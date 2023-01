'Tôi không tin vào điều đó', John Ray nói lại / FTX US Financials

Hồ sơ Tòa án FTX + SBF Chương 11 (Phá sản) của John J. Ray III, ngày 17 tháng 11 năm 2022 là một phần trong Sê-ri PDF pháp lý của HackerNoon. Phần 3/20: WRS Silo. WRS là viết tắt của West Realm Shires Inc, bao gồm FTX US.

Hồ sơ Tòa án FTX + SBF Chương 11 (Phá sản) của John J. Ray III, ngày 17 tháng 11 năm 2022 là một phần của Chuỗi PDF hợp pháp của HackerNoon . Bạn có thể chuyển đến bất kỳ phần nào trong hồ sơ này nơi đây . Đây là phần 3 của 20.

I- CÁC CON NỢ TRƯỚC

B - Silo WRS*





12. WRS Silo bao gồm FTX US, một sàn giao dịch dành cho giao dịch giao ngay đối với tài sản kỹ thuật số và mã thông báo. FTX US được thành lập vào tháng 1 năm 2020. FTX US khả dụng cho người dùng Hoa Kỳ và theo tuyên bố của ông Bankman-Fried, đã có khoảng một triệu người dùng tính đến tháng 8 năm 2022. Sàn giao dịch giao ngay của FTX US được đăng ký với Bộ Tài chính ( thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính) với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền và nắm giữ một loạt giấy phép chuyển tiền của tiểu bang tại Hoa Kỳ.





13. WRS Silo cũng sở hữu 100% lợi ích vốn chủ sở hữu trong hoạt động kinh doanh LedgerX, được điều hành bởi LedgerX LLC không phải là công ty con nợ (d/b/a FTX US Derivatives) (“LedgerX”). LedgerX cung cấp các hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi đối với tài sản kỹ thuật số và các mặt hàng khác cho cả người Mỹ và người nước ngoài. LedgerX hoạt động với giấy phép từ CFTC. Dựa trên thông tin mà tôi đã xem xét tại thời điểm này, LedgerX là dung môi.





14. WRS Silo cũng sở hữu 100% lợi ích vốn chủ sở hữu trong FTX Capital Markets LLC không phải là Con nợ, là một đại lý môi giới đã đăng ký với SEC. Dựa trên thông tin mà tôi đã xem xét tại thời điểm này, FTX Capital Markets LLC có khả năng thanh toán.





15. WRS Silo cũng sở hữu 100% lợi ích vốn cổ phần trong Non-Debtor Embed Financial Technologies Inc., cũng như công ty con Non-Debtor Embed Clearing LLC thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, hoạt động như một công ty thanh toán bù trừ chứng khoán và là một SEC- đại lý môi giới đã đăng ký. Dựa trên thông tin mà tôi đã xem xét vào thời điểm này, mỗi thực thể không phải là Con nợ này đều có khả năng thanh toán.





16. WRS Silo cũng sở hữu 100% lợi ích vốn chủ sở hữu trong Công ty FTX Value Trust, một Công ty Ủy thác của Nam Dakota, công ty cung cấp dịch vụ lưu ký. Dựa trên thông tin mà tôi đã xem xét vào thời điểm này, công ty không phải là Con nợ này có khả năng thanh toán.





17. WRS Silo cũng sở hữu 100% của các công ty Con nợ và không phải Con nợ khác đang điều hành các hoạt động kinh doanh linh tinh, chẳng hạn như phát triển trò chơi điện tử và một thị trường để giao dịch các mã thông báo không thể thay thế. Cuối cùng, WRS Silo đã thực hiện các khoản vay và đầu tư, bao gồm cả khoản vay bằng mã thông báo FTT cho BlockFi Inc. với số tiền gốc là mã thông báo FTT trị giá 250 triệu đô la kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022.





18. Tôi đã được cung cấp bảng cân đối kế toán hợp nhất chưa được kiểm toán cho WRS Silo kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022, đây là bảng cân đối kế toán mới nhất hiện có. Bảng cân đối kế toán cho thấy tổng tài sản là 1,36 tỷ đô la vào ngày đó. Tuy nhiên, vì bảng cân đối kế toán này được tạo ra trong khi Con nợ được kiểm soát bởi ông Bankman-Fried, tôi không tin tưởng vào nó và thông tin trong đó có thể không chính xác vào ngày đã nêu.





19. Biểu đồ dưới đây tóm tắt một số thông tin nhất định liên quan đến tài sản hợp nhất của WRS Silo như được phản ánh trong bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 9 năm 2022:





Bảng cân đối WRS Silo - Tổng tài sản tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022









(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, assets shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (3) Restricted cash at the WRS Silo is primarily comprised of approximately $250 million in restricted funds at non-Debtor LedgerX. (4) Customer custodial fund assets are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited were not recorded as assets on the balance sheet and are not presented. (5) Loans receivable of $250 million consists of a loan by Debtor West Realm Shires Inc. to BlockFi Inc. of $250 million in FTT tokens. (6) Intangible assets (in the amount of $229 million) are not reflected above. These consist of values attributable to customer relationships and trade names. (7) Goodwill balance (in the amount of $135 million) is not reflected above.





20. Theo hiểu biết của tôi, WRS Silo Debtors không có bất kỳ khoản nợ dài hạn hoặc khoản nợ tài trợ nào. Các Bên nợ Silo của WRS dự kiến sẽ có các khoản nợ đáng kể phát sinh từ tài sản tiền điện tử do khách hàng ký gửi thông qua nền tảng FTX Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những khoản nợ đó không được phản ánh trong báo cáo tài chính được lập trong thời gian các công ty này nằm dưới sự kiểm soát của ông Bankman-Fried. Biểu đồ bên dưới tóm tắt một số thông tin liên quan đến các khoản nợ hợp nhất của WRS Silo như được phản ánh trong bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 9 năm 2022:





Bảng cân đối WRS Silo - Tổng nợ tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022





(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, liabilities shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (3) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented.





21. Tất cả Bên nợ và Bên không phải là Bên nợ trong WRS Silo đều được tổ chức tại Bang Delaware, ngoại trừ Công ty Ủy thác FTX Vault không phải là Bên nợ, là Công ty Ủy thác của Nam Dakota.





Tiếp tục đọc ở đây .

(*) WRS là viết tắt của West Realm Shires Inc., bao gồm các doanh nghiệp được gọi là “ FTX US ,” “ LedgerX ,” “ FTX US Derivatives ,” “ FTX US Capital Markets ” và “ Embed Clearing ,” cùng các doanh nghiệp khác ; (Xem phần 1 của 20, Tổ chức Công ty và Xác định Bốn Silo )