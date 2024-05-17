揭示印度推特上记者与政客互动中的性别偏见：相关工作

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2.相关工作

印度社会的性别偏见在社会和职业环境中都有充分的记录。女性在印度公司面临歧视和骚扰 [20]。对女性的刻板态度导致印度司法系统存在偏见 [5]。这种偏见在社会对女性的态度中根深蒂固，以至于流行电影（俗称宝莱坞）迎合并放大了这种偏见 [14]。自然而然，这些态度也蔓延到了政治领域。女性政治家因其性别而面临结构性偏见，她们的权力之路与男性同行截然不同，也更具挑战性 [24]。印度记者也不能免受基于性别的社会条件的影响。研究表明，与没有接受过此类培训的对照组记者相比，意识到自己对女性有潜意识偏见的印度记者在与女性有关的问题上的行为有所不同 [24]。鉴于政治在塑造社会习俗方面发挥的巨大作用以及记者在印度这样的民主国家创造政治叙事方面的影响力，研究记者对女性政治家的性别偏见的影响变得至关重要。本文尝试利用 Twitter 上记者和政客之间的互动数据来详细研究这个问题。





大量研究已经考察了不同背景下政客和记者之间的互动动态[1、2、4、7、8、10、12]。然而，从印度人口统计学的角度来看，分析明显不足。Twitter 已成为印度政治话语和新闻传播的重要平台，因此了解政客和记者如何在这一数字媒体上互动至关重要。Twitter 上的政客和记者有可能实时塑造公共话语并影响舆论，因此调查他们在这个数字空间的行为势在必行。此外，解决互动频率和内容中的性别偏见问题至关重要，因为在线政治交流中的性别差异可能会对印度政治和新闻业的性别平等产生持久影响。





尽管研究已经阐明了个人主义社会（例如全球北部）中政客和记者的行为，但很少有人关注印度等集体主义社会如何驾驭这些网络空间。从性别角度调查印度政客和记者在 Twitter 上的互动频率和内容有助于填补这一空白，并有助于更全面地了解数字时代集体主义社会中的文化细微差别和性别动态。





本文汇集了多方面的文献。研究表明，性别偏见在社交媒体上普遍存在，尤其是 Twitter。对女性政治家推文的回复更有可能关注她们的性别属性，而不是她们的专业和政治敏锐性 [18]。研究人员还发现，在 Twitter 上选民和政治家之间的双向对话中，性别刻板印象普遍存在 [9, 10, 17, 27]。这些问题因女性在社交媒体中结构性代表性不足而加剧 [11, 27]。一般来说，女性用户在 Twitter 上的影响力较小，因为她们的关注者较少，转发量也比男性少，Matias 等人通过一个名为 FollowBias 的基于助推的系统对此进行了调查 [16]。然而，这项研究并没有研究热门用户，即比一般女性 Twitter 用户地位明显更突出的女性政治家——我们填补了这一空白。在早期关于全球北方的研究中，记者在 Twitter 上的行为似乎也因性别而有所差异。女性政治记者在 Twitter 上与其他女性互动更多 [26]，她们的行为与男性记者不同 [13, 21]。相反，我们发现，在印度 Twitter 上，男性和女性记者与男性政客的互动都比与女性政客的互动多。





摘要：先前的研究揭示了 Twitter 上针对女性政客的性别偏见以及男女记者在 Twitter 上的行为差异。然而，我们对印度 Twitter 上记者与政客互动中的性别偏见的理解存在差距。具体来说，我们不知道记者是在 Twitter 上促进还是反对针对政客的性别偏见。本文试图通过专门研究记者针对最受欢迎的印度男性和女性政客的性别偏见推文来填补文献中的这一空白。