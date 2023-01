Compreendendo a pesquisa de palavras-chave de SEO da briga familiar de Steve Harvey

LEARN MORE ABOUT @ASHERUMERIE 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Se você tem uma queda por bigodes icônicos ou homens de meia-idade elegantes e elegantes, então 'A pesquisa diz que há uma grande chance de você saber quem é Steve Harvey. E se o fizer, há uma chance ainda maior de você ter assistido Family Feud, ou pelo menos ouvido falar dele.

Este artigo traça alguns paralelos entre a pesquisa de palavras-chave para um bom SEO e algumas das habilidades necessárias para formar uma equipe matadora em um dos três programas sindicados mais populares da América.

Se você não está familiarizado com nada disso, fique comigo!

Índice

O que é briga de família? O que é pesquisa de palavras-chave? Todas as maneiras pelas quais a briga familiar e a pesquisa de palavras-chave são semelhantes e não Dicas de palavras-chave de um episódio de briga familiar.

A pesquisa de palavras-chave e o Family feud são jogos de adivinhação, ambos movidos pelas semelhanças inatas presentes nas experiências humanas.

O que é Family Feud?

Normalmente, o jogo apresenta duas equipes compostas por 5 membros cada. Cada rodada começa com uma pergunta de 'face-off', que é basicamente um cara ou coroa elaborado para decidir qual time vai primeiro.

Entrando em cada jogo, uma pesquisa é realizada com 100 pessoas de várias idades, raças e assim por diante. As principais respostas da pesquisa são colocadas em um quadro e as famílias se revezam para adivinhar o que imaginam que a maioria das pessoas na pesquisa disse. Para o confronto, o anfitrião anuncia uma categoria (por meio de uma pergunta, por exemplo, 'quais são as coisas que um homem compraria para sua nova esposa para irritar sua ex) e uma corrida para a campainha começa.

A família que vencer o confronto pode decidir jogar ou passar a rodada (dependendo de como se sente sobre o nível de dificuldade da pergunta). A equipe que responder à pergunta dessa rodada joga para adivinhar os itens restantes no tabuleiro. Um palpite errado atrai um strike e após três strikes, o outro time pode 'roubar' a oportunidade de adivinhar os pontos restantes no tabuleiro e potencialmente ganhar todos os pontos atingíveis para aquela rodada. Isso continua por 4 rodadas enquanto as famílias correm para um máximo de 300 pontos.

A família vencedora - depois de quatro rodadas - tem a oportunidade de jogar a rodada de bônus do jogo, onde, em vez de uma pesquisa com 100 pessoas, você tenta replicar 5 respostas rápidas que seu companheiro de equipe forneceu enquanto você era deficiente com cancelamento de ruído fones de ouvido nos bastidores.

O que é pesquisa de palavras-chave?

A pesquisa de palavras-chave é o processo de prever, localizar e analisar termos de pesquisa que os usuários comuns provavelmente inserirão nos mecanismos de pesquisa para uma variedade de propósitos. O objetivo da pesquisa de palavras-chave é, muitas vezes, otimização de mecanismos de busca; no entanto, pode oferecer um valor considerável aos esforços gerais de marketing.

Essencialmente, uma pesquisa de palavra-chave bem-sucedida pode fazer uma de duas coisas:

Conectar você a um mercado saudável que já busca pelo serviço que você oferece.

Melhore as classificações do mecanismo de pesquisa de sua página para palavras-chave selecionadas.

À medida que o mundo gravita em direção ao aumento da integração digital. Mais pessoas estão procurando por 'algo' na internet. Uma análise das 1.000 páginas mais pesquisadas na Internet demonstrou um aumento de 22% no tráfego de pesquisa em 2020 em comparação com as tendências de 2018 e 2019.

Resumidamente, mais pessoas estão na internet procurando por uma resposta que você tem, mas se você não sabe como eles estão procurando, então seu relacionamento comercial estrelado que foi escrito nos céus e ordenado por uma dúzia de anjos cobertos de mel pode nunca ver a luz do dia.

Todas as maneiras pelas quais a briga familiar e a pesquisa de palavras-chave são semelhantes e não

Com a pesquisa de palavras-chave, você está tentando adivinhar quais perguntas as pessoas fariam em sua busca por uma resposta que você já tem, está ou está construindo (quero dizer isso no contexto da proposta de valor da marca pessoal ou da empresa).

Com a briga de família, por outro lado, você está fazendo o contrário: está tentando adivinhar quais respostas as pessoas deram a uma pergunta que você está enfrentando atualmente.

Seja qual for o caso, o primeiro passo para o sucesso é se colocar no lugar de outras pessoas – Para a pesquisa de palavras-chave, isso é feito para estabelecer a intenção do usuário e esse é sem dúvida um dos aspectos mais importantes do processo de pesquisa de palavras-chave. Se você não sabe por que as pessoas estão fazendo certas perguntas, é provável que você dê respostas erradas.

Para brigas de família, isso ajuda você a entender que a 'Pesquisa' foi preenchida por pessoas que são exatamente como você, pessoas com emoções, interesses e, o mais importante, hábitos semelhantes.

Dicas de pesquisa de palavras-chave de um episódio de briga familiar

Neste vídeo, o confronto entre a família Beard e a família Taylor em um episódio especial de rivalidade familiar com apostas extra altas - os vencedores podem ir para casa com um SUV novo em folha, além do prêmio em dinheiro.



Ao explorar a motivação por trás de suas respostas, boas e ruins, começamos a reconhecer alguns fatores importantes a serem considerados durante a pesquisa de palavras-chave.

O show começa com sua primeira pergunta: Se Steve Harvey fosse seu vizinho, o que você pediria emprestado?

Em resposta a isso - depois de tocar a campainha mais rápido - o representante da família Taylor disse "Seu carro", o segundo jogador disse "Sua carteira", ambos corretos e representados no tabuleiro.

Por que essas respostas estavam corretas?

Lição 1 - O contexto é rei

Se você já sabe quem é Steve Harvey ou prestou algum nível de atenção a este artigo, aposto que já pode dizer que ele é bastante rico - pela maioria das definições da palavra - com um patrimônio líquido de muitos milhões de dólares (o exato figura é irrelevante para esta peça).



No entanto, o conhecimento de sua riqueza desempenhou um papel importante nas respostas que a família Taylor ofereceu. (Seu carro e sua carteira). Com uma pesquisa composta por pessoas com renda média, faz sentido que a maioria das respostas no quadro beirasse a riqueza de Harvey.

Se editarmos um pouco a pergunta e ela se tornar: Se sua paixão fosse seu vizinho, o que você pediria emprestado?



As respostas no quadro mudariam significativamente. Imagino que 'panelas e frigideiras' seria uma resposta popular, porque, nesse caso, a riqueza não é uma consideração importante, mas o interesse em se comunicar com essa 'paixão' é. Tem prioridade.

O sucesso de toda e qualquer campanha de SEO depende da capacidade de uma marca de entender seu mercado-alvo e, claro, das diferentes maneiras como esse mercado percebe a marca.

Lição 2 - Concorrência incômoda

Embora sua marca possa ser excepcional na construção de um produto ou serviço. É muito possível, provavelmente até, que a sua não seja a única marca que oferece esse valor. Também é provável que essas outras marcas entendam a importância do SEO e da classificação (para ser justo, é meio óbvio) e tenham respondido a algumas das perguntas que seu mercado-alvo faz.



De volta à família Taylor

Depois de duas respostas corretas (carro e carteira), os próximos dois representantes da família Taylor erraram o alvo com “His Pool” e “His Yacht”, talvez exagerando no ângulo da riqueza. Com Quatro respostas ocultas ainda no tabuleiro e o risco de ter a rodada roubada pela família barbada, Dona Lanita (a mais velha do grupo, mas a mais legal na minha opinião) decidiu fazer uma abordagem diferente.



Em vez de se concentrar na riqueza dele, ela se concentrou em outra coisa pela qual ele é bem conhecido, um fator de classificação alternativo, se preferir - o estilo dele. Sua resposta “Suas roupas chiques porque ele está se vestindo” foi a segunda resposta mais popular no quadro.



À medida que você constrói sua estratégia de SEO e explora as SERPs (páginas de resultados do mecanismo de pesquisa) que abordam os valores de sua marca, você pode lutar contra o fato de ela já estar saturada por grandes marcas com influência e participações de mercado gigantescas. Sua melhor aposta neste cenário seria refinar sua abordagem. A menos que as grandes marcas produzam conteúdo de baixa qualidade, você pode superá-las com a qualidade que você oferece, independentemente de seus grandes orçamentos de marketing.

Concluindo, Search Engine Optimization costuma ser uma maratona. Requer uma abordagem cuidadosamente estruturada para garantir o sucesso a longo prazo. Não se deixe intimidar pela influência e alcance de marcas já existentes, não se apresse. Seja como a senhorita Lanita - estilo de endereço, enquanto outros estão focados na riqueza.

Se você gostou deste artigo, discorda de algo nele ou tem alguma dica relevante ao contexto que gostaria de adicionar, faça-o nos comentários.



Bom dia e boa sorte!