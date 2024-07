EigenLayer Airdrop destacou os problemas no mercado criptográfico

Olá a todos, Daria Strategy aqui 🙌🏻

Recentemente, o mercado de criptografia explodiu com notícias sobre o lançamento aéreo do EigenLayer , a plataforma de reestabelecimento Ethereum mais badalada. As condições para receber essa queda provocaram uma explosão ainda maior de emoções, discussões e até ódio.





O projeto oferece uma plataforma para quem deseja refazer o staking, em vez do clássico processo de staking que atrai a atenção dos reguladores. O surgimento dos protocolos de reestabelecimento EigenLayer e LRT aumentou a participação da ETH no piquetagem para 26% da oferta total. De acordo com DeFi Lama , EigenLayer é o segundo maior protocolo da TVL no Ethereum depois do Lido , com US$ 14,2 bilhões:





Um lançamento aéreo da EigenLayer ilustra canonicamente as expectativas da comunidade e as condições do mercado. Neste artigo explico o que aconteceu e quais problemas esse caso destaca no mercado de criptografia. Também recebi um comentário do meu colega, um comerciante de produtos que agora está introduzindo um produto semelhante no mercado. Vamos descobrir isso juntos!





Uma breve visão geral do Eigen Layer Airdrop

No último ano, o EigenLayer se tornou super popular devido ao repensar do reestabelecimento do Ethereum e aos grandes nomes dos fundos de risco que investiram neste projeto (criptografia a16z, Ethereal Ventures, Polychain Capital, Coinbase Ventures, etc.).





Os jornalistas da Blockworks recomendam chamar o evento de geração de token EIGEN de “queda de participação” e não de “lançamento aéreo”. “O EIGEN só pode ser apostado no serviço de disponibilidade de dados de prova de conceito/prova de valor da EigenLabs, EigenDA, pelo menos no início, até que outros aplicativos desenvolvidos com EigenLayer integrem o token em suas próprias plataformas.





De acordo com a tokenomics, 45% dos 1,67 bilhão de moedas irão para a comunidade e um terço irá para o lançamento aéreo para os participantes do staking. A principal reclamação está relacionada aos termos de retenção das moedas – após o selo $EIGEN, elas não poderão ser movimentadas e a parcela mensal será de apenas 5%.





A equipe da plataforma decidiu não permitir a distribuição de usuários dos EUA, Canadá, Índia, China e vários outros países e também alertou sobre o bloqueio do uso de serviços VPN. Não havia bloqueios geográficos para restabelecer o Ethereum antes, então esta situação irritou muitos usuários que mantinham seu ETH no EigenLayer.









A reação negativa às ações da equipe do projeto causou um aumento nas retiradas de ativos do serviço de restabelecimento. Segundo Dune , mais de 7.000 pedidos de retirada foram iniciados.





Aqui está um vídeo engraçado, mas adequado, baseado em um meme famoso que encontrei no Twitter. Em geral, descreve muito bem a situação em torno do lançamento aéreo e os motivos da decepção da comunidade. O link para o post com esse vídeo está aqui .







O que este Airdrop EigenLayer nos mostra?

O caso EigenLayer destaca vários pontos e questões importantes que pudemos observar e que estão no mercado há muito tempo e que todos os participantes tentam ignorar.





1️⃣ O sucesso do lançamento aéreo do Aptos no final de 2022 inaugurou a era dos “retrodrops gordos” e aumentou as expectativas dos agricultores. As pessoas imitam as atividades nas redes, na esperança de acordar uma manhã e ver o Lambo pela janela. @RyanSAdams do Bankless descreveu esse ponto muito bem:







2️⃣ Muitos projetos passaram a apostar no token e a utilizá-lo como ferramenta de marketing e reputação. Conversei com os fundadores, convencido de que apenas uma gota os ajudaria a chamar a atenção para o projeto. Isto é ingênuo e míope. Pagar aos usuários pelo uso do produto não é natural porque, em vez de uma concorrência saudável e da fidelidade do cliente, cria ganância e uma “corrida do ouro”.









3️⃣ O mercado não possui usuários suficientes. Os projetos incentivam a atividade sugerindo recompensas para aqueles que irão impulsionar a atividade. No entanto, é óbvio que os projetos podem, mas não são obrigados, a pagar recompensas aos utilizadores pela sua atividade na rede. Isso envia apenas uma mensagem ao usuário médio de criptografia: ** Sua participação ativa, no final das contas, pode significar muito pouco.



4️⃣ No mundo além da Web3, as empresas competem entre si através de melhor tecnologia, design mais atraente, comunicação clara e outros fatores que afetam a posição no mercado. As empresas tradicionais oferecem reembolso e descontos no lançamento do produto, mas ninguém paga a dezenas de milhares de pessoas mais de US$ 1.000 para usar shampoo ou comprar um carro.



5️⃣ Os projetos Blockchain precisam desesperadamente de usuários interessados em tecnologias, não em drops! Essa necessidade destaca os problemas significativos de UX e comunicação de valor do produto. Deve ser uma abordagem orientada ao usuário com uma visão consistente de produto e marketing. Alguns fundadores da Web3 começaram a entender esse ponto, mas não a maioria. O desejo de fabricar produtos tecnológicos mais complexos para exibi-los diante de colegas técnicos tem precedência sobre uma abordagem racional e orientação para o cliente.





Qual é o futuro do reestabelecimento no contexto do caso EigenLayer?

Perguntei a Denis Igin , o comerciante de produtos da Nektar , sobre o caso do lançamento aéreo do EigenLayer. Nektar é uma rede de reestabelecimento multicamadas que implementa um sistema abrangente de incentivos para seus participantes, portanto Denis está bem familiarizado com o estado atual do mercado de reestabelecimento e é capaz de compartilhar sua visão sobre esta questão.





- O que acontecerá depois de tal decepção da comunidade? Veremos a retirada de fundos das plataformas de reestabelecimento?





Denis: É difícil dizer sobre o EigenLayer, mas a reformulação como conceito e abordagem muda tudo.





Por exemplo, permite a combinação de soluções que geram confiança a partir do mesmo conjunto de validadores, levando a avanços tecnológicos como a interoperabilidade nativa, etc.





Depois da saída de capital mercenário, vem a seguir a prova da economia que todos esperam do design original: recompensas adicionais para os restakers.





A demanda dos AVSs pode não ser alta no início, como acontece com tudo o que é novo, mas, eventualmente, o reaproveitamento da segurança Ethereum terá um impacto perturbador e duradouro comparável à dissociação da execução por rollups.





- O drop é uma panacéia para a promoção de produtos?

Denis: Quando usados com sabedoria, os airdrops são uma ótima maneira de coletar informações relevantes da comunidade sobre o projeto. A gamificação também funciona, por exemplo, a Nektar lançou recentemente um sistema de pontos .





- Que conclusões você tirou após o caso do lançamento aéreo EigenLayer?

Denis: A principal lição é que projetos maiores podem falhar de várias maneiras, e isso provavelmente se deve à natureza experimental da tecnologia de reestabelecimento. Como comunidade, não devemos repetir o erro de criar um líder interveniente descomunal. Há espaço para mais jogadores de reestaque, e Nektar parece uma alternativa viável ao EL devido ao seu DVT integrado, proporcionando melhor resiliência e descentralização.





Conclusão

Muitas pessoas apoiam esta situação com lançamentos aéreos porque trazem (na verdade, nem sempre) rendimentos elevados numa perspectiva de curto prazo. Outra questão é que os projectos de alta tecnologia não estão preparados para serem mais abertos a um público mais vasto; eles apenas criam tecnologias para desenvolvedores, limitando o crescimento do mercado.





Não consigo imaginar o crescimento orgânico da indústria se os projetos de blockchain/cripto começarem a brigar para ver quem distribuirá mais criptografia, com medo de que sua atividade na rede ou o número de seguidores caiam devido a expectativas inflacionadas.





Peço a todos os membros da indústria Web3 que prestem mais atenção ao valor do projeto e construam relacionamentos de longo prazo entre o produto e os usuários. O hype passa rapidamente, e o que resta em troca, lealdade ou decepção, depende da capacidade dos fundadores de jogar o jogo longo.









