Nouvelle mise à jour de l'application mobile : la version 2.0 vient d'arriver ✈️

Salut les hackers !



Moins de deux mois après le lancement de la version 1.9 de l'application mobile de HackerNoon, nous sommes ravis de dévoiler la très attendue version 2.0 !

Laissez-nous vous présenter nos nouvelles fonctionnalités ⬇️





Téléchargez ou mettez à jour l'application depuis l'App Store d'Apple ici et Google Store ici .





Pleine puissance de sondage : parfaitement intégrée à votre expérience mobile

La version 2.0 a intégré les données de sondage originales de HackerNoon et les sondages technologiques actifs dans l'application HackerNoon pour vous aider à rester au courant des tendances d'Internet. Restez au courant des dernières discussions techniques, votez et apportez vos idées aux sujets de sondage, le tout depuis votre téléphone !





Voici comment:

Accédez à la page d'accueil Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Sondage de la semaine » – cela vous mènera à une collection de sondages terminés. Lorsque vous voyez un sujet sur lequel vous souhaitez développer, cliquez simplement sur « ✏️à propos des résultats » et cela vous dirigera vers un brouillon entièrement modifiable.







Une fois sur la page de brouillon, vous pouvez modifier votre titre, ajouter des images, rédiger et structurer votre contenu comme bon vous semble. De plus, vous pouvez ajouter tous les paramètres de l'histoire et soumettre votre article pour révision sans avoir à allumer votre ordinateur 😎





Astuce : lorsque vous voyez un sujet sur lequel vous souhaitez développer, comme celui-ci , cliquez simplement sur « ✏️à propos des résultats » et cela vous dirigera vers un brouillon entièrement modifiable. Vous pouvez également créer un nouveau brouillon sur les versions Web des sondages HackerNoon ! Recherchez simplement n'importe quel sondage dans notre base de données de sondages et cliquez sur « Écrire sur les résultats » pour accéder à un nouveau brouillon avec les résultats des sondages dans l'image de présentation.





Cela nous amène à la prochaine mise à jour…





Expérience d'écriture améliorée

Cette version inclut également des améliorations majeures de l'expérience d'écriture mobile. Nous avons ajouté des centaines de modèles d'histoire pour faciliter le démarrage de l'écriture et avons fait en sorte que l'histoire principale fonctionne davantage comme Apple Notes et Google Keep, modifiable dans le brouillon de l'histoire lui-même et dans les paramètres de l'histoire.









Des idées révolutionnaires peuvent provenir de minuscules claviers !





Authentification et paramètres utilisateur plus rapides

Enfin et surtout, nous avons également amélioré et accéléré l'authentification pour vous faire gagner quelques instants précieux lors de l'ouverture de l'application HackerNoon, et modifié l'onglet utilisateur afin qu'une fois que vous appuyez dessus, vous serez instantanément dirigé vers votre profil utilisateur où vous pourrez mettez facilement à jour vos informations ou accédez aux paramètres. Vérifiez par vous-même:





Continuez à nous faire part de vos commentaires ! Nous continuerons à nous améliorer !





Vous avez une minute ? Évaluez notre application ici .