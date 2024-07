GitHub Copilot ve Nesli Tehlike Altındaki Kod Maymunu

(Bu hikaye birkaç yıl önce yazıldı. Hala geçerli, ancak hikayenin ana fikrinin muhtemelen başkaları tarafından yerle bir edildiğini düşünüyorum.)

Son zamanlarda tüketiciye yönelik yapay zekanın durumunu gördünüz mü? Bu çok saçma, kardeşim.

Bu işler gerçekten iyiye gidiyor ve çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Gelişmeyi izlemek çok güzel bir şey; çalışmaya katılmaktan bile daha havalı! Peki kariyerinize etkileri nelerdir? Yani, hâlâ bir tane varsa.

Boşuna değil, bana öyle geliyor ki pek çok teknoloji çalışanı - ve bundan sonraki birçok paragrafta rahatsız edici derecede iyi bir kısma değineceğim gibi çok daha ötesinde - işyerinde oynadıkları roller hakkında gerçekten dikkatli bir şekilde düşünmeli.

Dahası, teknoloji alanında çalışan herkesin, bugün giydikleri terli şapkaların, bu eskimiş gelişme gidişatından bir yıl sonra da moda olup olmayacağını samimi bir şekilde değerlendirmelerini rica ediyorum. Stil, geliştiricilerin bildiği ilk şeyden çok uzaktır, bu yüzden biraz marine etmesine izin verin.

Her neyse, bu makalenin içinde iyi haberler ve kötü haberler var. Seni bu kadar erken korkutmak istemiyorum o yüzden bir adım geri atarak başlayalım. Günümüz teknolojisini ve bunun endüstri üzerindeki etkilerini kısaca gözden geçirerek tam olarak nerede olduğumuzu incelemek istiyorum.

Sanattan vazgeçmem için bana hayatta ihtiyaç duyduğum her nedeni veren, ücretli bir hizmet olarak üretken sanat ("GAaaS") sağlayıcısı olan Midjourney , mükemmel ve gösterişten uzak insanüstü kaliteli sanat üretimi için bir yarışma kazandı. Colorado Eyalet Fuarı'ndaki bir yarışmacı (kesinlikle en iyisi) adına art ("FArt").

Bu şeylerle çoğu zaman uygun bir sanatsal ifade gibi gelen boyutlarda oynayan tek kişi o değil: Ben de bu yeni GAaaS tekliflerine ya ayak parmağımı daldırdım ya da çok derinlere daldım. Hey, "FArt benim tutkumdur" demiyorum ama bu yönlendirmeleri doğru şekilde yapmak biraz çaba gerektiriyor.

İyi bir yönlendirme, efsanevi bir FArt başyapıtı ile FArt'a bitişik köpek pisliği yığını arasındaki büyük farkı yaratır: Beslendiği şey kesinlikle arkadan pekmez gibi dökülen şeyin sonucudur.

Mevcut tüm seçeneklerle oynamak eğlenceliydi (bazıları yalnızca davetle, bazıları ücretsiz, bazıları ücretli) ve arkadaşlarımın, onlar için neredeyse kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yaratmayan her şeyi üretme yeteneğimden giderek daha az etkilenmeye başlamasından önceydi. bir insan yüzü veya siyasi figür (kurallar) içerir.

Sanırım sıkıldılar. Olay şu: Benim için de sıkıcı olmaya başladı. Aslında o kadar sıkıcı ki, ücretli jetonlarımdan veya aboneliklerimden herhangi birini o asil GAaaSe'lerden biriyle kullanmayı düşünmeyeli tam anlamıyla aylar oldu.

1 Numaralı Sanatçının geri alınamaz unvanı, FArt meraklılarının, şimdiye kadar kendi halkına ulaştırdığınız en sağlam sikişin elçisi olarak gördüğü bir adama fazlasıyla hak edilmiş bir ünvandı; bu topluluk, artık ebeveynlerinin haklı olabileceği acı gerçekle başa çıkmaya çalışıyor sanat okulu hakkında - ve yakında 2022'nin En İyi Sanatçısı sertifikalı ödülünü yeni çağın DaVinci'si veya Dali'si olarak kabul etmeyecekler.

Bir zamanlar açık olan yapay zeka araştırma grubu ve son derece masraflı otomatik tamamlama sağlayıcısı OpenAI, DALL-E mini adı verilen ücretsiz bir model aracılığıyla genel halk arasında üretken sanatı popülerleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda son zamanlarda DALL-E 2 adlı yeni GAaaS modeliyle aynı derecede müstehcen bir şekilde ilerliyor (bekleme listesi yok).

Bu arada, müstehcenlik noktasına varacak kadar sert davranmaktan bahsetmişken, birkaç arkadaşım son zamanlarda uzak, kıtalararası, robotlarla kahrolası seks hayatlarını renklendirmeyi amaçlayan yeni ve geliştirilmiş tuhaflıklar icat etmeye çalışıyor. Bu yeni müstehcen rutinleri, doğrudan karşılıklı Lovense kullanıcılarının exxx deneyimine aktarıyorlar. Bir süre çalışırlar, sonra sıkılırlar. Dedikleri gibi: " Bir kez gittiğinde dp3_pp_invert_8.SAK , asla geri dönmeyeceksin." Ama sanırım bu, arkadaşlarımın gittiğinden çok daha derine gidiyor.

Bunu gündeme getiriyorum çünkü bilimsel bir sürtüşmeye benziyor ama hayır: Arkadaşım Andy'nin yatak odasında temelde mekanik bir boğa var, ancak bu durumda boğa tepeye çıkıyor ve zirvede düşmek garanti kapsamında.

Peki seks işçiliği ve yetişkinlere yönelik eğlencenin etkisi nedir? Çünkü ben her zaman herhangi bir sosyal girişimin (yetişkinlere yönelik filmler, yetişkinlere yönelik seslendirme, VR eğlencesi (çıplak), seks işçiliği, akıl sağlığı terapisi, politika, amatör pornografi ve benzeri) terörün yükselişine karşı en dirençli girişimler arasında olacağı izlenimine kapılmıştım. otomasyon, peki bununla ne alakası var? Lisedeki ilk yılımdan bahsetmişken: Fleshlight gibi şirketlerin ve Neandertaller arasında popüler olan diğer seks oyuncaklarının sorunu nedir?



Cevap elbette yetişkinlere yönelik eğlencenin her zamanki gibi sağlıklı ve zengin olduğudur. Her ne kadar MacBook'um için TI-84 hesap makinesi neyse, Seks Makinesi için de eski tarz bir seks oyuncağı o anlama gelse de ve klitoral uyarım için mini şaft eklentisi gibi ilkel özellikler Seks Makinesi'ni, sütün mekanik mekanizmasını fırlatmasına yetecek kadar güldürse de Üretra pompasında insan unsuru hala işin içinde. Göreceğimiz gibi modeller de uyarlandı.

Eğer seni az önce tahrik ettiysem—