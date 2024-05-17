Hint Twitter'ında Gazeteci-Siyasetçi Etkileşiminde Cinsiyet Önyargısını Ortaya Çıkarmak: İlgili Çalışma

Bu makale arxiv'de CC BY-NC-ND 4.0 DEED lisansı altında mevcuttur. Yazarlar: (1) Brisha Jain, Bağımsız araştırmacı Hindistan ve [email protected]; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur Hindistan ve [email protected].

Bağlantı Tablosu

2. İLGİLİ ÇALIŞMA

Hint toplumundaki cinsiyet önyargısı hem sosyal hem de profesyonel ortamlarda iyi bir şekilde belgelenmiştir. Kadınlar Hint şirketlerinde ayrımcılık ve tacizle karşı karşıya kalıyor [20]. Kadınlara yönelik basmakalıp tutumlar Hindistan yargı sisteminde önyargıya yol açmaktadır [5]. Bu önyargı, kadınlara yönelik toplumsal tutumlara o kadar sıkı bir şekilde yerleşmiş ki, popüler sinema (halk dilinde Bollywood olarak anılır) bu önyargıları körüklüyor ve güçlendiriyor [14]. Doğal olarak bu tutumlar siyasi alana da sıçradı. Kadın politikacılar cinsiyetleri nedeniyle yapısal önyargılarla karşı karşıyadır ve iktidara giden yolları erkek akranlarından farklı ve daha zorludur [24]. Hintli gazeteciler de cinsiyete dayalı sosyal koşullanmaya karşı bağışık değiller. Araştırmalar, kadınlara yönelik bilinçaltı önyargılarının farkına varılan Hintli gazetecilerin, kadınlarla ilgili konularda, bu tür bir eğitim almayan kontrol grubu gazetecilere kıyasla farklı davrandıklarını gösteriyor [24]. Siyasetin toplumsal gelenekleri şekillendirmede oynadığı büyük rol ve Hindistan gibi bir demokraside gazetecilerin siyasi anlatılar yaratmadaki etkisi göz önüne alındığında, gazetecilerdeki cinsiyet önyargısının kadın politikacılara karşı etkisini incelemek kritik hale geliyor. Bu makale Twitter'da gazeteciler ve politikacılar arasındaki etkileşimlerden elde edilen verileri kullanarak bu soruyu ayrıntılı olarak incelemeye çalışmaktadır.





Kapsamlı araştırmalar, politikacılar ve gazeteciler arasındaki etkileşim dinamiklerini çeşitli bağlamlarda incelemiştir [1, 2, 4, 7, 8, 10, 12]. Ancak Hindistan demografisi açısından dikkate değer bir analiz eksikliği mevcut. Twitter, Hindistan'da siyasi söylem ve haber dağıtımı için önemli bir platform haline geldi ve politikacıların ve gazetecilerin bu dijital ortamda nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamayı önemli hale getirdi. Twitter'daki politikacılar ve gazeteciler kamusal söylemi şekillendirme ve kamuoyunu gerçek zamanlı olarak etkileme potansiyeline sahip; bu da onların bu dijital alandaki davranışlarının araştırılmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca, çevrimiçi siyasi iletişimdeki cinsiyet eşitsizliklerinin Hindistan siyaseti ve gazeteciliğinde cinsiyet eşitliği üzerinde kalıcı etkileri olabileceğinden, etkileşim sıklığı ve içeriğinde cinsiyet yanlılığıyla ilgili soruları ele almak çok önemlidir.





Araştırmalar bireyci toplumlardaki (örneğin, küresel kuzeydeki) politikacıların ve gazetecilerin davranışlarını aydınlatmış olsa da, Hindistan gibi kolektivist toplumların bu çevrimiçi alanlarda nasıl gezindiğinin anlaşılmasına çok az önem verilmiştir. Hintli politikacılar ve gazeteciler arasındaki Twitter'daki etkileşim sıklıklarını ve içeriğini cinsiyet perspektifinden incelemek, bu boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir ve dijital çağda kolektivist toplumlarda rol oynayan kültürel nüansların ve cinsiyet dinamiklerinin daha kapsamlı anlaşılmasına katkıda bulunabilir.





Bu makale literatürün çeşitli bölümlerini bir araya getiriyor. Araştırmalar sosyal medyada, özellikle de Twitter'da cinsiyet ayrımcılığının yaygın olduğunu gösteriyor. Kadın politikacıların tweetlerine verilen yanıtlar, mesleki ve politik zekalarından ziyade cinsiyet özelliklerine odaklanıyor [18]. Araştırmacılar ayrıca Twitter'da seçmenler ve politikacılar arasındaki iki yönlü konuşmalarda cinsiyet stereotiplerinin yaygınlığını da buldular [9, 10, 17, 27]. Bu sorunlar, kadınların sosyal medyada yapısal olarak yeterince temsil edilmemesi gerçeğiyle daha da artmaktadır [11, 27]. Genel olarak kadın kullanıcılar, erkeklere kıyasla daha az takipçiye sahip oldukları ve daha az retweetlendikleri için Twitter'da erişim sıkıntısı çekiyorlar; bu durum Matias ve diğerleri tarafından araştırılmıştır. FollowBias adı verilen dürtme tabanlı bir sistem tarafından [16]. Ancak bu çalışma popüler kullanıcıları, yani genel bir kadın Twitter kullanıcısından önemli ölçüde daha öne çıkan kadın politikacıları ele almıyor; biz bu boşluğu dolduruyoruz. Küresel kuzey üzerine daha önceki çalışmalarda, gazetecilerin Twitter'daki davranışları da cinsiyet ayrımına göre bölünmüş gibi görünüyor. Kadın siyasi gazeteciler Twitter'da diğer kadınlarla daha fazla etkileşime giriyor [26] ve davranışları erkek gazetecilerinkinden farklı [13, 21]. Aksine, Hint Twitter'ında hem erkek hem de kadın gazetecilerin, kadın politikacılara kıyasla erkek politikacılarla daha fazla etkileşime girdiğini gösterdik.





Özet : Önceki çalışmalar, Twitter'da kadın politikacılara karşı cinsiyet ayrımcılığına ve erkek ve kadın gazetecilerin Twitter'daki davranışlarındaki farklılıklara ışık tutmuştur. Ancak Hint Twitter'ındaki gazeteci-siyasetçi etkileşiminde cinsiyet yanlılığı anlayışımızda bir boşluk var. Spesifik olarak, gazetecilerin Twitter'da politikacılara karşı cinsiyet ayrımcılığını destekleyip desteklemediğini veya bunlarla mücadele edip etmediğini bilmiyoruz. Bu makale, gazetecilerin cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle en popüler erkek ve kadın politikacılara yönelik tweetlerini özel olarak inceleyerek literatürdeki bu boşluğu doldurmaya çalışmaktadır.