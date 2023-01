Comprendre la recherche de mots-clés SEO à partir de la querelle de famille de Steve Harvey

La recherche de mots clés est le processus de prédiction, de recherche et d'analyse des termes de recherche que les utilisateurs quotidiens sont susceptibles d'entrer dans les moteurs de recherche à diverses fins. Le gameplay de Family Feud nécessite un certain niveau de recherche de mots-clés et contient des conseils utiles qui peuvent améliorer votre approche de l'optimisation des moteurs de recherche.

Si vous aimez les moustaches emblématiques ou les hommes d'âge moyen aux coupes nettes et élégantes, alors 'Survey dit qu'il y a de fortes chances que vous sachiez qui est Steve Harvey. Et si vous le faites, il y a encore plus de chances que vous ayez regardé Family Feud, ou du moins en ayez entendu parler.

Cet article établit des parallèles entre la recherche de mots clés pour un bon référencement et certaines des compétences dont vous auriez besoin pour constituer une équipe de tueurs sur l'une des trois émissions syndiquées les plus populaires d'Amérique.

Si vous n'êtes pas familier avec tout cela, restez avec moi!

La recherche de mots-clés et la querelle familiale sont des jeux de devinettes, tous deux alimentés par les similitudes innées présentes dans les expériences humaines.

Après tout….

Nous nous ressemblons plus, mes amis, que nous ne nous ressemblons pas

Qu'est-ce que Family Feud ?

En règle générale, le jeu comporte deux équipes composées de 5 membres chacune. Chaque tour commence par une question de "face à face", qui est essentiellement un tirage au sort élaboré pour décider quelle équipe jouera en premier.

Entrant dans chaque jeu, une enquête est menée auprès de 100 personnes d'âges, de races, etc. Les meilleures réponses de l'enquête sont placées sur un tableau et les familles devinent à tour de rôle ce qu'elles imaginent que la plupart des personnes interrogées ont dit. Pour le face-à-face, l'animateur, annonce une catégorie (au moyen d'une question par exemple 'quelles sont les choses qu'un homme achèterait à sa nouvelle femme pour faire chier son ex) et une course au buzzer s'ensuit.

La famille qui remporte la mise au jeu peut décider de jouer ou de passer le tour (selon ce qu'elle pense du niveau de difficulté de la question). L'équipe répondant à la question pour ce tour joue ensuite pour deviner les éléments restants sur le tableau. Une mauvaise supposition attire une grève et après trois grèves, l'autre équipe peut «voler» une opportunité de deviner les points restants sur le tableau et potentiellement gagner tous les points atteignables pour ce tour. Cela se poursuit pendant 4 tours alors que les familles courent jusqu'à un maximum de 300 points.

La famille gagnante - après quatre tours - a l'opportunité de jouer au tour bonus du jeu, où au lieu d'un sondage de 100 personnes, vous essayez de reproduire 5 réponses rapides que votre coéquipier a fournies alors que vous étiez handicapé par la suppression du bruit écouteurs dans les coulisses.

Qu'est-ce que la recherche de mots-clés ?

La recherche de mots clés est le processus de prédiction, de recherche et d'analyse des termes de recherche que les utilisateurs quotidiens sont susceptibles d'entrer dans les moteurs de recherche à diverses fins. L'objectif de la recherche de mots-clés est, très souvent, l'optimisation des moteurs de recherche ; cependant, il peut offrir une valeur considérable aux efforts de marketing généraux.

Essentiellement, une recherche de mots clés réussie peut faire l'une des deux choses suivantes :

Vous connecter à un marché sain qui recherche déjà le service que vous offrez.

Améliorez le classement de votre page dans les moteurs de recherche pour certains mots-clés.

Alors que le monde gravite vers une intégration numérique accrue. De plus en plus de personnes recherchent « quelque chose » sur Internet. Une analyse des 1000 pages les plus recherchées sur Internet a démontré une augmentation de 22 % du trafic de recherche en 2020 par rapport aux tendances de 2018 et 2019.

En résumé, plus de gens sont sur Internet à la recherche d'une réponse que vous avez, mais si vous ne savez pas à quoi ils ressemblent, alors votre relation d'affaires maudite qui a été écrite dans le ciel et ordonnée par une douzaine d'anges couverts de miel pourrait ne jamais voir la lumière du jour.

Toutes les façons dont la querelle familiale et la recherche de mots-clés se ressemblent et non

Avec la recherche de mots-clés, vous essayez de deviner quelles questions les gens poseraient dans leur recherche d'une réponse que vous avez déjà, ou êtes, ou construisez (je veux dire cela dans le contexte de la proposition de valeur de votre marque personnelle ou d'entreprise).

Avec la querelle de famille, en revanche, vous faites l'inverse : vous essayez de deviner les réponses que les gens ont données à une question à laquelle vous êtes actuellement confronté.

Quel que soit le cas, la première étape pour réussir est de se mettre à la place des autres - Pour la recherche de mots clés, cela est fait pour établir l'intention de l'utilisateur , et c'est sans doute l'un des aspects les plus importants du processus de recherche de mots clés. Si vous ne savez pas pourquoi les gens posent certaines questions, il y a de fortes chances que vous donniez de mauvaises réponses.

Pour la querelle de famille, cela vous aide à comprendre que le « sondage » a été rempli par des personnes qui sont comme vous, des personnes ayant des émotions, des intérêts et, surtout, des habitudes similaires.

Conseils de recherche de mots clés à partir d'un épisode de Family Feud

Dans cette vidéo, la confrontation de la famille Beard affronte la famille Taylor dans un épisode spécial de querelle familiale avec des enjeux très élevés - les gagnants pourraient potentiellement rentrer chez eux avec un tout nouveau SUV en plus du prix en argent.



En explorant la motivation derrière leurs réponses, bonnes et mauvaises, nous commençons à reconnaître certains facteurs importants à prendre en compte lors de la recherche de mots clés.

L'émission s'ouvre sur sa première question : si Steve Harvey était votre voisin, que demanderiez-vous d'emprunter ?

En réponse à cela - après avoir atteint le buzzer plus rapidement - le représentant de la famille Taylor a dit "Sa voiture", le deuxième joueur a suivi en disant "Son portefeuille", qui étaient tous deux corrects et représentés sur le tableau.

Pourquoi ces réponses étaient-elles correctes ?

Leçon 1 - Le contexte est roi

Si vous savez déjà qui est Steve Harvey ou si vous avez prêté une certaine attention à cet article, alors je parie que vous pouvez déjà dire qu'il est assez riche - selon la plupart des définitions du mot - avec une valeur nette de plusieurs millions de dollars (le montant exact la figure est sans importance pour cette pièce).



Cependant, la connaissance de sa richesse a joué un rôle important dans les réponses proposées par la famille Taylor. (Sa voiture et son portefeuille). Avec un sondage composé de personnes à revenu moyen, il est logique que la plupart des réponses au tableau se situent à la limite de la richesse de M. Harvey.

Si nous modifions un peu la question et qu'elle devienne : si votre béguin était votre voisin, qu'est-ce que vous demanderiez d'emprunter ?



Les réponses au tableau changeraient considérablement. J'imagine que "casseroles et casseroles" serait une réponse populaire, car dans ce cas, la richesse n'est pas une considération majeure, l'intérêt de communiquer avec ce "béguin" l'est. C'est prioritaire.

Le succès de toute campagne de référencement repose sur la capacité d'une marque à comprendre son marché cible et bien sûr les différentes façons dont ce marché perçoit la marque.

Leçon 2 - Compétition embêtante

Alors que votre marque peut être exceptionnelle dans la construction d'un produit ou d'un service. Il est très possible, probablement même, que la vôtre ne soit pas la seule marque qui offre une telle valeur. Il est également probable que ces autres marques comprennent l'importance du référencement et du classement (pour être juste, c'est une évidence) et aient répondu à certaines des questions que pose votre marché cible. Et alors ?



Retour à la famille Taylor

Après deux bonnes réponses (voiture et portefeuille), les deux représentants suivants de la famille Taylor ont raté le coche avec "Sa piscine" et "Son yacht", exagérant peut-être l'angle de la richesse. Avec Quatre réponses cachées toujours au tableau et le risque de se faire voler la manche par la famille barbe, Miss Lanita (la plus âgée du groupe, mais la plus cool selon moi) a décidé d'adopter une approche différente.



Plutôt que de se concentrer sur sa richesse, elle s'est concentrée sur quelque chose d'autre pour lequel il est bien connu, un facteur de classement alternatif si vous voulez - son style. Sa réponse "Ses vêtements de fantaisie parce qu'il s'habille" était la deuxième réponse la plus populaire au tableau.



Au fur et à mesure que vous construisez votre stratégie de référencement et que vous explorez les SERP (pages de résultats des moteurs de recherche) qui touchent aux valeurs de votre marque, vous pourriez vous battre contre le fait qu'elle est déjà saturée par de grandes marques avec une influence et des parts de marché gigantesques. Votre meilleur pari dans ce scénario serait d'affiner votre approche. À moins que les grandes marques ne produisent du contenu de mauvaise qualité, vous pourrez peut-être les surclasser avec la qualité que vous proposez, quels que soient leurs budgets marketing importants.

En conclusion, l'optimisation des moteurs de recherche est souvent un marathon. Cela nécessite une approche soigneusement structurée pour assurer un succès à long terme. Ne vous laissez pas intimider par l'influence et la portée de marques déjà existantes, prenez votre temps. Soyez comme mademoiselle Lanita - style d'adresse tandis que d'autres se concentrent sur la richesse.

Si vous avez apprécié cet article, n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit, ou si vous avez des conseils contextuels que vous aimeriez ajouter, veuillez le faire dans les commentaires.



Bonne journée et bonne chance !