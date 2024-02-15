Obyte 前身：谁帮助创建了我们的去中心化生态系统？

“如果说我看得更远，那是因为我站在了巨人的肩膀上。”这个古老的比喻出自沙特尔的伯纳德之口，它可以描述所有发明的现状。我们现在所处的技术阶段得益于我们的前辈，Obyte（实际上是所有加密货币）也不例外。
如果没有计算机、互联网、专业软件和密码学，整个加密世界就不会存在。如果我们更仔细地研究软件和密码学领域，就会发现在去中心化货币出现之前必须实现许多里程碑。之后，其他一些人会让 Obyte 生态系统成为可能。
我们感谢来自世界各地的专家和他们以前的创作。这
当然，这是比较明显的。比特币是有史以来第一个加密货币，由一位名叫中本聪（Satoshi Nakamoto）的人创造。但我们对他知之甚少。据报道，他出生于 1975 年 4 月 5 日，被认为是一位杰出的程序员和公认的密码朋克——去中心化工具背后的在线活动家。除此之外，关于他的性格，问题多于答案。或者他们的角色。我们甚至不知道这是否是他的真名，因为他（或他们？）选择了完全隐私的道路。
我们在Obyte中借鉴了很多比特币原有的系统，包括P2P透明的加密网络和消除中间商的目标。然而，我们没有矿工或“验证者”，因为我们没有“区块链”，而是有向无环图（DAG）结构。这样，发送到 DAG 的所有交易都真正能够抗审查，并且不依赖于第三方。
他这样描述自己：“简而言之，我的名字是塞尔吉奥·德米安·勒纳。自 2011 年以来，我就是一名加密货币爱好者、独立安全研究员和比特币专家。”不过，这可能是轻描淡写的说法。 Lerner 是一位阿根廷程序员，创建并参与了很多加密货币项目，对我们来说更重要的是，他是 DAG 类币的原始设计者。他甚至在他的文章中提到了 Byteball（现在的 Obyte）
他帮助修复了超过 8 个比特币漏洞，并参与了 Copay（现为 BitPay）、Bitshares、Counterparty、Ethereum 和 Monero 等项目。有趣的是，Obyte 钱包 UI 是基于 Copay 的。勒纳多年来一直在开源加密项目中合作（而且是免费的），但他并不完全是一个密码朋克。除此之外，他于 2014 年共同创立了区块链审计公司 CoinFabrik，并于 2015 年共同创立了基于比特币的侧链生态系统 Rootstock（现为 RSK / IOV Labs）。
至于 DAG，勒纳
虽然 Lerner 首次描述了使用 DAG 来创建加密货币，但他从未亲自编写过该项目的代码。然而，其他开发人员对这个想法感兴趣，并开始围绕它提出（并创建）新的生态系统。 Serguei Popov 和 IOTA 团队很可能是 2015 年 10 月的第一批团队。Popov 是一位俄罗斯裔巴西数学家，负责 IOTA 加密项目的概念方面。
获得文凭和博士学位后。 1997年，他从莫斯科国立大学数学与力学系获得博士学位，前往巴西开始了教授的学术生涯。
然后，在
在 Obyte（当时是 Byteball）发布前几个月，一位名叫 Tom Holden 的 Bitcointalk 成员提出了另一个类似 DAG 的系统来创建一种改进的加密货币。他将其命名为事务有向无环图（TDAG）。它利用必须形成有界网格的结构化 DAG，确保唯一的根节点和无子节点。每笔交易都会引用之前的交易，就像在每个 DAG 中一样。此外，它还提供交易费和费用燃烧等激励措施。
我们不知道汤姆·霍尔登到底是谁，也不知道他做了什么。然而，
Obyte 创始人 Tony Chryumov (Tonych) 参与了该帖子，并指出了一个潜在的攻击媒介，对手可以构建影子 DAG，包括双花，并在影子 DAG 中花费比合法 DAG 更多的费用。然后，攻击者可以发布影子 DAG，导致用户转向它，因为它因花费更高的费用而显得更有利可图。 Obyte 通过创建见证人（订单提供者）解决了这个问题。
他们还作为链接时间戳的支持者出现在比特币白皮书中，链接时间戳是一种加密方法，涉及将时间戳与一条数据或信息相关联，建立事件（或交易）的时间顺序。此过程创建时间戳链或链接，其中每个时间戳都链接到前一个时间戳，形成一个安全且防篡改的序列，注册在难以更改且广泛观察的平台中，例如印刷报纸或公共分类帐。
换句话说，他们是第一个“区块链”的创造者。哈伯都是美国人，是密码学家和计算机科学家，而斯托内塔是物理学家——就像
DAG 中的顺序与区块链中的顺序不同，但 Obyte 采取了在广泛观察的系统（例如报纸）中发布交易的想法，并创建了见证人。它们与我们第一个示例中的报纸具有相同的功能：它们众所周知并且可以连续发布，这相当于不发布同一期报纸的两个版本。 Obyte 中的轻客户端依靠见证人来证明交易存在。默认情况下，轻客户端选择订单提供者作为其轻客户端见证人。
我们的白皮书中还提到，“
小说深入探讨了审查、监视和操纵真相的主题，描绘了个人主义受到压制、历史被改写、现实概念被扭曲的黯淡未来。这是一个没有人愿意生活的世界，可悲的是，它在不同程度上与一些现代国家的情况也相差不远。
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