente construindo o metaverso . Isso seria semelhante a uma empresa pontocom do final dos anos 90 alegando que eles estavam "construindo a internet". Isso não faria sentido, certo?





Nenhuma entidade única possuirá ou controlará todo o metaverso. Será uma vasta rede do que gosto de chamar de “ entradas de metaverso ”, variando de plataformas massivas de metaverso até mundos/jogos Web3, coleções NFT e ferramentas, aplicativos e tecnologias nativas da Web3. Tudo se junta para formar o metaverso, assim como centenas de milhares de sites e ferramentas se juntam para formar a internet de hoje que você e eu experimentamos diariamente. Como a “internet” da Web2, o “metaverso” será o ecossistema guarda-chuva abrangente no qual tudo o mais na Web3 eventualmente existirá.





Há uma distinção fundamental a ser feita entre o que categorizei como mundos/jogos Web3 e plataformas metaversas: as plataformas ainda não chegaram, os mundos e os jogos sim.





Nenhuma entidade única possuirá ou controlará todo o metaverso. Será uma vasta rede do que gosto de chamar de “ entradas do metaverso ”

mundos e jogos

Projetos como Sandbox e Decentraland são dois exemplos proeminentes de um mundo Web3. Estes são grandes jogos MMO que oferecem uma experiência de mundo aberto onde os usuários podem criar, jogar e ganhar o token criptográfico nativo do projeto. Não há experiência linear obrigatória; os usuários estão no banco do motorista quando se trata de como irão interagir com o mundo e utilizar suas ofertas para diversão e lucro.





Esses mundos são como um ponto intermediário no caminho para uma plataforma de metaverso e são comumente confundidos por serem plataformas de metaverso. Embora esses mundos desempenhem um papel importante na indústria do metaverso, eles não estarão no ápice da Web3 quando a poeira baixar em uma indústria multibilionária madura e eles não alcançarem a visão completa do metaverso.





Semelhante aos mundos Web3, mas menor em escala e menos complexo, os jogos Web3 como Axie Infinity , Aurory e os altamente esperados lançamentos Parallel e Clementine's Nightmare oferecem uma experiência de jogo mais tradicional e não aberta com a integração adicional de Play to Earn (P2E) e NFTs.

Aurory: "Tokané precisa de um herói para ajudar a invocar os guardiões"

Plataformas de metaverso

Quando as pessoas pensam no metaverso, elas normalmente imaginam um mundo 3D expansivo e imersivo semelhante ao Oasis no Ready Player One. Essa visão envolve centenas, até milhares de mundos únicos, todos conectados em uma experiência MMO persistente para os usuários explorarem. Entre na “ plataforma do metaverso ”.

Essas plataformas tornarão o conceito de metaverso uma realidade; até que uma verdadeira plataforma de metaverso seja lançada publicamente, o metaverso não é real. Eles apresentarão vastas economias virtuais com uma variedade de mundos Web3, todos perfeitamente conectados na mesma infraestrutura tecnológica subjacente. Eles fornecerão oportunidades infinitas para jogar, trabalhar e ganhar criptomoedas. As principais diferenças entre uma plataforma de metaverso e nossos exemplos do mundo Web3 são as seguintes:





Um mundo Web3 não pode importar outro mundo Web3 para ele. A Sandbox não conseguiu trazer todo o projeto Decentraland e $MANA para seu ecossistema. Uma plataforma de metaverso poderia. Se um mundo Web3 falhar, o projeto acabou. No entanto, em uma plataforma de metaverso com muitos mundos, a falha de um mundo não significa a falha da plataforma; haveria muitos outros mundos apoiando a economia da plataforma. Em um mundo Web3, tudo é executado no mesmo sistema de regras. Se um parceiro entrar no Sandbox, ele deve fazer transações em $SAND, usar voxel art etc. criar uma experiência que opera em regras diferentes (sem presumivelmente alguns limites) do que outras no ecossistema.



até que uma verdadeira plataforma de metaverso seja lançada publicamente, o metaverso não é real.





Uma analogia que uso consistentemente para apresentar o conceito de uma plataforma de metaverso é que as plataformas de metaverso são como serviços de streaming modernos . Quando a indústria do metaverso amadurecer, acredito que haverá de 3 a 10 grandes plataformas de metaverso que dominarão a atenção dos consumidores, semelhante a como hoje há um punhado de grandes players na indústria de streaming.

Como serviços de streaming em que os consumidores devem considerar compensações entre as opções (especialmente quando se trata da experiência única que cada plataforma de streaming oferece por meio de acordos, parcerias e interface do usuário), os consumidores gravitarão em torno de sua plataforma de metaverso preferida por causa da experiência em que podem mergulhar. Com isso em mente, a corrida para adquirir as melhores parcerias é vital para a adoção e o sucesso geral de qualquer plataforma de metaverso porque elas são o principal impulsionador da experiência única que os usuários têm.





Quando a poeira baixar e a indústria do metaverso tiver amadurecido, acredito que haverá de 3 a 10 grandes plataformas do metaverso que dominarão a atenção dos consumidores.

Definindo a Plataforma Metaverse

Então, por que exatamente o metaverso “ainda não é real”? Simplesmente, como também expliquei neste tópico do Twitter , é porque nenhum projeto disponível publicamente atende aos requisitos básicos para ser realmente definido como uma plataforma de metaverso . Esses requisitos são descritos abaixo.

Executar em Blockchain e Integração de Criptomoedas

Blockchain e integração criptográfica não são recursos opcionais quando se trata de alcançar a visão do metaverso. As pessoas devem ser capazes de manter a propriedade soberana de seus ativos digitais; isso só é possível com o uso de blockchain. Os NFTs permitirão que os usuários possuam ativos digitais livremente e a criptomoeda fornecerá os meios necessários para transacioná-los e criar comércio dentro da experiência virtual. Esse requisito exclui projetos como Meta e Roblox, que são frequentemente descritos incorretamente como projetos de metaverso.

Ser capaz de hospedar uma vasta rede de mundos imersivos interconectados com várias criptomoedas facilmente trocáveis que formam uma economia global robusta

Uma verdadeira plataforma de metaverso pode começar com apenas um mundo Web3 em seus estágios iniciais, mas deve ser construída sobre uma camada de infraestrutura tecnológica necessária para hospedar muitos mundos Web3 conectados simultaneamente. Os mundos da Web3 disponíveis ao público hoje são impressionantes, mas não cabem aqui.

Uma plataforma de metaverso poderá servir como um “mundo dos mundos”, hospedando muitos mundos Web3 e suas criptomoedas únicas na mesma plataforma em uma experiência persistente. Um jogador pode ganhar tokens jogando um jogo de tiro FPS em um mundo Web3, viajar para um novo mundo, trocar facilmente tokens pela moeda local do novo mundo e usá-los para jogar os jogos desse mundo e interagir com a economia local de várias maneiras. .





As maiores plataformas de metaverso terão um escopo massivo. Para um exemplo de quão grandes essas experiências virtuais serão eventualmente, não procure mais, Wilder World. Só sua primeira cidade (segundo seus fundadores, um dia serão muitas) terá 13,5x o tamanho de Grand Theft Auto V.

Seja totalmente descentralizado

Como uma plataforma de metaverso deve conceder aos usuários a propriedade soberana de seus ativos digitais, a plataforma deve, por sua vez, ser descentralizada porque esse é o caminho para realmente atingir esse requisito. Como o requisito de blockchain/criptomoeda, isso exclui o Meta como uma plataforma de metaverso.





Em plataformas centralizadas como o Meta, os usuários podem fingir que são donos de seus ativos digitais, mas, como vimos na Web2 com o aumento da frequência de banimentos de contas, a plataforma acabaria por ser a proprietária das contas e ativos. Se você agir de uma maneira que a plataforma não goste ou disser algo que não se encaixa na agenda deles, o jogo terminará para você e para os ativos que você gastou tempo e dinheiro adquirindo.

Corporações de tecnologia grandes e centralizadas não têm lugar no metaverso; estamos à beira de um novo paradigma. Pré-Web3, o surgimento de novas tecnologias alimentadas pelo crescimento do efeito de rede alimentou os lucros de um grupo muito pequeno de partes interessadas em corporações como Google e Facebook. A criptografia permitiu que o capital de risco, um mundo normalmente reservado para alguns poucos, se espalhasse para as massas. O metaverso leva esse conceito para o próximo nível com uma economia virtual construída desde o início, na qual qualquer um pode estabelecer a propriedade de qualquer quantia em dinheiro.





Um metaverso descentralizado significa que os usuários finais têm mais a ganhar com o aumento da proeminência das plataformas. Isso significa que, por meio de recursos como a governança DAO, os usuários têm o poder de evoluir a plataforma para melhor atender às suas necessidades e evitar mudanças que violem seus valores e crenças pessoais.

Permita que os usuários criem novos mundos, projetos NFT e DAOs dentro dele

O objetivo de ter uma plataforma de metaverso em larga escala com capacidade para hospedar muitos mundos Web3 é que os usuários poderão construir seus próprios mundos! A criação em plataformas de metaverso não será reservada para parceiros específicos, investidores ricos, etc. Haverá ferramentas disponíveis para as equipes criarem seu próprio ecossistema dentro do ecossistema de plataforma mais amplo.

Imagino que haverá algum tipo de processo de aprovação para a criação de novos mundos, caso contrário a plataforma corre o risco de ter não construtores ocupando um espaço significativo dentro do ecossistema. Ainda não se sabe como isso funcionará, mas não ficaria surpreso se a votação do DAO desempenhasse um papel no processo que eventualmente veremos estabelecido.

A plataforma deve sangrar no mundo real por meio de tecnologia como AR

O metaverso não ficará confinado ao domínio virtual. Com o surgimento de novas tecnologias, como os próximos óculos AR da Apple , ele será levado à atenção do consumidor com experiências NFT em shoppings, eventos esportivos etc. Um adolescente pode estar caminhando pela Times Square, óculos Apple ativados e veja um Cool Cats NFT aparecer que a leva a uma missão para uma loja pop-up especial, onde ela pode resgatar um chapéu de balde grátis para completar a missão. Existe até a possibilidade de eventos como shows existirem simultaneamente em ambas as realidades. Experiências à parte, outro ponto-chave para uma plataforma metaversa que se torna realidade é sua criptomoeda ser utilizável IRL para comprar bens físicos.





Como o metaverso existirá IRL, a capacidade de transacionar IRL com dinheiro usado no domínio virtual do metaverso também deve ser inerentemente verdadeira. O varejo tem um papel fundamental nisso.

Loja Virtual Concept H&M

No metaverso, é provável que existam lojas de varejo virtuais onde os itens IRL também podem ser comprados. Imagine o seguinte: você entra em uma loja virtual da Puma no metaverso com seu avatar e, uma vez lá dentro, pode experimentar acessórios virtuais que podem ser adquiridos como um NFT para seu avatar ou, alternativamente, pode comprar o item IRL e envie-o para o seu local de residência.





Com essas experiências de varejo na mesa para o futuro do metaverso, e um caminho provável para que elas ocorram por meio de plataformas firmando parcerias oficiais com varejistas, não é exagero supor que os parceiros de varejo que operam lojas virtuais do metaverso assinarão termos e condições que suas lojas IRL devem aceitar a criptomoeda nativa da plataforma metaverse.

Fornece padrões de interoperabilidade para que qualquer pessoa possa construir no ecossistema

As entradas do metaverso serão conectadas às plataformas do metaverso. Em milhões de instâncias, essa atividade estimulará a economia virtual e contribuirá muito para encher a plataforma com abundância de personagens, acessórios e experiências envolventes.





Os padrões de interoperabilidade são essenciais para que essas entradas coexistam perfeitamente dentro da mesma plataforma. Para que a visão de um usuário levando seu avatar NFT em diferentes mundos Web3 se concretize, esse NFT deve ser interoperável entre esses mundos. Esse é um dos maiores desafios de construir uma plataforma de metaverso bem-sucedida; A plataforma não precisa apenas criar padrões de interoperabilidade e SDKs para uma abundância de diferentes tipos de NFTs, mas também disseminar esses padrões em toda a indústria metaversa mais ampla e convencer outras partes a adotá-los.

Unreal Engine 5

Um veículo potencial para ajudar muito na formação desses padrões de interoperabilidade é o Unreal Engine 5 da Epic Games, que eles chamam de “a ferramenta de criação 3D em tempo real mais aberta e avançada do mundo”. Ao falar com muitas pessoas na indústria do metaverso, o consenso geral entre muitos é que o UE5 desempenhará um grande papel no futuro do metaverso por causa de seus recursos extraordinários para criar mundos massivos cheios de conteúdo 3D realista.

Permite que qualquer projeto NFT se integre totalmente (se atender aos padrões de interoperabilidade)

Partindo do pressuposto de que uma plataforma de metaverso deve fornecer padrões de interoperabilidade, podemos razoavelmente dizer que, por meio desses padrões, outros projetos devem ser capazes de ingressar na plataforma e se integrar por meios como a criação de avatares, propriedade e manutenção de terras, hospedagem de eventos, formando DAOs, integrando sua criptomoeda nativa na economia virtual, etc.

Essa exigência traz o conceito de “metaverso aberto”, que, em relação ao conceito de plataforma de metaverso, significa essencialmente uma plataforma onde os ativos podem fluir livremente entre os mundos da Web3 sem as barreiras que atualmente existem entre as diferentes experiências do usuário. Para projetos NFT integrados por meio de padrões de interoperabilidade, isso significa que seus ativos no ecossistema poderão funcionar em toda a plataforma em cada mundo Web3 ativado. Alguém com um avatar NFT poderia usá-lo para jogar um FPS, depois um jogo de minigolfe e depois em um evento social, tudo sem ter nenhuma barreira para isso.

Ser capaz de suportar a escala da Internet (bilhões de usuários, trilhões de ativos)

Como afirmei em meu artigo sobre o esforço conjunto entre Wilder World e Zero para criar a primeira plataforma metaversa verdadeira do mundo, esse projeto deve ser projetado para suportar a escala da Internet: são bilhões de jogadores e trilhões de ativos exclusivos.

Para criar um mundo atraente dentro de um vasto ecossistema de plataformas de metaverso, eles precisarão ser preenchidos com milhões de NFTs. Considere a possibilidade de centenas, até milhares de mundos Web3 dentro de uma plataforma, e agora estamos chegando a bilhões, até trilhões de NFTs. Isso é muito mais grandioso do que as capacidades atuais dos mundos Web3 disponíveis e é uma demonstração de quão longe a indústria ainda precisa subir.





Tendo problemas para imaginá-lo? Imagine se tudo que você visse em Grand Theft Auto V, de carros a terrenos e roupas, fosse um NFT. Agora imagine que esse mundo é apenas uma pequena fração do que as plataformas do metaverso acabarão se tornando. Sim, são muitos NFTs.

Por enquanto, esperamos

O tempo que precisaremos esperar para que a primeira plataforma de metaverso do mundo seja lançada publicamente não está claro. Para que algo significativo aconteça no futuro próximo, acredito que terá que vir de uma equipe de projeto que trabalha na indústria do metaverso há pelo menos cinco anos. Como eu disse anteriormente, as expectativas de que projetos recém-fundados (nos últimos 1-2 anos) trarão o metaverso à realidade não são razoáveis devido à quantidade de tempo e financiamento necessários para realizá-lo.





No entanto, é razoável supor que qualquer equipe que decifre o código e lance o mundo no metaverso terá uma vantagem enorme sobre todos os outros e se tornará uma das organizações de maior capitalização de mercado do mundo. Fique atento às equipes que estão no jogo há mais tempo do que todas as outras e que mostram sinais de atender aos requisitos de ser uma plataforma de metaverso. É aí que estarão as maiores oportunidades da Web3.

Frasco de gorjetas

Gostou do artigo? Considere deixar uma dica para apoiar meus esforços. Todas as doações são muito apreciadas!



Coinbase (BTC): 0x9543128838F74bF6e95b7e056D288bc190236C2D

0x9543128838F74bF6e95b7e056D288bc190236C2D Metamask (ETH): 0x22B4E04c13EEBD21e2D35c4001B8B8fFFF17DD3a

0x22B4E04c13EEBD21e2D35c4001B8B8fFFF17DD3a Fantasma (SOL): AXmyuktns4ehTWAuJbMDwavHAufbRpkQB3aoeJ7yE8iP

Isenção de responsabilidade: este artigo foi escrito apenas para fins educacionais e de entretenimento e não deve ser considerado de forma alguma como conselho financeiro. Faça sua própria pesquisa e, se estiver procurando aconselhamento financeiro, encontre um profissional adequado para você.