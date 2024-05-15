新的移动应用程序更新：版本 2.0 刚刚发布✈️

嘿，黑客们！
在推出 HackerNoon 移动应用程序1.9 版不到两个月后，我们很高兴推出备受期待的 2.0 版本！
让我们向您介绍我们的新功能⬇️
2.0 版本将 HackerNoon 的原始民意调查数据和活跃的技术民意调查引入 HackerNoon 应用程序，以帮助您随时掌握互联网趋势。随时了解最新的技术讨论，投票并为民意调查主题贡献您的见解——所有操作都通过您的手机完成！
就是这样：
导航至主页
向下滚动，然后点击“本周民意调查” - 这将带您查看已完成的民意调查集合。
当你看到想要详细阐述的主题时，只需单击“✏️关于结果”，它就会将你引导至完全可编辑的草稿。
一旦在草稿页面上，您就可以更改标题，添加图片，并按照您喜欢的方式编写和构建内容 - 此外，您可以添加所有故事设置并提交文章以供审核，而无需打开电脑😎
专家提示：当你看到一个你想详细阐述的话题时，
这引出了我们的下一次更新……
此版本还对移动写作体验进行了重大改进。我们添加了数百个故事模板，使写作变得更加容易，并使标题故事功能更像 Apple Notes 和 Google Keep，可在故事草稿本身和故事设置中编辑。
突破性的想法可以来自于微型键盘！
最后但同样重要的一点是，我们还改进并加快了身份验证，以便在您打开 HackerNoon 应用程序时节省一些宝贵的时间，并更改了用户选项卡，这样一旦您点击它，您就会立即被引导到您的用户个人资料，您可以在其中轻松更新您的信息或导航到设置。亲自检查一下：
请继续提供反馈！我们会不断改进！
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