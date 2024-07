Descobrindo o preconceito de gênero na interação jornalista-político no Twitter indiano: trabalho relacionado

Este artigo está disponível no arxiv sob licença CC BY-NC-ND 4.0 DEED. Autores: (1) Brisha Jain, pesquisadora independente Índia e [email protected]; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur Índia e [email protected].

2. TRABALHO RELACIONADO

O preconceito de género na sociedade indiana está bem documentado tanto em contextos sociais como profissionais. As mulheres enfrentam discriminação e assédio nas empresas indianas [20]. Atitudes estereotipadas em relação às mulheres levam ao preconceito no sistema judicial indiano [5]. Este preconceito está tão firmemente arraigado nas atitudes da sociedade em relação às mulheres que o cinema popular (coloquialmente referido como Bollywood) favorece e amplifica esses preconceitos [14]. Naturalmente, estas atitudes também se espalharam para o domínio político. As mulheres políticas enfrentam preconceitos estruturais devido ao seu género e o seu caminho para o poder é distinto e mais desafiante do que o dos seus pares homens [24]. Os jornalistas indianos também não estão imunes ao condicionamento social baseado no género. A investigação mostra que os jornalistas indianos que estão conscientes do seu preconceito subconsciente contra as mulheres comportam-se de forma diferente em questões relacionadas com as mulheres, em comparação com um grupo de controlo de jornalistas que não recebem tal formação [24]. Dado o papel descomunal que a política desempenha na formação dos costumes sociais e a influência dos jornalistas na criação de narrativas políticas numa democracia como a Índia, torna-se fundamental examinar o impacto do preconceito de género dos jornalistas contra as mulheres políticas. Este artigo tenta examinar esta questão em detalhe usando dados de interações entre jornalistas e políticos no Twitter.





Uma extensa pesquisa examinou a dinâmica de interação entre políticos e jornalistas em vários contextos [1, 2, 4, 7, 8, 10, 12]. No entanto, tem havido uma notável falta de análise através das lentes da demografia indiana. O Twitter tornou-se uma plataforma fundamental para o discurso político e a divulgação de notícias na Índia, tornando essencial compreender como os políticos e jornalistas interagem neste meio digital. Os políticos e jornalistas no Twitter têm o potencial de moldar o discurso público e influenciar a opinião em tempo real, tornando imperativo investigar o seu comportamento neste espaço digital. Além disso, é crucial abordar questões de preconceito de género na frequência e no conteúdo da interação, uma vez que as disparidades de género na comunicação política online podem ter implicações duradouras para a igualdade de género na política e no jornalismo indianos.





Embora a investigação tenha iluminado o comportamento de políticos e jornalistas em sociedades individualistas (por exemplo, no norte global), pouca atenção tem sido dada à compreensão de como as sociedades coletivistas, como a Índia, navegam nestes espaços online. Investigar as frequências de interação e o conteúdo entre políticos e jornalistas indianos no Twitter a partir de uma perspetiva de género pode ajudar a preencher esta lacuna e contribuir para uma compreensão mais abrangente das nuances culturais e da dinâmica de género em jogo nas sociedades coletivistas na era digital.





Este artigo reúne diversas vertentes da literatura. A pesquisa mostra que o preconceito de gênero é generalizado nas redes sociais, especialmente no Twitter. As respostas aos tweets de mulheres políticas têm mais probabilidade de se concentrar nos seus atributos de género do que na sua perspicácia profissional e política [18]. Os pesquisadores também descobriram a prevalência de estereótipos de gênero em conversas bidirecionais entre eleitores e políticos no Twitter [9, 10, 17, 27]. Estas questões são agravadas pelo facto de as mulheres estarem estruturalmente sub-representadas nas redes sociais [11, 27]. Em geral, as usuárias do sexo feminino sofrem em seu alcance no Twitter porque têm menos seguidores e são menos retuitadas em comparação aos homens, o que é investigado por Matias et al. por um sistema baseado em nudge chamado FollowBias [16]. No entanto, este trabalho não analisa utilizadores populares, ou seja, mulheres políticas que estão numa posição significativamente mais proeminente do que uma utilizadora geral do Twitter – preenchemos esta lacuna. Em trabalhos anteriores sobre o norte global, o comportamento dos jornalistas no Twitter também parece estar dividido em termos de género. As jornalistas políticas femininas interagem mais com outras mulheres no Twitter [26] e o seu comportamento é diferente do dos jornalistas homens [13, 21]. Pelo contrário, mostramos que no Twitter indiano tanto os jornalistas homens como as mulheres interagiram mais com políticos homens do que com mulheres políticas.





Resumo : Estudos anteriores lançaram luz sobre o preconceito de género no Twitter contra as mulheres políticas e a divergência no comportamento de jornalistas homens e mulheres no Twitter. No entanto, existe uma lacuna na nossa compreensão do preconceito de género na interação jornalista-político no Twitter indiano. Especificamente, não sabemos se os jornalistas promovem ou combatem o preconceito de género contra os políticos no Twitter. Este artigo tenta preencher esta lacuna na literatura, estudando especificamente os tweets de jornalistas dirigidos aos políticos indianos mais populares, homens e mulheres, por preconceito de género.