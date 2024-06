Comment nous avons créé une carte de débit à partir de zéro en seulement 4 mois

En seulement quatre mois, un voyage ambitieux du concept à la réalité s'est déroulé alors que nous nous sommes lancés dans la création d'une solution de carte de débit unique. C’est l’article que nous aurions aimé lire !





Je m'appelle Daniel Ishigami, un développeur et entrepreneur autodidacte basé à Londres et co-fondateur de Fana. Avec mon partenaire Robin Yan, nous avons lancé une carte de débit qui transforme les dépenses quotidiennes en un acte de philanthropie. Fana a été fondée pour changer la façon dont les gens contribuent aux causes qui leur tiennent à cœur, en permettant un impact grâce à des achats réguliers, permettant ainsi aux individus, aux créateurs et aux marques d'allouer des fonds à des causes significatives.





Cela vous a-t-il déjà dérangé qu'on vous demande de faire un don à des pots de collecte ou d'accepter des rafles pour des causes auxquelles vous ne vous identifiez pas lorsque vous dépensez de l'argent ?





Nous avons fondé Fana parce que nous vivons dans une génération obsédée par l’impact positif. Les générations Y, Z et A constituent collectivement le groupe démographique de consommateurs en plus forte croissance et leurs dépenses représentent 60 % des ventes en ligne. L’expérience caritative et les dons ne correspondent actuellement tout simplement pas à cette intention de dépenses, ni à ce modèle. Nous voulions créer une véritable carte avec laquelle les consommateurs peuvent s'inscrire et payer, leur permettant ensuite de faire un don à une association caritative Fana dans l'application et de faire des achats auprès d'une marque qui récompense les dons de l'utilisateur pour créer plus d'impact.





Cet article est une plongée approfondie dans les subtilités du développement d'une carte de débit à partir de zéro, couvrant tout, depuis la phase de conception initiale jusqu'au lancement final. Nous partagerons des informations précieuses sur notre processus de sélection, notre cadre d'évaluation et les décisions stratégiques qui ont ouvert la voie à notre succès. Vous aurez un aperçu exclusif de notre cycle de développement, y compris les défis auxquels nous avons été confrontés et comment nous les avons surmontés, offrant un guide complet à tous ceux qui souhaitent se lancer dans une aventure similaire.





La vision derrière ce projet ambitieux était de combler une lacune du marché que j’avais personnellement vécue en tant que consommateur et donateur. Il existe une vaste communauté d’individus désireux de soutenir des causes significatives et d’avoir un impact positif, mais ils se retrouvent souvent perdus, dissuadés par des processus de don obsolètes qui aboutissent à des remerciements insatisfaisants. De même, de nombreuses marques aspirent à contribuer au bien sociétal, mais ces efforts louables passent souvent inaperçus, enfouis dans les notes de bas de page des rapports annuels de développement durable. Notre objectif était d'être pionnier dans la première phase d'une plateforme qui unirait de manière transparente les consommateurs et les marques dans leur quête de faire la différence.









Rejoignez-nous pour découvrir les différentes étapes de notre processus de développement, partager les outils et les technologies qui ont rendu tout cela possible et discuter des leçons apprises en cours de route. Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un développeur chevronné ou simplement curieux de l'innovation fintech, cet article vous transporte dans le parcours menant à la création d'une carte de débit.





Le processus de sélection : un puzzle de 100 pièces En naviguant dans le paysage complexe de l'écosystème financier intégré, nous avons commencé notre voyage en partant de la case départ dans un domaine peuplé de près d'une centaine de fournisseurs, dont beaucoup se spécialisent dans l'exécution d'une seule tâche essentielle pour le fonctionnement d'une carte de débit. Le manque d’informations accessibles au public ne nous a pas dissuadés ; au lieu de cela, nous sommes partis de zéro, en contactant et en engageant des discussions avec différents acteurs de l'écosystème avec lesquels nous pouvions nous connecter (les groupes Slack sont vos amis). Ces premières conversations ont progressivement démystifié les subtilités de la finance intégrée, révélant les éléments essentiels nécessaires pour donner vie à notre vision :





Licencié EMI et sponsor BIN : un acteur clé réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA), responsable de la détention des fonds déposés par vos clients.

un acteur clé réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA), responsable de la détention des fonds déposés par vos clients. Surveillance KYC et AML : l'émission d'un instrument de paiement comme une carte de débit nécessite un processus robuste de « connaissance de votre client » (KYC) pour intégrer les clients. De plus, une surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) est cruciale pour garantir le respect des normes réglementaires.

l'émission d'un instrument de paiement comme une carte de débit nécessite un processus robuste de « connaissance de votre client » (KYC) pour intégrer les clients. De plus, une surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) est cruciale pour garantir le respect des normes réglementaires. Traitement des paiements : Un fournisseur capable de gérer les transactions de compte et de carte de vos clients est essentiel au bon fonctionnement du service. Fabrication de cartes : si vous optez pour l'émission de cartes physiques, un fabricant agréé est tenu de les produire.

Un fournisseur capable de gérer les transactions de compte et de carte de vos clients est essentiel au bon fonctionnement du service. Fabrication de cartes : si vous optez pour l'émission de cartes physiques, un fabricant agréé est tenu de les produire. Gestion du programme de carte : La coordination avec un membre du réseau EMV est nécessaire pour réussir l'émission d'un programme de carte.





Pour ceux qui souhaitent approfondir le spectre des émetteurs et leurs capacités, un aperçu complet est disponible ici ( https://docsend.com/view/uia26zpnucyvgxqa ).













Notre évaluation pour sélectionner le bon partenaire s’est ensuite concentrée sur :





Capacité à agir comme une solution clé en main pour les composants ci-dessus. Étant donné que l'intégration de 3 ou 4 fournisseurs pour les éléments ci-dessus augmentera les frais généraux et les délais de commercialisation, il est logique de s'installer initialement sur un seul fournisseur, même si cela supprime un certain contrôle sur les composants. Transparence de leur documentation technique et disponibilité d'un bac à sable (« essayez avant d'acheter »), ce qui était essentiel pour tester et expérimenter l'intégration étant donné que nous allions désormais construire un élément central de notre produit sur les bases de leur API. Rentabilité et évolutivité que nous avons déterminées via une modélisation des coûts sur une période de 3 à 5 ans pour une variété de scénarios commerciaux. Il était impératif que notre partenaire choisi propose non seulement des prix compétitifs, mais également un modèle de tarification prenant en charge l'évolutivité – capable de s'adapter à notre croissance et à nos volumes opérationnels variables.











Réactivité et rapidité d'exécution. En tant que start-up, l’agilité et la rapidité d’exécution sont inestimables. Nous avons évalué les partenaires potentiels sur leur réactivité et la rapidité de leur exécution. La capacité de l'équipe d'un fournisseur à organiser rapidement des réunions, à répondre aux demandes de renseignements et à faire avancer les projets était un indicateur essentiel de leur alignement avec nos besoins dynamiques.





Nous avons finalement atterri sur weavr https://www.weavr.io/ car ils répondaient à tous les critères ci-dessus. Ils offraient toute la chaîne d'approvisionnement pour livrer notre produit de carte, comprenaient et pouvaient évoluer au rythme d'une startup, disposaient d'un bac à sable qui nous permettait de tester suffisamment et d'avoir confiance dans la capacité d'intégration avec leur API et enfin disposaient d'un modèle commercial qui autorisé pour la mise à l’échelle.





Planification : un objectif sans plan n'est qu'un souhait

Parallèlement au processus ci-dessus, nous avons créé une carte des fonctionnalités et un ensemble de user stories qui ont servi de base aux fonctionnalités que nous devions créer.

















Cela pourrait également être utilisé comme base de discussion avec les parties prenantes commerciales ainsi qu'avec les concepteurs et les développeurs (miro est un outil fantastique pour cela https://miro.com/templates/ ). Suite à un accord sur ce qui précède, nous avons dû délimiter les séquences API dans un diagramme pour toutes les fonctions telles que la création d'un utilisateur, la création d'un compte et d'une carte. Une fois cette séquence configurée, elle a été testée sur postman (un outil de test d'API) via une collection utile mise à disposition. Dans ce processus, toutes les erreurs peuvent déjà être corrigées avant le processus de construction. Parallèlement aux tests, une brève description des fonctionnalités et des user stories ainsi que la séquence que nous devions respecter pour les appels d'API ont été discutées avec notre concepteur et il a construit une version de démonstration sur Figma qui pourrait être testée par l'équipe dans un premier temps. Cela incluait avant la mise en œuvre un test A/B qui pouvait être effectué sur les utilisateurs - la réussite/l'échec était déterminé par le taux d'achèvement et l'examen via un formulaire que nous avons lié à la fin des écrans de démonstration.





Pendant que ce qui précède était réalisé du côté des développeurs, nous avons décidé de commencer avec une version Web qui nous permettrait d'itérer plus rapidement étant donné que la distribution via les marchés d'Apple et de Google est souvent soumise à de multiples processus de révision qui peuvent facilement ajouter plus d'un mois à un calendrier de publication. . Nous avons pensé qu'il serait préférable de livrer aussi vite que possible et d'itérer avant de s'engager dans une version mobile.





Exécution : Exécuter, Exécuter, Exécuter Pour livrer le produit final, nous avons configuré notre infrastructure comme suit :









Notre service instantané Backend utilise Java Spring Boot, un choix motivé par l'écosystème robuste, la facilité de développement et l'efficacité des performances de Spring Boot (des centaines de dépendances utiles disponibles immédiatement via l'initialiseur Spring https://start.spring.io/ ) . Ce microservice est l'épine dorsale de notre application, gérant toutes les actions immédiates et événementielles qui sont essentielles à une expérience utilisateur transparente (par exemple, inscription, connexion, gestion de session, toutes les opérations de carte). Bien que nous utilisions certains aspects du modèle de conception Model-View-Controller (MVC), en nous concentrant spécifiquement sur les modèles et les contrôleurs, notre architecture est principalement conçue pour créer des services API. Cette approche nous permet de séparer efficacement notre logique métier et nos processus de traitement des demandes, garantissant ainsi une organisation du code propre et maintenable.





Il s'agit du service qui intègre plusieurs API externes, et surtout celles de notre fournisseur de financement intégré, ainsi que d'autres composants critiques tels que Stripe pour la facturation et Sendgrid pour les notifications instantanées.





Notre planificateur de tâches distribuées backend est un service conçu pour gérer les tâches périodiques. Ce composant joue un rôle central pour garantir la fiabilité et la rapidité des opérations en arrière-plan, depuis les notifications, le rapprochement comptable et financier ainsi que, le cas échéant, l'interrogation des données auprès de fournisseurs externes. Il prend en charge différents types de déclencheurs, notamment les déclencheurs cron, manuels et basés sur des événements, offrant ainsi une flexibilité quant à la manière et au moment où les tâches sont exécutées.





Le front-end de notre application Web est construit avec React, en mettant l'accent sur la convivialité des utilisateurs mobiles. Dans la mesure du possible, nous avons utilisé des composants prêts à l'emploi qui s'affichent parfaitement sur ordinateur et sur mobile afin de réduire le besoin d'animations personnalisées et d'avoir une réactivité prête à l'emploi.





Pour la surveillance et l'observabilité de notre système, nous avons intégré Spring Boot à une bibliothèque spécialement conçue pour exposer les métriques Prometheus (Prometheus est une boîte à outils open source de surveillance et d'alerte des systèmes initialement conçue sur SoundCloud), qui sont ensuite utilisées par Grafana pour la surveillance et à des fins de visualisation. Cette configuration, connectée à une réplique en lecture seule de notre base de données de production, nous fournit les informations critiques nécessaires pour suivre les erreurs et les bugs en production, le comportement des utilisateurs et les éléments qui peuvent ne pas fonctionner aussi bien que prévu, ainsi que le suivi de la conversion/de l'entonnoir. Il nous permet de créer et de visualiser des requêtes supplémentaires à la demande. Couplée à Google Analytics, cette approche offre une vue complète des interactions des utilisateurs à chaque instant. De plus, nous utilisons les solides capacités de journalisation de notre fournisseur de services cloud pour un suivi détaillé des erreurs.





Pour gérer notre système de noms de domaine (DNS), essentiel à la configuration de divers services clients allant des plateformes de marketing par e-mail aux outils d'analyse, nous nous appuyons sur Cloudflare. Cloudflare sert non seulement de système de gestion DNS, mais fonctionne également comme notre principal réseau de diffusion de contenu (CDN). Ce double rôle est crucial pour nos opérations, car il garantit que nos actifs numériques, y compris les images et les fichiers vidéo, sont stockés et distribués efficacement à travers le monde. L'utilisation de Cloudflare améliore les performances et la sécurité de notre site Web, offrant des temps de chargement rapides et une protection robuste contre les cybermenaces. Cette configuration joue un rôle déterminant dans le maintien d'un accès transparent à notre contenu, en facilitant une expérience utilisateur optimale et en protégeant les données des utilisateurs, soutenant ainsi notre stratégie en ligne globale.





Conclusion Pour nos stratégies marketing, notamment en matière de tests A/B visant à optimiser la génération de trafic et à évaluer l'efficacité de diverses campagnes, nous avons choisi Webflow comme outil principal pour concevoir et développer nos pages de destination et de marketing. Cette plate-forme nous a permis d'itérer rapidement sur la conception et le contenu, permettant ainsi des ajustements en temps réel en fonction des résultats des tests. L'interface conviviale et les fonctionnalités puissantes de Webflow ont aidé notre équipe à créer des pages visuellement attrayantes et performantes, essentielles pour engager notre public cible et faire avancer nos objectifs marketing.





Alors que nous terminons notre parcours depuis la conception jusqu'au lancement de notre solution unique de carte de débit, il est évident que le chemin a été à la fois difficile et gratifiant. Au cours de ces mois, nous avons parcouru les complexités de l’écosystème fintech, collaboré avec une myriade de fournisseurs et rassemblé les composants nécessaires pour donner vie à notre vision. Nous espérons que les informations partagées dans cet article, du processus de sélection initial au déploiement stratégique de technologies telles que Java Spring Boot, React et Cloudflare, aideront tous ceux qui cherchent à intégrer des services financiers et à réduire certains des obstacles que nous avons rencontrés en cours de route.





En réfléchissant à notre parcours, le point clé à retenir est que la création d’une solution fintech comme la nôtre est plus qu’une simple entreprise technique ; il s'agit d'un effort axé sur la mission visant à améliorer la manière dont nous contribuons à la société par le biais des transactions quotidiennes. À mesure que nous avançons, nous sommes ravis de bâtir sur cette base, d’améliorer continuellement notre offre et d’étendre l’impact de notre travail.





Pour en savoir plus sur Fana : https://www.fanaverse.io/