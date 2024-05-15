Yeni Mobil Uygulama Güncellemesi: Sürüm 2.0 Yeni Çıktı ✈️

Hey Hackerlar!



HackerNoon'un mobil uygulamasının 1.9 sürümünün lansmanından iki aydan kısa bir süre sonra, merakla beklenen 2.0 sürümünü duyurmanın heyecanını yaşıyoruz!

Sizi yeni özelliklerimizle tanıştıralım ⬇️





Uygulamayı Apple App Store'dan indirin veya güncelleyin Burada ve Google Mağazası Burada .





Tam Anket Gücü: Mobil Deneyiminize Sorunsuz Bir Şekilde Entegre Edildi

2.0 Sürümü, internet trendlerinin nabzını tutmanıza yardımcı olmak için HackerNoon'un orijinal anket verilerini ve aktif teknoloji anketlerini HackerNoon Uygulamasına getirdi. En son teknoloji tartışmalarından haberdar olun, oyunuzu verin ve anket konularına içgörülerinizle katkıda bulunun; üstelik tüm bunları telefonunuzdan yapın!





İşte nasıl:

Ana sayfaya gidin Aşağı kaydırın ve "Haftanın Anketi"ne dokunun; bu sizi tamamlanmış anketlerin bir koleksiyonuna yönlendirecektir. Detaylandırmak istediğiniz bir konu gördüğünüzde “✏️sonuçlar hakkında” seçeneğine tıklamanız yeterli; bu sizi tamamen düzenlenebilir bir taslağa yönlendirecektir.







Taslak sayfasında başlığınızı değiştirebilir, resim ekleyebilir, içeriğinizi istediğiniz gibi yazıp yapılandırabilirsiniz - ayrıca bilgisayarınızı açmanıza gerek kalmadan tüm hikaye ayarlarını ekleyebilir ve makalenizi incelemeye gönderebilirsiniz 😎





İpucu : Detaylandırmak istediğiniz bir konu gördüğünüzde, bunun gibi , “✏️sonuçlar hakkında”ya tıklamanız yeterli; sizi tamamen düzenlenebilir bir taslağa yönlendirecektir. Ayrıca HackerNoon anketlerinin web versiyonlarında da yeni bir taslak oluşturabilirsiniz! Anket veritabanımızda herhangi bir anketi arayın ve özellik görselinde anket sonuçlarının yer aldığı yeni bir taslağa ulaşmak için "Sonuçlar hakkında yaz" seçeneğine tıklayın.





Bu bizi bir sonraki güncellemeye yönlendiriyor…





Geliştirilmiş Yazma Deneyimi

Bu sürüm aynı zamanda mobil yazma deneyiminde de önemli iyileştirmeler içeriyor. Yazmaya başlamayı kolaylaştırmak için yüzlerce hikaye şablonu ekledik ve başlık hikayesinin daha çok Apple Notes ve Google Keep'e benzer, hikaye taslağında ve hikaye ayarlarında düzenlenebilir olmasını sağladık.









Çığır açan fikirler küçük klavyelerden gelebilir!





Daha Hızlı Kimlik Doğrulama ve Kullanıcı Ayarları

Son olarak, HackerNoon Uygulamasını açtığınızda size birkaç değerli dakika kazandırmak için kimlik doğrulamayı geliştirdik ve hızlandırdık ve kullanıcı sekmesini değiştirdik, böylece ona dokunduğunuzda anında kullanıcı profilinize yönlendirileceksiniz. bilgilerinizi kolayca güncelleyin veya ayarlara gidin. Kendiniz kontrol edin:





Geri bildirimin gelmesini sağlayın! Gelişmeye devam edeceğiz!





Bir dakikan var mı? Uygulamamızı burada değerlendirin.



