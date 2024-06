Amway: esquema de pirâmide ou oportunidade de negócio legítima?

Deixe-me adivinhar. Um amigo acabou de lhe contar sobre uma oportunidade de negócio que “mudará sua vida para sempre”, certo? São necessários apenas US$ 100 para começar e você ganhará mais dinheiro do que jamais ganhou na vida, certo?





Seu amigo lhe contou sobre a Amway, não foi?





Em geral, é melhor não confiar em nada que pareça bom demais para ser verdade. Mas a Amway parece diferente, não é? Como uma empresa com tanto sucesso pode ser uma farsa?





Vamos nos aprofundar no que é a Amway, como ela opera e se a Amway é ou não um esquema de pirâmide.

O que é Amway?

Em primeiro lugar, é importante estabelecer que a Amway não é uma empresa falsa concebida para roubar o seu dinheiro. A Amway é uma empresa legítima que fatura bilhões de dólares por ano e é conhecida mundialmente.





A empresa também possui uma classificação A+ no Better Business Bureau (embora muitas das avaliações sejam de membros da Amway).





Bem, a Amway não é um esquema de pirâmide. Utiliza marketing multinível.





O que é igualmente ruim.

Qual é a diferença entre um esquema de pirâmide e marketing multinível?

Imagine que você inicia um clube e convida cinco de seus amigos para participar. Você então exige que cada um de seus amigos pague para você se tornar parte do clube.





Você então incentiva seus cinco amigos a recrutar mais cinco amigos cada e coletar dinheiro deles. O ciclo continua, com todos em cada nível recrutando mais pessoas, desviando dinheiro daqueles que estão abaixo deles.





Estes tipos de esquemas não são sustentáveis, pois dependem do recrutamento constante de novos membros e de mais promessas vazias para atrair as pessoas. À medida que a pirâmide cresce, torna-se mais difícil encontrar novos recrutas e eventualmente desmorona, deixando a maioria das pessoas envolvidas sem nada para mostrar.





O marketing multinível é essencialmente o mesmo modelo de negócios, exceto que desta vez há um produto real envolvido. As vendas obtidas com os produtos vendidos pelo MLM mantêm o esquema financiado, permitindo-lhe permanecer em funcionamento por muito mais tempo do que o típico esquema de pirâmide. No entanto, a estrutura de ganhos é a mesma.





Quanto mais pessoas você trouxer para o MLM, mais dinheiro poderá ganhar. Isso ocorre porque, normalmente, você terá uma porcentagem cortada nas vendas de todas as pessoas que você contratar, assim como as pessoas acima de você que o contrataram.





Mas no final das contas, todo o dinheiro real de um MLM está no topo e, quando você entra em um, é tarde demais para entrar em ação. O que torna o marketing multinível ainda mais insidioso é que muitas vezes é um amigo ou membro da família em quem você confia que o atrai.



Como a Amway se defende

Tantas pessoas acusaram a Amway de ser um esquema de pirâmide que a empresa teve que defender-se em seu site .





Na longa postagem do blog, a Amway começa com a verdade, explicando como a empresa não é considerada um esquema de pirâmide porque vende produtos de qualidade real e como a empresa existe desde sempre. O blog também menciona como a empresa se expandiu mundialmente e como fabrica seus próprios produtos em terras agrícolas orgânicas certificadas.





O blog para de dizer a verdade na seção “Como funciona a Amway?” seção.





Esta seção detalha como os Empresários Independentes podem ganhar dinheiro vendendo produtos Amway com margem de lucro e como os bônus são distribuídos com base no volume de vendas.





A postagem deixa completamente de fora os aspectos de marketing multinível de trabalhar para a empresa.





Como a Amway realmente funciona

A Amway funciona como qualquer outra “oportunidade” de marketing multinível. Na verdade, muitas pessoas consideram a Amway o primeiro MLM já criado.





Veja como funciona:

Você tem que pagar à Amway $ 100 para aderir. Parece um preço pequeno a pagar e não é grande coisa para uma “grande oportunidade”. Você então se torna um Empresário Independente (IBO) e é instruído a promover os produtos Amway para todos os amigos e familiares que você tiver. Disseram que você pode ganhar ainda mais dinheiro alistando seus amigos e familiares em sua “linha descendente”. Como Empresário Independente, a Amway irá forçá-lo a substituir todos os seus produtos normais de limpeza e beleza por produtos Amway. Os produtos da Amway costumam ser muito mais caros e, se você não comprar o suficiente por mês, será expulso do clube. As pessoas em sua “linha ascendente” fazem você comprar “Materiais de Apoio ao Negócio (BSMs)” caros para ajudá-lo a desenvolver uma “melhor mentalidade empresarial”. Esse processo continua infinitum até que você fique sem dinheiro ou se torne uma das poucas pessoas que realmente ganha algum dinheiro.

Amway é um culto?

A pergunta não é tão boba quanto pode parecer.





Muitos ex-membros da Amway declararam que se sentiam cercados por membros de seitas nas reuniões, fazendo lavagem cerebral neles com linguagem e propaganda pró-Amway. Alguns ex-membros da Amway postaram online sobre as táticas de culto mais comuns usadas nesses grupos.





Algumas dessas táticas de culto comuns incluem isolá-lo de amigos, familiares e outras pessoas que possam dissuadi-lo de permanecer na empresa. Os membros da Amway também podem apresentar um futuro na empresa como uma forma de “salvar” você de conseguir um emprego de verdade, e as reuniões da Amway geralmente acontecem no meio da noite, o que pode ser uma tentativa de mantê-lo privado de sono, outro problema comum. tática de culto.





A Amway tende a atingir o mesmo tipo de pessoas que os cultos:

Pessoas deprimidas que querem se sentir melhor consigo mesmas o mais rápido possível.

Pessoas solitárias, procurando amigos.

Pessoas entediadas que precisam de algo para fazer.

Estudantes universitários de mente aberta, sem experiência para reconhecer sinais de alerta.

Pessoas que se sentem espiritualmente insatisfeitas.





Para ser justo, não há provas de que a Amway esteja dizendo aos seus membros para agirem como uma seita. A sensação de culto provavelmente se deve ao ambiente promovido por alguns dos principais membros da organização, que se espalha para o restante de seus membros. Basicamente, os membros da “linha descendente” estão apenas refletindo as táticas de culto em suas “linhas ascendentes”.

Quanto dinheiro você pode ganhar com a Amway?

Então, quanto dinheiro você pode realmente ganhar com a Amway?





Primeiro, dê uma olhada rápida em como a Amway estrutura seus “níveis de realização”.







Não se sinta mal se nada disso fez sentido. Todo o sistema foi projetado para confundi-lo, para que você não entenda o quanto está sendo maltratado.





Basicamente, se você está no topo desse estranho sistema em forma de S, você está ganhando uma boa quantia de dinheiro com a empresa. O 1% dos principais IBOs ganha cerca de US$ 80.000 por ano.





Se você estiver no meio da lista ou abaixo, terá sorte se ganhar mais de duzentos dólares por mês. Esse é o número que a própria Amway diz aos seus EAs para esperarem enquanto sobem a escada. Pelo menos a empresa está sendo honesta, eu acho.





Muitos empresários independentes gastam mais dinheiro nos produtos Amway que são forçados a comprar todos os meses do que ganham dinheiro na sua linha descendente.





Depoimentos reais da Amway

Se você conversar pessoalmente com um membro da Amway, ele jurará que começar seu próprio negócio na empresa é divertido e lucrativo. No entanto, é raro encontrar pessoas online que digam o mesmo.





O vídeo mais próximo que consigo encontrar é este, que começa um tanto negativo, depois começa a elogiar a empresa:

Mas se você pesquisar avaliações da Amway no YouTube, encontrará muitos vídeos dizendo para você ficar o mais longe possível da empresa:

Com tantas críticas negativas, é difícil imaginar que ingressar na Amway seja uma boa ideia.





Considerações finais: Amway não é um esquema de pirâmide, mas pode ser igualmente ruim





Sim, é possível ganhar dinheiro com a Amway se conseguir superar os seus pares e ficar entre os 1% melhores. As chances de isso acontecer, no entanto, são tão baixas que não vale a pena tentar.





Não, a Amway não é um esquema de pirâmide e vende produtos reais.

Mas quando se trata de usar a Amway como forma de complementar sua renda, é apenas mais uma farsa.







A Amway não é o único golpe a ser observado na Internet. Aqui estão mais alguns esquemas a serem observados: