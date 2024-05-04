EigenLayer Airdrop выявил проблемы на рынке криптовалют





Привет всем, здесь Дарья Стратегия 🙌🏻

Я маркетолог роста, бренд-стратег и эксперт по коммуникациям, работающий с блокчейн- и криптопроектами. Я создаю дополнительную ценность и повышаю узнаваемость бренда компаний Web3 среди пользователей, разработчиков и венчурных фондов.





Недавно рынок криптовалют взорвался новостями об аирдропе EigenLayer , самой разрекламированной платформы для рестейкинга Ethereum . Условия получения этого дропа вызвали еще больший взрыв эмоций, дискуссий и даже ненависти.





Проект предлагает платформу для тех, кто хочет сделать повторную стейкинг, а не классический процесс стейкинга, привлекающий внимание регуляторов. Появление протоколов рестейкинга EigenLayer и LRT увеличило долю ставок ETH до 26% от общего объема поставок. По данным DeFi Lama , EigenLayer — второй по величине протокол TVL на Ethereum после Lido , его стоимость составляет 14,2 миллиарда долларов:





Аирдроп от EigenLayer канонически иллюстрирует ожидания сообщества и рыночные условия. В этой статье я объясняю, что произошло и какие проблемы этот случай выявляет на рынке криптовалют. Я также взял комментарий от своего коллеги, маркетолога, который сейчас выводит на рынок аналогичный продукт. Давайте разберемся вместе!





Краткий обзор Airdrop собственного слоя

За последний год EigenLayer стал суперпопулярным из-за переосмысления ремейка Ethereum и громких имен венчурных фондов, которые инвестировали в этот проект (a16z crypto, Ethereal Ventures, Polychain Capital, Coinbase Ventures и т. д.).





Журналисты Blockworks рекомендуют называть мероприятие по генерации токенов EIGEN «снижением ставок», а не «раздачей». «EIGEN можно использовать только с помощью сервиса EigenDA для проверки концепции/ценности EigenLabs, по крайней мере, на начальном этапе, пока другие приложения, созданные с помощью EigenLayer, не интегрируют токен в свои собственные платформы.





По данным токеномики, 45% из 1,67 млрд монет пойдут сообществу, а треть пойдет на аирдроп для участников стейкинга. Основная претензия связана с условиями хранения монет — после штампа $EIGEN их нельзя перемещать, а ежемесячный сплит составит всего 5%.





Команда платформы решила не допускать к распространению пользователей из США, Канады, Индии, Китая и ряда других стран, а также предупредила о блокировке за использование VPN-сервисов. Раньше геоблоков для ретейка Ethereum не было, поэтому эта ситуация разозлила многих пользователей, которые хранили свои ETH в EigenLayer.









Негативная реакция на действия команды проекта вызвала всплеск вывода активов из сервиса рестейкинга. По данным Dune , было инициировано более 7000 запросов на вывод средств.





Вот забавное, но меткое видео, основанное на известном меме, который я нашел в Твиттере. В целом довольно хорошо описывает ситуацию вокруг аирдропа и причины разочарования сообщества. Ссылка на пост с этим видео здесь .







Что нам показывает этот EigenLayer Airdrop?

Кейс EigenLayer выдвигает на первый план несколько важных моментов и проблем, которые мы могли наблюдать, которые существуют на рынке уже давно и которые все участники стараются игнорировать.





1. Успешная раздача Aptos в конце 2022 года положила начало эпохе «жирных ретродропов» и повысила ожидания фермеров. Люди имитируют действия в сетях, надеясь однажды утром проснуться и увидеть Ламбо из окна. @RyanSAdams из Bankless очень хорошо описал этот момент:







2️⃣ Многие проекты начали делать ставку на токен и использовать его как инструмент маркетинга и репутации. Я разговаривал с основателями, убежденный, что всего лишь капля поможет им привлечь внимание к проекту. Это наивно и недальновидно. Платить пользователям за использование продукта неестественно, поскольку вместо здоровой конкуренции и лояльности клиентов это порождает жадность и «золотую лихорадку».









3️⃣ На рынке недостаточно пользователей. Проекты поощряют активность, намекая на вознаграждение тем, кто будет стимулировать активность. Однако очевидно, что проекты могут, но не обязаны выплачивать пользователям вознаграждение за их активность в сети. Это отправляет среднестатистическому пользователю криптовалюты только одно сообщение: ** Ваше активное участие, в конечном итоге, может означать очень мало.



4️⃣ В мире за пределами Web3 компании конкурируют друг с другом за счет более совершенных технологий, более привлекательного дизайна, четкой коммуникации и других факторов, влияющих на положение на рынке. Традиционный бизнес предлагает кэшбэк и скидки при запуске продукта, но никто не платит десяткам тысяч людей более 1000 долларов за использование шампуня или покупку автомобиля.



5️⃣ Блокчейн-проекты остро нуждаются в пользователях, интересующихся технологиями, а не дропами! Эта необходимость подчеркивает серьезные проблемы с UX и коммуникацией ценности продукта. Это должен быть ориентированный на пользователя подход с последовательным видением продукта и маркетинга. Некоторые основатели Web3 начали понимать эту точку зрения, но не большинство. Желание изготавливать более сложные технологичные изделия и демонстрировать их перед коллегами-технологами берет верх над рациональным подходом и ориентацией на потребителя.





Каково будущее ремейкинга в контексте дела EigenLayer?

Я спросил Дениса Игина , маркетолога по продуктам в Nektar , о случае с аирдропом EigenLayer. Nektar — это многоуровневая рестейкинговая сеть, реализующая комплексную систему стимулирования своих участников, поэтому Денис хорошо разбирается в текущем состоянии рынка рестейкинга и может поделиться своим видением по этому вопросу.





- Что будет дальше после такого разочарования сообщества? Увидим ли мы вывод средств с рестейкинговых платформ?





Денис: Насчет EigenLayer сложно сказать, но изменение концепции и подхода меняет все.





Например, это обеспечивает возможность компоновки решений, получающих доверие от одного и того же набора валидаторов, что приводит к технологическим достижениям, таким как встроенная совместимость и т. д.





После оттока наемнического капитала на очереди доказательство экономики, которую все ждут от оригинального замысла: дополнительные вознаграждения для рестейкеров.





Спрос со стороны AVS поначалу может быть невелик, как и во всем новом, но в конечном итоге перепрофилирование безопасности Ethereum будет иметь разрушительный и долгосрочный эффект, сравнимый с разделением выполнения с помощью объединений.





— Дроп — панацея для продвижения продукта?

Денис: При разумном использовании аирдропы — отличный способ собрать соответствующую информацию сообщества о проекте. Геймификация тоже работает, например, Nektar недавно запустил систему баллов .





— Какие выводы вы сделали после случая с аирдропом EigenLayer?

Денис: Главный урок заключается в том, что более крупные проекты могут потерпеть неудачу по многим причинам, и это, вероятно, связано с экспериментальным характером технологии рестейкинга. Как сообщество, мы не должны повторять ошибку создания чрезмерного лидера заинтересованных сторон. Есть место для большего количества игроков, принимающих участие в рестейкинге, и Nektar выглядит жизнеспособной альтернативой EL благодаря встроенному DVT, обеспечивающему лучшую отказоустойчивость и децентрализацию.





Заключение

Многие поддерживают такую ситуацию с аирдропами, потому что это приносит (на самом деле, не всегда) высокий доход в краткосрочной перспективе. Другая проблема заключается в том, что высокотехнологичные проекты не готовы быть более открытыми для более широкой аудитории; они создают технологии только для разработчиков, ограничивая рост рынка.





Я не могу себе представить органический рост отрасли, если блокчейн/криптопроекты начнут бороться за то, кто будет раздавать больше криптовалют, опасаясь, что их активность в сети или количество подписчиков упадут из-за завышенных ожиданий.





Я призываю всех представителей индустрии Web3 уделять больше внимания ценности проекта и строить долгосрочные отношения между продуктом и пользователями. Ажиотаж быстро проходит, а что останется взамен, лояльность или разочарование, зависит от способности основателей вести долгую игру.









Прочтите мои предыдущие статьи о том, как сделать блокчейн таким же популярным, как искусственный интеллект , и запустить проект Web3 в 2024 году.

Следуйте за мной в социальных сетях: LinkedIn , X и YouTube .