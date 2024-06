Wie wir in nur 4 Monaten eine Debitkarte von Grund auf entwickelt haben

In nur vier kurzen Monaten haben wir eine ehrgeizige Reise vom Konzept zur Realität unternommen, als wir mit der Entwicklung einer einzigartigen Debitkartenlösung begannen. Dies ist der Artikel, den wir gerne gelesen hätten!





Ich bin Daniel Ishigami, ein autodidaktischer Entwickler und Unternehmer mit Sitz in London und Mitbegründer von Fana. Zusammen mit meinem Partner Robin Yan haben wir eine Debitkarte auf den Markt gebracht, die alltägliche Ausgaben in einen Akt der Philanthropie verwandelt. Fana wurde gegründet, um die Art und Weise zu ändern, wie Menschen für Zwecke spenden, die ihnen am Herzen liegen, indem es durch regelmäßige Einkäufe Wirkung erzielt und es so Einzelpersonen, Entwicklern und Marken ermöglicht, Gelder für sinnvolle Zwecke bereitzustellen.





Hat es Sie schon einmal gestört, wenn Sie beim Geldausgeben darum gebeten wurden, für Sammeltöpfe zu spenden oder an Sammelaktionen für Zwecke teilzunehmen, mit denen Sie sich nicht identifizieren?





Wir haben Fana gegründet, weil wir in einer Generation leben, die von positiver Wirkung besessen ist. Die Generationen Y, Z und A sind zusammen die am schnellsten wachsende Verbrauchergruppe und ihre Ausgaben machen 60 % der Online-Verkäufe aus. Die Wohltätigkeits- und Spendenerfahrung entspricht derzeit einfach nicht dieser Ausgabeabsicht oder diesem Muster. Wir wollten eine echte Karte erstellen, für die sich Verbraucher anmelden und mit der sie bezahlen können, um anschließend in der App an eine Fana-Wohltätigkeitsorganisation zu spenden und bei einer Marke einzukaufen, die dem Benutzer Spendenprämien zurückgibt, um mehr Wirkung zu erzielen.





Dieser Artikel befasst sich eingehend mit den Feinheiten der Entwicklung einer Debitkarte von Grund auf und deckt alles von der anfänglichen Konzeptphase bis zur endgültigen Markteinführung ab. Wir geben wertvolle Einblicke in unseren Screening-Prozess, unseren Bewertungsrahmen und die strategischen Entscheidungen, die den Weg für unseren Erfolg geebnet haben. Sie erhalten einen exklusiven Einblick in unseren Entwicklungszyklus, einschließlich der Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden und wie wir sie bewältigt haben. Dies bietet einen umfassenden Leitfaden für alle, die sich auf eine ähnliche Reise begeben möchten.





Die Vision hinter diesem ehrgeizigen Projekt war es, eine Marktlücke zu schließen, die ich als Verbraucher und Spender persönlich erlebt hatte. Es gibt eine riesige Community von Menschen, die sinnvolle Zwecke unterstützen und etwas Positives bewirken möchten, aber sie sind oft ratlos und werden durch veraltete Spendenprozesse abgeschreckt, die in unbefriedigenden Anerkennungen gipfeln. Ebenso streben zahlreiche Marken danach, zum gesellschaftlichen Wohl beizutragen, aber diese lobenswerten Bemühungen bleiben oft unbemerkt und verschwinden in den Fußnoten jährlicher Nachhaltigkeitsberichte. Unser Ziel war es, die erste Phase einer Plattform zu entwickeln, die Verbraucher und Marken in ihrem Bestreben, etwas zu bewirken, nahtlos vereint.









Begleiten Sie uns dabei, wie wir die einzelnen Ebenen unseres Entwicklungsprozesses entschlüsseln, die Tools und Technologien vorstellen, die das alles möglich gemacht haben, und die dabei gewonnenen Erkenntnisse diskutieren. Egal, ob Sie ein angehender Unternehmer, ein erfahrener Entwickler oder einfach nur neugierig auf Fintech-Innovationen sind, dieser Artikel nimmt Sie mit auf den Weg zur Entwicklung einer Debitkarte.





Der Screening-Prozess: Ein Puzzle aus 100 Teilen Wir haben uns durch die komplexe Landschaft des Embedded-Finance-Ökosystems bewegt und unsere Reise von Null an begonnen, in einem Bereich, in dem es fast hundert Anbieter gibt, von denen viele auf die Ausführung einer einzigen Aufgabe spezialisiert sind, die für den Betrieb einer Debitkarte entscheidend ist. Der Mangel an öffentlich verfügbaren Informationen hat uns nicht abgeschreckt. Stattdessen haben wir bei Null angefangen, indem wir Kontakt zu verschiedenen Akteuren im Ökosystem aufgenommen und mit ihnen Gespräche geführt haben, mit denen wir in Kontakt treten konnten (Slack-Gruppen sind Ihr Freund). Diese ersten Gespräche haben nach und nach die Feinheiten des Embedded-Finance-Ökosystems entmystifiziert und die wesentlichen Komponenten enthüllt, die erforderlich sind, um unsere Vision zum Leben zu erwecken:





EMI-Lizenznehmer und BIN-Sponsor: Ein wichtiger Akteur, der von der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert wird und für die Verwahrung der von Ihren Kunden eingezahlten Gelder verantwortlich ist.

Ein wichtiger Akteur, der von der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert wird und für die Verwahrung der von Ihren Kunden eingezahlten Gelder verantwortlich ist. KYC- und AML-Überwachung: Die Ausgabe eines Zahlungsmittels wie einer Debitkarte erfordert einen robusten „Know Your Customer“-Prozess (KYC) zur Aufnahme von Kunden. Darüber hinaus ist eine laufende Überwachung der Geldwäschebekämpfung (AML) von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung der gesetzlichen Standards sicherzustellen.

Die Ausgabe eines Zahlungsmittels wie einer Debitkarte erfordert einen robusten „Know Your Customer“-Prozess (KYC) zur Aufnahme von Kunden. Darüber hinaus ist eine laufende Überwachung der Geldwäschebekämpfung (AML) von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung der gesetzlichen Standards sicherzustellen. Zahlungsabwicklung: Für den reibungslosen Betrieb des Dienstes ist ein Anbieter erforderlich, der die Konto- und Kartentransaktionen Ihrer Kunden abwickeln kann. Kartenherstellung: Wenn Sie sich für die Ausgabe physischer Karten entscheiden, ist für die Produktion ein lizenzierter Hersteller erforderlich.

Für den reibungslosen Betrieb des Dienstes ist ein Anbieter erforderlich, der die Konto- und Kartentransaktionen Ihrer Kunden abwickeln kann. Kartenherstellung: Wenn Sie sich für die Ausgabe physischer Karten entscheiden, ist für die Produktion ein lizenzierter Hersteller erforderlich. Kartenprogrammverwaltung: Für die erfolgreiche Ausgabe eines Kartenprogramms ist eine Koordination mit einem Mitglied des EMV-Netzwerks erforderlich.





Wer sich eingehender mit dem Spektrum der Emittenten und ihren Fähigkeiten befassen möchte, findet hier ( https://docsend.com/view/uia26zpnucyvgxqa ) eine umfassende Übersicht.













Unsere Evaluierung zur Auswahl des richtigen Partners konzentrierte sich dann auf:





Fähigkeit, als schlüsselfertige Lösung für die oben genannten Komponenten zu fungieren. Da die Integration von 3 oder 4 Anbietern für die oben genannten Komponenten den Aufwand und die Markteinführungszeit erhöht, ist es sinnvoll, sich zunächst auf einen Anbieter festzulegen, auch wenn dadurch die Kontrolle über die Komponenten verloren geht. Transparenz ihrer technischen Dokumentation und Verfügbarkeit einer Sandbox („Erst ausprobieren, dann kaufen“), die zum Testen und Experimentieren mit der Integration von entscheidender Bedeutung war, da wir nun ein Kernstück unseres Produkts auf den Grundlagen ihrer API aufbauen würden. Kosteneffizienz und Skalierbarkeit, die wir anhand von Kostenmodellen ermittelt haben, die wir über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren für verschiedene kommerzielle Szenarien berechnet haben. Es war unerlässlich, dass unser ausgewählter Partner nicht nur wettbewerbsfähige Preise anbot, sondern auch ein Preismodell, das Skalierung unterstützte und sich an unser Wachstum und unsere unterschiedlichen Betriebsvolumina anpassen konnte.











Reaktionsfähigkeit und Ausführungsgeschwindigkeit. Für ein Start-up sind Agilität und schnelle Ausführung von unschätzbarem Wert. Wir haben potenzielle Partner anhand ihrer Reaktionsfähigkeit und der Geschwindigkeit ihrer Ausführung bewertet. Die Fähigkeit des Teams eines Anbieters, schnell Meetings zu vereinbaren, auf Anfragen zu reagieren und Projekte voranzutreiben, war ein entscheidender Indikator dafür, ob es unseren dynamischen Anforderungen entspricht.





Letztendlich haben wir uns für weavr https://www.weavr.io/ entschieden, da sie alle oben genannten Kriterien erfüllten. Sie boten die gesamte Lieferkette zur Lieferung unseres Kartenprodukts an, verstanden und konnten sich im Tempo eines Startups bewegen, hatten eine Sandbox, die es uns ermöglichte, ausreichend zu testen und Vertrauen in die Fähigkeit zur Integration mit ihrer API zu gewinnen, und hatten schließlich ein Geschäftsmodell, das Skalierung ermöglichte.





Planung: Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch

Parallel zum oben beschriebenen Prozess haben wir eine Feature-Map und eine Reihe von User Stories erstellt, die als Grundlage für die Funktionalität dienten, die wir erstellen mussten.

















Dies könnte auch als Diskussionsgrundlage mit kommerziellen Stakeholdern sowie Designern und Entwicklern verwendet werden (Miro ist hierfür ein fantastisches Tool https://miro.com/templates/ ). Nach einer Einigung über das Obige mussten wir die API-Sequenzen in einem Diagramm für alle Funktionen wie das Erstellen eines Benutzers, das Erstellen eines Kontos und einer Karte festlegen. Nachdem diese Sequenz eingerichtet war, wurde sie mithilfe einer hilfreichen Sammlung, die zur Verfügung gestellt wurde, auf Postman (einem API-Testtool) getestet. In diesem Prozess können etwaige Fehler bereits vor dem Erstellungsprozess behoben werden. Parallel zum Testen wurde mit unserem Designer eine kurze Beschreibung der Features Map und der User Stories sowie die Sequenz besprochen, an die wir uns bei API-Aufrufen halten mussten, und er erstellte eine Demoversion auf Figma, die zunächst vom Team getestet werden konnte. Dazu gehörte vor der Implementierung ein A/B-Test, der an Benutzern durchgeführt werden konnte – das Bestehen/Nichtbestehen wurde anhand der Abschlussrate und der Überprüfung über Typeform bestimmt, das wir am Ende der Demo-Bildschirme verlinkten.





Während das oben Genannte auf der Entwicklerseite durchgeführt wurde, entschieden wir uns, mit einer Webversion zu beginnen, die uns schnellere Iterationen ermöglichen würde, da die Verteilung über die Marktplätze von Apple und Google oft mehreren Überprüfungsprozessen unterliegt, die den Veröffentlichungszeitplan leicht um mehr als einen Monat verlängern können. Wir waren der Meinung, dass es besser wäre, so schnell wie möglich zu liefern und zu iterieren, bevor wir uns zu einer mobilen Veröffentlichung verpflichten.





Ausführung: Ausführen, Ausführen, Ausführen. Um das Endprodukt zu liefern, richten wir unsere Infrastruktur wie folgt ein:









Unser Backend Instant Service verwendet Java Spring Boot, eine Wahl, die auf dem robusten Ökosystem, der einfachen Entwicklung und der Leistungseffizienz von Spring Boot beruht (Hunderte nützlicher Abhängigkeiten sind sofort über den Spring-Initialisierer https://start.spring.io/ verfügbar). Dieser Microservice ist das Rückgrat unserer Anwendung und verarbeitet alle unmittelbaren, ereignisgesteuerten Aktionen, die für ein nahtloses Benutzererlebnis entscheidend sind (z. B. Anmeldung, Login, Sitzungsverwaltung, alle Kartenvorgänge). Während wir Aspekte des Model-View-Controller (MVC)-Entwurfsmusters verwenden und uns speziell auf Modelle und Controller konzentrieren, ist unsere Architektur in erster Linie für den Aufbau von API-Diensten konzipiert. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, unsere Geschäftslogik und Anforderungsverarbeitungsprozesse effektiv zu trennen und so eine saubere und wartungsfreundliche Codeorganisation sicherzustellen.





Dies ist der Dienst, der mehrere externe APIs integriert, insbesondere die unseres eingebetteten Finanzanbieters sowie andere wichtige Komponenten wie Stripe für die Abrechnung und Sendgrid für sofortige Benachrichtigungen.





Unser Backend Distributed Task Scheduler ist ein Dienst zur Verwaltung periodischer Aufgaben. Diese Komponente spielt eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Aktualität von Hintergrundvorgängen, von Benachrichtigungen über Buchhaltung und Finanzabgleich bis hin zur erforderlichen Abfrage von Daten von externen Anbietern. Sie unterstützt verschiedene Triggertypen, darunter Cron-, manuelle und ereignisbasierte Trigger, und bietet Flexibilität bei der Art und Weise und dem Zeitpunkt der Ausführung von Aufgaben.





Das Frontend unserer Web-App wurde mit React erstellt, wobei der Schwerpunkt auf der Benutzerfreundlichkeit für Mobilgeräte lag. Wir haben so weit wie möglich gebrauchsfertige Komponenten verwendet, die sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten gut aussehen. So konnten wir den Bedarf an benutzerdefinierten Animationen reduzieren und sofort einsatzbereit sein.





Zur Überwachung und Beobachtung unseres Systems haben wir Spring Boot mit einer Bibliothek integriert, die speziell dafür entwickelt wurde, Prometheus-Metriken bereitzustellen (Prometheus ist ein Open-Source-Toolkit zur Systemüberwachung und -warnung, das ursprünglich bei SoundCloud entwickelt wurde). Diese werden dann von Grafana zu Überwachungs- und Visualisierungszwecken verwendet. Dieses Setup, das mit einer schreibgeschützten Replik unserer Produktionsdatenbank verbunden ist, verschafft uns wichtige Einblicke, die wir benötigen, um Fehler und Bugs in der Produktion, das Benutzerverhalten und Dinge, die möglicherweise nicht so gut wie beabsichtigt funktionieren, sowie die Verfolgung von Konvertierung/Funnel zu verfolgen. Es ermöglicht uns, bei Bedarf zusätzliche Abfragen zu erstellen und zu visualisieren. In Verbindung mit Google Analytics bietet dieser Ansatz eine umfassende Ansicht der Benutzerinteraktionen zu jedem Zeitpunkt. Darüber hinaus nutzen wir die robusten Protokollierungsfunktionen unseres Cloud-Dienstanbieters zur detaillierten Fehlerverfolgung.





Bei der Verwaltung unseres Domain Name Systems (DNS), das für die Konfiguration verschiedener Service-Clients von E-Mail-Marketing-Plattformen bis hin zu Analysetools von entscheidender Bedeutung ist, verlassen wir uns auf Cloudflare. Cloudflare dient nicht nur als unser DNS-Verwaltungssystem, sondern fungiert auch als unser primäres Content Delivery Network (CDN). Diese Doppelrolle ist für unseren Betrieb von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellt, dass unsere digitalen Assets, einschließlich Bilder und Videodateien, effizient gespeichert und weltweit verteilt werden. Die Verwendung von Cloudflare verbessert die Leistung und Sicherheit unserer Website, bietet schnelle Ladezeiten und einen robusten Schutz vor Cyber-Bedrohungen. Dieses Setup ist entscheidend, um einen nahtlosen Zugriff auf unsere Inhalte aufrechtzuerhalten, ein optimales Benutzererlebnis zu ermöglichen und Benutzerdaten zu schützen und so unsere umfassende Online-Strategie zu unterstützen.





Fazit Für unsere Marketingstrategien, insbesondere für A/B-Tests zur Optimierung der Traffic-Generierung und zur Bewertung der Effektivität verschiedener Kampagnen, haben wir uns für Webflow als unser primäres Tool zur Gestaltung und Entwicklung unserer Landing- und Marketingseiten entschieden. Diese Plattform ermöglichte uns eine schnelle Iteration von Design und Inhalt und ermöglichte Anpassungen in Echtzeit basierend auf den Testergebnissen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Funktionen von Webflow unterstützten unser Team bei der Erstellung optisch ansprechender und leistungsstarker Seiten, die für die Einbindung unserer Zielgruppe und die Förderung unserer Marketingziele unerlässlich sind.





Am Ende unserer Reise vom Konzept bis zur Markteinführung unserer einzigartigen Debitkartenlösung ist klar, dass der Weg sowohl herausfordernd als auch lohnend war. In diesen Monaten haben wir uns durch die Komplexität des Fintech-Ökosystems gekämpft, mit unzähligen Anbietern zusammengearbeitet und die notwendigen Komponenten zusammengefügt, um unsere Vision zum Leben zu erwecken. Die in diesem Artikel geteilten Erkenntnisse, vom anfänglichen Screening-Prozess bis zum strategischen Einsatz von Technologien wie Java Spring Boot, React und Cloudflare, werden hoffentlich jedem helfen, der Finanzdienstleistungen einbetten möchte, und einige der Hürden abbauen, die uns auf dem Weg begegnet sind.





Wenn wir auf unseren Weg zurückblicken, ist die wichtigste Erkenntnis, dass die Entwicklung einer Fintech-Lösung wie der unseren mehr als nur ein technisches Unterfangen ist; es ist ein missionsgetriebenes Bemühen, unseren Beitrag zur Gesellschaft durch alltägliche Transaktionen zu verbessern. Wir freuen uns darauf, auf dieser Grundlage weiter aufzubauen, unser Angebot kontinuierlich zu verbessern und die Wirkung unserer Arbeit zu erweitern.





Erfahren Sie mehr über Fana: https://www.fanaverse.io/