在这个数字时代，个人和机构的在线数据变得比以往任何时候都更有价值，但我们并不总是足够小心。网络攻击、机器或软件故障、键盘上的错误选项或任何其他我们无法控制的事件都可能抹去多年的记忆和辛勤工作。这就是设计数据恢复和备份程序的原因，而且有开源版本可以免费使用——要么备份文件，要么在删除后恢复它们。





通常，已删除的文件不会立即从存储设备中删除，而是被标记为可用于新数据的空间。要恢复已删除的文件，必须迅速采取行动，避免进一步将数据写入受影响的存储介质，以防止覆盖已删除的数据。专业的数据恢复软件可以扫描存储设备，根据文件签名识别可恢复的文件，并帮助检索它们。





同时，备份应用程序可以通过创建文件的自动副本来保护宝贵的数据，确保防止因意外删除、硬件故障或其他不可预见的事件而导致数据丢失。我们将提前查看一些免费和开源项目，这些项目可以让您以某种方式保护您的数据。





如果你觉得它们有用，你可以考虑通过以下方式向他们的团队捐款 基瓦奇。 这是一个级联捐赠平台，任何 GitHub 存储库都可以接收一些加密货币，然后可以选择将其中的一部分分配给其他开发人员，始终以分散的方式进行。





恢复Py

这是一个功能强大的 Python 应用程序，它提供了一个用户友好的解决方案，用于检索Linux 系统上丢失或覆盖的文件。它以简单和有效为重点进行开发，因其能够彻底扫描整个分区甚至识别二进制文件中的字符串而脱颖而出。





与其他恢复实用程序不同，它提供了直观的终端用户界面 (TUI)，简化了操作。发布该软件是为了解决文件恢复中经常出现的复杂性， 此工具 迎合那些可能不小心删除了重要文档或文件的用户。用户只需选择丢失文件所在的分区，输入相关搜索词来找到所需的文件，然后将其保存在另一个位置即可。





RecoverPy 由 Pablo Lecolinet 于 2021 年发布，欢迎所有人通过 GitHub 以开发人员身份做出贡献，或仅通过与他人共享软件。您还可以通过 Kivach 向该项目捐赠一些代币，它显示为 pablolec/recoverpy 。





TestDisk 和 PhotoRec

它们是 Christophe Grenier 开发的互补数据恢复工具，包含在 Grenier 于 1998 年启动的 CGSecurity 项目内。TestDisk 专门用于修复分区表、恢复已删除的分区以及修复由病毒或人为错误等各种因素引起的文件系统问题。它的功能包括支持各种文件系统，包括 FAT、NTFS、ext2/3/4 等，使其成为寻求恢复丢失数据的新手和专家用户的多功能解决方案。









同时， 相簿 专注于从各种存储介质（如硬盘、CD-ROM 和数码相机存储卡）中恢复丢失的文件，尤其是图像。PhotoRec 在只读模式下运行，以确保正在恢复的数据的安全，它忽略文件系统结构并根据文件头检索数据，即使在文件系统严重损坏或格式化的情况下也能有效恢复。





PhotoRec 和 TestDisk 支持多种文件格式和广泛的操作系统，包括 Windows、Linux、SunOS 等，为需要文件恢复的用户提供了多功能且可靠的解决方案。值得一提的是，Grenier 仍然是主要开发人员，这是一个自筹资金的项目。他通过 PayPal 接受捐款，但 基瓦奇 可能是一种更加分散且更便宜的选择。





复制

Duplicati 最初由 Kenneth Skovhede 于 2008 年开发，是一款开源备份客户端，提供安全解决方案，用于在各种云存储服务和远程文件服务器上存储加密、增量和压缩备份。Duplicati根据 MIT 许可发布，适用于 Windows、macOS 和 Linux 平台，可满足广泛用户的需求。其支持的云存储服务范围广泛，包括 Amazon S3、Google Drive、Dropbox 等，为寻求可靠备份解决方案的用户提供灵活性和可访问性。







Duplicati 具有 AES-256 加密、增量备份和自动调度等功能，可提供强大的数据保护和管理功能。其用户友好的界面和命令行工具为用户提供了多种选项，可根据他们的偏好和要求管理备份。此外，Duplicati 能够使用 Windows 下的卷快照服务 (VSS) 或 Linux 下的逻辑卷管理器 (LVM) 处理锁定文件，从而确保对关键数据进行全面的备份覆盖。





其开发历史跨越十多年，后续版本引入了重大改进和增强。Duplicati 2 的持续开发侧重于完全重写，结合新的存储引擎以实现高效、连续的备份，以及基于 Web 的界面，以便在无头系统上无缝安装。其团队通过 OpenCollective 接受捐赠，它们出现在 Kivach 上 重复/重复 。



备份电脑

BackupPC 是一款跨平台的磁盘到磁盘备份软件套件，具有用户友好的基于 Web 的前端。它由 Craig Barratt 于 2001 年开发，并根据 GNU 通用公共许可证发布，为 Linux、WinXX 和 MacOS PC 和笔记本电脑提供企业级备份功能，可备份到服务器的磁盘。它支持各种协议，例如 SMB、rsync 和 tar over ssh/rsh/nfs，为备份管理员提供灵活性和易用性。









BackupPC 之一 突出特点 其高效的池化方案，通过一次将相同的文件存储在多个备份中，最大限度地减少了磁盘存储。这可以大大节省磁盘空间，使其成为大规模部署的经济高效的备份解决方案。此外，它对移动环境、动态 IP 地址和灵活配置参数的支持进一步增强了其可用性和对各种备份场景的适应性。





目前，该计划正在不断发展，并得到积极的社区支持，以确保可靠性、性能和与各种系统的兼容性。不过，该项目是自筹资金的，所以你可以考虑捐款 通过Kivach 。





博格

Borg（以前称为 Attic）由 The Borg Collective 于 2015 年发布，是一款重复数据删除备份程序。这意味着它通过仅存储相同内容的唯一实例来消除冗余数据，从而减少存储空间需求。其主要目标是提供节省空间的存储，同时通过经过身份验证的加密确保数据完整性。







其中之一 主要特点 速度是其主要优势，通过 C/Cython 实现性能关键型代码实现。Borg 支持各种压缩算法，如 lz4、zstd、zlib 和 lzma，在平衡压缩率和速度方面提供了灵活性。它还支持通过 SSH 进行异地备份，与网络文件系统相比，它有助于实现高效的远程备份存储。





该软件易于在多个平台上使用，包括 Linux、macOS 和 BSD。它提供无需安装的单文件二进制文件，允许直接设置和执行。欢迎捐款和支持，包括货币援助，以进一步增强和维护项目的发展。他们通过 PayPal、Liberapay、OpenCollective 和 GitHub Sponsors 接受资金。当然，捐赠加密货币的更实用的替代方案是 Kivach，它们以 borgbackup/borg 。





在 Kivach 领取捐款

首先，即使接收者一开始不需要知道捐赠，但如果他们想领取，他们肯定需要知道。所以，告诉他们这一点很重要。要领取通过 Kivach 发送的代币，接收者必须安装一个 Obyte 钱包 并通过聊天机器人进行简短的证明来验证他们的 GitHub 个人资料——资金已发送到该账户。





由于 Kivach 是级联捐赠，因此受助者可以自动将他们的赏金重新分配到其他 GitHub 存储库，只要他们决定这样做。这种灵活性鼓励了协作并支持更广泛的开源社区。

现在，如果您想发现其他有趣的项目并免费使用或选择捐赠，请查看本系列的前几章。













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