"Je n'ai pas confiance en lui", déclare John Ray à propos de FTX US Financials

I- LES DÉBITEURS DE LA PRÉPÉTITION

B - Le silo WRS*





12. Le silo WRS comprend FTX US, une bourse pour le commerce au comptant d'actifs et de jetons numériques. FTX US a été fondée en janvier 2020. FTX US est disponible pour les utilisateurs américains et, selon les déclarations de M. Bankman-Fried, comptait environ un million d'utilisateurs en août 2022. L'échange au comptant de FTX US est enregistré auprès du Département du Trésor ( via le Financial Crimes Enforcement Network) en tant qu'entreprise de services monétaires et détient une série de licences de transfert de fonds d'État aux États-Unis.





13. Le silo WRS détient également 100 % des participations dans l'entreprise LedgerX, qui est exploitée par LedgerX LLC non débiteur (d/b/a FTX US Derivatives) (« LedgerX »). LedgerX propose des contrats à terme, des options et des swaps sur des actifs numériques et d'autres matières premières aux personnes américaines et non américaines. LedgerX fonctionne avec des licences de la CFTC. Sur la base des informations que j'ai examinées à ce moment, LedgerX est solvable.





14. Le silo WRS détient également 100 % des participations dans le non-débiteur FTX Capital Markets LLC, qui est un courtier enregistré auprès de la SEC. Sur la base des informations que j'ai examinées à ce moment, FTX Capital Markets LLC est solvable.





15. Le silo WRS détient également 100 % des participations dans le non-débiteur Embed Financial Technologies Inc., ainsi que sa filiale en propriété exclusive non-débiteur Embed Clearing LLC, qui fonctionne comme une société de compensation de titres et est une SEC- courtier enregistré. Sur la base des informations que j'ai examinées à ce moment, chacune de ces entités non débitrices est solvable.





16. Le silo WRS détient également 100 % des participations dans FTX Value Trust Company, une société de fiducie du Dakota du Sud, qui fournit des services de garde. Sur la base des informations que j'ai examinées à ce moment, cette société non débitrice est solvable.





17. Le silo WRS détient également 100 % d'autres sociétés débitrices et non débitrices exerçant diverses activités, telles que le développement de jeux vidéo et une place de marché pour le commerce de jetons non fongibles. Enfin, le silo WRS a consenti des prêts et des investissements, y compris un prêt de jetons FTT à BlockFi Inc. d'un montant principal de jetons FTT évalué à 250 millions de dollars au 30 septembre 2022.





18. J'ai reçu un bilan consolidé non audité du silo WRS au 30 septembre 2022, qui est le dernier bilan disponible. Le bilan montre 1,36 milliard de dollars d'actifs totaux à cette date. Cependant, parce que ce bilan a été produit alors que les Débiteurs étaient contrôlés par M. Bankman-Fried, je n'ai pas confiance en lui, et les informations qu'il contient peuvent ne pas être correctes à la date indiquée.





19. Le tableau ci-dessous résume certaines informations concernant les actifs consolidés du silo WRS tels qu'ils figurent dans le bilan au 30 septembre 2022 :





Bilan du silo WRS - Actif total au 30 septembre 2022









(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, assets shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (3) Restricted cash at the WRS Silo is primarily comprised of approximately $250 million in restricted funds at non-Debtor LedgerX. (4) Customer custodial fund assets are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited were not recorded as assets on the balance sheet and are not presented. (5) Loans receivable of $250 million consists of a loan by Debtor West Realm Shires Inc. to BlockFi Inc. of $250 million in FTT tokens. (6) Intangible assets (in the amount of $229 million) are not reflected above. These consist of values attributable to customer relationships and trade names. (7) Goodwill balance (in the amount of $135 million) is not reflected above.





20. À ma connaissance, les débiteurs du silo WRS n'ont aucune dette à long terme ou financée. Les débiteurs du silo WRS devraient avoir des passifs importants découlant des actifs cryptographiques déposés par les clients via la plate-forme FTX US. Cependant, ces passifs ne sont pas reflétés dans les états financiers préparés lorsque ces sociétés étaient sous le contrôle de M. Bankman-Fried. Le tableau ci-dessous résume certaines informations concernant les passifs consolidés du silo WRS tels que reflétés dans le bilan au 30 septembre 2022 :





Bilan du silo WRS - Total des passifs au 30 septembre 2022





(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, liabilities shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (3) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented.





21. Tous les débiteurs et non-débiteurs du silo WRS sont organisés dans l'État du Delaware, à l'exception du non-débiteur FTX Vault Trust Company, qui est une société de fiducie du Dakota du Sud.





(*) WRS signifie West Realm Shires Inc., qui comprend les entreprises connues sous le nom de « FTX US », « LedgerX », « FTX US Derivatives », « FTX US Capital Markets » et « Embed Clearing », entre autres entreprises. ; (Voir partie 1 sur 20, Organisation de l'entreprise et identification des quatre silos )