我们如何仅用 4 个月时间从零开始打造借记卡

短短四个月内，我们便开始了从概念到现实的雄心勃勃的旅程，开始创建独特的借记卡解决方案。这是我们希望阅读的文章！





我是 Daniel Ishigami，一位自学成才的开发者和企业家，现居伦敦，也是 Fana 的联合创始人。我和我的合伙人 Robin Yan 共同推出了一款借记卡，将日常消费转化为慈善行为。Fana 的成立旨在改变人们为他们关心的事业做出贡献的方式，通过定期购买产生影响，从而让个人、创作者和品牌将资金用于有意义的事业。





当您花钱时，被要求向募捐罐捐款或同意为您不认同的事业募捐，您是否感到困扰？





我们之所以创立 Fana，是因为我们生活在一个痴迷于积极影响的时代。Y、Z 和 A 世代是增长最快的消费群体，他们的消费占在线销售额的 60%。目前的慈善和捐赠体验与这种消费意图和模式不相符。我们希望创建一张真正的卡，消费者可以注册并付款，随后让他们能够在应用内向 Fana 慈善机构捐款，并在向用户返还捐款奖励的品牌购物，以产生更大的影响。





本文深入探讨了从零开始开发借记卡的复杂细节，涵盖了从最初的概念阶段到最终发布的所有内容。我们将分享有关我们的筛选流程、评估框架以及为我们的成功铺平道路的战略决策的宝贵见解。您将独家了解我们的开发周期，包括我们面临的挑战以及我们如何克服这些挑战，为任何想要踏上类似旅程的人提供全面的指南。





这个雄心勃勃的项目背后的愿景是填补我作为消费者和捐赠者亲身经历过的市场空白。有一大批人渴望支持有意义的事业并产生积极影响，但他们往往发现自己不知所措，被过时的捐赠流程所阻碍，最终得到的认可也不尽如人意。同样，许多品牌渴望为社会公益做出贡献，但这些值得称赞的努力往往被忽视，埋在年度可持续发展报告的脚注中。我们的目标是开创一个平台的第一阶段，无缝地将消费者和品牌联合起来，共同努力做出改变。









加入我们，揭开开发过程的层层面纱，分享实现这一切的工具和技术，并讨论在此过程中获得的经验教训。无论您是初出茅庐的企业家、经验丰富的开发人员，还是只是对金融科技创新感到好奇，本文都会带您经历借记卡的创建之旅。





筛选过程：一块 100 块的拼图在嵌入式金融生态系统的复杂格局中，我们从零开始踏上征程，这个领域有近百家供应商，其中许多供应商只专注于执行借记卡操作中至关重要的一项任务。缺乏公开信息并没有阻止我们；相反，我们从零开始，与生态系统中我们可以联系到的不同参与者进行接触和讨论（Slack 群组是你的好朋友）。这些最初的对话逐渐揭开了嵌入式金融的复杂性，揭示了实现我们愿景所需的基本要素：





EMI 许可证持有者和 BIN 赞助商： 受金融行为监管局 (FCA) 监管的主要参与者，负责保管客户存入的资金。

受金融行为监管局 (FCA) 监管的主要参与者，负责保管客户存入的资金。 KYC 和 AML 监控： 发行借记卡等支付工具需要一套完善的“了解你的客户”（KYC）流程来吸引客户。此外，持续的反洗钱（AML）监控对于确保遵守监管标准至关重要。

发行借记卡等支付工具需要一套完善的“了解你的客户”（KYC）流程来吸引客户。此外，持续的反洗钱（AML）监控对于确保遵守监管标准至关重要。 付款处理： 能够为您的客户处理账户和卡交易的提供商对于服务的顺利运行至关重要。 卡制造：如果您选择发行实体卡，则需要有执照的制造商来生产它们。

能够为您的客户处理账户和卡交易的提供商对于服务的顺利运行至关重要。 卡制造：如果您选择发行实体卡，则需要有执照的制造商来生产它们。 卡计划管理：要成功发行卡计划，必须与 EMV 网络成员协调。





对于那些有兴趣深入了解发行人及其能力的人来说，可以在此处找到全面的概述（ https://docsend.com/view/uia26zpnucyvgxqa ）。













我们选择合适合作伙伴的评估重点如下：





能够充当上述组件的交钥匙解决方案。由于集成 3 或 4 家供应商会增加开销和上市时间，因此最初选择一家供应商是合理的，即使这会剥夺对组件的一些控制权。 他们的技术文档的透明度和沙盒的可用性（“先试后买”）对于测试和试验集成至关重要，因为我们现在将在他们的 API 基础上构建我们产品的核心部分。 成本效益和可扩展性是我们通过针对各种商业场景的 3-5 年成本模型确定的。我们选择的合作伙伴不仅要提供有竞争力的价格，而且还要提供支持扩展的定价模型，能够适应我们的增长和不同的运营量。











响应能力和执行速度。作为一家初创公司，敏捷性和快速执行能力非常宝贵。我们根据潜在合作伙伴的响应能力和执行速度对其进行了评估。供应商团队快速安排会议、响应咨询和推进项目的能力是他们是否符合我们动态需求的关键指标。





我们最终选择了 weavr https://www.weavr.io/，因为他们满足上述所有标准。他们提供了整个供应链来交付我们的卡产品，理解并能够以初创公司的速度发展，拥有一个沙盒，让我们能够充分测试并获得与他们的 API 集成的能力的信心，最后有一个允许扩展的商业模式。





规划：没有计划的目标只是一个愿望

与上述过程并行，我们创建了一个功能图和一组用户故事，作为我们需要构建的功能的基础。

















这也可以用作与商业利益相关者以及设计师和开发人员讨论的基础（miro 是一个很棒的工具https://miro.com/templates/ ）。在达成上述协议之后，我们必须在图表中为所有功能（例如创建用户、创建帐户和卡片）确定 API 序列。设置此序列后，通过提供的有用集合在 postman（API 测试工具）上对其进行测试。在此过程中，任何错误都可以在构建过程之前解决。在测试的同时，我们与设计师讨论了功能图和用户故事的简要说明，以及我们必须遵守的 API 调用序列，然后他在 Figma 上构建了一个演示版本，团队可以先对其进行测试。这包括在实施之前对用户执行的 A/B 测试 - 通过/失败由完成率和我们在演示屏幕末尾链接的 typeform 审核决定。





在开发人员方面执行上述操作时，我们决定从网页版开始，这样可以让我们更快地进行迭代，因为通过 Apple 和 Google 的市场进行分发通常需要经过多个审核流程，这很容易将发布时间延长 1 个月以上。我们认为，在承诺移动版本之前，尽快交付并进行迭代会更好。





执行：执行、执行、执行为了交付最终产品，我们设置了以下基础设施：









我们的后端即时服务使用 Java Spring Boot，这一选择是由 Spring Boot 强大的生态系统、易于开发和性能效率（通过 spring 初始化程序https://start.spring.io/可立即使用数百个有用的依赖项）驱动的。这个微服务是我们应用程序的骨干，处理所有对无缝用户体验至关重要的即时事件驱动操作（例如注册、登录、会话管理、所有卡操作）。虽然我们采用了模型-视图-控制器 (MVC) 设计模式的各个方面，特别侧重于模型和控制器，但我们的架构主要用于构建 API 服务。这种方法使我们能够有效地分离业务逻辑和请求处理流程，确保代码组织干净且易于维护。





这是集成多个外部 API 的服务，最重要的是集成了我们嵌入式金融提供商的 API 以及其他关键组件（如用于计费的 Stripe 和用于即时通知的 Sendgrid）。





我们的后端分布式任务调度程序是一项旨在管理定期任务的服务。该组件在确保后台操作的可靠性和及时性方面发挥着关键作用，包括通知、会计和财务对帐以及必要时从外部提供商轮询数据。它支持各种触发器类型，包括 cron、手动和基于事件的触发器，从而为任务的执行方式和时间提供了灵活性。





我们的 Web 应用前端采用 React 构建，重点是方便移动用户使用。我们尽可能使用在桌面和移动设备上都看起来很棒的现成组件，这样我们就可以减少对自定义动画的需求，并实现开箱即用的响应能力。





为了实现系统中的监控和可观察性，我们将 Spring Boot 与专门设计用于公开 Prometheus 指标的库集成在一起（Prometheus 是一个开源系统监控和警报工具包，最初由 SoundCloud 构建），然后 Grafana 会使用它们进行监控和可视化。此设置连接到我们生产数据库的只读副本，为我们提供了跟踪生产中的错误和缺陷、用户行为和可能无法按预期运行的事物以及转化/漏斗跟踪所需的关键见解。它使我们能够根据需要制作和可视化其他查询。结合 Google Analytics，这种方法可以全面了解每个环节的用户交互。此外，我们利用云服务提供商强大的日志记录功能进行详细的错误跟踪。





在管理我们的域名系统 (DNS) 时，我们依赖 Cloudflare，这对于配置从电子邮件营销平台到分析工具的各种服务客户端至关重要。Cloudflare 不仅是我们的 DNS 管理系统，也是我们的主要内容交付网络 (CDN)。这种双重角色对我们的运营至关重要，因为它确保我们的数字资产（包括图像和视频文件）在全球范围内高效存储和分发。利用 Cloudflare 可以增强我们网站的性能和安全性，提供快速加载时间和强大的网络威胁防护。此设置有助于保持对我们内容的无缝访问，促进最佳用户体验，并保护用户数据，从而支持我们全面的在线战略。





结论对于我们的营销策略，特别是在 A/B 测试以优化流量生成和评估各种活动的有效性时，我们选择 Webflow 作为设计和开发登陆和营销页面的主要工具。该平台使我们能够快速迭代设计和内容，并允许根据测试结果进行实时调整。Webflow 的用户友好界面和强大的功能支持我们的团队创建具有视觉吸引力和高性能的页面，这对于吸引我们的目标受众并推动我们的营销目标向前发展至关重要。





当我们从概念到推出独特的借记卡解决方案的旅程结束时，显然这条路既充满挑战又收获颇丰。在这几个月里，我们驾驭了金融科技生态系统的复杂性，与无数供应商进行了接触，并将实现我们愿景所需的组件拼凑在一起。从最初的筛选过程到战略性部署 Java Spring Boot、React 和 Cloudflare 等技术，本文分享的见解有望帮助任何希望嵌入金融服务的人，并减少我们在此过程中遇到的一些障碍。





回顾我们的历程，我们得出的关键结论是，创建像我们这样的金融科技解决方案不仅仅是一项技术上的努力，而是一项以使命为导向的努力，旨在增强我们通过日常交易为社会做出贡献的方式。随着我们不断前进，我们很高兴能在此基础上再接再厉，不断改进我们的产品，并扩大我们工作的影响力。





了解有关 Fana 的更多信息： https://www.fanaverse.io/