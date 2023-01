Démystifier le mythe de l'interopérabilité alimenté par les NFT

Si "l'interopérabilité" était si facile, ces "métavers" que nous avons auraient déjà dû la maîtriser. Mais ils ne l'ont pas fait. Et s'ils ne l'ont pas fait, alors que l'interopérabilité des actifs dans les jeux est un problème résolu par les NFT et la blockchain, on ne peut que se demander ce qui a empêché les gens du Web3 de faire ce qu'ils prêchent… Examinons un peu plus en profondeur 2 des jeux de blockchain les plus populaires sur le marché, à savoir Decentraland et Sandbox. Ils n'autorisent même pas les mêmes types de fichiers pour le déploiement d'actifs 3D.

L'idée d'avoir un réseau interfonctionnel, interconnecté et interopérable a été beaucoup mise en avant au sein de l'écosystème Web3. Cette rhétorique populaire (principalement propagée par les gens de la cryptographie) a commencé à envahir Internet, promouvant des concepts tels que la "transférabilité de la valeur en dehors d'un écosystème (de jeu)", la possibilité d'acheter un actif dans un écosystème, qui peut ensuite être utilisé dans un autre, et favoriser l'autonomisation de la communauté (je ne sais pas de quelle manière).





En fait, beaucoup ont conclu que nous devrons peut-être "déplacer toutes nos infrastructures Internet sur la blockchain" et "tout reconstruire à partir de zéro" si jamais, à l'avenir, nous voulons arriver à quelque chose de proche de ce que certains prétendent que la technologie peut faire aujourd'hui .





Outre les choses énumérées ci-dessus et l'élimination des tiers et des systèmes centralisés, sans parler des grandes technologies propriétaires de nos données, il s'avère que la plupart des "solutions" Web3 à ces problèmes sont plutôt incohérentes .





Et l'interopérabilité des données et des actifs avec l'aide des NFT… est l'une des choses sur la liste.









capture d'écran d'une publication LinkedIn d'un professionnel travaillant dans "Web3" qui est également un joueur













Mais même ainsi, en utilisant la logique "Web3", cet article explorera de manière critique pourquoi la blockchain ne résout aucun (soi-disant) problème d'interopérabilité et comment les NFT sont dépourvus de toute valeur dans ce sens.





Commençons par les bases. Si vous le savez déjà, n'hésitez pas à sauter les 3 sections suivantes.





Les bases sont importantes pour comprendre d'où vient l'idée fausse.





Le jeton non fongible (NFT) est un enregistrement de propriété stocké sur une blockchain et lié aux actifs qu'il représente. Ces actifs sont généralement stockés sur IPFS (stockage cloud décentralisé) ou n'importe où en ligne ou hors ligne.





La blockchain la plus populaire pour ces jetons est Ethereum. Comme vous le savez peut-être déjà, Ethereum est devenu le réseau incontournable, car il est programmable, il permet le déploiement de contrats intelligents afin que les développeurs puissent créer leurs propres applications décentralisées (dApps) dessus.





Étant donné qu'il y a actuellement tellement d'applications peuplant cette blockchain, la fondation Ethereum a mis en place une série de "normes" obligatoires que les jetons déployés sur celle-ci doivent respecter. Cela signifie que leurs contrats intelligents (le morceau de programme qui émet ces jetons) suivent des règles cohérentes et couvrent les mêmes fonctions (fonctions comme par exemple balanceOf(owner) ownerOf(tokenId) etc, pas des fonctionnalités). Il n'y a pas de normes concernant les métadonnées ou les objectifs des jetons.





Nous aimons tous la cohérence et les normes à l'échelle de l'industrie, n'est-ce pas ?





Il existe un certain nombre d'autres chaînes de blocs qui permettent les transactions de jetons non fongibles et qui ont créé leurs propres normes (par exemple, Solana), mais ce sujet sort du cadre de cet article. Nous nous concentrerons uniquement sur Ethereum en tant qu'étude de cas.





Un examen rapide de l'écosystème

Il y a tellement de blockchains que la communication inter-chaînes est devenue un casse-tête au sein du mouvement "Web3" en lui-même (inutile de parler d'interopérabilité… ou de tout Internet).





Les développements chaotiques (et parfois rapides) dans l'espace conduisent à la création de «couches» qui agissent comme un réseau tordu de blockchains.





Pour en passer rapidement quelques-uns en revue :

l'exemple de la couche 0 est PolkaDot (vise à être le principal connecteur entre les autres réseaux et a développé un système de parachains pour y parvenir),

les couches 1 sont des OG classiques tels que Ethereum, Solana, Cardano (blockchains « non dérangés ») et

couches 2, telles que Polygon, Cradano Hydra (préoccupé par l'évolutivité).





En parlant des couches 2 d'Ethereum, elles sont (théoriquement) compatibles avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) et capables de communiquer avec ce réseau pour fluidifier le trafic. Cependant, personne ne semble parler de la compatibilité réelle de ces blockchains.





Voici quelques exemples:





Moonbeam, qui est une parachain PolkaDot, peut exécuter des contrats Ethereum Virtual Machine et prend en charge les normes ERC721, ERC1155 et ERC20. Moonriver, une parachain Kusama est également censée être entièrement compatible EM. Cependant, les chaînes de blocs PolkaDot et Kusama, elles-mêmes, ne prennent pas en charge les jetons ERC et elles ont leurs propres normes (ne suggérant pas qu'elles le devraient, juste comme c'est).





Milkomeda, une sidechain EVM de Cardano, prend en charge ERC 20 mais n'est pas compatible avec ERC721 & 1155.









Dans l'ensemble, très mignon, simple à comprendre et convivial, n'est-ce pas ?

















Maintenant, ignorons simplement ce dont nous avons discuté et imaginons que toutes les blockchains sont interconnectées comme une toile d'araignée massive, qu'Internet fonctionne sur blockchain et que toutes les applications que nous utilisons sont décentralisées, afin que nous puissions revenir à nos NFT.





Pourquoi pense-t-on que les NFT alimentent des actifs interopérables ?





L'interopérabilité est vue comme une propriété permettant à différents logiciels d'échanger des informations sans restriction.





Donc, si les réseaux qui permettent ces transferts de données sont interconnectés et compatibles, ou si plusieurs environnements (métaverses) sont construits sur le même réseau, cela devrait signifier que ces actifs peuvent être utilisés de la même manière sur plusieurs dApps, n'est-ce pas ?





Et que les consommateurs de marques telles que Nike (et d'autres marques entrant dans le « métaverse » pour tirer parti des NFT pour la mode numérique) pourront acquérir un article dans un monde numérique et le vendre dans un autre métaverse, ce qui facilitera la vente des marques. Suite. Droit?





Mauvais!





Une sneaker Nike vendue trop cher









Pourquoi les NFT ne facilitent-ils pas réellement l'interopérabilité ?





En termes simples : il ne s'agit pas du jeton ou de sa blockchain, il s'agit des actifs auxquels le NFT est lié. Les gens croient que les NFT ne sont que des images qui peuvent être recadrées et collées d'un environnement/jeu/dapp à l'autre, ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.





Le jeton en lui-même peut (théoriquement) être compatible et transférable sur de nombreuses applications construites sur la même blockchain, mais ses actifs doivent avoir un sens dans le nouvel environnement dans lequel ils sont transférés.





Le "cas d'utilisation" le plus courant où vous entendez parler de l'interopérabilité des NFT est avec les jeux, alors parlons-en. Il existe de nombreux types de moteurs de jeu et d'itérations utilisés dans l'industrie, ce qui signifie que la majorité des jeux ont des environnements de développement différents nécessitant et utilisant différents outils, éléments spécialisés et composants logiciels personnalisés.









C'est l'avenir du jeu - PAS !





Les actifs sont conçus pour s'adapter à un récit et à un objectif spécifiques

Des problèmes tels que l'adéquation ou non d'un atout avec le nouveau paysage d'un autre jeu (des choses comme les proportions à l'esthétique globale) et des questions plus complexes telles que l'utilité de cet atout dans l'autre jeu, comment il peut être utilisé, comment il interagit avec le reste des actifs et ainsi de suite, devra être répondu. Et dans un écosystème de dizaines (peut-être des centaines à l'avenir) de jeux blockchain, cela sera extrêmement, extrêmement difficile à réaliser. C'est si vous vous souciez de l'expérience utilisateur.





Pensez-y de cette façon : si vous voulez vous photoshoper (le NFT) sur une plage (l'environnement), vous ne vous contentez pas de coller votre photo sur une autre photo de plage. Vous devrez utiliser une édition plus avancée pour créer un visuel réaliste et vous assurer que tous les éléments se fondent correctement. Une autre façon de voir cela est:





un yacht NFT d'un autre jeu aurait-il un sens dans Need for Speed ?





En dehors de cela, selon la complexité du jeu, on peut parler de milliers ou de dizaines de milliers de fichiers constituant un atout - y compris des visuels, des sons, des animations et des effets et toutes sortes de codes de fonctionnalités qui fournissent toute l'expérience de jeu créée par ledit actif. Cela est dû au fait que tout doit être optimisé pour la meilleure expérience dans le jeu spécifique.





Maintenant, vous pouvez probablement deviner qu'il s'agit de gros fichiers contenant des gigaoctets de données. Où toutes ces informations vont-elles être stockées ? Sur IPFS lent?









Fait pas si amusant :

Le système de fichiers interplanétaire (IPFS - le Saint Graal du stockage NFT utilisé par d'innombrables projets et entreprises) n'est qu'un registre distribué, pas une blockchain. Les données ici ne sont pas immuables . L'adresse qui pointe vers l'emplacement du fichier respectif reste permanente, mais les fichiers eux-mêmes peuvent en fait se perdre lors de leur passage dans la table de hachage distribuée.





De plus, les actifs stockés «hors chaîne» peuvent absolument être supprimés, perdus ou détruits, alors bonne chance avec ça. En fait, rien n'est jamais permanent car, en fin de compte, les données doivent être stockées sur le matériel de quelqu'un. Si cela est endommagé, dites au revoir à vos NFT « permanents ».





Jeux décentralisés à l'heure actuelle





Si "l'interopérabilité" était si facile, ces "métaverses" que nous avons auraient déjà dû la maîtriser.





Mais ils ne l'ont pas fait.





Et s'ils ne l'ont pas fait, alors que l'interopérabilité des actifs dans les jeux est un problème résolu par les NFT et la blockchain, on ne peut que se demander ce qui a empêché les gens du Web3 de faire ce qu'ils prêchent…





Examinons un peu plus en profondeur 2 des jeux de blockchain les plus populaires du marché, à savoir Decentraland et Sandbox. Ils n'autorisent même pas les mêmes types de fichiers pour le déploiement d'actifs 3D (et gardez à l'esprit que le modèle 3D lui-même n'est qu'un composant de ce qui fait l'objet dans un jeu).





Exigences de Decentraland (format glTF)





capture d'écran du site Web de Decentraland









Sandbox, utilisant VoxEdit pour la création NFT (extension de fichier VXM)





capture d'écran du site Web de Sandbox









Pour résoudre tous ces « problèmes », vous auriez probablement besoin d'une agence/autorité de surveillance pour imposer les mêmes règles à tous les développeurs et pour appliquer simultanément ces normes à tous les niveaux. Mais cela défierait l'idée de décentralisation.





Ensuite, si des normes de jeu à l'échelle de l'industrie sont créées volontairement et à l'unanimité, ainsi qu'une architecture logicielle fonctionnelle, vous n'avez pas réellement besoin d' une blockchain ou de NFT pour l'alimenter.









L'antithèse de la blockchain et de l'expérience utilisateur





Revenons à l'exemple de la capture d'écran LinkedIn au début de cet article. Les NFT et la blockchain ne résoudraient essentiellement aucun des problèmes énumérés par l'individu (ses actifs devenant obsolètes avec la mise à niveau du jeu) ni n'amélioreraient son expérience de jeu.





Pourquoi? Parce que personne ne peut dicter aux développeurs de jeux, ou au conseil d'administration en charge des opérations commerciales, quels actifs continuer à prendre en charge, quoi abandonner et quelles nouvelles choses inciter les utilisateurs à acheter, qu'elles se présentent ou non sous la forme de un NFT. L'emballage n'a rien à voir. Ces décisions sont généralement prises à la suite de l'analyse des données de leurs joueurs, des objectifs d'expérience utilisateur et des objectifs de revenus.





Ensuite, si les développeurs décident d'autoriser ses anciens actifs dans la nouvelle itération du jeu, ils peuvent facilement le faire sans NFT. La « soi-disant » valeur ajoutée par la blockchain dans cette équation est de 0. En fait, cela ajouterait des obstacles supplémentaires à la configuration des portefeuilles, à la gestion des clés, au transfert de fonds pour couvrir les frais de gaz, etc.









Conclusion ?

Ne croyez pas tout ce que vous lisez (en particulier les articles qui sont essentiellement du matériel marketing).





Pour récapituler, les 3 principaux problèmes de gestion des actifs numériques qui entravent l'interopérabilité (et qui ne sont pas résolus par les NFT) sont : la compatibilité croisée, le stockage de fichiers et les objectifs commerciaux.





Compatibilité croisée :

Le récit autour des «normes de jetons» et des couches de blockchain peut induire les gens en erreur en leur faisant croire que les actifs numériques doivent être facilement transférables entre les jeux construits sur les blockchains respectives

Le NFT n'est pas l'actif en lui-même, mais seulement un enregistrement sur la blockchain qui est lié audit actif (qui peut être constitué de visuels, de modèles 3D, de sons, d'animation, de code définissant ses interactions, sa finalité, l'insertion de l'objet dans le récit spécifique, etc.)

Les problèmes d'interopérabilité au sein de l'industrie du jeu proviennent du caractère unique de chaque environnement et moteur de jeu et des spécificités d'un actif conçu pour remplir une certaine fonction dans un contexte donné





Stockage:

Les NFT ne sont pas "éternels" et la sécurité de vos actifs réels dépend de l'endroit et de la manière dont ils sont stockés

IPFS n'est pas une solution optimisée pour le stockage dans cette situation et le cloud (centralisé) resterait toujours l'épine dorsale, ce qui est en contradiction avec le concept global





Objectifs d'affaires:

Ce qui se passe (ou ne se passe pas) dans un jeu affecte directement l'expérience utilisateur : une expérience négative → désabonnement des utilisateurs → pas de revenus

Les actifs du jeu ne sont pas un composant distinct du produit global - ils évoluent une fois avec la vision, la mission et les objectifs de l'entreprise