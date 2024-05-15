Yeni Mobil Uygulama Güncellemesi: Sürüm 2.0 Yeni Çıktı ✈️

Hey Hackerlar!
HackerNoon'un mobil uygulamasının 1.9 sürümünün lansmanından iki aydan kısa bir süre sonra, merakla beklenen 2.0 sürümünü duyurmanın heyecanını yaşıyoruz!
Sizi yeni özelliklerimizle tanıştıralım ⬇️
2.0 Sürümü, internet trendlerinin nabzını tutmanıza yardımcı olmak için HackerNoon'un orijinal anket verilerini ve aktif teknoloji anketlerini HackerNoon Uygulamasına getirdi. En son teknoloji tartışmalarından haberdar olun, oyunuzu verin ve anket konularına içgörülerinizle katkıda bulunun; üstelik tüm bunları telefonunuzdan yapın!
İşte nasıl:
Ana sayfaya gidin
Aşağı kaydırın ve "Haftanın Anketi"ne dokunun; bu sizi tamamlanmış anketlerin bir koleksiyonuna yönlendirecektir.
Detaylandırmak istediğiniz bir konu gördüğünüzde “✏️sonuçlar hakkında” seçeneğine tıklamanız yeterli; bu sizi tamamen düzenlenebilir bir taslağa yönlendirecektir.
Taslak sayfasında başlığınızı değiştirebilir, resim ekleyebilir, içeriğinizi istediğiniz gibi yazıp yapılandırabilirsiniz - ayrıca bilgisayarınızı açmanıza gerek kalmadan tüm hikaye ayarlarını ekleyebilir ve makalenizi incelemeye gönderebilirsiniz 😎
İpucu : Detaylandırmak istediğiniz bir konu gördüğünüzde,
Bu bizi bir sonraki güncellemeye yönlendiriyor…
Bu sürüm aynı zamanda mobil yazma deneyiminde de önemli iyileştirmeler içeriyor. Yazmaya başlamayı kolaylaştırmak için yüzlerce hikaye şablonu ekledik ve başlık hikayesinin daha çok Apple Notes ve Google Keep'e benzer, hikaye taslağında ve hikaye ayarlarında düzenlenebilir olmasını sağladık.
Yazı şablonlarımızdan bazılarını deneyin:
Çığır açan fikirler küçük klavyelerden gelebilir!
Son olarak, HackerNoon Uygulamasını açtığınızda size birkaç değerli dakika kazandırmak için kimlik doğrulamayı geliştirdik ve hızlandırdık ve kullanıcı sekmesini değiştirdik, böylece ona dokunduğunuzda anında kullanıcı profilinize yönlendirileceksiniz. bilgilerinizi kolayca güncelleyin veya ayarlara gidin. Kendiniz kontrol edin:
Geri bildirimin gelmesini sağlayın! Gelişmeye devam edeceğiz!
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