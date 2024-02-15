Obyte 前身：谁帮助创建了我们的去中心化生态系统？

“如果说我看得更远，那是因为我站在了巨人的肩膀上。”这个古老的比喻出自沙特尔的伯纳德之口，它可以描述所有发明的现状。我们现在所处的技术阶段得益于我们的前辈，Obyte（实际上是所有加密货币）也不例外。





如果没有计算机、互联网、专业软件和密码学，整个加密世界就不会存在。如果我们更仔细地研究软件和密码学领域，就会发现在去中心化货币出现之前必须实现许多里程碑。之后，其他一些人会让 Obyte 生态系统成为可能。





我们感谢来自世界各地的专家和他们以前的创作。这 奥字节白皮书 最后给了他们荣誉，但你知道他们是谁以及他们到底做了什么吗？让我们来看看一些历史和有趣的发明。





中本聪





当然，这是比较明显的。比特币是有史以来第一个加密货币，由一位名叫中本聪（Satoshi Nakamoto）的人创造。但我们对他知之甚少。据报道，他出生于 1975 年 4 月 5 日，被认为是一位杰出的程序员和公认的密码朋克——去中心化工具背后的在线活动家。除此之外，关于他的性格，问题多于答案。或者他们的角色。我们甚至不知道这是否是他的真名，因为他（或他们？）选择了完全隐私的道路。





比特币 另一方面，它是迄今为止第一个也是最广泛采用的加密货币。该软件在点对点（P2P）网络上运行，除了矿工之外，无需中介即可直接传输。交易由网络节点通过密码学进行验证，并记录在称为区块链的公共分类账中。它并不是完全去中心化的，并且 它自己的一系列问题 ，但这是加密货币世界的开始。





我们在Obyte中借鉴了很多比特币原有的系统，包括P2P透明的加密网络和消除中间商的目标。然而，我们没有矿工或“验证者”，因为我们没有“区块链”，而是有向无环图（DAG）结构。这样，发送到 DAG 的所有交易都真正能够抗审查，并且不依赖于第三方。





塞尔吉奥·德米安·勒纳





他这样描述自己：“简而言之，我的名字是塞尔吉奥·德米安·勒纳。自 2011 年以来，我就是一名加密货币爱好者、独立安全研究员和比特币专家。”不过，这可能是轻描淡写的说法。 Lerner 是一位阿根廷程序员，创建并参与了很多加密货币项目，对我们来说更重要的是，他是 DAG 类币的原始设计者。他甚至在他的文章中提到了 Byteball（现在的 Obyte） 个人故事 。





他帮助修复了超过 8 个比特币漏洞，并参与了 Copay（现为 BitPay）、Bitshares、Counterparty、Ethereum 和 Monero 等项目。有趣的是，Obyte 钱包 UI 是基于 Copay 的。勒纳多年来一直在开源加密项目中合作（而且是免费的），但他并不完全是一个密码朋克。除此之外，他于 2014 年共同创立了区块链审计公司 CoinFabrik，并于 2015 年共同创立了基于比特币的侧链生态系统 Rootstock（现为 RSK / IOV Labs）。 经过考虑的 原子交换的先驱，Obyte 白皮书中也提到过。





至于 DAG，勒纳 描述了它 作为“没有区块的加密货币”，每个用户都将是“矿工”——从某种意义上说，他们不需要矿工，而是在每笔交易中自己创建链**、**。我们根据这个想法创建了 Obyte，并添加了订单提供商（OP）作为订单交易的路径点，而不是像矿工或中心化公司那样强大的中间人。





谢尔盖·波波夫





虽然 Lerner 首次描述了使用 DAG 来创建加密货币，但他从未亲自编写过该项目的代码。然而，其他开发人员对这个想法感兴趣，并开始围绕它提出（并创建）新的生态系统。 Serguei Popov 和 IOTA 团队很可能是 2015 年 10 月的第一批团队。Popov 是一位俄罗斯裔巴西数学家，负责 IOTA 加密项目的概念方面。





获得文凭和博士学位后。 1997年，他从莫斯科国立大学数学与力学系获得博士学位，前往巴西开始了教授的学术生涯。 他成为了 到 2013 年，他对加密货币产生了兴趣，首先是比特币，后来是山寨币 Nxt。通过在 Bitcointalk 上分享自己对该网络的计算，他结识了 Nxt 创始人谢尔盖·伊万切格洛 (Sergey Ivancheglo)。





然后，在 2015年底 、Sergey Sonstebo 和 David Sonstebo 邀请他为 IOTA 的理论方面做出贡献——这就是 纠结白皮书 诞生的灵感来自勒纳之前的作品。 IOTA 是一种专为物联网 (IoT) 设计的加密货币。它利用 Tangle（一种 DAG 网络），就像 Obyte 一样。用户通过确认前两个交易来验证交易，从而提高可扩展性和免费的微交易。然而，与 Obyte 不同的是，他们的网络仍然受到控制 由他们的基金会 ，而不是由用户。





汤姆·霍尔顿





在 Obyte（当时是 Byteball）发布前几个月，一位名叫 Tom Holden 的 Bitcointalk 成员提出了另一个类似 DAG 的系统来创建一种改进的加密货币。他将其命名为事务有向无环图（TDAG）。它利用必须形成有界网格的结构化 DAG，确保唯一的根节点和无子节点。每笔交易都会引用之前的交易，就像在每个 DAG 中一样。此外，它还提供交易费和费用燃烧等激励措施。





我们不知道汤姆·霍尔登到底是谁，也不知道他做了什么。然而， 他早期的提议 与类似 DAG 的生态系统相连，可能促使我们思考并修复此类系统可能带来的一些潜在漏洞。





Obyte 创始人 Tony Chryumov (Tonych) 参与了该帖子，并指出了一个潜在的攻击媒介，对手可以构建影子 DAG，包括双花，并在影子 DAG 中花费比合法 DAG 更多的费用。然后，攻击者可以发布影子 DAG，导致用户转向它，因为它因花费更高的费用而显得更有利可图。 Obyte 通过创建见证人（订单提供者）解决了这个问题。





斯图尔特·哈伯 (Stuart Haber) 和 W·斯科特·斯托内塔 (W. Scott Stornetta)





他们还作为链接时间戳的支持者出现在比特币白皮书中，链接时间戳是一种加密方法，涉及将时间戳与一条数据或信息相关联，建立事件（或交易）的时间顺序。此过程创建时间戳链或链接，其中每个时间戳都链接到前一个时间戳，形成一个安全且防篡改的序列，注册在难以更改且广泛观察的平台中，例如印刷报纸或公共分类帐。





换句话说，他们是第一个“区块链”的创造者。哈伯都是美国人，是密码学家和计算机科学家，而斯托内塔是物理学家——就像 蒂姆·梅 曾是。他们在通信公司 Bellcore（现为 Iconectiv）工作时相识，并共同撰写了论文《 如何为数字文档添加时间戳 ” 1991 年。目前， 哈伯 是加密货币 Kadena 和 Yugen Partners（一家加密项目私募股权公司）的顾问成员。同时， 斯托内塔 是后者的合伙人兼首席科学家。





DAG 中的顺序与区块链中的顺序不同，但 Obyte 采取了在广泛观察的系统（例如报纸）中发布交易的想法，并创建了见证人。它们与我们第一个示例中的报纸具有相同的功能：它们众所周知并且可以连续发布，这相当于不发布同一期报纸的两个版本。 Obyte 中的轻客户端依靠见证人来证明交易存在。默认情况下，轻客户端选择订单提供者作为其轻客户端见证人。



奖金：1984





我们的白皮书中还提到，“ 1984年 《乔治·奥威尔》于 1949 年出版，是一部反乌托邦小说，探讨了一个由共产党及其神秘领袖老大哥领导的压迫性政府统治的极权主义社会。故事发生在另一年，即 1984 年，讲述了温斯顿·史密斯 (Winston Smith) 的故事。对专制政权感到失望的低级党员。





小说深入探讨了审查、监视和操纵真相的主题，描绘了个人主义受到压制、历史被改写、现实概念被扭曲的黯淡未来。这是一个没有人愿意生活的世界，可悲的是，它在不同程度上与一些现代国家的情况也相差不远。









大规模监视 , 极权政权 , 民主审查制度 ， 和 不合理的控制 每个人的钱现在到处都是现实。这就是为什么活动人士 像密码朋克一样 致力于创造自由工具，这就是（或者应该是）加密货币存在的理由。 Obyte 也是作为一种自由工具而创建的，甚至比其前身更加去中心化。我们正在努力为世界各地的每个人创造一个自由的世界。准备好加入我们了吗？









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