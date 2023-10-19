安利：传销还是合法商业机会？

让我猜猜。一位朋友刚刚告诉您一个将“永远改变您的生活”的商机，对吗？只需 100 美元即可开始，您将赚到比您一生中赚到的钱更多的钱，对吗？





你的朋友告诉过你安利的事，不是吗？





一般来说，最好不要相信任何听起来好得令人难以置信的事情。但安利感觉不一样不是吗？一家如此成功的公司怎么可能是骗局呢？





让我们深入了解一下安利是什么，它是如何运作的，以及安利是否是传销。

安利是什么？

首先，重要的是要确定安利不是一个旨在骗取您钱财的虚假企业。安利是一家每年赚取数十亿美元且享誉全球的合法公司。





该公司还获得商业改进局的 A+ 评级（尽管许多评论来自安利会员）。





嗯，安利不是传销。它利用多层次营销。





这同样糟糕。

传销和多层次营销有什么区别？

想象一下，您创办了一个俱乐部并邀请五个朋友加入。然后，您要求您的每个朋友向您付费才能成为俱乐部的一员。





然后，您鼓励您的五个朋友每人再招募五个朋友，并向他们收取金钱。这个循环还在继续，每个级别的每个人都在招募更多的人，从低于他们的人那里吸走钱。





这些类型的计划是不可持续的，因为它们依赖于不断招募新成员和更多空洞的承诺来吸引人们加入。随着金字塔的发展，寻找新成员变得越来越困难，最终会分崩离析，导致大多数参与其中的人一无所获。





多层次营销本质上是相同的商业模式，只不过这次涉及的是实际产品。传销所销售的产品所赚取的销售额为该计划提供了资金，使其比典型的传销计划能够维持更长的时间。但是，收入结构是相同的。





你带越多的人加入传销，你能赚到的钱就越多。这是因为，通常情况下，你会从你引入的所有人员的销售额中抽取一定比例的佣金，就像那些引入你的上级人员一样。





但归根结底，传销中的所有真金白银都在顶部，当您加入传销时，已经太晚了，无法参与其中。多层次营销变得更加阴险的是，通常是您信任的朋友或家人让您参与其中。



安利如何捍卫自己

这么多人指责安利是传销，该公司不得不 在其网站上为自己辩护 。





在这篇冗长的博客文章中，安利从事实开始，解释了该公司如何不被视为金字塔计划，因为它销售真正优质的产品，以及该公司如何永远存在。该博客还提到了该公司如何在全球范围内扩张以及如何使用经过认证的有机农田生产自己的产品。





该博客在“安利如何运作？”的标题下不再讲真话了。部分。





本节详细介绍 IBO 如何通过加价销售安利产品来赚钱，以及如何根据销量发放奖金。





这篇文章完全忽略了为公司工作的多层次营销方面。





安利的实际运作方式

安利的运作方式与其他多层次营销“机会”一样。事实上，许多人认为安利是有史以来第一个传销公司。





它的工作原理如下：

您必须向安利支付 100 美元才能加入。听起来这是一个很小的代价，但对于这样一个“绝佳的机会”来说，这并不是什么大不了的事。 然后，您成为一名独立企业主 (IBO) ，并被告知要向您拥有的每一位朋友和家人推销安利产品。 有人告诉你，让你的朋友和家人加入你的“下线”可以赚更多的钱。 作为 IBO，安利将迫使您用安利产品替换所有普通的清洁和美容产品。安利的产品通常要贵得多，如果你每月买的不够多，你就会被赶出俱乐部。 你的“上线”人员让你购买昂贵的“业务支持材料（BSM）”来帮助你培养“更好的商业思维”。 这个过程会无限地持续下去，直到你花光钱或成为少数真正赚到几块钱的人之一。

安利是邪教吗？

这个问题并不像听起来那么愚蠢。





许多前安利成员表示，他们感觉自己在会议上被邪教成员包围，用支持安利的术语和宣传对他们进行洗脑。 一些前安利会员 在网上发布了有关这些团体中最常见的邪教策略的信息。





其中一些常见的邪教策略包括将你与朋友、家人和其他可能劝你不要继续留在公司的人隔离。安利会员也可能会提出在公司的未来，作为“拯救”你获得真正工作的一种方式，而安利会议通常在半夜举行，这可能是为了让你睡眠不足，这是另一种常见的情况。邪教策略。





安利倾向于针对与邪教相同类型的人群：

抑郁症患者希望尽快让自己感觉更好。

孤独的人，寻找朋友。

无聊的人需要做点什么。

思想开放的大学生没有识别危险信号的经验。

感觉精神上得不到满足的人。





公平地说，没有证据表明安利正在要求其成员像邪教一样行事。这种类似邪教的感觉很可能是由于该组织的一些关键成员营造的环境影响到了其他成员。基本上，“下线”的成员只是在模仿“上线”的邪教策略。

安利可以赚多少钱？

那么，通过安利到底能赚多少钱呢？





首先，快速浏览一下安利如何构建其“成就水平”。







如果这些都没有意义，请不要感到难过。整个系统的设计就是为了让你感到困惑，所以你不明白你的工作有多糟糕。





基本上，如果你处于这个奇怪的 S 形系统的顶端，你就可以从公司赚到很多钱。排名前 1% 的 IBO 年薪约为 80,000 美元。





如果您处于列表中间或以下的任何位置，那么每月收入超过 200 美元就很幸运了。这是安利自己的数字 告诉其 IBO 期望 当他们爬上梯子时。我想至少公司是诚实的。





许多 IBO 在他们每月被迫购买的安利产品上花费的钱比在下线赚钱的钱还要多。





安利实际评价

如果您亲自与安利会员交谈，他们会发誓与公司一起创业既有趣又有利可图。然而，在网上很难找到持同样观点的人。





我能找到的最接近的视频是这个，它一开始有些负面，然后开始赞扬该公司：

但如果你在 YouTube 上搜索安利评论，你会看到大量视频告诉你要尽可能远离该公司：

面对如此多的负面评论，很难想象加入安利是个好主意。





最后的想法：安利不是传销，但它也可能同样糟糕





是的，如果您能够超越同行并跻身前 1%，那么您就有可能通过安利赚钱。然而，这种情况发生的可能性非常低，因此不值得尝试。





不，安利不是传销，它确实销售实际产品。

但当谈到使用安利作为补充收入的方式时，这只是另一个骗局。







安利并不是互联网上唯一需要警惕的骗局。这里还有一些需要注意的方案：















