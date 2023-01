Desmistificando o mito da interoperabilidade alimentado por NFTs

Se a “interoperabilidade” fosse tão fácil, esses “metaversos” que temos já deveriam ter dominado. Mas eles não o fizeram. E se não o fizeram, mas a interoperabilidade de ativos em jogos é um problema resolvido por NFTs e blockchain, só podemos imaginar o que impediu o pessoal do Web3 de fazer o que eles pregam… Vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada em 2 dos jogos de blockchain mais populares do mercado, ou seja, Decentraland e Sandbox. Eles nem permitem os mesmos tipos de arquivo para implantação de ativos 3D.

A ideia de ter uma rede interfuncional, interconectada e interoperável tem sido muito divulgada no ecossistema Web3. Essa retórica popular (difundida principalmente pelo povo criptográfico) começou a invadir a internet, promovendo conceitos como a “transferibilidade de valor fora de um ecossistema (de jogo)”, a capacidade de comprar um ativo em um ecossistema, que pode ser usado posteriormente em outro, e impulsionando o empoderamento da comunidade (não tenho certeza de que maneiras).





De fato, muitos concluíram que talvez tenhamos que “mover todas as nossas infraestruturas de internet para blockchain” e “reconstruir tudo do zero” se algum dia, no futuro, quisermos chegar a algo próximo do que alguns afirmam que a tecnologia pode fazer hoje .





Além das coisas enumeradas acima e livrar-se de terceiros e sistemas centralizados, para não mencionar a grande tecnologia proprietária de nossos dados, verifica-se que a maioria das “soluções” Web3 para esses problemas são bastante incoerentes .





E a interoperabilidade de dados e ativos com a ajuda de NFTs… é uma das coisas da lista.









Mas, mesmo assim, usando a lógica “Web3”, esta peça explorará criticamente por que o blockchain não resolve nenhum (chamado) problema de interoperabilidade e como os NFTs são desprovidos de qualquer valor nesse sentido.





Vamos começar com o básico. Se você já sabe disso, fique à vontade para pular as próximas 3 seções.





O básico é importante para entender de onde surgiu o equívoco.





O Non-Fungible Token (NFT) é um registro de propriedade armazenado em uma blockchain e vinculado aos ativos que ela representa. Esses ativos são normalmente armazenados em IPFS (armazenamento em nuvem descentralizado) ou em qualquer lugar online ou offline.





O blockchain mais popular para esses tokens é o Ethereum. Como você já deve saber, a Ethereum se tornou a rede preferencial, pois é programável, permite a implantação de contratos inteligentes para que os desenvolvedores possam criar seus próprios aplicativos descentralizados (dApps) nela.





Dado que atualmente existem tantos aplicativos preenchendo esse blockchain, a fundação Ethereum estabeleceu uma série de “padrões” obrigatórios que os tokens implantados nele devem atender. Isso significa que seus contratos inteligentes (a parte do programa que emite esses tokens) seguem algumas regras consistentes e cobrem as mesmas funções (funções como, por exemplo, balanceOf(owner) ownerOf(tokenId) etc, não funcionalidades). Não há padrões em relação aos metadados ou finalidades dos tokens.





Todos nós amamos a consistência e os padrões de toda a indústria, não é?





Existem vários outros blockchains que permitem transações de tokens não fungíveis e que criaram seus próprios padrões (por exemplo, Solana), mas este tópico está fora do escopo deste artigo. Vamos nos concentrar apenas no Ethereum como um estudo de caso.





Uma Revisão Rápida do Ecossistema

Existem tantos blockchains por aí que a comunicação entre cadeias se tornou uma dor de cabeça dentro do movimento “Web3” em si (nem é preciso falar sobre interoperabilidade… ou toda a internet).





Os desenvolvimentos caóticos (e às vezes acelerados) no espaço levam à criação de “camadas” que agem como uma rede retorcida de blockchains.





Para revisar rapidamente alguns deles:

exemplo da camada 0 é PolkaDot (pretende ser o principal conector entre outras redes e desenvolveu um sistema de parachains para conseguir isso),

camada 1s são OGs clássicos, como Ethereum, Solana, Cardano (blockchains “irresponsáveis”) e

camada 2s, como Polygon, Cradano Hydra (preocupada com escalabilidade).





Falando sobre a camada 2 do Ethereum, eles são (teoricamente) compatíveis com a máquina virtual Ethereum (EVM) e capazes de se comunicar com esta rede para facilitar o tráfego. No entanto, ninguém parece estar falando sobre até que ponto essas blockchains são realmente compatíveis.





aqui estão alguns exemplos:





Moonbeam, que é uma parachain PolkaDot, pode executar contratos de máquina virtual Ethereum e suporta os padrões ERC721, ERC1155 e ERC20. Moonriver, uma parachain Kusama é supostamente totalmente compatível com EM também. No entanto, as próprias blockchains PolkaDot e Kusama não suportam tokens ERC e têm seus próprios padrões (não sugerindo que deveriam, apenas como é).





Milkomeda, uma sidechain EVM da Cardano, suporta ERC 20, mas não é compatível com ERC721 e 1155.









No geral, muito fofo, simples de entender e fácil de usar, certo?

















Agora, vamos ignorar o que discutimos e imaginar que todos os blockchains estão interconectados como uma enorme teia de aranha, que a Internet é executada no blockchain e todos os aplicativos que usamos são descentralizados, para que possamos voltar aos nossos NFTs.





Por que acredita-se que os NFTs potencializam ativos interoperáveis?





A interoperabilidade é vista como uma propriedade que permite que diferentes softwares troquem informações sem restrições.





Então, se as redes que permitem essas transferências de dados são interconectadas e compatíveis, ou se vários ambientes (metaversos) são construídos na mesma rede, isso deve significar que esses ativos podem ser usados da mesma forma em vários dApps, certo?





E que os consumidores de marcas como a Nike (e outras marcas entrando no “metaverso” para alavancar NFTs para moda digital) poderão adquirir um item em um mundo digital e vendê-lo em outro metaverso – facilitando a venda das marcas mais. Certo?





Errado!





Tênis Nike vendido por muito dinheiro









Por que os NFTs não facilitam a interoperabilidade?





Simplificando: não é sobre o token ou sua blockchain, é sobre os ativos aos quais o NFT está vinculado. As pessoas acreditam que os NFTs são apenas imagens que podem ser recortadas e coladas de um ambiente/jogo/dapp para outro, o que não poderia estar mais longe da verdade.





O token em si pode (teoricamente) ser compatível e transferível em muitos aplicativos criados no mesmo blockchain, no entanto, seus ativos devem fazer sentido no novo ambiente para o qual são transferidos.





O “caso de uso” mais comum em que você ouve sobre a interoperabilidade de NFTs é com jogos, então vamos discuti-los. Existem muitos tipos de mecanismos de jogo e iterações usados na indústria, o que significa que a maioria dos jogos tem diferentes ambientes de desenvolvimento que exigem e usam diferentes ferramentas, elementos especializados e componentes de software personalizados.









É o futuro dos jogos - NÃO!





Os recursos são projetados para se adequar a uma narrativa e propósito específicos

Problemas como se um recurso se encaixa ou não no novo cenário de outro jogo (de coisas como proporções à estética geral) e questões mais complexas, como quão útil esse recurso pode ser em outro jogo, como ele pode ser utilizado, como ele interage com o restante dos ativos e assim por diante, precisará ser respondido. E em um ecossistema de dezenas (talvez centenas no futuro) de jogos blockchain, isso será extremamente, extremamente difícil de conseguir. Isso se você se importa com a experiência do usuário.





Pense desta forma: se você quiser fazer um photoshop em si mesmo (o NFT) em uma praia (o ambiente), não basta colar sua foto em outra foto de uma praia. Você teria que usar uma edição mais avançada para criar um visual realista e garantir que todos os elementos se misturassem adequadamente. Outra maneira de ver isso é:





um iate NFT de outro jogo faria algum sentido em Need for Speed?





Fora isso, dependendo da complexidade do jogo, podemos falar de milhares ou dezenas de milhares de arquivos que compõem um ativo – incluindo visuais, sons, animações e efeitos e todo tipo de código de funcionalidade que fornecem toda a experiência de jogo criada pelo referido de ativos. Isso se deve ao fato de que tudo tem que ser otimizado para a melhor experiência no jogo específico.





Agora você provavelmente pode adivinhar que esses são arquivos grandes e gordos com gigabytes de dados. Onde todas essas informações serão armazenadas? Em IPFS lento?









Fato não tão engraçado:

O Interplanetary File System (IPFS- o santo graal do armazenamento NFT usado por inúmeros projetos e empresas) é apenas um livro-razão distribuído, não um blockchain. Os dados aqui não são imutáveis . O endereço que aponta para o respectivo local do arquivo permanece permanente, mas os próprios arquivos podem ser perdidos à medida que são passados pela tabela de hash distribuída.





Além disso, os ativos armazenados “fora da cadeia” podem ser excluídos, perdidos ou destruídos, então boa sorte com isso. Na verdade, nada é permanente porque, no final das contas, os dados devem ser armazenados no hardware de alguém. Se isso for danificado, diga adeus aos seus NFTs “permanentes”.





Jogos descentralizados atualmente





Se a “interoperabilidade” fosse tão fácil, esses “metaversos” que temos já deveriam ter dominado.





Mas eles não o fizeram.





E se não o fizeram, mas a interoperabilidade de ativos em jogos é um problema resolvido por NFTs e blockchain, só podemos imaginar o que impediu o pessoal do Web3 de fazer o que eles pregam…





Vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada em 2 dos jogos de blockchain mais populares do mercado, ou seja, Decentraland e Sandbox. Eles nem permitem os mesmos tipos de arquivo para implantação de ativos 3D (e lembre-se de que o modelo 3D em si é apenas um componente do que faz o objeto em um jogo).





Requisitos de descentraland (formato glTF)





captura de tela do site Decentraland









Sandbox, usando VoxEdit para criação de NFT (extensão de arquivo VXM)





captura de tela do site da Sandbox









Para resolver todos esses “problemas”, você provavelmente precisaria de uma agência/autoridade fiscalizadora para impor as mesmas regras para todos os desenvolvedores e, concomitantemente, impor esses padrões em toda a linha. Mas isso desafiaria a ideia de descentralização.





Então, se os padrões de jogos em toda a indústria forem criados de forma voluntária e unânime, juntamente com uma arquitetura de software funcional, você realmente não precisa de um blockchain ou NFTs para potencializar isso.









O blockchain e a antítese da experiência do usuário





Vamos voltar ao exemplo da captura de tela do LinkedIn no início deste artigo. NFTs e blockchain não resolveriam essencialmente nenhum dos problemas enumerados pelo indivíduo (seus ativos se tornando obsoletos com a atualização do jogo) ou melhorariam sua experiência de jogo.





Por quê? Porque ninguém pode ditar aos desenvolvedores de jogos, ou ao conselho responsável pelas operações de negócios, quais ativos continuar apoiando, o que descontinuar e quais coisas novas levar os usuários a comprar, independentemente de estarem ou não sob a forma de um NFT. A embalagem é irrelevante. Essas decisões geralmente são tomadas como resultado da análise de dados de seus jogadores, objetivos de experiência do usuário e metas de receita.





Então, se os desenvolvedores decidirem permitir seus ativos antigos na nova iteração do jogo, eles poderão fazer isso facilmente sem NFTs. O “chamado” valor adicionado pelo blockchain nesta equação é 0. Na verdade, isso adicionaria alguns obstáculos adicionais para configurar carteiras, gerenciar chaves, transferir fundos para cobrir taxas de gás, etc.









Conclusões?

Não acredite em tudo que você lê (especialmente artigos que são essencialmente material de marketing).





Para recapitular, os 3 principais problemas de gerenciamento de ativos digitais que atrapalham a interoperabilidade (e que não são resolvidos por NFTs) são: compatibilidade cruzada, armazenamento de arquivos e metas de negócios.





Compatibilidade cruzada:

A narrativa em torno de “padrões de token” e camadas de blockchain pode levar as pessoas a acreditar que os ativos digitais devem ser facilmente transferíveis entre os jogos construídos nos respectivos blockchains

O NFT não é o ativo em si, mas apenas um registro no blockchain que está vinculado ao referido ativo (que pode consistir em visuais, modelos 3D, sons, animação, código que define suas interações, finalidade, como o objeto se encaixa no narrativa específica e assim por diante)

Os problemas de interoperabilidade na indústria de jogos surgem da singularidade de cada ambiente e mecanismo de jogo e das especificidades de um ativo que é construído para executar uma determinada função em um determinado contexto





Armazenar:

NFTs não são “para sempre” e a segurança de seus ativos reais depende de onde e como eles são armazenados

O IPFS não é uma solução otimizada para armazenamento nessa situação e a nuvem (centralizada) ainda permaneceria o backbone, o que é contraditório ao conceito geral





Objetivos de negócios:

O que acontece (ou não) em um jogo afeta diretamente a experiência do usuário: uma experiência negativa → rotatividade do usuário → nenhuma receita

Os recursos do jogo não são um componente separado do produto geral - eles evoluem uma vez com a visão, missão e objetivos da empresa