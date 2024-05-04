EigenLayer Airdrop, Kripto Piyasasındaki Sorunları Vurguladı





Herkese merhaba, Daria Strateji burada 🙌🏻

Blockchain ve kripto projeleriyle çalışan bir Büyüme Pazarlamacısı, Marka Stratejisti ve İletişim uzmanıyım. Kullanıcılar, geliştiriciler ve VC fonları arasında Web3 şirketlerinin marka bilinirliğini ve ek değer yaratıyorum.





Son zamanlarda kripto piyasası, en çok heyecanlanan Ethereum yeniden alım platformu EigenLayer'ın airdrop'una ilişkin haberlerle patlama yaşadı. Bu düşüşün koşulları daha da büyük bir duygu, tartışma ve hatta nefret patlamasına neden oldu.





Proje, düzenleyicilerin dikkatini çeken klasik stake etme sürecinden ziyade, yeniden pay almak isteyenlere yönelik bir platform sunuyor. EigenLayer ve LRT yeniden alım protokollerinin ortaya çıkışı, ETH'nin staking payını toplam arzın %26'sına çıkardı. DeFi Lama'ya göre EigenLayer, 14,2 milyar dolarla TVL'nin Lido'dan sonra Ethereum'daki ikinci en büyük protokolüdür:





EigenLayer'dan gelen bir airdrop, topluluğun beklentilerini ve piyasa koşullarını kanonik bir şekilde gösteriyor. Bu yazıda neler olduğunu ve bu vakanın kripto pazarında hangi sorunları öne çıkardığını anlatacağım. Şu anda benzer bir ürünü piyasaya sunan ürün pazarlamacısı meslektaşımdan da bir yorum aldım. Hadi birlikte çözelim!





Eigen Layer Airdrop'a kısa bir genel bakış

Geçen yıl, EigenLayer, Ethereum'un yeniden hisselendirilmesinin yeniden düşünülmesi ve bu projeye yatırım yapan büyük girişim fonlarının (a16z crypto, Ethereal Ventures, Polychain Capital, Coinbase Ventures, vb.) nedeniyle süper popüler hale geldi.





Blockworks gazetecileri, EIGEN token oluşturma etkinliğinin "airdrop" değil "hisse düşüşü" olarak adlandırılmasını tavsiye ediyor. “ EIGEN, en azından başlangıçta, EigenLayer ile oluşturulan diğer uygulamalar tokenı kendi platformlarına entegre edene kadar, yalnızca EigenLabs'ın kavram kanıtı/değer kanıtı veri kullanılabilirliği hizmeti EigenDA ile paylaştırılabilir.





Tokenomiklere göre, 1,67 milyar coinin %45'i topluluğa gidecek ve üçte biri staking katılımcılarına yönelik airdrop'a gidecek. Ana şikayet, madeni paraların tutulma koşullarıyla ilgilidir; $EIGEN damgasından sonra hareket ettirilemezler ve aylık bölünme yalnızca %5 olacaktır.





Platform ekibi ABD, Kanada, Hindistan, Çin ve diğer bazı ülkelerdeki kullanıcıların dağıtım yapmasına izin vermemeye karar verdi ve ayrıca VPN hizmetlerinin kullanımının engellenmesi konusunda da uyarıda bulundu. Daha önce Ethereum'u yeniden almak için herhangi bir coğrafi blok yoktu, dolayısıyla bu durum ETH'lerini EigenLayer'da tutan birçok kullanıcıyı kızdırdı.









Proje ekibinin eylemlerine verilen olumsuz tepki, yeniden alım hizmetinden çekilen varlıkların sayısında artışa neden oldu. Dune'a göre 7.000'den fazla para çekme talebi başlatıldı.





İşte Twitter'da bulduğum ünlü bir memeye dayanan komik ama uygun bir video. Genel olarak airdrop etrafındaki durumu ve topluluğun hayal kırıklığının nedenlerini oldukça iyi açıklıyor. Bu videonun yer aldığı yazının bağlantısı burada .







Bu EigenLayer Airdrop bize ne gösteriyor?

EigenLayer vakası, piyasada uzun süredir var olan ve tüm katılımcıların görmezden gelmeye çalıştığı, gözlemleyebildiğimiz birkaç önemli noktayı ve konuyu vurgulamaktadır.





1️⃣ 2022'nin sonlarındaki başarılı Aptos airdrop'u, "şişman retrodropları" çağını başlattı ve çiftçilerin beklentilerini yükseltti. İnsanlar bir sabah uyanıp Lambo'yu pencereden görmeyi umarak ağlardaki etkinlikleri taklit ediyor. Bankless'tan @RyanSAdams bu noktayı çok iyi açıkladı:







2️⃣ Birçok proje token üzerine bahis oynamaya ve onu bir pazarlama ve itibar aracı olarak kullanmaya başladı. Kurucularla konuştum, yalnızca bir damlanın dikkatleri projeye çekmelerine yardımcı olacağına ikna oldum. Bu saflıktır ve dar görüşlülüktür. Ürünü kullanmaları için kullanıcılara ödeme yapmak doğal değildir çünkü sağlıklı rekabet ve müşteri sadakati yerine açgözlülük ve "altına hücum" yaratır.









3️⃣ Piyasada yeterli kullanıcı bulunmuyor. Projeler, aktiviteyi artıracak kişilere verilecek ödülleri ima ederek aktiviteyi teşvik eder. Ancak projelerin ağdaki faaliyetleri karşılığında kullanıcılara ödül ödeyebileceği ancak ödeme zorunluluğunun olmadığı açıktır. Bu, ortalama bir kripto kullanıcısına yalnızca tek bir mesaj gönderir: ** Sonuçta aktif katılımınız çok az şey ifade edebilir.



4️⃣ Web3'ün ötesindeki dünyada işletmeler daha iyi teknoloji, daha çekici tasarım, net iletişim ve pazar konumunu etkileyen diğer faktörler aracılığıyla birbirleriyle rekabet etmektedir. Geleneksel işletmeler ürünün lansmanında para iadesi ve indirimler sunuyor, ancak hiç kimse on binlerce kişiye şampuan kullanması veya araba satın alması için 1000 doların üzerinde ödeme yapmıyor.



5️⃣ Blockchain projelerinin droplara değil, teknolojilere ilgi duyan kullanıcılara şiddetle ihtiyacı var! Bu ihtiyaç, kullanıcı deneyimi ve ürün değeri iletişimiyle ilgili önemli sorunları vurgulamaktadır. Tutarlı bir ürün ve pazarlama vizyonuyla kullanıcı odaklı bir yaklaşım olmalıdır. Bazı Web3 kurucuları bu noktayı benimsemeye başladı ancak çoğunluk bunu başaramadı. Teknisyen arkadaşlarının önünde sergilemek için daha karmaşık teknolojik ürünler yapma arzusu, akılcı bir yaklaşım ve müşteri odaklılığın önüne geçiyor.





EigenLayer davası bağlamında yeniden hisse alımının geleceği nedir?

Nektar Ürün Pazarlamacısı Denis Igin'e EigenLayer'ın airdrop olayını sordum. Nektar, katılımcıları için kapsamlı bir teşvik sistemi uygulayan çok katmanlı bir yeniden alım ağı olduğundan Denis, yeniden alım piyasasının mevcut durumu hakkında oldukça bilgili ve bu konudaki vizyonunu paylaşabiliyor.





- Toplumun böylesine hayal kırıklığına uğramasının ardından daha ne olacak? Yeniden alım platformlarından fonların çekildiğini görecek miyiz?





Denis: EigenLayer hakkında bir şey söylemek zor ama konsept ve yaklaşım olarak yeniden değerlendirmek her şeyi değiştirir.





Örneğin, aynı doğrulayıcı kümesinden güven sağlayan çözümlerin birleştirilebilirliğine olanak tanıyarak, yerel birlikte çalışabilirlik vb. gibi teknolojik ilerlemelere yol açar.





Paralı sermaye çıkışının ardından sıra, herkesin orijinal tasarımdan beklediği kanıtlanmış ekonomiye geliyor: yeniden pay alanlar için ek ödüller.





AVS'lerden gelen talep, yeni olan her şeyde olduğu gibi ilk başta yüksek olmayabilir, ancak sonunda Ethereum güvenliğinin yeniden kullanılması, toplama yoluyla yürütmenin ayrıştırılmasıyla karşılaştırılabilecek yıkıcı ve uzun süreli bir etkiye sahip olacaktır.





- Damla ürün tanıtımı için her derde deva mı?

Denis: Akıllıca kullanıldığında airdroplar, projeyle ilgili topluluk bilgilerini toplamanın harika bir yoludur. Oyunlaştırma da işe yarıyor; örneğin Nektar yakın zamanda bir puan sistemi başlattı .





- EigenLayer airdrop vakasının ardından ne gibi sonuçlar çıkardınız?

Denis: Buradan alınacak ana ders, daha büyük projelerin birçok açıdan başarısız olabileceğidir ve bu muhtemelen yeniden değerlendirme teknolojisinin deneysel doğasından kaynaklanmaktadır. Topluluk olarak, büyük bir paydaş lideri yaratma hatasını tekrarlamamalıyız. Daha fazla yeniden hisse alan oyuncu için yer var ve Nektar, daha iyi esneklik ve merkeziyetsizlik sağlayan entegre DVT'si nedeniyle EL'e uygun bir alternatif gibi görünüyor.





Çözüm

Pek çok kişi bu durumu airdroplarla destekliyor çünkü kısa vadede (aslında her zaman değil) yüksek gelir getiriyor. Bir diğer sorun da ileri teknoloji projelerinin daha geniş kitlelere açılmaya hazır olmaması; yalnızca geliştiricilere yönelik teknolojiler yaratarak pazarın büyümesini sınırlıyorlar.





Blockchain/kripto projeleri, ağdaki faaliyetlerinin veya takipçi sayısının şişirilmiş beklentiler nedeniyle düşeceği korkusuyla kimin daha fazla kripto vereceği konusunda kavga etmeye başlarsa sektörün organik büyümesini hayal edemiyorum.





Web3 endüstrisinin tüm üyelerini projenin değerine daha fazla dikkat etmeye ve ürün ile kullanıcılar arasında uzun vadeli ilişkiler kurmaya çağırıyorum. Heyecan çabuk geçer ve karşılığında ne kalır, sadakat mi yoksa hayal kırıklığı mı, kurucuların uzun oyunu oynama becerisine bağlıdır.









Blockchain'i yapay zeka kadar popüler hale getirme ve 2024'te bir Web3 Projesi başlatmayla ilgili önceki makalelerimi okuyun.

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