EigenLayer 空投凸显了加密货币市场的问题





大家好，我是Daria Strategy 🙌🏻

我是一名增长营销人员、品牌策略师和传播专家，致力于区块链和加密项目。我为用户、开发者和风险投资基金创造附加价值并提升 Web3 公司的品牌知名度。





最近，加密货币市场因有关最受关注的以太坊重新质押平台EigenLayer空投的消息而炸开了锅。此次空投的接收条件引发了更大的情绪、讨论，甚至是仇恨。





该项目为那些想要重新质押的人提供了一个平台，而不是吸引监管机构注意的传统质押流程。EigenLayer 和 LRT 重新质押协议的出现使 ETH 的质押份额增加到总供应量的 26%。根据DeFi Lama 的数据，EigenLayer 是以太坊上 TVL 规模第二大的协议，仅次于Lido ，价值 142 亿美元：





EigenLayer的空投典型地说明了社区的期望和市场状况。在本文中，我将解释发生了什么，以及此案例凸显了加密市场的哪些问题。我还从我的同事那里得到了一条评论，他是一名产品营销人员，现在正在向市场推出类似的产品。让我们一起找出答案吧！





Eigen Layer Airdrop 的简要概述

在过去的一年里，由于对以太坊重新质押的重新思考以及对该项目进行投资的知名风险投资基金（a16z crypto、Ethereal Ventures、Polychain Capital、Coinbase Ventures 等），EigenLayer 变得非常流行。





Blockworks的记者建议将 EIGEN 代币生成事件称为“质押投放”，而不是“空投”。EIGEN 只能通过 EigenLabs 的概念验证/价值验证数据可用性服务 EigenDA 进行质押，至少在开始时是这样，直到其他使用 EigenLayer 构建的应用程序将代币集成到他们自己的平台中。





根据 tokennomics，16.7 亿枚代币中的 45% 将分配给社区，三分之一将用于空投给质押参与者。主要的抱怨与持有代币的条款有关——在 $EIGEN 盖章之后，它们将无法移动，并且每月的分成只有 5%。





平台团队决定不允许来自美国、加拿大、印度、中国和其他几个国家的用户分发，并警告使用 VPN 服务的用户将被封锁。之前没有针对重新质押以太坊的地理限制，因此这种情况激怒了许多在 EigenLayer 持有 ETH 的用户。









对项目方行动的负面反应导致从重新质押服务中提现的资产激增。据Dune称，发起的提现请求超过 7,000 个。





这是一段有趣但又贴切的视频，取材于我在 Twitter 上发现的一个著名 meme。总的来说，它很好地描述了空投的情况以及社区失望的原因。此视频的帖子链接在此处。







这次 EigenLayer 空投向我们展示了什么？

EigenLayer 案例凸显了我们可以观察到的几个重要点和问题，这些问题已经存在于市场中很长时间，但所有参与者都试图忽略它们。





1️⃣ 2022 年末Aptos空投成功开启了“胖子回投”时代，提高了农民的期望。人们模仿网络中的活动，希望有一天早上醒来，从窗户看到兰博。Bankless的@RyanSAdams很好地描述了这一点：







2️⃣ 许多项目开始押注代币并将其用作营销和声誉工具。我与创始人进行了交谈，他们坚信只有少量的代币下跌才能吸引人们对该项目的关注。这是幼稚和短视的。向使用该产品的用户付费是不自然的，因为它不会产生良性竞争和客户忠诚度，而是会造成贪婪和“淘金热”。









3️⃣ 市场没有足够的用户。项目通过暗示奖励那些会促进活动的人来鼓励活动。然而，很明显，项目可以但没有义务为用户在网络上的活动支付奖励。这只会向普通加密用户发送一条消息：**最终，你的积极参与意义不大。



4️⃣ 在 Web3 之外的世界，企业通过更好的技术、更有吸引力的设计、清晰的沟通和其他影响市场地位的因素相互竞争。传统企业在产品发布时提供现金返还和折扣，但没有人会为使用洗发水或购买汽车向数万人支付 1000 美元以上。



5️⃣区块链项目迫切需要对技术感兴趣的用户，而不是掉落！这种需求凸显了用户体验和产品价值沟通的重大问题。它必须是一种以用户为导向的方法，具有一致的产品和营销愿景。一些 Web3 创始人开始接受这一点，但不是大多数。制造更复杂的技术产品以在同行技术人员面前炫耀它们的愿望优先于理性的方法和客户导向。





在 EigenLayer 案例的背景下，重新质押的未来会怎样？

我向Nektar的产品营销人员Denis Igin询问了 EigenLayer 空投的情况。Nektar 是一个多层的再质押网络，为其参与者实施了全面的激励制度，因此 Denis 非常熟悉再质押市场的现状，并能够就这个问题分享他的看法。





-社区如此失望之后，接下来会发生什么？我们会看到从重新质押平台上撤出资金吗？





丹尼斯：关于特征层，很难说，但重新审视概念和方法会改变一切。





例如，它使从同一组验证器获取信任的解决方案具有可组合性，从而带来本机互操作性等技术进步。





在雇佣兵资本流出之后，接下来就是证明每个人都期望从原始设计中获得的经济学：对重新参与者的额外奖励。





与所有新奇事物一样，AVS 的需求一开始可能并不高，但最终，重新利用以太坊安全性将产生颠覆性和持久的影响，堪比通过汇总解耦执行。





- Drop是产品促销的灵丹妙药吗？

Denis：如果使用得当，空投是收集有关该项目的相关社区信息的好方法。游戏化也有效，例如 Nektar 最近推出了一个积分系统。





- 从 EigenLayer 空投事件来看，您得出了什么结论？

Denis：主要的教训是，大型项目可能会以多种方式失败，这很可能是由于重新质押技术的实验性质。作为一个社区，我们不应该重复创造一个超大利益相关者领导者的错误。还有更多重新质押参与者的空间，而 Nektar 看起来像是 EL 的可行替代方案，因为它集成了 DVT，提供了更好的弹性和去中心化。





结论

许多人支持空投，因为从短期来看，空投能带来（实际上并非总是）高收入。另一个问题是，高科技项目还没有准备好向更广泛的受众开放；它们只为开发者创造技术，限制了市场的增长。





如果区块链/加密项目开始争夺谁将提供更多的加密货币，担心他们在网络上的活动或追随者的数量会因预期过高而下降，我无法想象该行业的有机增长。





我敦促所有 Web3 行业的成员更加关注项目的价值，并在产品和用户之间建立长期关系。炒作很快就会过去，剩下的回报是忠诚还是失望，取决于创始人打持久战的能力。









阅读我之前关于如何让区块链像人工智能一样流行以及在 2024 年启动 Web3 项目的文章。

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