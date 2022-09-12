揭穿 NFT 驱动的互操作性神话

在 Web3 生态系统中，拥有一个跨功能、互连和可互操作的网络的想法已经被大量宣传。这种流行的言论（主要由加密货币人士传播）开始侵入互联网，宣传诸如“（游戏）生态系统之外的价值可转移性”，在生态系统中购买资产的能力等概念，以后可以使用在另一个方面，并推动社区赋权（不确定以何种方式）。 事实上，许多人得出的结论是，如果我们 想要接近某些人声称的技术，我们可能必须完全“将我们所有的互联网基础设施转移到区块链上”并“从头开始重建一切” 可以做。 将来 今天 除了上面列举的事情以及摆脱 3rd 方和集中式系统，更不用说拥有我们数据的大型科技公司，事实证明，大多数 Web3 对这些问题的“解决方案”都相当 。 不连贯 在 NFT 的帮助下数据和资产的互操作性……是清单上的内容之一。 但即便如此，使用“Web3”逻辑，这篇文章将批判性地探讨为什么区块链不能解决任何（所谓的）互操作性问题，以及 NFT 如何在这个意义上没有任何价值。 让我们从基础开始。如果您已经知道这一点，请随意跳过接下来的 3 节。 基础知识对于了解误解的来源很重要。 Non-Fungible Token (NFT) 是存储在区块链上的所有权记录，并链接到它所代表的资产。这些资产通常存储在 IPFS（分散式云存储）或任何在线或离线的地方。 这些代币最受欢迎的区块链是以太坊。您可能已经知道，以太坊成为首选网络，因为它是可编程的，它允许智能合约部署，因此开发人员可以在其上创建自己的去中心化应用程序 (dApp)。 鉴于目前有如此多的应用程序填充该区块链，以太坊基金会设置了一系列强制性“标准”，部署在其上的代币必须满足这些标准。这意味着他们的智能合约（发行这些代币的程序）遵循一些一致的规则并涵盖相同的功能（例如 balanceOf(owner) ownerOf(tokenId) 等中的功能，而不是功能）。没有关于元数据或代币用途的标准。 我们都喜欢一致性和行业范围的标准，不是吗？ 还有许多其他区块链允许交易不可替代的代币，并且已经创建了自己的标准（例如 Solana），但这个主题超出了本文的范围。我们将只关注以太坊作为案例研究。 生态系统快速回顾 有这么多的区块链，跨链通信本身就成为“Web3”运动内部的一个难题（无需提出任何关于互操作性……或整个互联网的内容）。 该领域的混乱（有时是快节奏）的发展导致了“层”的创建，这些“层”就像一个扭曲的区块链网络。 快速回顾其中一些： 第 0 层的例子是 PolkaDot（旨在成为其他网络之间的主要连接器，并开发了一个平行链系统来实现这一点）， 第 1 层是经典的 OG，例如 Ethereum、Solana、Cardano（“不受干扰”的区块链）和 第 2 层，例如 Polygon、Cradano Hydra（关注可扩展性）。 谈到以太坊的第 2 层，它们（理论上）与以太坊虚拟机 (EVM) 兼容，并且能够与该网络通信以缓解流量。然而，似乎没有人谈论这些区块链在多大程度上实际上是兼容的。 这里有些例子： Moonbeam 是一个 PolkaDot 平行链，可以执行以太坊虚拟机合约，它支持 ERC721、ERC1155 和 ERC20 标准。 Moonriver，一个 Kusama 平行链据说也完全兼容 EM。然而，PolkaDot 和 Kusama 区块链本身并不支持 ERC 代币，并且它们有自己的标准（不建议它们应该，只是它是怎样的）。 Milkomeda 是 Cardano 的 EVM 侧链，支持 ERC 20，但不兼容 ERC721 和 1155。 总的来说，非常可爱，简单易懂，用户友好，对吧？ 现在让我们忽略我们已经讨论过的内容，让我们想象所有区块链作为一个巨大的蜘蛛网相互连接，互联网运行在区块链上，我们使用的所有应用程序都是去中心化的，这样我们就可以回到我们的 NFT。 为什么人们认为 NFT 可以增强可互操作资产？ 互操作性被视为一种属性，使不同的软件能够不受限制地交换信息。 因此，如果允许这些数据传输的网络是互连且兼容的，或者如果多个环境（元节）构建在同一个网络之上，这应该意味着这些资产可以在多个 dApp 中以相同的方式使用，对吧？ 耐克等品牌的消费者（以及进入“元界”以利用 NFT 进行数字时尚的其他品牌）的消费者将能够在数字世界中购买一件商品并在另一个元界出售——这使得品牌更容易销售更多的。正确的？ 错误的！ 为什么 NFT 实际上并不能促进互操作性？ 简单地说：它与代币或其区块链无关，它与 NFT 所链接的资产有关。人们认为 NFT 只是可以从一个环境/游戏/dapp 裁剪和粘贴到另一个环境/游戏/dapp 的图片，这与事实相去甚远。 代币本身（理论上）可以在同一区块链上构建的许多应用程序之间兼容和转移，但是它的资产必须在它们转移到的新环境中有意义。 您听说 NFT 互操作性的最常见“用例”是游戏，所以让我们讨论一下它们。业界使用了多种类型的游戏引擎和迭代，这意味着大多数游戏都有不同的开发环境，需要和使用不同的工具、专业元素和定制的软件组件。 资产旨在适应特定的叙述和目的 诸如资产是否适合另一款游戏的新景观（从比例到整体审美）等问题以及更复杂的问题，例如该资产在另一款游戏中的有用性，如何使用它，它如何与其他资产交互等等，将需要回答。而在一个拥有数十个（未来可能是数百个）区块链游戏的生态系统中，这将是非常非常难以实现的。那就是如果您确实关心用户体验。 这样想：如果你想在海滩（环境）上对自己（NFT）进行 Photoshop 处理，你不能只是将你的照片粘贴到另一张海滩照片上。您必须使用更高级的编辑来创建逼真的视觉效果并确保所有元素充分融合。另一种看待这个的方法是： 来自另一款游戏的 NFT 游艇在《极品飞车》中是否有意义？ 除此之外，根据游戏的复杂性，我们可以谈论构成资产 文件——包括视觉、声音、动画和效果以及提供由上述创建的整个游戏体验的各种功能代码资产。这是因为必须优化所有内容以在特定游戏中获得最佳体验。 的数千或数万个 现在您可能会猜到这些是具有千兆字节数据的大文件。所有这些信息将存储在哪里？在慢速 IPFS 上？ 不是那么有趣的事实： 星际文件系统（IPFS——无数项目和企业使用的 NFT 存储的圣杯）只是一个分布式账本，而不是区块链。这里的数据不是 的。指向相应文件位置的地址保持不变，但文件本身实际上可能会在它们在分布式哈希表中传递时丢失。 一成不变 此外，存储在“链下”的资产绝对会被删除、丢失或破坏，所以祝你好运。实际上，没有什么是永久的，因为归根结底，数据必须存储在某人的硬件上。如果它被损坏了，那就和你的“永久”NFT 说再见吧。 目前的去中心化游戏 如果“互操作性”如此简单，那么我们拥有的那些“元节”应该已经掌握了。 但他们没有。 如果他们不这样做，但游戏中的资产互操作性是 NFT 和区块链解决的一个问题，人们只能想知道是什么阻止了 Web3 人做他们所宣扬的事情…… 让我们稍微深入了解一下市场上最流行的 2 款区块链游戏，即 Decentraland 和 Sandbox。他们甚至不允许将相同的文件类型用于 3D 资产部署（请记住，3D 模型本身只是游戏中对象的组成部分）。 Decentraland 的要求（glTF 格式） 沙盒，使用 VoxEdit 创建 NFT（VXM 文件扩展名） 为了解决所有这些“问题”，您很可能需要一个监督机构/当局对所有开发人员实施相同的规则，并同时全面执行这些标准。但这将违背权力下放的想法。 然后，如果愿意且一致地创建了游戏行业范围的标准，以及功能强大的软件架构，那么您实际上 区块链或 NFT 来支持它。 就不需要 区块链和用户体验的对立面 让我们回到本文开头的 LinkedIn 屏幕截图中的示例。 NFT 和区块链基本上不会解决个人列举的任何问题（他的资产随着游戏升级而过时）或改善他的游戏体验。 为什么？因为无论是否属于NFT。包装无关紧要。这些决定通常是根据游戏玩家、用户体验目标和收入目标的数据分析而做出的。 然后，如果开发人员决定在新游戏迭代中允许他的旧资产，他们可以在没有 NFT 的情况下轻松做到这一点。在这个等式中，区块链所增加的“所谓”价值是 0。实际上，它会为设置钱包、管理密钥、转移资金以支付汽油费等增加一些额外的障碍。 结论？ 不要相信您阅读的所有内容（尤其是本质上是营销材料的文章）。 回顾一下，阻碍互操作性（并且 NFT 无法解决）的 3 个主要数字资产管理问题是：交叉兼容性、文件存储和业务目标。 交叉兼容性： 围绕“代币标准”和区块链层的叙述可能会误导人们认为数字资产必须可以在基于各自区块链的游戏之间轻松转移 NFT 本身不是资产，而只是与所述资产相关联的区块链上的记录（可以包括视觉效果、3D 模型、声音、动画、定义其交互的代码、目的、对象如何融入具体叙述等） 游戏行业中的互操作性问题源于每个游戏环境和引擎的独特性以及为在给定上下文中执行特定功能而构建的资产的细节 贮存： NFT 不是“永远”的，您实际资产的安全性取决于它们的存储位置和方式 在这种情况下，IPFS 不是存储的优化解决方案，（集中式）云仍将是主干，这与整体概念相矛盾 业务目标： 游戏中发生（或未发生）的事情直接影响用户体验：负面体验 → 用户流失 → 没有收入 游戏资产不是与整体产品分开的组成部分——它们随着公司的愿景、使命和目标而演变