Obyte Öncüleri: Merkezi Olmayan Ekosistemimizin Oluşturulmasına Kim Yardımcı Oldu?

"Daha ilerisini gördüysem, devlerin omuzlarında durmakla olmuştur." Chartres'lı Bernard'a atfedilen bu eski metafor, tüm icatların bugünkü durumunu anlatabilir. seleflerimiz ve Obyte (aslında tüm kripto para birimleri) farklı değil.
Bilgisayarlar, internet, özel yazılımlar ve kriptografi olmadan tüm kripto dünyası burada olmazdı. Yazılım ve kriptografi alanlarına daha yakından bakarsak, merkezi olmayan paranın ortaya çıkmasından önce çok sayıda kilometre taşının aşılması gerekiyordu. Daha sonra başkaları da Obyte ekosistemini mümkün kılmak için gelecekti.
Dünyanın her yerindeki uzmanlara ve onların önceki yaratımlarına borçluyuz.
Tabii bu daha bariz olanıdır. Bitcoin şimdiye kadarki ilk kripto para birimiydi ve onu Satoshi Nakamoto adında biri yarattı. Ancak onun hakkında çok az şey biliyoruz. Bildirildiğine göre 5 Nisan 1975'te doğmuştur; parlak bir programcı ve tanınmış bir cypherpunk (merkezi olmayan araçların arkasındaki çevrimiçi aktivistler) olarak tanınmaktadır. Bunun ötesinde kişiliğiyle ilgili cevaplardan çok sorular var. Veya kişilikleri. Onun gerçek adının bu olup olmadığını bile bilmiyoruz çünkü o (ya da onlar?) tam mahremiyet yolunu seçti.
Obyte'de, P2P şeffaf kripto ağı ve aracıları ortadan kaldırma hedefi de dahil olmak üzere birçok orijinal Bitcoin sistemini aldık. Ancak bir “blockchain” değil, Yönlendirilmiş Asiklik Grafik (DAG) yapısına sahip olduğumuz için madencilerimiz veya “doğrulayıcılarımız” yok. Bu şekilde DAG'a gönderilen tüm işlemler gerçek anlamda sansüre karşı dayanıklıdır ve üçüncü şahıslara bağlı değildir.
Kendisini şu şekilde tanımlıyor: “Kısacası benim adım Sergio Demian Lerner. 2011'den beri Cryptofan, Bağımsız Güvenlik Araştırmacısı ve Bitcoin uzmanıyım.” Yine de yetersiz bir ifade olabilir. Lerner, birçok kripto para projesi oluşturmuş ve bu projeye katılmış Arjantinli bir programcıdır ve bizim için daha da önemlisi, DAG benzeri paraların orijinal tasarımcısıdır. Hatta yazısında Byteball'dan (şimdi Obyte) bile bahsediyor.
Bitcoin'deki 8'den fazla güvenlik açığının giderilmesine yardımcı oldu ve Copay (şimdi BitPay), Bitshares, Counterparty, Ethereum ve Monero gibi projelerde yer aldı. İlginçtir ki, Obyte cüzdan kullanıcı arayüzü Copay'i temel alıyor. Lerner yıllardır (ve ücretsiz olarak) açık kaynaklı kripto projelerinde işbirliği yapıyor ancak tam olarak bir şifrepunk değil. Diğerlerinin yanı sıra, 2014 yılında blockchain denetim şirketi CoinFabrik'i ve 2015 yılında Bitcoin tabanlı yan zincir ekosistemi Rootstock'u (şu anda RSK / IOV Labs) kurdu.
DAG'a gelince, Lerner
Lerner ilk olarak DAG'leri kripto para birimleri oluşturmak için tanımlasa da projeyi hiçbir zaman kendisi kodlamadı. Ancak diğer geliştiriciler bu fikirle ilgilendiler ve bunun etrafında yeni ekosistemler önermeye (ve yaratmaya) başladılar. Serguei Popov ve IOTA ekibi muhtemelen Ekim 2015'teki ilk ekiplerdi. Popov, IOTA kripto projesinin kavramsal yönünden sorumlu Rus-Brezilyalı bir matematikçidir.
Diploma ve Doktora derecesini aldıktan sonra. 1997 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Matematik ve Mekanik Bölümü'nden mezun oldu ve profesör olarak akademik kariyerine başlamak için Brezilya'ya gitti.
Daha sonra
Obyte'ın (o zamanlar Byteball) piyasaya sürülmesinden birkaç ay önce, Tom Holden olarak bilinen bir Bitcointalk üyesi, gelişmiş bir kripto para birimi oluşturmak için DAG benzeri başka bir sistem önerdi. Buna İşleme Yönelik Döngüsel Olmayan Grafik (TDAG) adını verdi. Benzersiz bir kök düğüm ve çocuksuz düğüm sağlayan, sınırlı bir kafes oluşturması gereken yapılandırılmış bir DAG kullanır. Her DAG'da olduğu gibi her işlem önceki işlemlere referans verir. Ayrıca işlem ücreti ve ücret yakma gibi teşvikler de sunuyor.
Tom Holden'ın gerçekte kim olduğunu veya ne yaptığını bilmiyoruz. Fakat,
Obyte'ın kurucusu Tony Chryumov (Tonych) bu başlığa katıldı ve bir düşmanın çift harcamalar da dahil olmak üzere bir gölge DAG oluşturabileceği ve meşru DAG'a kıyasla gölge DAG'deki ücretlere daha fazla harcayabileceği potansiyel bir saldırı vektörüne dikkat çekti. Saldırgan daha sonra gölge DAG'yi yayınlayabilir ve harcanan yüksek ücretler nedeniyle daha karlı göründüğü için kullanıcıların buna geçiş yapmasına neden olabilir. Obyte bu sorunu tanıkların (Sipariş Sağlayıcılar) oluşturulmasıyla çözdü.
Ayrıca Bitcoin teknik incelemesinde, zaman damgasını bir veri veya bilgi parçasıyla ilişkilendirmeyi, olayların (veya işlemlerin) kronolojik bir sırasını oluşturmayı içeren bir şifreleme yöntemi olan Bağlantılı Zaman Damgası'nın savunucuları olarak da yer alıyorlar. Bu süreç, her zaman damgasının bir öncekiyle bağlantılı olduğu, basılı bir gazete veya kamuya açık bir defter gibi değiştirilmesi zor ve yaygın olarak gözlemlenen bir platformda kayıtlı, güvenli ve kurcalanmaya açık bir dizi oluşturan bir zaman damgaları zinciri veya bağlantısı oluşturur. .
Yani deyim yerindeyse ilk “blockchain”in yaratıcılarıdırlar. Her ikisi de Amerikalı olan Haber bir kriptograf ve bilgisayar bilimcisiyken, Stornetta bir fizikçidir.
DAG'deki düzen blockchaindekinden farklıdır ancak Obyte, işlemleri gazete gibi yaygın olarak gözlemlenen bir sistemde yayınlama fikrini benimsedi ve tanıkları yarattı . İlk örneğimizdeki gazeteyle aynı işlevi görüyorlar: iyi tanınıyorlar ve seri halinde paylaşım yapma konusunda güvenilirler; bu da gazetenin aynı sayısının iki versiyonunu yayınlamamaya eşdeğerdir. Obyte'deki hafif istemciler, bir işlemin var olduğunu kanıtlamak için tanıklara güvenir. Varsayılan olarak hafif istemciler, hafif istemci tanıkları olarak Sipariş Sağlayıcıları seçer.
Ayrıca teknik incelememizde de bahsedilmiştir, "
Roman, sansür, gözetim ve gerçeğin manipülasyonu temalarını derinlemesine inceleyerek bireyciliğin bastırıldığı, tarihin yeniden yazıldığı ve gerçeklik kavramının çarpıtıldığı kasvetli bir geleceği tasvir ediyor. Bu, kimsenin yaşamak istemeyeceği bir dünya ve ne yazık ki, aynı zamanda bazı modern ülkelerin değişen derecelerde haline geldiği durumdan o kadar da uzak değil.
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