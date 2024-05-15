Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Yeni Mobil Uygulama Güncellemesi: Sürüm 2.0 Yeni Çıktı ✈️ile@product
    7,163 okumalar
    7,163 okumalar

    Yeni Mobil Uygulama Güncellemesi: Sürüm 2.0 Yeni Çıktı ✈️

    ile HackerNoon Product Updates2m2024/05/15
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    2.0 Sürümü, HackerNoon'un orijinal anket verilerini ve aktif teknoloji anketlerini uygulamaya getirdi. Telefonunuzdan en son teknoloji tartışmalarından haberdar olun ve anket konularına içgörülerinizle katkıda bulunun. Bu sürüm aynı zamanda mobil yazma deneyiminde de önemli iyileştirmeler içeriyor. Daha fazlasını buradan öğrenin.
    featured image - Yeni Mobil Uygulama Güncellemesi: Sürüm 2.0 Yeni Çıktı ✈️
    HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture
    0-item
    1-item
    2-item

    Hey Hackerlar!

    HackerNoon'un mobil uygulamasının 1.9 sürümünün lansmanından iki aydan kısa bir süre sonra, merakla beklenen 2.0 sürümünü duyurmanın heyecanını yaşıyoruz!

    Sizi yeni özelliklerimizle tanıştıralım ⬇️


    Uygulamayı Apple App Store'dan indirin veya güncelleyin Burada ve Google Mağazası Burada .


    Tam Anket Gücü: Mobil Deneyiminize Sorunsuz Bir Şekilde Entegre Edildi

    2.0 Sürümü, internet trendlerinin nabzını tutmanıza yardımcı olmak için HackerNoon'un orijinal anket verilerini ve aktif teknoloji anketlerini HackerNoon Uygulamasına getirdi. En son teknoloji tartışmalarından haberdar olun, oyunuzu verin ve anket konularına içgörülerinizle katkıda bulunun; üstelik tüm bunları telefonunuzdan yapın!


    İşte nasıl:

    1. Ana sayfaya gidin

    2. Aşağı kaydırın ve "Haftanın Anketi"ne dokunun; bu sizi tamamlanmış anketlerin bir koleksiyonuna yönlendirecektir.

    3. Detaylandırmak istediğiniz bir konu gördüğünüzde “✏️sonuçlar hakkında” seçeneğine tıklamanız yeterli; bu sizi tamamen düzenlenebilir bir taslağa yönlendirecektir.



    Taslak sayfasında başlığınızı değiştirebilir, resim ekleyebilir, içeriğinizi istediğiniz gibi yazıp yapılandırabilirsiniz - ayrıca bilgisayarınızı açmanıza gerek kalmadan tüm hikaye ayarlarını ekleyebilir ve makalenizi incelemeye gönderebilirsiniz 😎


    İpucu : Detaylandırmak istediğiniz bir konu gördüğünüzde, bunun gibi , “✏️sonuçlar hakkında”ya tıklamanız yeterli; sizi tamamen düzenlenebilir bir taslağa yönlendirecektir. Ayrıca HackerNoon anketlerinin web versiyonlarında da yeni bir taslak oluşturabilirsiniz! Anket veritabanımızda herhangi bir anketi arayın ve özellik görselinde anket sonuçlarının yer aldığı yeni bir taslağa ulaşmak için "Sonuçlar hakkında yaz" seçeneğine tıklayın.


    Bu bizi bir sonraki güncellemeye yönlendiriyor…


    Geliştirilmiş Yazma Deneyimi

    Bu sürüm aynı zamanda mobil yazma deneyiminde de önemli iyileştirmeler içeriyor. Yazmaya başlamayı kolaylaştırmak için yüzlerce hikaye şablonu ekledik ve başlık hikayesinin daha çok Apple Notes ve Google Keep'e benzer, hikaye taslağında ve hikaye ayarlarında düzenlenebilir olmasını sağladık.


    Yazı şablonlarımızdan bazılarını deneyin:


    Çığır açan fikirler küçük klavyelerden gelebilir!


    Daha Hızlı Kimlik Doğrulama ve Kullanıcı Ayarları

    Son olarak, HackerNoon Uygulamasını açtığınızda size birkaç değerli dakika kazandırmak için kimlik doğrulamayı geliştirdik ve hızlandırdık ve kullanıcı sekmesini değiştirdik, böylece ona dokunduğunuzda anında kullanıcı profilinize yönlendirileceksiniz. bilgilerinizi kolayca güncelleyin veya ayarlara gidin. Kendiniz kontrol edin:


    Geri bildirimin gelmesini sağlayın! Gelişmeye devam edeceğiz!


    Bir dakikan var mı? Uygulamamızı burada değerlendirin.


    Tailscale
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture
    HackerNoon Product Updates@product
    This is the official page for HackerNoon Product Updates!
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgproduct-management #product-management #hackernoon-product #hackernoon-app #hackernoon-app-functionality #hackernoon-app-update #hackernoon-writers #hackernoon-top-story #hackernoon-app-launch

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-frFrançaishackernoon-trTürkçehackernoon-ko한국인hackernoon-deDeutschhackernoon-esEspañolhackernoon-bnবাংলাhackernoon-viTiếng Việthackernoon-ruРусскийhackernoon-ptPortuguêshackernoon-ja日本語hackernoon-zh中国人hackernoon-hiहिंदी

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    AI/ML Datalake için Referans Mimarisi Oluşturmaya Yönelik Mimar Kılavuzu
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Article Thumbnail
    Tek Sayfa Avantajı: Yazılım Mühendisliği Projeleri İçin Bir Şablon
    by vlshahane
    Jan 01, 1970
    #team-management
    Article Thumbnail
    Kazanmak için Dokun: Telegram, Solana'dan Önce Sonraki 10 Milyar Kripto Kullanıcısına Katılabilir
    by web3tales
    Jan 01, 1970
    #cryptocurrency
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas