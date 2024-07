(这个故事是几年前写的。它仍然适用,尽管我觉得这个故事的寓意可能已经被其他人否定了。)

你最近关注过面向消费者的人工智能的现状吗?真是太荒谬了,兄弟。

这些东西越来越好了,而且进步很快。看着它发展真是太酷了;甚至比参与工作还要酷!但这对你的职业生涯有什么影响呢?也就是说,如果你还有职业生涯的话。

在我看来,很多科技工作者——甚至更高级的人士,我将在接下来的几段中谈到一个令人不安的要点——确实应该仔细思考他们在工作中扮演什么角色,这并非毫无道理。

此外,我恳请科技界的每一位人士坦诚评估,经过一年的改进,他们今天戴的汗帽是否还会流行起来。风格远不是开发人员最出名的东西,所以让它慢慢沉淀吧。

无论如何,这篇文章中既有好消息也有坏消息。我不想这么早就吓跑你,所以让我们先回顾一下。我想通过简要回顾现代技术及其对行业的影响来确切地了解我们目前所处的位置。

Midjourney是一家付费的生成艺术即服务(“GAaaS”)提供商,它给了我一生中放弃艺术的所有理由,在科罗拉多州博览会上,它代表一位参赛者(无疑是最好的参赛者)凭借精美而低调的超人艺术作品(“FArt”) 赢得了比赛。

他并不是唯一一个玩弄这些东西的人,而且常常感觉像是在进行适当的艺术表达:我也曾尝试或深入研究过这些新的 GAaaS 产品。嘿,我不是说“FArt 是我的激情所在”,但要让这些提示恰到好处确实需要付出一些努力。

好的提示会让传奇的 FArt 杰作和一堆混乱的 FArt 狗屎之间产生天壤之别:它所输入的内容肯定会对像糖蜜一样从后面溢出的内容产生影响。

尝试各种选项很有趣——有些是仅限邀请的,有些是免费的,有些是付费的——但不久之后,我的朋友们对我的能力越来越不满意,因为我几乎可以为他们制作任何不带有人类面孔或政治人物 (规则) 的东西。

我猜他们觉得无聊了。事情是这样的:我也觉得无聊了。事实上,无聊得要命,无聊到我已经有好几个月没想过用我付费的代币或订阅来玩那些高贵的 GAaaS 了。

FArt 爱好者认为,这位不可撤销的“第一艺术家”称号是当之无愧的,他是向他们的人民发出的最强烈的“操你”的使者——这个社区现在正在应对一个残酷的现实,即他们的父母对艺术学校的看法可能是正确的——他们不会很快将这位 2022 年认证的最佳艺术家视为新时代的达芬奇或达利。

不过,这可能只是命名空间冲突的问题,因为曾经开放的人工智能研究小组和昂贵的自动完成提供商OpenAI不仅通过名为 DALL-E mini 的免费模型在公众中普及了生成艺术,而且最近还大力推广其名为DALL-E 2的新 GAaaS 模型 (无等候名单)。

与此同时,说到性欲达到淫秽的程度,我的几个朋友最近一直在努力发明新的和改进的怪癖,旨在为他们遥远的、横跨大陆的、机器人性交的性生活增添情趣。他们将这些新奇的淫秽程序直接融入他们亲密的Lovense用户体验中。工作了一段时间,然后他们就厌倦了。正如他们所说:“一旦你开始 dp3_pp_invert_8.SAK ,你就再也回不去了。”但我想,这句话比我的朋友们所受的打击要深得多。

我提起这件事是因为它听起来像是科学幻想,但事实并非如此:我的朋友安迪在他的卧室里有一头机械公牛,只不过在这种情况下,公牛在上面,并且在高潮时掉下来属于保修范围。

那么,这对性工作和成人娱乐有什么影响?因为我一直以为任何社会企业——成人电影、成人音频、虚拟现实娱乐(裸体)、性工作、心理健康治疗、政治、业余色情等等——都是最能抵御自动化崛起的行业,那么这到底是怎么回事呢?说到我高中三年级的时候:Fleshlight 等公司和其他深受尼安德特人欢迎的性玩具是怎么回事?



答案当然是,成人娱乐一如既往地健康、富有。虽然老式性玩具之于性爱机器,就如同 TI-84 计算器之于我的 MacBook,虽然诸如用于刺激阴蒂的迷你轴附件等原始功能让性爱机器笑得足以让牛奶从其机械尿道泵中喷出,但人性因素仍然发挥着重要作用。正如我们将看到的,模型也进行了调整。

如果我刚刚让你兴奋——