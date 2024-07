Copiloto de GitHub y el mono código en peligro de extinción

(Esta historia fue escrita hace un par de años. Todavía sigue vigente, aunque creo que es probable que otros hayan derribado la moraleja de la historia).

¿Has visto últimamente el estado de la IA orientada al consumidor? Mierda, es ridículo, hermano.

Esto se está poniendo realmente bueno y está mejorando muy rápidamente. Es genial ver cómo se desarrolla; ¡Incluso mejor que participar en el trabajo! ¿Pero cuáles son las implicaciones para su carrera? Es decir, si todavía tienes uno.

No en vano, me parece que muchos trabajadores tecnológicos (y mucho más, como tocaré una parte incómodamente buena en los próximos párrafos) realmente deberían pensar detenidamente qué roles desempeñan en el trabajo.

Además, imploraría a todas las personas que trabajan en tecnología que evalúen con franqueza si los sombreros sudorosos que usan hoy estarán de moda después de un año más de esta trayectoria de mejora. El estilo está lejos de ser lo primero por lo que los desarrolladores son conocidos, así que déjalo marinar un poco.

Este artículo, al menos hasta ahora, supone que alguna vez tuvo una carrera. Si no, este artículo sigue siendo bueno para el Schadenfreude.

De todos modos, hay buenas y malas noticias en este artículo. No quiero asustarte tan pronto, así que comencemos dando un paso atrás. Quiero examinar exactamente dónde nos encontramos a través de una breve revisión de la tecnología moderna y sus efectos en la industria.

Estudio de caso: Estado de la cuestión

Midjourney , un proveedor pagado de arte generativo como servicio ("GAaaS") que me dio todas las razones que necesitaba en la vida para renunciar al arte, ganó un concurso por su exquisita y discreta producción sobrehumana de bellas artes. art ("FArt") en nombre de un concursante, sin duda el mejor, en la Feria Estatal de Colorado .

Él no es el único que juega con estas cosas en proporciones que a menudo parecen una expresión artística adecuada: yo también me he sumergido o me he sumergido profundamente en estas nuevas ofertas de GAaaS. Oye, no estoy diciendo "Los pedos son mi pasión", pero se necesita un poco de esfuerzo para lograr que esas indicaciones sean correctas.

Las indicaciones son lo que se introduce en estas funciones (transformadores) para crear las salidas deseadas. Y también aquellos que no son nada deseados.

Un buen mensaje marca la diferencia en el mundo entre una obra maestra legendaria de FArt y un montón destrozado de mierda de perro adyacente a FArt: lo que se alimenta sin duda tiene consecuencias para lo que se derrama como melaza por la parte de atrás.

Ha sido divertido jugar con todas las opciones disponibles (algunas solo por invitación, algunas gratuitas, otras pagas) y pasó un tiempo antes de que mis amigos quedaran cada vez menos impresionados con mi capacidad de generar casi literalmente cualquier cosa para ellos que no funcionara. Presentar un rostro humano o una figura política (reglas).

Supongo que se aburrieron. Aquí está la cuestión: a mí también me resultó aburrido. De hecho, es muy aburrido, hasta el punto de que han pasado literalmente meses desde que pensé en usar cualquiera de mis tokens o suscripciones pagadas con uno de esos nobles GAaaS.

El título irrevocable de Artista número uno fue bien merecido para un hombre a quien los entusiastas de FArt han visto como un mensajero del más fuerte "jodete" jamás entregado a su gente, una comunidad que ahora se enfrenta a la dura realidad de que sus padres pueden haber tenido razón. sobre la escuela de arte, y pronto no considerarán al Mejor Artista certificado de 2022 como un DaVinci o Dalí de la nueva era.

Sin embargo, es probable que se trate simplemente de una cuestión de colisión en el espacio de nombres, ya que OpenAI, el alguna vez abierto grupo de investigación de IA y proveedor de autocompletado prohibitivamente costoso, no solo ha popularizado el arte generativo entre el público en general a través de un modelo gratuito llamado DALL-E mini, sino que Recientemente se ha esforzado igual de obscenamente con su nuevo modelo GAaaS llamado DALL-E 2 (sin lista de espera).

Estudio de caso: lo que surgió de la tecnología sexual

Mientras tanto, y hablando de ir duro hasta el punto de la obscenidad, un par de amigos míos han estado luchando últimamente para inventar cosas nuevas y mejoradas destinadas a darle vida a su remota, transcontinental y jodida vida sexual. Están incorporando estas novedosas rutinas obscenas directamente a su exxxperiencia íntimamente mutua de usuario de Lovense . Trabaja un rato y luego se aburre. Como dicen: " Una vez que te vas dp3_pp_invert_8.SAK , nunca regresas." Pero esto es mucho más profundo de lo que mis amigos, supongo, han llegado.

Menciono esto porque suena a ciencia ficción, pero no: mi amigo Andy básicamente tiene un toro mecánico en su habitación, excepto que en este caso el toro va encima y la caída en el clímax está cubierta por la garantía.

Entonces, ¿cuál es el impacto en el trabajo sexual y el entretenimiento para adultos? Porque siempre tuve la impresión de que cualquier empresa social (películas para adultos, audio para adultos, entretenimiento en realidad virtual (desnudos), trabajo sexual, terapia de salud mental, política, pornografía amateur y similares) estaría entre las más resilientes al surgimiento de automatización, entonces, ¿cuál es el problema con eso? Y hablando de mi tercer año de secundaria: ¿Cuál es el trato con compañías como Fleshlight y otros juguetes sexuales populares entre los neandertales?







La respuesta, por supuesto, es que el entretenimiento para adultos es tan saludable y rico como siempre. Aunque un juguete sexual de la vieja escuela es para Sex Machine lo que una calculadora TI-84 es para mi MacBook, y aunque características primitivas como el apéndice mini-eje para estimulación del clítoris hacen que Sex Machine se ría lo suficiente como para que la leche salga disparada de su mecanismo mecánico. bomba de uretra, el elemento humano todavía está muy en juego. Como veremos, modelos adaptados también.

Si acabo de excitarte...

lol

lol

You finishing first is a design goal.

—a este feliz nuevo mundo, pero estás triste porque no tienes con quién compartirlo—Lovense te permite volar solo si ese es tu... negocio. Supongo que aprovecha la IA y te lleva directamente a Plough Town. Matemáticamente mejor de lo que algún amante humano de segunda categoría o Fleshlight alguna vez lo haría. O incluso podría esperar hacerlo. Para ser sincero, nunca estará a la altura de nada en su línea de productos.

Para aquellos de nosotros que no podemos permitirnos una máquina sexual tan sofisticada, y para aquellos cuyo... trato... no es propicio para tener un consolador motorizado donde solía estar el sofá, todavía es posible participar. esto arrojando fichas a la nube. En Chaturbate, pagas para jugar: simplemente dale una propina al modelo y sus muebles habilitados para IoT expresarán tu amor con rigor. Hace menos de una década este tipo de cosas eran pura sátira, literalmente parodiada por The Onion en una joya profética de YouTube de 2013.





El fin está cerca, amigo

"¿De qué diablos habla?" Parece que esa sería una pregunta válida en 2023, lo admito. Aún así, apostaría mi último dólar a que sabes exactamente de qué estoy hablando. Tómate un momento y considera: no era así hace un par de años, ¿verdad? ¿Como... en absoluto ? Tal vez estoy loco. Tal vez. Pero no tan loco como lo rápido que nos aburrimos de un futuro cercano.

El futuro se está acercando claramente a un ritmo acelerado, por lo que puedo deducir, y honestamente no dudo que veremos una IA generalizada en los próximos dos años. Pero por el momento, ¿realmente vamos a quedarnos aquí sentados? ¿Podemos nosotros, como especie, permanecer al margen y absorber ese olor de la nueva era de la sociedad a medida que se vuelve cada vez más potente?

¡Por qué sí, por supuesto! Podemos elegir absolutamente agacharnos y dejar que los poderes que están desarrollando programas al 1-14% del ritmo de un simio se salgan con la suya, según los algoritmos de lujuria antes mencionados. Se siente tan bien y definitivamente nos esforzaremos por eso. Cualquier día de la semana.





Estudio de caso: el copiloto de GitHub tomando tu Jerb (en realidad)

Finalmente, tenemos GitHub Copilot: mejor que tú en casi todos los sentidos, incluso en formas que no se te ocurren... Pero, ¿sabes qué se puede pensar en las formas en que es mejor que tú, aunque no de manera exhaustiva? ¡No, adelante! ¡Adivina!

Es Copilot. Pero admito que todavía no es lo suficientemente bueno como para reemplazarlo por sí solo. Pero está jodidamente cerca, así que no te consueles. El problema actual con GitHub es que está limitado por la cantidad de tokens que puede generar a la vez en una sola solicitud, por lo que es necesario encadenar una secuencia de solicitudes. ¿Se podría hacer esto automáticamente? Por supuesto. ¿Pero a Microsoft ya te gustó eso? No, porque asustaría a la gente.

Lo malo del desarrollo en 2023 es que todavía tienes que pasar y solicitar manualmente la siguiente generación secuencial usando 2 o 3 pulsaciones de teclas cada vez que escribe un tercio de un programa completo para ti.

A veces se queda atrapado en un bucle de pensamiento y hay que darle un pequeño empujón. Eso es todo. Sólo una pista de qué hacer a continuación. ¡Está bastante bien!

De todos modos, si no ha querido probar Copilot debido a reservas sobre el uso de código abierto para crear la mejor herramienta de programación jamás ofrecida por $10 mensuales, permítame demostrarle cómo es "programar" cuando No eres demasiado caballeroso, ni te alegras de la ignorancia ni te arrancas las canas de la barba.

Necesitado de la novela

Pero como todo en la vida, tan pronto como nos acostumbremos a lo que viene, comenzaremos a exigir lo actualmente inimaginable y luego [le diremos a Copilot que] lo haga [por nosotros]. Ese es el lado positivo. Alguien tiene que pensar para descubrir qué atrae a los humanos. ¿Qué mejor persona para el trabajo que una persona?

La gente tiene mucha hambre de algo nuevo y desconocido. Al menos para mí, eso es una cuestión de cierta prioridad. Al mismo tiempo, estoy empezando a ver una creciente sed de atención y de conexión a tierra de alguna comunidad. Sin duda, mucho de eso tiene que ver con los bloqueos de COVID-19 y la pérdida de interacción humana para la mayoría de las personas que conozco. Está mejorando ahora, pero siento que ese nivel de aislamiento es sólo una muestra de lo que está por venir.

¿Qué pasa cuando solo hay un tipo en McDonald's viendo a un robot hacer tu mierda? ¿Qué sucede cuando no hay tipos en McDonald's y, de hecho, no hay humanos en absoluto? No llevaré esta línea de pensamiento mucho más lejos que reconocer rápidamente cuán omnipresente es este tema en toda la experiencia humana: a los humanos les gustan los humanos, por lo que mientras importe lo que piensen los humanos, es posible que aún persista algo de humanidad.









¡¿Y LA BUENA NOTICIA?!

No sé cuánto tiempo más importará lo que piensen los humanos, pero lo estoy sacando de dudas. Esta es mi opinión resumida : Lovense no va a reemplazar a las trabajadoras sexuales. Midjourney podría aumentar el valor del arte generado por humanos y estimular una ola completamente nueva de artistas que puedan diseñar su visión a través de indicaciones creativas.

Del mismo modo, si tengo razón en esto, como lo he tenido en todo lo demás en toda mi vida hasta ahora, entonces los humanos que trabajan en TI simplemente serán trasladados. Diseñaremos nuevos tipos de problemas para que otros ingenieros humanos se preocupen por solucionarlos. Todo en alquiler. Pagaremos el alquiler, muchachos.

Desde donde estoy sentado casi todo el tiempo, ha llegado a un punto en el que tal vez deberías empezar a pensar en un giro profesional si te consideras un "programador". Es decir, si crees que tu trabajo se describe mejor diciendo: que "escribes código para ganarte la vida" y no ves un futuro en el que finalmente empieces a hablar con tus compañeros de trabajo y a colaborar para lo que está por venir, entonces, eligiendo mis palabras con cuidado, estás jodido.

Conclusión

Si no es un participante social activo en el ciclo de desarrollo de su equipo, y si no comienza a buscar los aspectos más prácticos, proactivos y humanos de su trabajo, entonces mi evaluación ahora es que es hora de pensar en algo. El elemento humano es un aspecto de su ocupación, independientemente de lo que sea, que ya no puede ser a medias. Creo que las necesidades sociales seguirán ahí durante un tiempo más que las mecánicas.

Si no adquieres pronto el hábito de comercializar el ser humano que llevas dentro, entonces, en el momento en que se vuelva innecesario que un mono codificador se tropiece con una semana de Google, StackOverflow, reddit y Discord cuando deberías estar trabajando, el código existente no comentado acertadamente para que Copilot lo tome, y el jodido manual, todo en un esfuerzo acelerado para eventualmente producir lo que Copilot podría hacer en 5 a 10 segundos, al menos, ahí debería ser cuando comiences a contar tus bendiciones como ingeniero de software con empleo remunerado.

Debería haber votado por Yang.