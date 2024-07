Aufdeckung geschlechtsspezifischer Voreingenommenheit in der Interaktion zwischen Journalisten und Politikern im indischen Twitter: Verwandte Arbeiten

Dieses Dokument ist auf arxiv unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 DEED verfügbar. Autoren: (1) Brisha Jain, unabhängige Forscherin in Indien und [email protected]; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur Indien und [email protected].

2. VERWANDTE ARBEITEN

Geschlechtsspezifische Vorurteile in der indischen Gesellschaft sind sowohl im sozialen als auch im beruflichen Umfeld gut dokumentiert. Frauen sind in indischen Unternehmen Diskriminierung und Belästigung ausgesetzt [20]. Stereotype Einstellungen gegenüber Frauen führen zu Vorurteilen im indischen Justizsystem [5]. Diese Vorurteile sind in der gesellschaftlichen Einstellung gegenüber Frauen so tief verwurzelt, dass das populäre Kino (umgangssprachlich als Bollywood bezeichnet) diese Vorurteile aufgreift und verstärkt [14]. Natürlich haben sich diese Einstellungen auch auf den politischen Bereich ausgeweitet. Politikerinnen sind aufgrund ihres Geschlechts strukturellen Vorurteilen ausgesetzt und ihr Weg an die Macht ist anders und anspruchsvoller als der ihrer männlichen Kollegen [24]. Auch indische Journalisten sind nicht immun gegen geschlechtsspezifische soziale Konditionierung. Untersuchungen zeigen, dass indische Journalisten, denen ihre unbewussten Vorurteile gegenüber Frauen bewusst gemacht werden, sich bei frauenbezogenen Themen anders verhalten als eine Kontrollgruppe von Journalisten, die keine derartige Schulung erhalten [24]. Angesichts der übergroßen Rolle, die die Politik bei der Gestaltung gesellschaftlicher Sitten spielt, und des Einflusses von Journalisten bei der Schaffung politischer Narrative in einer Demokratie wie Indien ist es von entscheidender Bedeutung, die Auswirkungen geschlechtsspezifischer Vorurteile von Journalisten gegenüber Politikerinnen zu untersuchen. In diesem Artikel wird versucht, diese Frage anhand von Daten aus Interaktionen zwischen Journalisten und Politikern auf Twitter im Detail zu untersuchen.





Umfangreiche Forschungen haben die Interaktionsdynamik zwischen Politikern und Journalisten in verschiedenen Kontexten untersucht [1, 2, 4, 7, 8, 10, 12]. Es fehlt jedoch an Analysen aus der Perspektive der indischen Demografie. Twitter ist zu einer zentralen Plattform für den politischen Diskurs und die Verbreitung von Nachrichten in Indien geworden, weshalb es wichtig ist, zu verstehen, wie Politiker und Journalisten in diesem digitalen Medium interagieren. Politiker und Journalisten auf Twitter haben das Potenzial, den öffentlichen Diskurs zu gestalten und die Meinung in Echtzeit zu beeinflussen, weshalb es unerlässlich ist, ihr Verhalten in diesem digitalen Raum zu untersuchen. Darüber hinaus ist es wichtig, Fragen der geschlechtsspezifischen Voreingenommenheit in Bezug auf Interaktionshäufigkeit und -inhalt zu behandeln, da geschlechtsspezifische Unterschiede in der politischen Online-Kommunikation nachhaltige Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter in der indischen Politik und im Journalismus haben können.





Obwohl die Forschung das Verhalten von Politikern und Journalisten in individualistischen Gesellschaften (z. B. im globalen Norden) beleuchtet hat, wurde dem Verständnis, wie kollektivistische Gesellschaften wie Indien diese Online-Räume nutzen, wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die Untersuchung der Interaktionshäufigkeit und des Inhalts zwischen indischen Politikern und Journalisten auf Twitter aus einer Genderperspektive kann helfen, diese Lücke zu schließen und zu einem umfassenderen Verständnis der kulturellen Nuancen und Geschlechterdynamiken beizutragen, die in kollektivistischen Gesellschaften im digitalen Zeitalter eine Rolle spielen.





Dieser Artikel vereint mehrere Stränge der Literatur. Die Forschung zeigt, dass Geschlechtervorurteile in sozialen Medien, insbesondere Twitter, weit verbreitet sind. Antworten auf Tweets von Politikerinnen konzentrieren sich eher auf ihre Geschlechtsmerkmale als auf ihren beruflichen und politischen Scharfsinn [18]. Forscher haben auch festgestellt, dass in wechselseitigen Gesprächen zwischen Wählern und Politikern auf Twitter Geschlechterstereotype vorherrschen [9, 10, 17, 27]. Diese Probleme werden durch die Tatsache verschärft, dass Frauen in sozialen Medien strukturell unterrepräsentiert sind [11, 27]. Im Allgemeinen leidet die Reichweite weiblicher Nutzer auf Twitter, da sie weniger Follower haben und im Vergleich zu Männern weniger retweetet werden, was von Matias et al. mit einem auf Nudge basierenden System namens FollowBias untersucht wird [16]. Diese Arbeit untersucht jedoch nicht populäre Nutzer, d. h. Politikerinnen, die eine deutlich prominentere Position einnehmen als eine allgemeine weibliche Twitter-Nutzerin – wir füllen diese Lücke. In früheren Arbeiten zum globalen Norden scheint das Verhalten von Journalisten auf Twitter ebenfalls nach Geschlechtern getrennt zu sein. Weibliche politische Journalistinnen interagieren auf Twitter mehr mit anderen Frauen [26] und ihr Verhalten unterscheidet sich von dem männlicher Journalisten [13, 21]. Im Gegensatz dazu zeigen wir, dass auf indischem Twitter sowohl männliche als auch weibliche Journalisten mehr mit männlichen Politikern interagierten als mit weiblichen Politikern.





Zusammenfassung : Frühere Studien haben die geschlechtsspezifische Voreingenommenheit gegenüber Politikerinnen auf Twitter und die Unterschiede im Verhalten männlicher und weiblicher Journalisten auf Twitter beleuchtet. Es besteht jedoch eine Lücke in unserem Verständnis der geschlechtsspezifischen Voreingenommenheit bei der Interaktion zwischen Journalisten und Politikern auf Twitter in Indien. Insbesondere wissen wir nicht, ob Journalisten geschlechtsspezifische Voreingenommenheit gegenüber Politikern auf Twitter fördern oder bekämpfen. Dieser Artikel versucht, diese Lücke in der Literatur zu schließen, indem er speziell die Tweets von Journalisten untersucht, die sich an die beliebtesten indischen Politiker und Politikerinnen richten, um sie auf ihre geschlechtsspezifische Voreingenommenheit hinzuweisen.