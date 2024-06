Tiền thân của Obyte: Ai đã giúp tạo ra hệ sinh thái phi tập trung của chúng tôi?

"Nếu tôi nhìn xa hơn, đó là bằng cách đứng trên vai những người khổng lồ." Phép ẩn dụ cổ xưa này, được cho là của Bernard xứ Chartres, có thể mô tả tình trạng hiện tại của tất cả các phát minh. Chúng ta đang ở giai đoạn công nghệ này nhờ những tiến bộ của những người tiền nhiệm của chúng tôi và Obyte (thực sự là tất cả các loại tiền điện tử) cũng không khác.





Nếu không có máy tính, Internet, phần mềm chuyên dụng và mật mã, toàn bộ thế giới tiền điện tử sẽ không tồn tại. Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn lĩnh vực phần mềm và mật mã, chúng ta phải đạt được nhiều cột mốc quan trọng trước khi xuất hiện tiền phi tập trung. Sau đó, một số người khác sẽ đến để biến hệ sinh thái Obyte thành hiện thực.





Chúng ta mang ơn các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới và những sáng tạo trước đây của họ. Các Sách trắng Obyte cuối cùng ghi công cho họ, nhưng bạn có biết họ là ai và họ thực sự đã làm gì không? Hãy kiểm tra một chút về lịch sử và những phát minh thú vị.





Satoshi Nakamoto





Tất nhiên, đây là điều rõ ràng hơn. Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên và ai đó tên là Satoshi Nakamoto đã tạo ra nó. Tuy nhiên, chúng tôi biết rất ít về anh ấy. Theo báo cáo, anh sinh ngày 5 tháng 4 năm 1975. Anh được biết đến như một lập trình viên xuất sắc và là một nhà hoạt động trực tuyến được công nhận về cypherpunk — nhà hoạt động trực tuyến đằng sau các công cụ phi tập trung. Ngoài ra, còn có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về tính cách của anh ấy. Hoặc tính cách của họ. Chúng tôi thậm chí không biết đó có phải là tên thật của anh ấy hay không vì anh ấy (hoặc họ?) đã chọn con đường hoàn toàn riêng tư.





bitcoin mặt khác, là loại tiền điện tử đầu tiên và được chấp nhận nhiều nhất cho đến nay. Phần mềm này hoạt động trên mạng ngang hàng (P2P), cho phép chuyển tiền trực tiếp mà không cần qua trung gian —ngoài các thợ mỏ. Các giao dịch được xác minh bởi các nút mạng thông qua mật mã và được ghi lại trong sổ cái công khai được gọi là blockchain. Nó không được phân quyền hoàn toàn và có tập hợp các vấn đề riêng của nó , nhưng đó là sự khởi đầu của thế giới tiền điện tử.





Chúng tôi đã sử dụng rất nhiều hệ thống Bitcoin gốc trong Obyte, bao gồm mạng tiền điện tử minh bạch P2P và mục tiêu loại bỏ người trung gian. Tuy nhiên, chúng tôi không có công cụ khai thác hoặc “trình xác thực”, vì chúng tôi không có “blockchain” mà có cấu trúc Đồ thị chu kỳ có hướng (DAG). Bằng cách này, tất cả các giao dịch được gửi tới DAG đều thực sự có khả năng chống kiểm duyệt và không phụ thuộc vào bên thứ ba.





Sergio Demian Lerner





Anh ấy mô tả bản thân theo cách này: “Tóm lại, tên tôi là Sergio Demian Lerner. Tôi là một người hâm mộ tiền điện tử, Nhà nghiên cứu bảo mật độc lập và chuyên gia về Bitcoin kể từ năm 2011.” Tuy nhiên, nó có thể là một cách đánh giá thấp. Lerner là một lập trình viên người Argentina, người đã tạo và tham gia rất nhiều dự án tiền điện tử, và quan trọng hơn đối với chúng tôi, anh ấy là nhà thiết kế ban đầu của các đồng tiền giống DAG. Anh ấy thậm chí còn đề cập đến Byteball (nay là Obyte) trong câu chuyện cá nhân .





Anh ấy đã giúp khắc phục hơn 8 lỗ hổng trong Bitcoin và đã tham gia vào các dự án như Copay (nay là BitPay), Bitshares, Counterparty, Ethereum và Monero. Điều thú vị là giao diện người dùng ví Obyte dựa trên Copay. Lerner đã cộng tác trong các dự án tiền điện tử nguồn mở trong nhiều năm (và miễn phí), nhưng anh ấy không hẳn là một người đam mê mạng. Trong số những người khác, anh ấy đã đồng sáng lập công ty kiểm toán blockchain CoinFabrik vào năm 2014 và hệ sinh thái sidechain dựa trên Bitcoin Rootstock (nay là RSK / IOV Labs) vào năm 2015. Ngoài ra, anh ấy còn là người đồng sáng lập được xem xét người tiên phong về hoán đổi nguyên tử, cũng được đề cập trong sách trắng của Obyte.





Đối với DAG, Lerner đã mô tả nó là “tiền điện tử không có khối”, trong đó mọi người dùng sẽ là “thợ đào” —theo nghĩa là họ sẽ không cần thợ đào mà tự tạo chuỗi**,** với mỗi giao dịch. Chúng tôi đã lấy ý tưởng này để tạo Obyte và thêm Nhà cung cấp đơn đặt hàng (OP) làm điểm tham chiếu cho các giao dịch đặt hàng mà không cần họ phải là người trung gian mạnh mẽ như người khai thác hoặc công ty tập trung.





Sergio Popov





Mặc dù Lerner lần đầu tiên mô tả DAG để tạo ra tiền điện tử nhưng anh ấy chưa bao giờ tự mình viết mã cho dự án. Tuy nhiên, các nhà phát triển khác quan tâm đến ý tưởng này và bắt đầu đề xuất (và tạo ra) các hệ sinh thái mới xung quanh nó. Serguei Popov và nhóm IOTA có thể là những người đầu tiên trở lại vào tháng 10 năm 2015. Popov là một nhà toán học người Nga gốc Brazil, phụ trách phần khái niệm của dự án tiền điện tử IOTA.





Sau khi nhận bằng tốt nghiệp và tiến sĩ. Tốt nghiệp Khoa Toán và Cơ học của Đại học Tổng hợp Moscow năm 1997, ông rời Brazil để bắt đầu sự nghiệp học thuật với tư cách là một giáo sư. Anh ấy đã trở thành quan tâm đến tiền điện tử vào năm 2013, đầu tiên là Bitcoin và sau đó là altcoin Nxt. Bằng cách chia sẻ những tính toán của riêng mình về mạng lưới đó trên Bitcointalk, anh ấy đã gặp được người sáng lập Nxt, Sergey Ivancheglo.





Sau đó, trong cuối năm 2015 , Sergey và David Sonstebo đã mời anh ấy đóng góp vào khía cạnh lý thuyết của IOTA —và đó là cách Sách trắng rối ra đời, lấy cảm hứng từ tác phẩm trước đó của Lerner. IOTA là một loại tiền điện tử được thiết kế cho Internet of Things (IoT). Nó sử dụng Tangle, mạng DAG, giống như Obyte. Người dùng xác thực các giao dịch bằng cách xác nhận hai giao dịch trước đó, thúc đẩy khả năng mở rộng và các giao dịch vi mô vô cảm. Tuy nhiên, không giống như Obyte, mạng của họ vẫn được kiểm soát bởi nền tảng của họ , chứ không phải bởi người dùng.





Tom Holden





Vài tháng trước khi phát hành Obyte (Byteball, hồi đó), một thành viên Bitcointalk tên là Tom Holden đã đề xuất một hệ thống giống DAG khác để tạo ra một loại tiền điện tử cải tiến. Ông đặt tên cho nó là Đồ thị tuần hoàn theo hướng giao dịch (TDAG). Nó sử dụng DAG có cấu trúc phải tạo thành một mạng giới hạn, đảm bảo nút gốc duy nhất và nút không có con. Mỗi giao dịch đều tham chiếu đến những giao dịch trước đó, giống như trong mọi DAG. Ngoài ra, nó còn cung cấp các ưu đãi như phí giao dịch và đốt phí.





Chúng ta không biết Tom Holden thực sự là ai và anh ta làm gì. Tuy nhiên, lời đề nghị ban đầu của anh ấy được kết nối với các hệ sinh thái giống DAG và có lẽ đã thôi thúc chúng tôi suy nghĩ và khắc phục một số lỗ hổng tiềm ẩn mà loại hệ thống này có thể mang lại.





Tony Chryumov (Tonych), người sáng lập Obyte, đã tham gia vào chủ đề đó và chỉ ra một vectơ tấn công tiềm năng trong đó kẻ thù có thể tạo ra DAG bóng tối, bao gồm cả chi tiêu gấp đôi và chi nhiều phí hơn trong DAG bóng tối so với DAG hợp pháp. Sau đó, kẻ tấn công có thể xuất bản DAG bóng tối, khiến người dùng chuyển sang sử dụng nó vì nó có vẻ mang lại nhiều lợi nhuận hơn do chi phí cao hơn. Obyte đã giải quyết vấn đề này bằng việc tạo ra các nhân chứng (Nhà cung cấp đơn hàng).





Stuart Haber và W. Scott Stornetta





Họ cũng xuất hiện trong sách trắng Bitcoin với tư cách là những người đề xuất Dấu thời gian được liên kết, một phương pháp mã hóa liên quan đến việc liên kết dấu thời gian với một phần dữ liệu hoặc thông tin, thiết lập thứ tự thời gian của các sự kiện (hoặc giao dịch). Quá trình này tạo ra một chuỗi hoặc liên kết các dấu thời gian, trong đó mỗi dấu thời gian được liên kết với dấu thời gian trước đó, tạo thành một chuỗi an toàn và chống giả mạo được đăng ký trên một nền tảng khó thay đổi và được quan sát rộng rãi, chẳng hạn như báo in hoặc sổ cái công khai. .





Nói cách khác, họ là những người tạo ra “blockchain” đầu tiên, có thể nói như vậy. Cả hai đều là người Mỹ, Haber là nhà mật mã học và nhà khoa học máy tính, trong khi Stornetta là nhà vật lý - giống như Tim Mây đã từng là. Họ gặp nhau khi làm việc cho công ty truyền thông Bellcore (nay là Iconectiv) và là đồng tác giả của bài báo " Cách đóng dấu thời gian cho tài liệu kỹ thuật số ” vào năm 1991. Hiện tại, Đồ may vá là thành viên cố vấn của tiền điện tử Kadena và Yugen Partners, một công ty cổ phần tư nhân cho các dự án tiền điện tử. Trong khi đó, Stornetta là đối tác và Nhà khoa học trưởng ở sau này.





Thứ tự trong DAG khác với trong blockchain, nhưng Obyte đã lấy ý tưởng xuất bản các giao dịch trong một hệ thống được quan sát rộng rãi, chẳng hạn như một tờ báo và tạo ra các nhân chứng . Chúng có chức năng tương tự như tờ báo trong ví dụ đầu tiên của chúng ta: chúng nổi tiếng và đáng tin cậy để đăng nhiều kỳ, tương đương với việc không xuất bản hai phiên bản của cùng một số báo. Khách hàng nhẹ ở Obyte dựa vào nhân chứng để chứng minh rằng giao dịch tồn tại. Theo mặc định, ứng dụng khách nhẹ chọn Nhà cung cấp đơn đặt hàng làm nhân chứng cho ứng dụng khách nhẹ của họ.



Tiền thưởng: 1984





Cũng được đề cập trong sách trắng của chúng tôi, " 1984 " của George Orwell, xuất bản năm 1949, là một cuốn tiểu thuyết đen tối khám phá một xã hội toàn trị được cai trị bởi một chính phủ áp bức do Đảng và nhà lãnh đạo bí ẩn của nó, Big Brother, lãnh đạo. Lấy bối cảnh vào một năm khác, 1984, câu chuyện kể về Winston Smith, một đảng viên cấp thấp vỡ mộng trước chế độ áp bức.





Cuốn tiểu thuyết đi sâu vào các chủ đề kiểm duyệt, giám sát và thao túng sự thật, khắc họa một tương lai ảm đạm nơi chủ nghĩa cá nhân bị đàn áp, lịch sử bị viết lại và quan niệm về hiện thực bị bóp méo. Đây là một thế giới mà không ai muốn sống, và thật đáng buồn, nó cũng không khác xa những gì một số quốc gia hiện đại đã trở thành, ở những mức độ khác nhau.









Giám sát hàng loạt , Chế độ độc tài , kiểm duyệt dân chủ , Và kiểm soát không hợp lý tiền của mọi người giờ đây đã trở thành hiện thực ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao các nhà hoạt động như cypherpunks được dành riêng để tạo ra các công cụ tự do và đó là (hoặc lẽ ra phải là) lý do tồn tại của tiền điện tử. Obyte cũng được tạo ra như một công cụ tự do, thậm chí còn phi tập trung hơn so với các công cụ tiền nhiệm. Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra một thế giới tự do cho mọi người, ở mọi nơi. Sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi?









Hình ảnh Vector nổi bật theo tập truyện / Freepik