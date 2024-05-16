GitHub Copilot ve Nesli Tehlike Altındaki Kod Maymunu

(Bu hikaye birkaç yıl önce yazıldı. Hala geçerli, ancak hikayenin ana fikrinin muhtemelen başkaları tarafından yerle bir edildiğini düşünüyorum.)

Son zamanlarda tüketiciye yönelik yapay zekanın durumunu gördünüz mü? Bu çok saçma, kardeşim.

Bu işler gerçekten iyiye gidiyor ve çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Gelişmeyi izlemek çok güzel bir şey; çalışmaya katılmaktan bile daha havalı! Peki kariyerinize etkileri nelerdir? Yani, hâlâ bir tane varsa.

Boşuna değil, bana öyle geliyor ki pek çok teknoloji çalışanı - ve bundan sonraki birçok paragrafta rahatsız edici derecede iyi bir kısma değineceğim gibi çok daha ötesinde - işyerinde oynadıkları roller hakkında gerçekten dikkatli bir şekilde düşünmeli.

Dahası, teknoloji alanında çalışan herkesin, bugün giydikleri terli şapkaların, bu eskimiş gelişme gidişatından bir yıl sonra da moda olup olmayacağını samimi bir şekilde değerlendirmelerini rica ediyorum. Stil, geliştiricilerin bildiği ilk şeyden çok uzaktır, bu yüzden biraz marine etmesine izin verin.

Bu makale en azından şu ana kadar bir kariyerinizin olduğunu varsayıyor. Değilse, bu makale yine de Schadenfreude için iyidir.

Her neyse, bu makalenin içinde iyi haberler ve kötü haberler var. Seni bu kadar erken korkutmak istemiyorum o yüzden bir adım geri atarak başlayalım. Günümüz teknolojisini ve bunun endüstri üzerindeki etkilerini kısaca gözden geçirerek tam olarak nerede olduğumuzu incelemek istiyorum.

﻿Örnek Olay: Son Teknoloji

Sanattan vazgeçmem için bana hayatta ihtiyaç duyduğum her nedeni veren, ücretli bir hizmet olarak üretken sanat ("GAaaS") sağlayıcısı olan Midjourney , mükemmel ve gösterişten uzak insanüstü kaliteli sanat üretimi için bir yarışma kazandı. Colorado Eyalet Fuarı'ndaki bir yarışmacı (kesinlikle en iyisi) adına art ("FArt").

Bu şeylerle çoğu zaman uygun bir sanatsal ifade gibi gelen boyutlarda oynayan tek kişi o değil: Ben de bu yeni GAaaS tekliflerine ya ayak parmağımı daldırdım ya da çok derinlere daldım. Hey, "FArt benim tutkumdur" demiyorum ama bu yönlendirmeleri doğru şekilde yapmak biraz çaba gerektiriyor.

İstemler, istenen çıktıları oluşturmak için bu işlevlere (transformatörlere) beslenen şeydir. Ve ayrıca hiç arzu edilmeyenler.

İyi bir yönlendirme, efsanevi bir FArt başyapıtı ile FArt'a bitişik köpek pisliği yığını arasındaki büyük farkı yaratır: Beslendiği şey kesinlikle arkadan pekmez gibi dökülen şeyin sonucudur.

Mevcut tüm seçeneklerle oynamak eğlenceliydi (bazıları yalnızca davetle, bazıları ücretsiz, bazıları ücretli) ve arkadaşlarımın, onlar için neredeyse kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yaratmayan her şeyi üretme yeteneğimden giderek daha az etkilenmeye başlamasından önceydi. bir insan yüzü veya siyasi figür (kurallar) içerir.

Sanırım sıkıldılar. Olay şu: Benim için de sıkıcı olmaya başladı. Aslında o kadar sıkıcı ki, ücretli jetonlarımdan veya aboneliklerimden herhangi birini o asil GAaaSe'lerden biriyle kullanmayı düşünmeyeli tam anlamıyla aylar oldu.

1 Numaralı Sanatçının geri alınamaz unvanı, FArt meraklılarının, şimdiye kadar kendi halkına ulaştırdığınız en sağlam sikişin elçisi olarak gördüğü bir adama fazlasıyla hak edilmiş bir ünvandı; bu topluluk, artık ebeveynlerinin haklı olabileceği acı gerçekle başa çıkmaya çalışıyor sanat okulu hakkında - ve yakında 2022'nin En İyi Sanatçısı sertifikalı ödülünü yeni çağın DaVinci'si veya Dali'si olarak kabul etmeyecekler.

Bir zamanlar açık olan yapay zeka araştırma grubu ve son derece masraflı otomatik tamamlama sağlayıcısı OpenAI, DALL-E mini adı verilen ücretsiz bir model aracılığıyla genel halk arasında üretken sanatı popülerleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda son zamanlarda DALL-E 2 adlı yeni GAaaS modeliyle aynı derecede müstehcen bir şekilde ilerliyor (bekleme listesi yok).

Örnek Olay: Sex Tech'ten Ne Geldi?

Bu arada, müstehcenlik noktasına varacak kadar sert davranmaktan bahsetmişken, birkaç arkadaşım son zamanlarda uzak, kıtalararası, robotlarla kahrolası seks hayatlarını renklendirmeyi amaçlayan yeni ve geliştirilmiş tuhaflıklar icat etmeye çalışıyor. Bu yeni müstehcen rutinleri, doğrudan karşılıklı Lovense kullanıcılarının exxx deneyimine aktarıyorlar. Bir süre çalışırlar, sonra sıkılırlar. Dedikleri gibi: " Bir kez gittiğinde dp3_pp_invert_8.SAK , asla geri dönmeyeceksin." Ama sanırım bu, arkadaşlarımın gittiğinden çok daha derine gidiyor.

Bunu gündeme getiriyorum çünkü bilimsel bir sürtüşmeye benziyor ama hayır: Arkadaşım Andy'nin yatak odasında temelde mekanik bir boğa var, ancak bu durumda boğa tepeye çıkıyor ve zirvede düşmek garanti kapsamında.

Peki seks işçiliği ve yetişkinlere yönelik eğlencenin etkisi nedir? Çünkü ben her zaman herhangi bir sosyal girişimin (yetişkinlere yönelik filmler, yetişkinlere yönelik seslendirme, VR eğlencesi (çıplak), seks işçiliği, akıl sağlığı terapisi, politika, amatör pornografi ve benzeri) terörün yükselişine karşı en dirençli girişimler arasında olacağı izlenimine kapılmıştım. otomasyon, peki bununla ne alakası var? Lisedeki ilk yılımdan bahsetmişken: Fleshlight gibi şirketlerin ve Neandertaller arasında popüler olan diğer seks oyuncaklarının sorunu nedir?





﻿

Cevap elbette yetişkinlere yönelik eğlencenin her zamanki gibi sağlıklı ve zengin olduğudur. Her ne kadar MacBook'um için TI-84 hesap makinesi neyse, Seks Makinesi için de eski tarz bir seks oyuncağı o anlama gelse de ve klitoral uyarım için mini şaft eklentisi gibi ilkel özellikler Seks Makinesi'ni, sütün mekanik mekanizmasını fırlatmasına yetecek kadar güldürse de Üretra pompasında insan unsuru hala işin içinde. Göreceğimiz gibi modeller de uyarlandı.

﻿Eğer seni az önce tahrik ettiysem—

lol

lol

You finishing first is a design goal.

—bu cesur yeni dünyaya, ama üzgünsün çünkü onu paylaşacak kimsen yok—Lovense, eğer işiniz buysa, yalnız uçmanıza izin veriyor. Sanırım sizi doğrudan Plough Town'a götürecek yapay zekadan yararlanıyor. Matematiksel olarak ikinci sınıf bir insan aşığının ya da Fleshlight'ın yapabileceğinden daha iyi. Ya da umabilirdim. Dürüst olmak gerekirse, ürün yelpazesindeki hiçbir şeyi asla ölçemezsiniz.

Bu kadar sofistike bir Seks Makinesini almaya gücü yetmeyenler ve... anlaşması... kanepenin olduğu yerde motorlu bir yapay penis yaptırmaya yardımcı olmayanlar için, yine de katılmak mümkün. Bunu jetonları buluta göndererek gerçekleştiriyoruz. Chaturbate'te oynamak için para ödersiniz: Modeli eğmeniz yeterli; IoT özellikli mobilyaları sevginizi titizlikle ifade edecektir. On yıldan az bir süre önce bu tür bir şey, The Onion tarafından 2013'teki kehanet dolu bir YouTube mücevherinde kelimenin tam anlamıyla parodisi yapılan düz bir hicivdi.





Son yaklaştı dostum

"O da orada mı?" Bunun 2023'te geçerli bir soru olacağını kabul ediyorum. Yine de tam olarak neden bahsettiğimi bildiğine dair son dolarıma bahse girerim. Bir dakikanızı ayırın ve düşünün: Birkaç yıl önce böyle değildi, değil mi? Mesela... hiç mi ? Belki ben deliyim. Belki. Ancak erken gelecekten ne kadar çabuk sıkıldığımız kadar çılgınca değil.

Anlayabildiğim kadarıyla gelecek, artan bir hızla belirgin bir şekilde yaklaşıyor ve açıkçası önümüzdeki iki yıl içinde genelleştirilmiş yapay zeka göreceğimizden şüphe duymuyorum. Ama şimdilik gerçekten burada öylece oturacak mıyız? Bir tür olarak ciddi bir şekilde kenarda durup, giderek güçlenen bu yeni toplum çağı kokusunu alabilecek miyiz?

Neden evet elbette! Yukarıda belirtilen şehvet algoritmalarına göre kesinlikle eğilmeyi ve bir maymunun %1e14 oranında programlar geliştiren güçlerin bizimle yolumuza devam etmesine izin vermeyi seçebiliriz. Çok iyi hissettiriyor ve bunun için kesinlikle eğileceğiz. Haftanın herhangi bir günü ve her günü.





Örnek Olay: Yer Jerb'i Alan GitHub Yardımcı Pilotu (Aslında)

Son olarak, GitHub Copilot'a sahibiz: neredeyse her açıdan sizden daha iyi, aklınıza gelmeyecek yollar da dahil... Ama kapsamlı olmasa da, sizden daha iyi olabileceği yollar hakkında ne düşünebileceğinizi biliyor musunuz? Hayır, devam et! Tahminde bulun!

Bu Yardımcı Pilot. Ancak henüz tek başına sizin yerinizi alacak kadar iyi olmadığını kabul etmeliyim. Ama çok yakın, bu yüzden teselli bulma. Şu anda GitHub'la ilgili tüm sorun, tek bir istekte aynı anda kaç token üretebileceğiyle sınırlı olmasıdır, bu nedenle bir dizi isteği birbirine zincirlemeniz gerekir. Bu otomatik olarak yapılabilir mi? Elbette. Peki Microsoft bunu henüz beğenmedi mi? Hayır, çünkü bu insanları korkutur.

2023'teki gelişmenin en kötü yanı, sizin için tüm programın üçte birini yazdığında her seferinde 2-3 tuş vuruşu kullanarak sonraki sıralı nesli manuel olarak talep etmeniz ve talep etmeniz gerektiğidir.

Bazen bir düşünce döngüsüne takılıp kalır ve onu biraz dürtmeniz gerekir. Bu kadar. Bundan sonra ne yapılacağına dair sadece bir ipucu. Oldukça zarif!

Her neyse, aylık 10$'a şimdiye kadar sunulan en iyi programlama aracını oluşturmak için açık kaynak kodunun kullanılması konusundaki çekinceleriniz nedeniyle Copilot'u denemekten vazgeçtiyseniz, o zaman lütfen size "programlamanın" nasıl bir şey olduğunu göstermeme izin verin. Çok fazla beyaz şövalye, cehalet-mutluluk ve ensenizdeki grileri yolmak gibi bir düşünceniz yok.

Romana Muhtaç

Ancak hayattaki her şey gibi, bir sonraki adıma alışır alışmaz, şu anda hayal edilemeyeni talep etmeye başlayacağız ve sonra Copilot'a bunu [bizim için] yapmasını [söyleyin]. Bu işin parlak tarafı. İnsanlara neyin çekici geldiğini bulmak için birinin düşünmesi gerekiyor. Bu iş için bir kişiden daha iyi insan olabilir mi?

İnsanlar taze ve alışılmadık şeylere o kadar açlar ki. En azından benim için bu öncelikli bir konu. Aynı zamanda, ilgiye ve bazı toplulukların temellenmesine yönelik artan bir susuzluğu görmeye başlıyorum. Bunların çoğunun hiç şüphesiz, tanıdığım çoğu insan için COVID-19 tecritleri ve insan etkileşiminin kaybıyla ilgisi var. Şimdi daha iyiye gidiyor ama izolasyon seviyesinin sadece gelecek olanın bir örneği olduğunu düşünüyorum.

McDonald's'ta sadece bir adam bir robotun senin bokunu yapmasını izlerse ne olur? McDonald's'ta hiç erkek ve hatta hiç insan olmadığında ne olur? Bu temanın insan deneyimi boyunca ne kadar yaygın olduğunu hızlıca kabul etmek için bu düşünce dizisini çok fazla ileri götürmeyeceğim: İnsanlar insanları sever, dolayısıyla insanların ne düşündüğü önemli olduğu sürece, bir miktar insanlık varlığını sürdürebilir.









VE İYİ HABER?!

İnsanların ne düşündüğünün ne kadar daha önemli olacağını bilmiyorum ama bunu iyi bir şekilde söylüyorum. Kısaca fikrim şu: Lovense seks işçilerinin yerini almayacak. Midjourney, insan tarafından üretilen sanatın değerini artırabilir ve vizyonlarını yaratıcı yönlendirmelerle şekillendirebilen yepyeni bir sanatçı dalgasını teşvik edebilir.

Aynı şekilde, eğer hayatım boyunca diğer her şeyde olduğu gibi bu konuda da haklıysam, o zaman BT alanında çalışan insanlar başka yere taşınacaktır. Diğer insan mühendislerin düzeltme konusunda endişelenmeleri için yeni tür problemler tasarlayacağız. Hepsi kiralık. Kiralayacağız arkadaşlar.

Neredeyse her zaman oturduğum yerden bakıldığında, kendinizi bir "programcı" olarak görüyorsanız, belki de kariyer pivotu hakkında düşünmeye başlamanız gereken bir noktaya geldik. "Geçinmek için kod yazıyorsunuz" ve sonunda iş arkadaşlarınızla konuşmaya başlayacağınız ve gelecek için işbirliği yapacağınız bir gelecek göremiyorsunuz, o zaman -kelimelerimi dikkatli seçerek- sıçtınız.

Sonuç﻿

Ekibinizin gelişim döngüsünde aktif bir sosyal katılımcı değilseniz ve işinizin daha uygulamalı, proaktif ve insani yönlerini takip etmeyi ihmal ediyorsanız, o zaman benim değerlendirmem şu ki, bir şeyi çözmenin zamanı geldi. İnsan unsuru, ne olursa olsun, mesleğinizin artık yarım yamalak olamayacak bir yönüdür. Sosyal ihtiyaçların mekanik ihtiyaçlardan daha uzun bir süre daha var olacağını düşünüyorum.

Eğer kısa sürede içinizdeki insanı pazarlama alışkanlığını edinmezseniz, o zaman bir kod maymununun sizin çalışmanız gereken bir zamanda Google, StackOverflow, reddit ve Discord'da bir hafta boyunca tökezlemesi gereksiz hale geldiğinde, mevcut kod artık geçerli olmayacaktır. Copilot'un ve kahrolası kılavuzun alması için uygun bir şekilde yorum yaptı - hepsi Copilot'un 5-10 saniye içinde yapabileceği şeyi eninde sonunda üretmeye yönelik hızlı bir çaba içinde - başka bir şey olmasa bile, bu, kazançlı bir şekilde istihdam edilen bir yazılım mühendisi olarak kutsamalarınızı saymaya başlamanız gereken zaman olmalıdır.

Yang'a oy vermeliydim.