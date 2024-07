Découvrir les préjugés sexistes dans les interactions journalistes-hommes politiques sur Twitter indien : travaux connexes

Cet article est disponible sur arxiv sous licence CC BY-NC-ND 4.0 DEED. Auteurs: (1) Brisha Jain, chercheuse indépendante Inde et [email protected] ; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur Inde et [email protected].

Tableau des liens

2. TRAVAUX CONNEXES

Les préjugés sexistes dans la société indienne sont bien documentés tant dans le cadre social que professionnel. Les femmes sont confrontées à la discrimination et au harcèlement dans les entreprises indiennes [20]. Les attitudes stéréotypées envers les femmes conduisent à des préjugés dans le système judiciaire indien [5]. Ce préjugé est si fermement ancré dans les attitudes sociétales à l’égard des femmes que le cinéma populaire (familièrement appelé Bollywood) flatte et amplifie ces préjugés [14]. Naturellement, ces attitudes se sont également propagées au domaine politique. Les femmes politiques sont confrontées à des préjugés structurels en raison de leur sexe et leur chemin vers le pouvoir est distinct et plus difficile que celui de leurs pairs masculins [24]. Les journalistes indiens ne sont pas non plus à l’abri des conditionnements sociaux fondés sur le genre. Les recherches montrent que les journalistes indiens qui sont conscients de leurs préjugés inconscients à l'égard des femmes se comportent différemment sur les questions liées aux femmes par rapport à un groupe témoin de journalistes qui ne reçoivent aucune formation de ce type [24]. Compte tenu du rôle démesuré que joue la politique dans l’élaboration des mœurs sociétales et de l’influence des journalistes dans la création de récits politiques dans une démocratie comme l’Inde, il devient essentiel d’examiner l’impact des préjugés sexistes des journalistes à l’encontre des femmes politiques. Cet article tente d’examiner cette question en détail à partir des données issues des interactions entre journalistes et hommes politiques sur Twitter.





Des recherches approfondies ont examiné la dynamique d'interaction entre les politiciens et les journalistes dans divers contextes [1, 2, 4, 7, 8, 10, 12]. Cependant, il y a eu un manque notable d’analyse sous l’angle de la démographie indienne. Twitter est devenu une plateforme essentielle pour le discours politique et la diffusion de l'information en Inde, ce qui rend essentiel la compréhension de la manière dont les politiciens et les journalistes interagissent sur ce média numérique. Les hommes politiques et les journalistes sur Twitter ont le potentiel de façonner le discours public et d’influencer l’opinion en temps réel, ce qui rend impératif d’enquêter sur leur comportement dans cet espace numérique. En outre, il est crucial de s’attaquer aux questions de préjugés sexistes dans la fréquence et le contenu des interactions, car les disparités entre les sexes dans la communication politique en ligne peuvent avoir des implications durables sur l’égalité des sexes dans la politique et le journalisme indiens.





Bien que les recherches aient mis en lumière le comportement des hommes politiques et des journalistes dans les sociétés individualistes (par exemple dans les pays du Nord), peu d’attention a été accordée à la compréhension de la manière dont les sociétés collectivistes, comme l’Inde, naviguent dans ces espaces en ligne. Étudier les fréquences d'interaction et le contenu entre les hommes politiques et les journalistes indiens sur Twitter dans une perspective de genre peut aider à combler cette lacune et contribuer à une compréhension plus complète des nuances culturelles et des dynamiques de genre en jeu dans les sociétés collectivistes à l'ère numérique.





Cet article rassemble plusieurs volets de la littérature. La recherche montre que les préjugés sexistes sont répandus sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Les réponses aux tweets des femmes politiques sont plus susceptibles de se concentrer sur leurs attributs de genre que sur leur sens professionnel et politique [18]. Les chercheurs ont également constaté la prévalence des stéréotypes de genre dans les conversations bidirectionnelles entre électeurs et politiciens sur Twitter [9, 10, 17, 27]. Ces problèmes sont aggravés par le fait que les femmes sont structurellement sous-représentées dans les médias sociaux [11, 27]. En général, les utilisatrices souffrent de leur portée sur Twitter car elles ont moins de followers et sont moins retweetées que les hommes, ce qui est étudié par Matias et al. par un système basé sur le nudge appelé FollowBias [16]. Cependant, ce travail ne s'intéresse pas aux utilisateurs populaires, c'est-à-dire aux femmes politiques qui occupent une position nettement plus importante qu'une utilisatrice générale de Twitter : nous comblons cette lacune. Dans des travaux antérieurs sur les pays du Nord, le comportement des journalistes sur Twitter semble également divisé selon le sexe. Les femmes journalistes politiques interagissent davantage avec d’autres femmes sur Twitter [26] et leur comportement est différent de celui des hommes journalistes [13, 21]. Au contraire, nous montrons que sur Twitter indien, les journalistes, hommes et femmes, interagissent davantage avec des hommes politiques qu'avec des femmes politiques.





Résumé : Des études antérieures ont mis en lumière les préjugés sexistes sur Twitter à l'encontre des femmes politiques et la divergence dans le comportement des journalistes hommes et femmes sur Twitter. Cependant, il existe une lacune dans notre compréhension des préjugés sexistes dans les interactions journalistes-hommes politiques sur Twitter indien. Plus précisément, nous ne savons pas si les journalistes promeuvent ou combattent les préjugés sexistes à l'encontre des politiciens sur Twitter. Cet article tente de combler cette lacune dans la littérature en étudiant spécifiquement les tweets de journalistes dirigés contre les hommes et femmes politiques indiens les plus populaires en raison de préjugés sexistes.