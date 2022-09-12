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    揭穿 NFT 驱动的互操作性神话经过@denisaganea
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    揭穿 NFT 驱动的互操作性神话

    2022/09/12
    8m
    经过 @denisaganea 1,915 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    如果“互操作性”如此简单，那么我们拥有的那些“元节”应该已经掌握了。但他们没有。如果他们不这样做，但游戏中的资产互操作性是 NFT 和区块链解决的问题，人们只能想知道是什么阻止了 Web3 人做他们所宣扬的事情...... 让我们稍微深入了解一下市场上最受欢迎的 2 款区块链游戏，即 Decentraland 和 Sandbox。他们甚至不允许将相同的文件类型用于 3D 资产部署。

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    #enterthemetaverse#blockchain
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