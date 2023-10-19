Amway: Piramit Planı mı, Meşru İş Fırsatı mı?

Tahmin etmeme izin ver. Bir arkadaşınız size "hayatınızı sonsuza kadar değiştirecek" bir iş fırsatından bahsetti değil mi? Başlamak için sadece 100 dolar gerekiyor ve hayatınızda şimdiye kadar kazandığınızdan daha fazla para kazanacaksınız, değil mi?





Arkadaşınız size Amway'den bahsetti, değil mi?





Genel olarak, gerçek olamayacak kadar iyi görünen hiçbir şeye güvenmemek en iyisidir. Ama Amway farklı hissediyor, değil mi? Bu kadar başarılı bir şirket nasıl dolandırıcı olabilir?





Amway'in ne olduğuna, nasıl çalıştığına ve Amway'in bir saadet zinciri olup olmadığına derinlemesine bakalım.

Amway nedir?

Her şeyden önce Amway'in paranızı almak için tasarlanmış sahte bir şirket olmadığını kanıtlamak önemlidir. Amway, yılda milyarlarca dolar kazanan ve dünya çapında tanınan yasal bir şirkettir.





Şirket ayrıca Better Business Bureau'dan A+ derecesine sahiptir (her ne kadar değerlendirmelerin çoğu Amway üyelerinden gelse de).





Amway bir piramit şeması değil. Çok düzeyli pazarlamayı kullanır.





Bu da bir o kadar kötü.

Piramit Şeması ile Çok Düzeyli Pazarlama Arasındaki Fark Nedir?

Bir kulüp kurduğunuzu ve beş arkadaşınızdan katılmalarını istediğinizi hayal edin. Daha sonra, kulübün bir parçası olmanız için arkadaşlarınızdan her birinin size ödeme yapmasını istiyorsunuz.





Daha sonra beş arkadaşınızı, her biri beşer arkadaş daha toplamaya ve onlardan para toplamaya teşvik edersiniz. Döngü devam ediyor; her düzeydeki herkes daha fazla kişiyi işe alıyor ve altlarındakilerden para çekiyor.





Bu tür programlar, sürekli olarak yeni üye alımına ve insanların katılımını sağlamak için daha fazla boş vaatlere dayandığı için sürdürülebilir değildir. Piramit büyüdükçe, yeni üyeler bulmak zorlaşıyor ve sonunda parçalanıyor, çoğu insanın elinde gösterecek hiçbir şey kalmıyor.





Çok seviyeli pazarlama aslında aynı iş modelidir ancak bu kez gerçek bir ürün söz konusudur. MLM tarafından satılan ürünlerden elde edilen satışlar, planın finanse edilmesini sağlayarak, onun tipik piramit şemasından çok daha uzun süre ayakta kalmasına olanak tanıyor. Ancak kazanç yapısı aynıdır.





MLM'ye ne kadar çok insan getirirseniz o kadar çok para kazanabilirsiniz. Bunun nedeni, genellikle, sizi getiren üstünüzdeki kişiler gibi, getirdiğiniz tüm kişilerin satışlarından belirli bir yüzde kesinti yapmanızdır.





Ancak günün sonunda, bir MLM'deki tüm gerçek para en üsttedir ve birine katıldığınızda, harekete geçmek için artık çok geçtir. Çok seviyeli pazarlamayı daha da sinsi yapan şey, genellikle güvendiğiniz bir arkadaşınızın veya aile üyenizin sizi içeri almasıdır.



Amway Kendini Nasıl Savunuyor?

Pek çok kişi Amway'i şirketin bunu yapmak zorunda kaldığı bir saadet zinciri planı olmakla suçladı. kendi web sitesinde kendini savunmak .





Uzun blog yazısında Amway gerçeklerle başlıyor ve şirketin gerçekten kaliteli ürünler sattığı için bir saadet zinciri şeması olarak görülmediğini ve şirketin nasıl sonsuza kadar varlığını sürdürdüğünü açıklıyor. Blogda ayrıca şirketin dünya çapında nasıl genişlediği ve sertifikalı organik tarım arazilerini kullanarak kendi ürünlerini nasıl ürettiğinden de bahsediliyor.





Blog, “Amway Nasıl Çalışır?” başlığı altında gerçekleri söylemeyi bırakıyor. bölüm.





Bu bölüm, IBO'ların Amway ürünlerini belli bir karla satarak nasıl para kazanabilecekleri ve satış hacmine göre ikramiyelerin nasıl dağıtılacağı hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.





Gönderi, şirket için çalışmanın çok düzeyli pazarlama yönlerini tamamen dışarıda bırakıyor.





Amway Gerçekte Nasıl Çalışır?

Amway, diğer tüm çok düzeyli pazarlama “fırsatları” gibi çalışır. Aslında pek çok kişi Amway'in şimdiye kadar yaratılmış ilk MLM olduğunu düşünüyor.





İşte nasıl çalışıyor:

Katılmak için Amway'e 100$ ödemeniz gerekmektedir. Ödenmesi gereken küçük bir bedel gibi görünüyor ve böylesine "harika bir fırsat" için çok da önemli değil. Daha sonra Bağımsız İşletme Sahibi (IBO) olursunuz ve size Amway ürünlerini sahip olduğunuz her arkadaşınıza ve aile üyenize tanıtmanız söylenir. Arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi "alt ekibinize" dahil ederek daha da fazla para kazanabileceğiniz söylendi. Bir IBO olarak Amway, sizi tüm normal temizlik ve güzellik ürünlerinizi Amway ürünleriyle değiştirmeye zorlayacaktır. Amway'in ürünleri genellikle çok daha pahalıdır ve eğer ayda yeterince satın almazsanız kulüpten atılırsınız. "Üst hattınızdaki" insanlar, "daha iyi bir iş zihniyeti" geliştirmenize yardımcı olmak için pahalı "İş Destek Malzemeleri (BSM'ler)" satın almanızı sağlar. Bu süreç, paranız bitene veya gerçekten birkaç dolar kazanan birkaç kişiden biri oluncaya kadar sonsuza kadar devam eder.

Amway Bir Tarikat mı?

Soru göründüğü kadar saçma değil.





Birçok eski Amway üyesi, toplantılarda tarikat üyeleri tarafından kuşatılmış gibi hissettiklerini, Amway yanlısı dil ve propagandayla beyinlerinin yıkandığını ifade etti. Bazı eski Amway üyeleri Bu gruplar içinde kullanılan en yaygın tarikat taktikleri hakkında internette paylaşımlar yaptım.





Bu yaygın kült taktiklerden bazıları, sizi arkadaşlarınızdan, ailenizden ve şirkete bağlı kalmaktan vazgeçirebilecek diğerlerinden izole etmeyi içerir. Amway üyeleri aynı zamanda sizi gerçek bir işe girmekten "kurtarmanın" bir yolu olarak şirkette bir gelecek sunabilir ve Amway toplantıları genellikle gece yarısı yapılır; bu da sizi uykusuz bırakmaya yönelik bir girişim olabilir, diğer bir yaygın durum da budur. tarikat taktiği.





Amway, tarikatların hedef aldığı aynı türdeki insanları hedefleme eğilimindedir:

Kendilerini olabildiğince hızlı bir şekilde daha iyi hissetmek isteyen depresif insanlar.

Yalnız insanlar arkadaş arıyor.

Yapacak bir şeye ihtiyacı olan sıkılmış insanlar.

Kırmızı bayrakları tanıyacak deneyimi olmayan açık fikirli üniversite öğrencileri.

Ruhsal olarak tatmin olmamış hisseden insanlar.





Adil olmak gerekirse Amway'in üyelerine bir tarikat gibi davranmalarını söylediğine dair hiçbir kanıt yok. Tarikat benzeri his, büyük ihtimalle örgütün bazı kilit üyelerinin teşvik ettiği ve geri kalan üyelere de yayılan ortamdan kaynaklanmaktadır. Temel olarak, "alt sıradaki" üyeler, "üst sıradaki" kült benzeri taktikleri yansıtıyorlar.

Amway'le Ne Kadar Para Kazanabilirsiniz?

Peki Amway ile gerçekte ne kadar para kazanabilirsiniz?





Öncelikle Amway'in "başarı seviyelerini" nasıl yapılandırdığına bir göz atın.







Bunların hiçbiri mantıklı değilse kendini kötü hissetme. Bütün sistem kafanızı karıştırmak için tasarlandı, böylece üzerinizde ne kadar çok çalışıldığını anlamıyorsunuz.





Temel olarak, eğer bu garip S şeklindeki sistemin tepesindeyseniz, şirketten iyi miktarda para kazanıyorsunuz demektir. IBO'ların en tepedeki %1'i yılda yaklaşık 80.000 dolar kazanıyor.





Listenin ortasında veya altındaysanız ayda iki yüz dolardan fazla kazanacağınız için şanslısınız. Bu, Amway'in kendi numarasıdır IBO'larına beklemelerini söylüyor merdivenden yukarı çıkarken. En azından şirket dürüst davranıyor sanırım.





Birçok IBO, her ay satın almak zorunda kaldıkları Amway ürünlerine, alt ekiplerinde kazanmaktan daha fazla para harcıyor.





Gerçek Amway Referansları

Bir Amway üyesiyle şahsen konuşursanız, şirkette kendi işinizi kurmanın hem eğlenceli hem de kazançlı olduğuna dair aşağı yukarı yemin edeceklerdir. Ancak internette aynı şeyi söyleyecek kişileri bulmak nadirdir.





Bulabildiğim en yakın video, biraz olumsuz başlayıp ardından şirketi övmeye başlayan şu video:

Ancak YouTube'da Amway incelemelerini ararsanız, şirketten mümkün olduğunca uzak durmanızı söyleyen birçok videoyla karşılaşacaksınız:

Bu kadar çok olumsuz yorum varken Amway'e katılmanın iyi bir fikir olduğunu hayal etmek zor.





Son Düşünceler: Amway Bir Piramit Şeması Değil Ama Bir O Kadar Kötü Olabilir





Evet, eğer rakiplerinizden daha iyi performans gösterirseniz ve ilk %1'e girerseniz Amway'den para kazanmanız mümkün. Ancak bunun gerçekleşme ihtimali o kadar düşük ki denemeye değmez.





Hayır, Amway bir saadet zinciri değildir ve gerçek ürünler satmaktadır.

Ancak iş Amway'i gelirinizi artırmanın bir yolu olarak kullanmaya gelince, bu sadece başka bir dolandırıcılıktır.







İnternette dikkat edilmesi gereken tek dolandırıcılık Amway değildir. İşte dikkat etmeniz gereken birkaç şema daha:















