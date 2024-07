EigenLayer Airdrop a mis en évidence les problèmes du marché de la cryptographie

Salut à tous, Daria Strategy ici 🙌🏻

Récemment, le marché de la cryptographie a explosé avec l'annonce du largage d' EigenLayer , la plateforme de réactualisation d'Ethereum la plus en vogue. Les conditions de réception de cette goutte ont provoqué une explosion encore plus grande d’émotions, de discussions, voire de haine.





Le projet offre une plate-forme pour ceux qui souhaitent réinvestir plutôt que le processus de jalonnement classique qui attire l'attention des régulateurs. L’émergence des protocoles de re-staking EigenLayer et LRT a augmenté la part de staking de l’ETH à 26 % de l’offre totale. Selon DeFi Lama , EigenLayer est le deuxième plus grand protocole de TVL sur Ethereum après Lido , avec 14,2 milliards de dollars :





Un airdrop d' EigenLayer illustre canoniquement les attentes de la communauté et les conditions du marché. Dans cet article, j'explique ce qui s'est passé et quels problèmes cette affaire met en évidence sur le marché de la cryptographie. J'ai également pris note d'un commentaire de mon collègue, un spécialiste de la commercialisation de produits qui introduit actuellement un produit similaire sur le marché. Trouvons-le ensemble !





Un bref aperçu de l'Eigen Layer Airdrop

Au cours de la dernière année, EigenLayer est devenu très populaire en raison de la refonte du retaking d'Ethereum et des grands noms des fonds de risque qui ont investi dans ce projet (a16z crypto, Ethereal Ventures, Polychain Capital, Coinbase Ventures, etc.).





Les journalistes de Blockworks recommandent d'appeler l'événement de génération de jetons EIGEN une « mise en jeu » et non un « airdrop ». « EIGEN ne peut être mis en jeu qu'avec le service de preuve de concept/preuve de valeur des données d'EigenLabs, EigenDA, au moins au début, jusqu'à ce que d'autres applications construites avec EigenLayer intègrent le jeton dans leurs propres plates-formes.





Selon tokenomics, 45 % des 1,67 milliard de pièces iront à la communauté, et un tiers ira au parachutage pour mettre en jeu les participants. Le principal reproche concerne les conditions de détention des pièces : après le timbre $EIGEN, elles ne peuvent plus être déplacées et la répartition mensuelle ne sera que de 5 %.





L'équipe de la plateforme a décidé de ne pas autoriser les utilisateurs des États-Unis, du Canada, de l'Inde, de la Chine et de plusieurs autres pays à distribuer et a également mis en garde contre le blocage de l'utilisation des services VPN. Il n’y avait pas de blocage géographique pour restaurer Ethereum auparavant, cette situation a donc mis en colère de nombreux utilisateurs qui détenaient leur ETH dans EigenLayer.









La réaction négative aux actions de l'équipe du projet a provoqué une augmentation des retraits d'actifs du service de reconstitution. Selon Dune , plus de 7 000 demandes de retrait ont été initiées.





Voici une vidéo drôle mais pertinente basée sur un mème célèbre que j'ai trouvé sur Twitter. De manière générale, il décrit assez bien la situation autour de l'airdrop et les raisons de la déception de la communauté. Le lien vers le post avec cette vidéo est ici .







Que nous montre cet EigenLayer Airdrop ?

Le cas EigenLayer met en lumière plusieurs points et problématiques importants que l’on a pu observer et qui existent depuis longtemps sur le marché et que tous les acteurs tentent d’ignorer.





1️⃣ Le largage réussi d'Aptos fin 2022 a inauguré l'ère des « gros rétrodrops » et a accru les attentes des agriculteurs. Les gens imitent les activités des réseaux, dans l'espoir de se réveiller un matin et de voir Lambo depuis la fenêtre. @RyanSAdams de Bankless a très bien décrit ce point :







2️⃣ De nombreux projets ont commencé à parier sur le token et à l'utiliser comme outil de marketing et de réputation. J'ai discuté avec les fondateurs, convaincu que seule une goutte d'eau les aiderait à attirer l'attention sur le projet. C’est naïf et myope. Payer les utilisateurs pour qu'ils utilisent le produit n'est pas naturel, car au lieu d'une saine concurrence et de la fidélité des clients, cela crée de l'avidité et une « ruée vers l'or ».









3️⃣ Le marché n'a pas suffisamment d'utilisateurs. Les projets encouragent l'activité en faisant allusion à des récompenses pour ceux qui dynamiseront l'activité. Cependant, il est évident que les projets peuvent mais ne sont pas obligés de récompenser les utilisateurs pour leur activité sur le réseau. Cela n’envoie qu’un seul message à l’utilisateur moyen de crypto : ** Votre participation active, en fin de compte, ne signifie pas grand-chose.



4️⃣ Dans le monde au-delà du Web3, les entreprises se font concurrence grâce à une meilleure technologie, un design plus attrayant, une communication claire et d'autres facteurs qui affectent leur position sur le marché. Les entreprises traditionnelles offrent des remises en argent et des réductions lors du lancement du produit, mais personne ne paie plus de 1 000 $ à des dizaines de milliers de personnes pour utiliser du shampoing ou acheter une voiture.



5️⃣ Les projets Blockchain ont désespérément besoin d'utilisateurs intéressés par les technologies, pas par les drops ! Ce besoin met en évidence les problèmes importants liés à l’UX et à la communication sur la valeur du produit. Il doit s’agir d’une approche orientée utilisateur avec une vision produit et marketing cohérente. Certains fondateurs de Web3 ont commencé à prendre ce point en compte, mais pas la majorité. La volonté de fabriquer des produits technologiques plus complexes pour les montrer aux collègues techniciens prime sur l'approche rationnelle et l'orientation client.





Quel est l’avenir du restaking dans le contexte de l’affaire EigenLayer ?

J'ai interrogé Denis Igin , responsable du marketing produit chez Nektar , sur le cas du largage d'EigenLayer. Nektar est un réseau de reconstitution à plusieurs niveaux mettant en œuvre un système d'incitation complet pour ses participants. Denis connaît donc bien l'état actuel du marché de reconstitution et est en mesure de partager sa vision sur cette question.





- Que se passera-t-il après une telle déception de la communauté ? Verra-t-on le retrait des fonds des plateformes de restaking ?





Denis : C'est difficile à dire sur EigenLayer, mais revisiter le concept et l'approche change tout.





Par exemple, il permet la composabilité de solutions approvisionnant la confiance du même ensemble de validateurs, conduisant à des avancées technologiques telles que l'interopérabilité native, etc.





Après la fuite des capitaux mercenaires, vient ensuite la preuve économique que tout le monde attend de la conception originale : des récompenses supplémentaires pour les restakers.





La demande des AVS n’est peut-être pas élevée au début, comme pour tout ce qui est nouveau, mais à terme, la réutilisation de la sécurité Ethereum aura un impact perturbateur et durable comparable au découplage de l’exécution par cumuls.





- Le drop est-il une panacée pour la promotion d'un produit ?

Denis : Lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, les parachutages sont un excellent moyen de recueillir des informations communautaires pertinentes sur le projet. La gamification fonctionne également, par exemple Nektar a récemment lancé un système de points .





- Quelles conclusions avez-vous tirées suite au cas du largage EigenLayer ?

Denis : La principale leçon est que les projets de plus grande envergure peuvent échouer à bien des égards, et cela est probablement dû à la nature expérimentale de la technologie de reconversion. En tant que communauté, nous ne devrions pas répéter l’erreur de créer un leader démesuré. Il y a de la place pour davantage de joueurs, et Nektar semble être une alternative viable à EL en raison de son DVT intégré, offrant une meilleure résilience et décentralisation.





Conclusion

De nombreuses personnes soutiennent cette situation avec les parachutages car cela génère (en fait, pas toujours) des revenus élevés dans une perspective à court terme. Un autre problème est que les projets de haute technologie ne sont pas prêts à s’ouvrir davantage à un public plus large ; ils créent uniquement des technologies pour les développeurs, limitant ainsi la croissance du marché.





Je ne peux pas imaginer la croissance organique de l'industrie si les projets blockchain/crypto commencent à se battre pour savoir qui donnera plus de crypto, de peur que leur activité sur le réseau ou le nombre d'abonnés ne diminue en raison d'attentes exagérées.





J'exhorte tous les membres de l'industrie Web3 à accorder plus d'attention à la valeur du projet et à établir des relations à long terme entre le produit et les utilisateurs. Le battage médiatique passe vite, et ce qui reste en retour, fidélité ou déception, dépend de la capacité des fondateurs à jouer le long jeu.









