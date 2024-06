Dữ liệu cá nhân và tổ chức trực tuyến đã trở nên có giá trị hơn bao giờ hết trong kỷ nguyên kỹ thuật số này, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng quan tâm đúng mức đến nó. Một cuộc tấn công mạng, máy hoặc phần mềm bị trục trặc, lựa chọn sai bàn phím hoặc bất kỳ sự cố nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng ta đều có thể xóa đi những ký ức và sự chăm chỉ trong nhiều năm. Đó là lý do tại sao các chương trình sao lưu và khôi phục dữ liệu được thiết kế và có các phiên bản nguồn mở mà bạn có thể sử dụng miễn phí — để sao lưu tệp của mình hoặc khôi phục chúng sau khi xóa.





Thông thường, các tệp đã xóa không bị xóa ngay lập tức khỏi thiết bị lưu trữ mà được đánh dấu là dung lượng trống cho dữ liệu mới. Để khôi phục các tệp đã xóa, điều cần thiết là phải hành động nhanh chóng, tránh ghi thêm dữ liệu vào phương tiện lưu trữ bị ảnh hưởng để tránh ghi đè dữ liệu đã xóa. Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên dụng có thể quét thiết bị lưu trữ, xác định các tệp có thể khôi phục dựa trên chữ ký tệp và hỗ trợ việc truy xuất chúng.





Trong khi đó, các ứng dụng sao lưu có thể bảo vệ dữ liệu có giá trị bằng cách tạo bản sao tự động của tệp, đảm bảo bảo vệ khỏi mất dữ liệu do vô tình xóa, lỗi phần cứng hoặc các sự kiện không lường trước khác. Chúng tôi sẽ kiểm tra trước một số dự án nguồn mở và miễn phí sẽ cho phép bạn bảo vệ dữ liệu của mình, bằng cách này hay cách khác.





Nếu thấy chúng hữu ích, bạn có thể cân nhắc quyên góp cho nhóm của họ thông qua Kivach. Đây là một nền tảng quyên góp theo tầng, trong đó bất kỳ kho lưu trữ GitHub nào cũng có thể nhận được một số loại tiền điện tử và sau đó tùy ý phân phối một phần trong số chúng cho các nhà phát triển khác, luôn theo cách phi tập trung.





Khôi phụcPy

Đây là một ứng dụng Python mạnh mẽ cung cấp giải pháp thân thiện với người dùng để truy xuất các tệp bị mất hoặc bị ghi đè trên hệ thống Linux . Được phát triển với trọng tâm là sự đơn giản và hiệu quả, nó nổi bật với khả năng quét toàn bộ phân vùng một cách kỹ lưỡng, thậm chí xác định các chuỗi trong tệp nhị phân.





Không giống như các tiện ích khôi phục khác, nó cung cấp giao diện người dùng đầu cuối trực quan (TUI) để vận hành hợp lý. Được phát hành để giải quyết những vấn đề phức tạp thường liên quan đến việc khôi phục tập tin, Công cụ này phục vụ cho những người dùng có thể đã vô tình xóa các tài liệu hoặc tập tin quan trọng. Người dùng chỉ cần chọn phân vùng chứa tệp bị mất, nhập cụm từ tìm kiếm có liên quan để tìm tệp mong muốn, sau đó lưu chúng ở vị trí khác.





RecoverPy được Pablo Lecolinet phát hành vào năm 2021 và mọi người đều được hoan nghênh đóng góp thông qua GitHub với tư cách là nhà phát triển hoặc chỉ bằng cách chia sẻ phần mềm với người khác. Bạn cũng có thể quyên góp một số xu cho dự án thông qua Kivach, nơi nó xuất hiện dưới dạng pablolec/phục hồi .





TestDisk & PhotoRec

Chúng là các công cụ khôi phục dữ liệu bổ sung do Christophe Grenier phát triển và nằm trong dự án CGSecurity, do Grenier khởi xướng vào năm 1998. TestDisk chuyên sửa chữa các bảng phân vùng, khôi phục các phân vùng đã xóa và khắc phục các sự cố hệ thống tệp do nhiều yếu tố khác nhau gây ra như vi rút hoặc lỗi của con người. . Các tính năng của nó bao gồm hỗ trợ nhiều loại hệ thống tệp, bao gồm FAT, NTFS, ext2/3/4, v.v., khiến nó trở thành một giải pháp linh hoạt cho cả người dùng mới làm quen và người dùng chuyên nghiệp đang tìm cách khôi phục dữ liệu bị mất.









Trong khi đó, ẢnhRec tập trung vào việc khôi phục các tập tin bị mất, đặc biệt là hình ảnh, từ nhiều phương tiện lưu trữ khác nhau như ổ cứng, CD-ROM và thẻ nhớ máy ảnh kỹ thuật số. Hoạt động ở chế độ chỉ đọc để đảm bảo an toàn cho dữ liệu được khôi phục, PhotoRec bỏ qua cấu trúc hệ thống tệp và truy xuất dữ liệu dựa trên tiêu đề tệp, giúp nó hoạt động hiệu quả ngay cả trong trường hợp hệ thống tệp bị hỏng hoặc định dạng nghiêm trọng.





Với sự hỗ trợ cho nhiều định dạng tệp và nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, Linux, SunOS và các hệ điều hành khác, PhotoRec và TestDisk cung cấp giải pháp linh hoạt và đáng tin cậy cho người dùng cần khôi phục tệp. Điều đáng nói là Grenier vẫn là nhà phát triển chính và đây là dự án tự cấp vốn. Anh ấy chấp nhận quyên góp qua PayPal, nhưng Kivach có thể là một lựa chọn phi tập trung hơn và rẻ tiền hơn.





trùng lặp

Được phát triển lần đầu bởi Kenneth Skovhede vào năm 2008, Duplicati là một ứng dụng khách sao lưu nguồn mở với giải pháp an toàn để lưu trữ các bản sao lưu được mã hóa, gia tăng và nén trên các dịch vụ lưu trữ đám mây và máy chủ tệp từ xa khác nhau. Được phát hành theo giấy phép MIT, Duplicati có sẵn cho các nền tảng Windows, macOS và Linux, phục vụ nhiều đối tượng người dùng. Danh sách phong phú các dịch vụ lưu trữ đám mây được hỗ trợ bao gồm Amazon S3, Google Drive, Dropbox, v.v., đảm bảo tính linh hoạt và khả năng truy cập cho người dùng đang tìm kiếm giải pháp sao lưu đáng tin cậy.







Với các tính năng như mã hóa AES-256, sao lưu gia tăng và lập lịch tự động, Duplicati cung cấp khả năng quản lý và bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ. Giao diện thân thiện với người dùng và công cụ dòng lệnh của nó cung cấp cho người dùng các tùy chọn linh hoạt để quản lý các bản sao lưu theo sở thích và yêu cầu của họ. Ngoài ra, khả năng sao chép các tệp bị khóa bằng cách sử dụng Dịch vụ chụp nhanh ổ đĩa (VSS) trong Windows hoặc Trình quản lý ổ đĩa logic (LVM) trong Linux đảm bảo phạm vi sao lưu toàn diện cho dữ liệu quan trọng.





Lịch sử phát triển của nó kéo dài hơn một thập kỷ, với các phiên bản tiếp theo giới thiệu những cải tiến và cải tiến đáng kể. Sự phát triển liên tục của Duplicati 2 tập trung vào việc viết lại hoàn chỉnh, kết hợp công cụ lưu trữ mới để sao lưu liên tục, hiệu quả và giao diện dựa trên web để cài đặt liền mạch trên các hệ thống không đầu. Nhóm của nó chấp nhận quyên góp thông qua OpenCollective và chúng xuất hiện trên Kivach với tên trùng lặp/trùng lặp .



PC dự phòng

BackupPC là bộ phần mềm sao lưu đĩa sang đĩa đa nền tảng với giao diện người dùng dựa trên web thân thiện với người dùng. Được phát triển bởi Craig Barratt vào năm 2001 và phát hành theo Giấy phép Công cộng GNU, nó cung cấp khả năng sao lưu cấp doanh nghiệp cho PC và máy tính xách tay Linux, WinXX và MacOS vào đĩa của máy chủ. Nó hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau như SMB, rsync và tar qua ssh/rsh/nfs, mang lại sự linh hoạt và dễ sử dụng cho quản trị viên sao lưu.









Một trong những BackupPC tính năng nổi bật là sơ đồ tổng hợp hiệu quả của nó, giúp giảm thiểu việc lưu trữ đĩa bằng cách chỉ lưu trữ các tệp giống hệt nhau trên nhiều bản sao lưu một lần. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể dung lượng ổ đĩa, khiến nó trở thành giải pháp sao lưu hiệu quả về mặt chi phí cho việc triển khai quy mô lớn. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ của nó dành cho môi trường di động, địa chỉ IP động và các thông số cấu hình linh hoạt giúp nâng cao hơn nữa khả năng sử dụng và khả năng thích ứng của nó với các tình huống sao lưu đa dạng.





Hiện tại, chương trình đang được phát triển liên tục và có sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng nhằm đảm bảo độ tin cậy, hiệu suất và khả năng tương thích với nhiều hệ thống. Tuy nhiên, dự án này tự tài trợ nên bạn có thể cân nhắc quyên góp qua Kivach .





Borg

Borg (trước đây là Attic), được The Borg Collective phát hành vào năm 2015, là một chương trình sao lưu trùng lặp. Điều này có nghĩa là nó loại bỏ dữ liệu dư thừa bằng cách chỉ lưu trữ các phiên bản duy nhất có nội dung giống hệt nhau, do đó giảm yêu cầu về không gian lưu trữ. Mục tiêu chính của nó là cung cấp khả năng lưu trữ tiết kiệm không gian đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua mã hóa được xác thực.







Một trong số đó những đặc điểm chính là tốc độ của nó, đạt được thông qua việc triển khai C/Cython mã quan trọng về hiệu năng. Borg hỗ trợ nhiều thuật toán nén khác nhau như lz4, zstd, zlib và lzma, mang lại sự linh hoạt trong việc cân bằng tỷ lệ nén và tốc độ. Nó cũng hỗ trợ sao lưu bên ngoài trang web thông qua SSH, tạo điều kiện lưu trữ sao lưu từ xa hiệu quả so với các hệ thống tệp mạng.





Phần mềm này dễ sử dụng trên nhiều nền tảng, bao gồm Linux, macOS và BSD. Nó cung cấp các tệp nhị phân một tệp không cần cài đặt, cho phép thiết lập và thực thi đơn giản. Những đóng góp và hỗ trợ, bao gồm cả hỗ trợ tiền tệ, đều được hoan nghênh để tăng cường và duy trì hơn nữa sự phát triển của dự án. Họ chấp nhận tiền thông qua Nhà tài trợ PayPal, Liberapay, OpenCollective và GitHub. Tất nhiên, một giải pháp thay thế thiết thực hơn để quyên góp tiền điện tử là Kivach, nơi chúng xuất hiện dưới dạng borgbackup/borg .





Yêu cầu quyên góp ở Kivach

Trước hết, ngay cả khi người nhận không cần biết ngay từ đầu về khoản quyên góp, họ chắc chắn sẽ cần biết về nó nếu muốn nhận nó. Vì vậy, điều quan trọng là phải nói với họ về điều đó. Để yêu cầu mã thông báo được gửi qua Kivach, người nhận sẽ phải cài đặt một Ví Obyte và thực hiện chứng thực ngắn gọn thông qua chatbot để xác minh hồ sơ GitHub của họ – nơi số tiền đã được gửi đến.





Vì Kivach tập trung vào việc quyên góp theo tầng nên người nhận có thể tự động phân phối lại tiền thưởng của họ trên các kho lưu trữ GitHub khác, chỉ khi họ quyết định như vậy. Tính linh hoạt này khuyến khích sự hợp tác và hỗ trợ cộng đồng nguồn mở rộng lớn hơn.

Bây giờ, nếu bạn muốn khám phá các dự án thú vị khác để sử dụng miễn phí và tùy ý quyên góp, vui lòng xem các chương trước của chúng tôi trong loạt bài này.













