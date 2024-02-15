Obyte Öncüleri: Merkezi Olmayan Ekosistemimizin Oluşturulmasına Kim Yardımcı Oldu?

"Daha ilerisini gördüysem, devlerin omuzlarında durmakla olmuştur." Chartres'lı Bernard'a atfedilen bu eski metafor, tüm icatların bugünkü durumunu anlatabilir. seleflerimiz ve Obyte (aslında tüm kripto para birimleri) farklı değil.





Bilgisayarlar, internet, özel yazılımlar ve kriptografi olmadan tüm kripto dünyası burada olmazdı. Yazılım ve kriptografi alanlarına daha yakından bakarsak, merkezi olmayan paranın ortaya çıkmasından önce çok sayıda kilometre taşının aşılması gerekiyordu. Daha sonra başkaları da Obyte ekosistemini mümkün kılmak için gelecekti.





Dünyanın her yerindeki uzmanlara ve onların önceki yaratımlarına borçluyuz. Obyte teknik incelemesi Sonunda onlara hak veriyorsunuz ama onların kim olduğunu ve gerçekte ne yaptıklarını biliyor musunuz? Biraz tarihe ve ilginç icatlara göz atalım.





Satoshi Nakamoto





Tabii bu daha bariz olanıdır. Bitcoin şimdiye kadarki ilk kripto para birimiydi ve onu Satoshi Nakamoto adında biri yarattı. Ancak onun hakkında çok az şey biliyoruz. Bildirildiğine göre 5 Nisan 1975'te doğmuştur; parlak bir programcı ve tanınmış bir cypherpunk (merkezi olmayan araçların arkasındaki çevrimiçi aktivistler) olarak tanınmaktadır. Bunun ötesinde kişiliğiyle ilgili cevaplardan çok sorular var. Veya kişilikleri. Onun gerçek adının bu olup olmadığını bile bilmiyoruz çünkü o (ya da onlar?) tam mahremiyet yolunu seçti.





Bitcoin Öte yandan şu ana kadar ilk ve en çok benimsenen kripto para birimidir. Bu yazılım, eşler arası (P2P) ağ üzerinde çalışarak madencilerin yanı sıra aracılar olmadan doğrudan aktarımlara olanak tanır. İşlemler, kriptografi aracılığıyla ağ düğümleri tarafından doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir deftere kaydedilir. Tamamen merkezi olmayan bir yapıya sahiptir ve kendi sorunları , ancak bu, kripto para birimi dünyasının başlangıcıdır.





Obyte'de, P2P şeffaf kripto ağı ve aracıları ortadan kaldırma hedefi de dahil olmak üzere birçok orijinal Bitcoin sistemini aldık. Ancak bir “blockchain” değil, Yönlendirilmiş Asiklik Grafik (DAG) yapısına sahip olduğumuz için madencilerimiz veya “doğrulayıcılarımız” yok. Bu şekilde DAG'a gönderilen tüm işlemler gerçek anlamda sansüre karşı dayanıklıdır ve üçüncü şahıslara bağlı değildir.





Sergio Demian Lerner





Kendisini şu şekilde tanımlıyor: “Kısacası benim adım Sergio Demian Lerner. 2011'den beri Cryptofan, Bağımsız Güvenlik Araştırmacısı ve Bitcoin uzmanıyım.” Yine de yetersiz bir ifade olabilir. Lerner, birçok kripto para projesi oluşturmuş ve bu projeye katılmış Arjantinli bir programcıdır ve bizim için daha da önemlisi, DAG benzeri paraların orijinal tasarımcısıdır. Hatta yazısında Byteball'dan (şimdi Obyte) bile bahsediyor. kişisel hikaye .





Bitcoin'deki 8'den fazla güvenlik açığının giderilmesine yardımcı oldu ve Copay (şimdi BitPay), Bitshares, Counterparty, Ethereum ve Monero gibi projelerde yer aldı. İlginçtir ki, Obyte cüzdan kullanıcı arayüzü Copay'i temel alıyor. Lerner yıllardır (ve ücretsiz olarak) açık kaynaklı kripto projelerinde işbirliği yapıyor ancak tam olarak bir şifrepunk değil. Diğerlerinin yanı sıra, 2014 yılında blockchain denetim şirketi CoinFabrik'i ve 2015 yılında Bitcoin tabanlı yan zincir ekosistemi Rootstock'u (şu anda RSK / IOV Labs) kurdu. dikkate alınan Obyte teknik incelemesinde de bahsedilen atomik takasların öncüsü.





DAG'a gelince, Lerner onu tarif ettim Her kullanıcının bir "madenci" olacağı, yani madencilere ihtiyaç duymayacakları, her işlemde zinciri kendilerinin oluşturacağı**,** "bloksuz bir kripto para birimi" olarak . Obyte'yi oluşturmak için bu fikri kullandık ve Madenciler veya merkezi şirketler gibi güçlü aracılar olmadan, Sipariş Sağlayıcıları (OP'ler) yalnızca sipariş işlemlerine geçiş noktaları olarak ekledik.





Sergey Popov





Lerner ilk olarak DAG'leri kripto para birimleri oluşturmak için tanımlasa da projeyi hiçbir zaman kendisi kodlamadı. Ancak diğer geliştiriciler bu fikirle ilgilendiler ve bunun etrafında yeni ekosistemler önermeye (ve yaratmaya) başladılar. Serguei Popov ve IOTA ekibi muhtemelen Ekim 2015'teki ilk ekiplerdi. Popov, IOTA kripto projesinin kavramsal yönünden sorumlu Rus-Brezilyalı bir matematikçidir.





Diploma ve Doktora derecesini aldıktan sonra. 1997 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Matematik ve Mekanik Bölümü'nden mezun oldu ve profesör olarak akademik kariyerine başlamak için Brezilya'ya gitti. O oldu 2013 yılına gelindiğinde kripto para birimleriyle, önce Bitcoin'le, daha sonra da altcoin Nxt'yle ilgilendim. Bu ağla ilgili kendi hesaplamalarını Bitcointalk'ta paylaşarak Nxt kurucusu Sergey Ivancheglo ile tanıştı.





Daha sonra 2015 sonu , Sergey ve David Sonstebo onu IOTA'nın teorik tarafına katkıda bulunmaya davet etti ve işte bu şekilde Arapsaçı teknik incelemesi Lerner'in önceki çalışmalarından ilham alınarak doğdu. IOTA, Nesnelerin İnterneti (IoT) için tasarlanmış bir kripto para birimidir. Tıpkı Obyte gibi bir DAG ağı olan Tangle'ı kullanıyor. Kullanıcılar önceki iki işlemi onaylayarak işlemleri doğruluyor, bu da ölçeklenebilirliği ve masrafsız mikro işlemleri teşvik ediyor. Ancak Obyte'den farklı olarak ağları hâlâ kontrol ediliyor onların vakfı tarafından ve kullanıcılar tarafından değil.





Tom Holden





Obyte'ın (o zamanlar Byteball) piyasaya sürülmesinden birkaç ay önce, Tom Holden olarak bilinen bir Bitcointalk üyesi, gelişmiş bir kripto para birimi oluşturmak için DAG benzeri başka bir sistem önerdi. Buna İşleme Yönelik Döngüsel Olmayan Grafik (TDAG) adını verdi. Benzersiz bir kök düğüm ve çocuksuz düğüm sağlayan, sınırlı bir kafes oluşturması gereken yapılandırılmış bir DAG kullanır. Her DAG'da olduğu gibi her işlem önceki işlemlere referans verir. Ayrıca işlem ücreti ve ücret yakma gibi teşvikler de sunuyor.





Tom Holden'ın gerçekte kim olduğunu veya ne yaptığını bilmiyoruz. Fakat, onun erken teklifi DAG benzeri ekosistemlere bağlı ve muhtemelen bizi bu tür sistemlerin getirebileceği bazı potansiyel güvenlik açıklarını düşünmeye ve düzeltmeye teşvik etti.





Obyte'ın kurucusu Tony Chryumov (Tonych) bu başlığa katıldı ve bir düşmanın çift harcamalar da dahil olmak üzere bir gölge DAG oluşturabileceği ve meşru DAG'a kıyasla gölge DAG'deki ücretlere daha fazla harcayabileceği potansiyel bir saldırı vektörüne dikkat çekti. Saldırgan daha sonra gölge DAG'yi yayınlayabilir ve harcanan yüksek ücretler nedeniyle daha karlı göründüğü için kullanıcıların buna geçiş yapmasına neden olabilir. Obyte bu sorunu tanıkların (Sipariş Sağlayıcılar) oluşturulmasıyla çözdü.





Stuart Haber ve W. Scott Stornetta





Ayrıca Bitcoin teknik incelemesinde, zaman damgasını bir veri veya bilgi parçasıyla ilişkilendirmeyi, olayların (veya işlemlerin) kronolojik bir sırasını oluşturmayı içeren bir şifreleme yöntemi olan Bağlantılı Zaman Damgası'nın savunucuları olarak da yer alıyorlar. Bu süreç, her zaman damgasının bir öncekiyle bağlantılı olduğu, basılı bir gazete veya kamuya açık bir defter gibi değiştirilmesi zor ve yaygın olarak gözlemlenen bir platformda kayıtlı, güvenli ve kurcalanmaya açık bir dizi oluşturan bir zaman damgaları zinciri veya bağlantısı oluşturur. .





Yani deyim yerindeyse ilk “blockchain”in yaratıcılarıdırlar. Her ikisi de Amerikalı olan Haber bir kriptograf ve bilgisayar bilimcisiyken, Stornetta bir fizikçidir. Tim Mayıs öyleydi. Bellcore (şimdiki adı Iconectiv) iletişim şirketi için çalışırken tanıştılar ve makalenin ortak yazarlığını yaptılar. Dijital Belgeye Zaman Damgası Nasıl Yapılır ” 1991 yılında. Şu anda, Haber kripto para projeleri için özel sermaye şirketi olan Kadena ve Yugen Partners'ın danışman üyesidir. Bu sırada, Stornetta ikincisinin ortağı ve Baş Bilim Adamıdır.





DAG'deki düzen blockchaindekinden farklıdır ancak Obyte, işlemleri gazete gibi yaygın olarak gözlemlenen bir sistemde yayınlama fikrini benimsedi ve tanıkları yarattı . İlk örneğimizdeki gazeteyle aynı işlevi görüyorlar: iyi tanınıyorlar ve seri halinde paylaşım yapma konusunda güvenilirler; bu da gazetenin aynı sayısının iki versiyonunu yayınlamamaya eşdeğerdir. Obyte'deki hafif istemciler, bir işlemin var olduğunu kanıtlamak için tanıklara güvenir. Varsayılan olarak hafif istemciler, hafif istemci tanıkları olarak Sipariş Sağlayıcıları seçer.



Bonus: 1984





Ayrıca teknik incelememizde de bahsedilmiştir, " 1984 George Orwell'in 1949'da yayınlanan kitabı, Parti ve onun esrarengiz lideri Büyük Birader tarafından yönetilen baskıcı bir hükümet tarafından yönetilen totaliter bir toplumu araştıran distopik bir romandır. Alternatif bir yıl olan 1984'te geçen hikaye, Winston Smith'in hikayesini konu alıyor. Baskıcı rejim konusunda hayal kırıklığına uğrayan Partinin düşük rütbeli üyesi.





Roman, sansür, gözetim ve gerçeğin manipülasyonu temalarını derinlemesine inceleyerek bireyciliğin bastırıldığı, tarihin yeniden yazıldığı ve gerçeklik kavramının çarpıtıldığı kasvetli bir geleceği tasvir ediyor. Bu, kimsenin yaşamak istemeyeceği bir dünya ve ne yazık ki, aynı zamanda bazı modern ülkelerin değişen derecelerde haline geldiği durumdan o kadar da uzak değil.









Kitle gözetim , totaliter rejimler , demokratik sansür , Ve gerekçesiz kontrol Herkesin parasının büyük bir kısmı artık her yerde gerçek. Bu yüzden aktivistler şifrepunklar gibi kendilerini özgürlük araçları yaratmaya adamıştır ve bu, kripto para birimlerinin varoluş nedenidir (ya da öyle olmalıdır). Obyte aynı zamanda bir özgürlük aracı olarak yaratıldı ve öncekilerden çok daha merkezi olmayan bir yapıya sahipti. Her yerde, herkes için özgür bir dünya yaratmak için çok çalışıyoruz. Bize katılmaya hazır mısınız?









Hikaye setine göre Öne Çıkan Vektör Resmi / Ücretsizpik



