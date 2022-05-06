从史蒂夫哈维的家庭仇恨中了解 SEO 关键字研究

关键字研究是预测、查找和分析日常用户可能出于各种目的进入搜索引擎的搜索词的过程。 Family Feud 的游戏玩法需要一定程度的关键字研究，并且它有一些有用的提示可以改进您的搜索引擎优化方法。

如果你喜欢标志性的胡须或干净时尚的中年男性，那么“调查表明你很有可能知道史蒂夫·哈维是谁。如果你这样做了，你就更有可能看过《家族争执》，或者至少听说过。

本文将关键词研究与良好的 SEO 与在美国三大最受欢迎的联合节目之一中组建杀手团队所需的一些技能进行了一些相似之处。

如果你对这些不熟悉，请和我在一起！

目录

什么是家庭恩怨？ 什么是关键词研究？ 家庭不和和关键词研究的所有方式都是相似的，而不是不同的 家庭不和情节的关键字提示。

关键字研究和家庭不和是猜谜游戏，两者都是由人类经历中存在的与生俱来的相似性驱动的。

毕竟…。

朋友们，我们更相似，而不是不同

什么是家庭恩怨？

通常，游戏有两个团队，每个团队由 5 名成员组成。每一轮都以一个“对峙”问题开始，这基本上是一个精心设计的掷硬币来决定哪支队伍先走。

进入每场比赛，都会对 100 名不同年龄、种族等的人进行调查。调查的最佳答案被放在一个板上，家庭轮流猜测他们想象中的大多数人会说什么。对决时，主持人宣布了一个类别（通过一个问题，例如“男人会买什么东西来惹恼他的前任妻子），然后一场蜂鸣器比赛随之而来。

赢得对峙的家庭可以决定是否参加比赛（取决于他们对问题难度级别的看法）。然后回答该轮问题的团队猜测板上剩余的项目。一个错误的猜测会引发一次罢工，并且在三次罢工之后，另一支球队可以“偷走”一个猜测棋盘上剩余分数的机会，并有可能赢得该轮可获得的所有分数。随着家庭比赛达到最高 300 分，这将持续 4 轮。

获胜的家庭 - 在四轮之后 - 有机会玩游戏的奖励回合，而不是 100 人的调查，你试图复制你的队友提供的 5 个快速回答，而你有降噪障碍耳机后台。

什么是关键词研究？

关键字研究是预测、查找和分析日常用户可能出于各种目的进入搜索引擎的搜索词的过程。关键字研究的目标通常是搜索引擎优化；但是，它可以为一般营销工作提供相当大的价值。

本质上，成功的关键字研究可以做以下两件事之一：

将您连接到已经在寻找您提供的服务的健康市场。

提高您的网页的搜索引擎排名选择关键字。

随着世界趋向于增加数字集成。越来越多的人在互联网上寻找“东西”。对互联网上搜索次数最多的 1000 个页面的分析表明，与 2018 年和 2019 年的趋势相比，2020 年的搜索流量增加了 22% 。

总而言之，有更多的人在互联网上寻找您的答案，但如果您不知道他们的看法，那么您可能永远看不到您在天空中写下并由十几个蜂蜜覆盖的天使任命的星罗棋布的商业关系日光。

家庭不和和关键词研究的所有方式都是相似的，而不是不同的

通过关键字研究，您试图猜测人们在搜索您已经拥有、正在或正在构建的答案时会提出什么问题（我的意思是在您的个人或公司品牌的价值主张的背景下）。

另一方面，在家庭不和的情况下，您正在做相反的事情：您试图猜测人们对您当前面临的问题给出了什么答案。

无论如何，成功的第一步是设身处地为他人着想——对于关键词研究，这样做是为了建立用户意图，这可以说是关键词研究过程中最重要的方面之一。如果您不知道人们为什么要问某些问题，那么您很可能会给出错误的答复。

对于家庭不和，这有助于您了解“调查”是由与您相似的人填写的，他们具有相似的情感、兴趣，最重要的是——习惯。

家庭不和情节中的关键字研究技巧

在这段视频中，Beard 家族在一场特殊的家族争斗事件中与 Taylor 家族对峙，赌注极高——除了奖金之外，获胜者还可能带着一辆全新的 SUV 回家。



在探索他们的答案背后的动机时，无论好坏，我们开始认识到关键词研究时需要考虑的一些重要因素。

节目以第一个问题开始：如果史蒂夫哈维是你的邻居，你会要求借什么？

对此，泰勒家族的代表在快速响起蜂鸣器后回应说“他的车”，第二名球员接着说“他的钱包”，这两个词都是正确的，并且在棋盘上都有代表。

为什么这些答案是正确的？

第 1 课 - 语境为王

如果你已经知道史蒂夫·哈维是谁或者已经对这篇文章给予了一定程度的关注，那么我敢打赌你已经可以说他非常富有——按照这个词的大多数定义——拥有数百万美元的净资产（确切的数字对这件作品无关紧要）。



然而，对他的财富的了解在泰勒家族提供的答案中发挥了重要作用。 （他的车和他的钱包）。通过一项由平均收入者组成的调查，董事会上的大多数答案都与哈维先生的财富接壤，这是有道理的。

如果我们稍微编辑一下这个问题，它变成：如果你喜欢的人是你的邻居，你会要求借什么？



黑板上的答案将发生重大变化。我想“锅碗瓢盆”将是一个流行的答案，因为在这种情况下，财富不是主要考虑因素，与这种“迷恋”交流的兴趣才是。它优先。

任何和每一个 SEO 活动的成功都取决于品牌了解其目标市场的能力，当然还有这个市场感知品牌的不同方式。

第 2 课 - 讨厌的比赛

虽然您的品牌可能在构建产品或服务方面表现出色。很有可能，甚至很可能，您的品牌并不是唯一提供这种价值的品牌。同样可能的是，那些其他品牌是否有机会了解 SEO 和排名的重要性（公平地说，这是一种不费吹灰之力）并回答了您的目标市场提出的一些问题。然后呢？



回到泰勒家族

在两个正确答案（汽车和钱包）之后，接下来的两个泰勒家族代表错过了“他的游泳池”和“他的游艇”的标记，也许夸大了财富的角度。由于棋盘上仍有四个隐藏的答案，并且有可能被胡须家族偷走一轮，Lanita 小姐（小组中最年长的，但我认为是最酷的）决定采取不同的方法。



她没有专注于他的财富，而是专注于他众所周知的其他东西，如果你愿意的话，另一个排名因素 - 他的风格。她的回答“他的衣服很漂亮，因为他在穿衣服”是黑板上第二受欢迎的答案。



当您制定 SEO 策略并探索触及品牌价值的 SERP（搜索引擎结果页面）时，您可能会认为它已经被具有影响力和巨大市场份额的大品牌所饱和。在这种情况下，您最好的选择是改进您的方法。除非大品牌大量生产低质量的内容，否则无论他们的营销预算如何，您都可能以您提供的质量超过他们。

总之，搜索引擎优化通常是一场马拉松。它需要一种精心设计的方法来确保长期成功。不要被现有品牌的影响力和影响力所暗示，慢慢来。像拉尼塔小姐一样——地址风格，而其他人则专注于财富。

如果您喜欢这篇文章，不同意其中的任何内容，或者您想添加任何与上下文相关的提示，请在评论中进行。



美好的一天，祝你好运！