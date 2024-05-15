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    新的移动应用程序更新：版本 2.0 刚刚发布✈️经过@product
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    新的移动应用程序更新：版本 2.0 刚刚发布✈️

    经过 HackerNoon Product Updates2m2024/05/15
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    ZH

    太長; 讀書

    2.0 版本将 HackerNoon 的原始民意调查数据和活跃的技术民意调查引入了该应用。通过手机即可随时了解最新的技术讨论，并为民意调查主题贡献您的见解。此版本还对移动写作体验进行了重大改进。点击此处了解更多信息。
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    HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture
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    嘿，黑客们！

    在推出 HackerNoon 移动应用程序1.9 版不到两个月后，我们很高兴推出备受期待的 2.0 版本！

    让我们向您介绍我们的新功能⬇️


    从 Apple App Store 下载或更新应用程序这里和 Google 商店这里


    全面投票功能：无缝集成到您的移动体验中

    2.0 版本将 HackerNoon 的原始民意调查数据活跃的技术民意调查引入 HackerNoon 应用程序，以帮助您随时掌握互联网趋势。随时了解最新的技术讨论，投票并为民意调查主题贡献您的见解——所有操作都通过您的手机完成！


    就是这样：

    1. 导航至主页

    2. 向下滚动，然后点击“本周民意调查” - 这将带您查看已完成的民意调查集合。

    3. 当你看到想要详细阐述的主题时，只需单击“✏️关于结果”，它就会将你引导至完全可编辑的草稿。



    一旦在草稿页面上，您就可以更改标题，添加图片，并按照您喜欢的方式编写和构建内容 - 此外，您可以添加所有故事设置并提交文章以供审核，而无需打开电脑😎


    专家提示：当你看到一个你想详细阐述的话题时， 比如这个，只需单击“✏️关于结果”，它就会将您引导至完全可编辑的草稿。您也可以在 HackerNoon 民意调查的网络版本上创建新草稿！只需在我们的民意调查数据库中搜索任何民意调查，然后单击“撰写关于结果”即可获得带有特色图片中的民意调查结果的新草稿。


    这引出了我们的下一次更新……


    改善写作体验

    此版本还对移动写作体验进行了重大改进。我们添加了数百个故事模板，使写作变得更加容易，并使标题故事功能更像 Apple Notes 和 Google Keep，可在故事草稿本身和故事设置中编辑。


    尝试一下我们的一些写作模板：


    突破性的想法可以来自于微型键盘！


    更快的身份验证和用户设置

    最后但同样重要的一点是，我们还改进并加快了身份验证，以便在您打开 HackerNoon 应用程序时节省一些宝贵的时间，并更改了用户选项卡，这样一旦您点击它，您就会立即被引导到您的用户个人资料，您可以在其中轻松更新您的信息或导航到设置。亲自检查一下：


    请继续提供反馈！我们会不断改进！


    有时间吗？在此对我们的应用进行评分。


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    . . . comments & more!

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