Copiloto do GitHub e o Code Monkey ameaçado

(Esta história foi escrita há alguns anos. Ela ainda existe, embora eu sinta que a moral da história provavelmente foi destruída por outros.)

Você viu o estado da IA voltada para o consumidor recentemente? Merda é ridícula, mano.

Essas coisas estão ficando muito boas e melhorando muito rapidamente. É uma coisa tão legal de ver se desenvolver; ainda mais legal do que participar do trabalho! Mas quais são as implicações para sua carreira? Isto é, se você ainda tiver um.

Não é à toa que me parece que muitos trabalhadores da tecnologia – e muito mais além, como abordarei uma parte desconfortavelmente boa nos próximos parágrafos – deveriam realmente pensar cuidadosamente sobre os papéis que desempenham no trabalho.

Além disso, eu imploraria a todas as pessoas que trabalham com tecnologia que avaliem abertamente se os chapéus suados que usam hoje estarão ou não na moda depois de mais um ano dessa trajetória de melhoria. Estilo está longe de ser a primeira coisa pela qual os desenvolvedores são conhecidos, então deixe isso marinar um pouco.

Este artigo, pelo menos até agora, pressupõe que você já teve uma carreira. Caso contrário, este artigo ainda é bom para a tristeza.

De qualquer forma, há boas e más notícias neste artigo. Não quero assustar você tão cedo, então vamos começar dando um passo para trás. Quero examinar exatamente onde estamos através de uma breve revisão da tecnologia moderna e dos seus efeitos sobre a indústria.

Estudo de caso: estado das artes

Midjourney , um fornecedor pago de arte generativa como serviço ("GAaaS") que me deu todos os motivos que precisei na vida para desistir da arte, ganhou um concurso por sua produção requintada e discreta e sobre-humana de belas artes. art ("FArt") em nome de um concorrente - decididamente o melhor - na Feira Estadual do Colorado .

Ele não é o único a brincar com essas coisas em extensões que muitas vezes parecem uma expressão artística adequada: eu também mergulhei o dedo do pé ou me aprofundei nessas novas ofertas de GAaaS. Tipo, ei, não estou dizendo "FArt é minha paixão", mas é preciso algum esforço para acertar essas instruções.

Os prompts são o que alimenta essas funções (transformadores) para criar as saídas desejadas. E também aqueles que não são nem um pouco desejados.

Uma boa sugestão faz toda a diferença no mundo entre uma obra-prima lendária do FArt e uma pilha mutilada de cocô de cachorro adjacente ao FArt: o que é alimentado certamente tem consequências para o que é derramado como melaço pelas costas.

Tem sido divertido brincar com todas as opções disponíveis - algumas apenas para convidados, outras gratuitas, outras pagas - e demorou um pouco para que meus amigos ficassem cada vez menos impressionados com minha capacidade de gerar quase literalmente qualquer coisa para eles que não funcionasse. apresentar um rosto humano ou figura política (regras).

Acho que eles ficaram entediados. O problema é o seguinte: ficou chato para mim também. Chato pra caralho, na verdade, a tal ponto que já se passaram literalmente meses desde que pensei em usar qualquer um dos meus tokens ou assinaturas pagas com um desses nobres GAaaSes.

O título irrevogável de Artista nº 1 foi bem merecido para um homem que os entusiastas do FArt consideram um mensageiro do foda-se mais robusto já entregue ao seu povo - uma comunidade que agora enfrenta a dura realidade de que seus pais podem estar certos sobre a escola de arte - e eles não considerarão em breve o Melhor Artista certificado de 2022 como um DaVinci ou Dali da nova era.

No entanto, isso provavelmente é apenas uma questão de colisão no namespace, já que o outrora aberto grupo de pesquisa de IA e provedor de preenchimento automático proibitivamente caro , OpenAI, não apenas popularizou a arte generativa entre o público em geral por meio de um modelo gratuito chamado DALL-E mini, mas recentemente tem se esforçado obscenamente com seu novo modelo GAaaS chamado DALL-E 2 (sem lista de espera).

Estudo de caso: O que surgiu com a tecnologia sexual

Enquanto isso, e por falar em ir duro ao ponto da obscenidade, alguns amigos meus têm lutado ultimamente para inventar novas e melhoradas perversões destinadas a apimentar a sua vida sexual remota, transcontinental e de merda de bot. Eles estão invadindo essas novas rotinas obscenas diretamente em sua experiência de usuário Lovense intimamente mútua. Funciona um pouco, depois ficam entediados. Como se costuma dizer: " Quando você for dp3_pp_invert_8.SAK , você nunca mais volta. " Mas isso é muito mais profundo do que meus amigos, presumo, foram.

Menciono isso porque parece fricção científica, mas não: meu amigo Andy basicamente tem um touro mecânico em seu quarto, exceto que, neste caso, o touro vai para cima, e cair no clímax é coberto pela garantia.

Então, qual é o impacto no trabalho sexual e no entretenimento adulto? Porque sempre tive a impressão de que quaisquer empreendimentos sociais – filmes adultos, áudio adulto, entretenimento VR (nua), trabalho sexual, terapia de saúde mental, política, pornografia amadora e similares – estariam entre os mais resistentes à ascensão da automação, então qual é o problema com isso? E por falar no meu primeiro ano do ensino médio: qual é o problema com empresas como a Fleshlight e outros brinquedos sexuais populares entre os Neandertais?







A resposta, claro, é que o entretenimento adulto continua saudável e rico como sempre. Embora um brinquedo sexual da velha escola seja para a Sex Machine o que uma calculadora TI-84 é para o meu MacBook, e embora recursos primitivos como o apêndice do mini-eixo para estimulação do clitóris façam a Sex Machine rir o suficiente para que o leite dispare seu mecanismo mecânico bomba de uretra, o elemento humano ainda está em jogo. Como veremos, os modelos também se adaptaram.

Se eu acabei de te excitar—

lol

lol

You finishing first is a design goal.

—para este admirável mundo novo, mas você está triste porque não tem ninguém com quem compartilhar—Lovense permite que você voe sozinho se for mais seu... negócio. Ele aproveita a IA, presumo, que leva você direto para Plough Town. Matematicamente melhor do que algum amante humano de segunda categoria ou Fleshlight jamais faria. Ou poderia até esperar. Você nunca estará à altura de nada em sua linha de produtos, para ser franco.

Para aqueles de nós que não podem pagar uma máquina de sexo tão sofisticada, e para aqueles cujo... negócio... não é propício a ter um vibrador motorizado onde costumava estar o sofá, ainda é possível entrar isso colocando tokens na nuvem. No Chaturbate você paga para jogar: basta dar uma gorjeta à modelo e seus móveis habilitados para IoT expressarão seu amor com rigor. Faz menos de uma década que esse tipo de coisa era uma sátira pura, literalmente parodiada por The Onion em uma joia profética do YouTube de 2013.





O fim está próximo, meu caro

"Por que diabos ele está falando?" Parece que essa seria uma pergunta válida em 2023, admito. Ainda assim, eu apostaria meu último dólar que você sabe exatamente do que estou falando. Pare um momento e considere: não era assim há alguns anos, certo? Tipo... de jeito nenhum ? Talvez eu esteja louco. Talvez. Mas não tão louco quanto a rapidez com que ficamos entediados com um futuro próximo.

O futuro está cada vez mais próximo a um ritmo acelerado, pelo que pude perceber, e honestamente não duvido que veremos IA generalizada nos próximos dois anos. No momento, porém, vamos realmente ficar sentados aqui? Podemos nós, como espécie, ficar seriamente à margem e absorver aquele cheiro da nova era da sociedade à medida que se torna cada vez mais potente?

Porque sim, claro! Podemos absolutamente optar por nos curvar e deixar que os poderes que estão desenvolvendo programas a 1e14% da taxa de um macaco nos sigam, de acordo com os algoritmos de luxúria mencionados acima. É tão bom, e nós definitivamente nos curvaremos para isso. Qualquer dia da semana.





Estudo de caso: Copiloto do GitHub pegando Yer Jerb (na verdade)

Por fim, temos o GitHub Copilot: melhor do que você em quase todos os aspectos, inclusive em aspectos que você não consegue imaginar... Mas você sabe o que pode pensar em maneiras de ser melhor do que você, embora de forma não exaustiva? Não, vá em frente! Adivinhe!

É o Copilot. Mas admito que ainda não é bom o suficiente para substituí-lo por conta própria. Mas está perto, então não se console. O problema agora com o GitHub é que ele é limitado por quantos tokens ele pode gerar de uma vez em uma única solicitação, então você precisa encadear uma sequência de solicitações. Isso poderia ser feito automaticamente? Claro. Mas a Microsoft já gostou disso? Não, porque isso assustaria as pessoas.

O problema do desenvolvimento em 2023 é que você ainda precisa passar e solicitar manualmente a próxima geração sequencial usando 2 a 3 pressionamentos de tecla cada vez que ele escreve um terço de um programa inteiro para você.

Às vezes, ele fica preso em um ciclo de pensamento e você precisa dar um empurrãozinho. Isso é tudo. Apenas uma dica do que fazer a seguir. É muito legal!

De qualquer forma, se você desistiu de experimentar o Copilot devido a reservas quanto ao uso de código-fonte aberto para criar a melhor ferramenta de programação já oferecida por US$ 10 mensais, permita-me demonstrar como é "programar" quando você você não é muito cavaleiro branco, abençoado pela ignorância e arrancando os cabelos grisalhos da barba do pescoço.

Necessitado do romance

Mas, como tudo na vida, assim que nos acostumarmos com o que vem a seguir, começaremos a exigir o atualmente inimaginável e então [diga ao Copilot para] fazer isso [para nós]. Esse é o lado positivo. Alguém precisa pensar para descobrir o que atrai os humanos. Qual pessoa melhor para o trabalho do que uma pessoa?

As pessoas estão famintas por algo novo e desconhecido. Pelo menos para mim, isso é uma questão de prioridade. Ao mesmo tempo, começo a ver uma sede crescente de atenção e de consolidação de alguma comunidade. Muito disso, sem dúvida, tem a ver com os bloqueios do COVID-19 e com a perda de interação humana para a maioria das pessoas que conheço. Está melhorando agora, mas sinto que o nível de isolamento é apenas uma amostra do que está por vir.

O que acontece quando há apenas um cara no McDonald's observando um robô fazer suas merdas? O que acontece quando não há caras no McDonald's e, na verdade, não há humanos? Não vou levar esta linha de pensamento muito além de reconhecer rapidamente o quão difundido este tema é em toda a experiência humana: os humanos gostam dos humanos, por isso, enquanto for importante o que os humanos pensam, ainda poderá persistir alguma medida de humanidade.









E AS BOAS NOTÍCIAS?!

Não sei por quanto tempo mais o que os humanos pensam vai importar, mas estou apostando nisso. Aqui está minha opinião resumida : Lovense não vai substituir as profissionais do sexo. Midjourney pode aumentar o valor da arte gerada pelo homem e estimular toda uma nova onda de artistas que podem projetar a sua visão através de estímulos criativos.

Da mesma forma, se eu estiver certo sobre isso, como estive sobre tudo o mais em toda a minha vida até agora, então os humanos que trabalham em TI simplesmente serão transferidos. Estaremos projetando novos tipos de problemas para outros engenheiros humanos se preocuparem em consertar. Tudo para alugar. Faremos o aluguel, pessoal.

De onde estou sentado quase o tempo todo, chegou a um ponto em que talvez você devesse começar a pensar em um pivô de carreira se se considera um “programador”. Ou seja, se você acha que seu trabalho é melhor descrito dizendo que você “escreve código para ganhar a vida” e não consegue ver um futuro em que finalmente começará a conversar com seus colegas de trabalho e a colaborar no que está por vir, então – escolhendo minhas palavras com cuidado – você está fodido.

Conclusão

Se você não é um participante social ativo no ciclo de desenvolvimento de sua equipe — e se negligencia começar a buscar os aspectos mais práticos, proativos e humanos de seu trabalho — então minha avaliação agora é que é hora de descobrir alguma coisa. O elemento humano é um aspecto da sua ocupação – independentemente de qual seja – que não pode mais ser considerado meia-boca. As necessidades sociais existirão, penso eu, por mais algum tempo do que as mecânicas.

Se você não adquirir o hábito logo de comercializar o humano que existe em você, então, no momento em que se tornar desnecessário ter um macaco de código tropeçando em uma semana de Google, StackOverflow, reddit e Discord quando você deveria estar trabalhando, o código existente não apropriadamente comentado para o Copilot pegar, e a porra do manual - tudo em um esforço ritmado para eventualmente produzir o que o Copilot poderia fazer em 5 a 10 segundos - se nada mais, isso deveria ser quando você começar a contar suas bênçãos como um engenheiro de software com emprego remunerado.

Deveria ter votado em Yang.