Amway: Pyramidensystem oder legitime Geschäftsmöglichkeit?

Lass mich raten. Ein Freund hat Ihnen gerade von einer Geschäftsmöglichkeit erzählt, die „Ihr Leben für immer verändern wird“, oder? Es braucht nur 100 Dollar, um anzufangen, und Sie werden mehr Geld verdienen, als Sie jemals in Ihrem Leben verdient haben, oder?





Ihr Freund hat Ihnen doch von Amway erzählt, nicht wahr?





Im Allgemeinen ist es am besten, nichts zu vertrauen, was zu gut klingt, um wahr zu sein. Aber Amway fühlt sich anders an, nicht wahr? Wie könnte ein so erfolgreiches Unternehmen ein Betrug sein?





Lassen Sie uns genauer untersuchen, was Amway ist, wie es funktioniert und ob es sich bei Amway um ein Pyramidensystem handelt oder nicht.

Was ist Amway?

Zunächst ist es wichtig festzustellen, dass Amway kein Fake-Unternehmen ist, das darauf abzielt, Ihr Geld zu stehlen. Amway ist ein seriöses Unternehmen, das jährlich Milliarden von Dollar verdient und weltweit bekannt ist.





Das Unternehmen verfügt außerdem über ein A+-Rating beim Better Business Bureau (obwohl viele der Bewertungen von Amway-Mitgliedern stammen).





Nun, Amway ist kein Pyramidensystem. Es nutzt Multi-Level-Marketing.





Was genauso schlimm ist.

Was ist der Unterschied zwischen einem Pyramidensystem und Multi-Level-Marketing?

Stellen Sie sich vor, Sie gründen einen Club und bitten fünf Ihrer Freunde, ihm beizutreten. Anschließend verlangen Sie von jedem Ihrer Freunde, dass er Sie dafür bezahlt, Mitglied des Clubs zu werden.





Anschließend ermutigen Sie Ihre fünf Freunde, jeweils fünf weitere Freunde zu rekrutieren und von ihnen Geld zu sammeln. Der Kreislauf geht weiter, wobei jeder auf jeder Ebene mehr Leute rekrutiert und Geld von denen abschöpft, die unter ihm stehen.





Diese Art von Programmen ist nicht nachhaltig, da sie auf der ständigen Rekrutierung neuer Mitglieder und immer mehr leeren Versprechungen beruhen, um Leute an Bord zu holen. Je größer die Pyramide wird, desto schwieriger wird es, neue Rekruten zu finden, und schließlich zerfällt sie, sodass die meisten Beteiligten nichts vorzuweisen haben.





Multi-Level-Marketing ist im Wesentlichen das gleiche Geschäftsmodell, außer dass es sich diesmal um ein tatsächliches Produkt handelt. Die Verkäufe, die mit den vom MLM verkauften Produkten erzielt werden, sorgen dafür, dass das System finanziert bleibt, sodass es viel länger über Wasser bleiben kann als das typische Pyramidensystem. Die Verdienststruktur ist jedoch dieselbe.





Je mehr Leute Sie in das MLM einbeziehen, desto mehr Geld können Sie verdienen. Dies liegt daran, dass Sie in der Regel einen prozentualen Anteil an den Umsätzen aller von Ihnen angeworbenen Personen erhalten, ebenso wie die Personen über Ihnen, die Sie angeworben haben.





Aber am Ende des Tages steckt das ganze echte Geld in einem MLM an der Spitze, und wenn Sie einem beitreten, ist es zu spät, um mitzumachen. Was Multi-Level-Marketing noch heimtückischer macht, ist die Tatsache, dass es oft ein Freund oder ein Familienmitglied ist, dem man vertraut, der einen ins Spiel bringt.



Wie Amway sich verteidigt

So viele Leute haben Amway beschuldigt, ein Pyramidensystem zu sein, dass das Unternehmen gezwungen war, dies zu tun verteidigt sich auf seiner Website .





In dem langen Blogbeitrag beginnt Amway mit der Wahrheit und erklärt, dass das Unternehmen nicht als Pyramidensystem betrachtet wird, weil es echte Qualitätsprodukte verkauft, und dass es das Unternehmen schon seit jeher gibt. Der Blog erwähnt auch, wie das Unternehmen weltweit expandiert hat und wie es seine eigenen Produkte auf zertifizierten Bio-Anbauflächen herstellt.





Unter der Rubrik „Wie funktioniert Amway?“ hört der Blog auf, die Wahrheit zu sagen. Abschnitt.





In diesem Abschnitt geht es im Detail darum, wie IBOs durch den Verkauf von Amway-Produkten zu einem Aufschlag Geld verdienen können und wie Boni basierend auf dem Verkaufsvolumen ausgezahlt werden.





Der Beitrag lässt die mehrstufigen Marketingaspekte der Arbeit für das Unternehmen völlig außer Acht.





Wie Amway wirklich funktioniert

Amway funktioniert wie jede andere Multi-Level-Marketing-„Gelegenheit“. Tatsächlich halten viele Menschen Amway für das erste MLM, das jemals geschaffen wurde.





So funktioniert das:

Sie müssen Amway 100 US-Dollar bezahlen, um Mitglied zu werden. Klingt nach einem geringen Preis und ist für eine so „große Chance“ keine große Sache. Anschließend werden Sie zum unabhängigen Unternehmer (Independent Business Owner, IBO) und werden aufgefordert, bei allen Freunden und Familienmitgliedern, die Sie haben, für Amway-Produkte zu werben. Ihnen wird gesagt, dass Sie noch mehr Geld verdienen können, wenn Sie Ihre Freunde und Familienmitglieder in Ihre „Downline“ aufnehmen. Als IBO wird Amway Sie dazu zwingen, alle Ihre normalen Reinigungs- und Schönheitsprodukte durch Amway-Produkte zu ersetzen. Die Produkte von Amway sind in der Regel deutlich teurer, und wenn man nicht genug pro Monat kauft, wird man aus dem Club geworfen. Die Leute in Ihrer „Upline“ lassen Sie teure „Business Support Materials (BSMs)“ kaufen, um Ihnen dabei zu helfen, eine „bessere Geschäftsmentalität“ zu entwickeln. Dieser Prozess geht unendlich weiter, bis Ihnen das Geld ausgeht oder Sie einer der wenigen Menschen werden, die tatsächlich ein paar Dollar verdienen.

Ist Amway eine Sekte?

Die Frage ist nicht so albern, wie sie vielleicht klingt.





Viele ehemalige Amway-Mitglieder gaben an, dass sie bei Treffen das Gefühl hatten, von Sektenmitgliedern umgeben zu sein, die sie mit Pro-Amway-Jargon und Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen. Einige ehemalige Amway-Mitglieder haben online über die häufigsten Sektentaktiken gepostet, die in diesen Gruppen angewendet werden.





Zu diesen gängigen Sektentaktiken gehört es, Sie von Freunden, Familie und anderen zu isolieren, die Sie möglicherweise davon abhalten, im Unternehmen zu bleiben. Amway-Mitglieder präsentieren möglicherweise auch eine Zukunft im Unternehmen, um Sie vor einem richtigen Job zu „retten“, und Amway-Treffen finden oft mitten in der Nacht statt, was möglicherweise ein Versuch ist, Ihnen den Schlaf zu entziehen, was ebenfalls häufig vorkommt Sektentaktik.





Amway tendiert dazu, die gleiche Art von Menschen anzusprechen wie Sekten:

Depressive Menschen, die sich so schnell wie möglich besser fühlen wollen.

Einsame Menschen, die Freunde suchen.

Gelangweilte Menschen, die etwas zu tun brauchen.

Aufgeschlossene College-Studenten ohne Erfahrung im Erkennen von Warnsignalen.

Menschen, die sich spirituell unerfüllt fühlen.





Fairerweise muss man sagen, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass Amway seinen Mitgliedern sagt, sie sollen sich wie eine Sekte verhalten. Das kultartige Gefühl ist höchstwahrscheinlich auf das Umfeld zurückzuführen, das von einigen der wichtigsten Mitglieder der Organisation gepflegt wird und sich auf die übrigen Mitglieder auswirkt. Im Grunde spiegeln die Mitglieder in der „Downline“ lediglich die kultähnlichen Taktiken in ihren „Uplines“ wider.

Wie viel Geld können Sie mit Amway verdienen?

Wie viel Geld können Sie also tatsächlich mit Amway verdienen?





Werfen Sie zunächst einen kurzen Blick darauf, wie Amway seine „Leistungsniveaus“ strukturiert.







Fühlen Sie sich nicht schlecht, wenn das alles keinen Sinn ergibt. Das ganze System soll Sie verwirren, damit Sie nicht verstehen, wie sehr Sie überlastet werden.





Wenn Sie an der Spitze dieses seltsamen S-förmigen Systems stehen, verdienen Sie mit dem Unternehmen im Grunde eine Menge Geld. Das oberste 1 % der UU verdient rund 80.000 US-Dollar pro Jahr.





Wenn Sie irgendwo in der Mitte oder darunter auf der Liste stehen, können Sie sich glücklich schätzen, mehr als zweihundert Dollar im Monat zu verdienen. Das ist die Nummer, die Amway selbst angegeben hat teilt seinen Unternehmern mit, dass sie damit rechnen müssen während sie die Leiter hinaufsteigen. Zumindest ist das Unternehmen ehrlich, denke ich.





Viele IBOs geben mehr Geld für die Amway-Produkte aus, die sie jeden Monat kaufen müssen, als mit ihrer Downline Geld zu verdienen.





Aktuelle Erfahrungsberichte von Amway

Wenn Sie persönlich mit einem Amway-Mitglied sprechen, werden diese schwören, dass die Gründung eines eigenen Unternehmens mit dem Unternehmen sowohl Spaß macht als auch lukrativ ist. Es ist jedoch selten, dass man online Leute findet, die dasselbe sagen würden.





Das nächste Video, das ich finden kann, ist dieses, das zunächst etwas negativ beginnt und dann anfängt, das Unternehmen zu loben:

Wenn Sie jedoch auf YouTube nach Amway-Rezensionen suchen, werden Sie auf zahlreiche Videos stoßen, die Sie dazu auffordern, sich so weit wie möglich vom Unternehmen fernzuhalten:

Bei so vielen negativen Bewertungen kann man sich kaum vorstellen, dass es eine gute Idee ist, Amway beizutreten.





Abschließende Gedanken: Amway ist kein Pyramidensystem, aber es kann genauso schlimm sein





Ja, es ist für Sie möglich, mit Amway Geld zu verdienen, wenn Sie es schaffen, Ihre Mitbewerber zu übertreffen und unter den oberen 1 % zu landen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist jedoch so gering, dass es sich wirklich nicht lohnt, es zu versuchen.





Nein, Amway ist kein Pyramidensystem und verkauft tatsächliche Produkte.

Aber wenn es darum geht, Amway als Mittel zur Einkommensaufbesserung zu nutzen, ist das nur ein weiterer Betrug.







Amway ist nicht der einzige Betrug, nach dem man im Internet Ausschau halten sollte. Hier sind ein paar weitere Schemata, auf die Sie achten sollten: