Os dados pessoais e institucionais online tornaram-se mais valiosos do que nunca nesta era digital, mas nem sempre tomamos cuidado suficiente com eles. Um ataque cibernético, uma máquina ou software com defeito, uma opção errada no teclado ou qualquer outro incidente fora do nosso controle pode apagar anos de memórias e trabalho duro. É por isso que os programas de recuperação e backup de dados foram projetados, e existem versões de código aberto que você pode usar gratuitamente – seja para fazer backup de seus arquivos ou recuperá-los após a exclusão.





Normalmente, os arquivos excluídos não são apagados imediatamente do dispositivo de armazenamento, mas são marcados como espaço disponível para novos dados. Para recuperar arquivos excluídos, é essencial agir rapidamente, evitando novas gravações de dados no meio de armazenamento afetado para evitar a substituição dos dados excluídos. Um software especializado de recuperação de dados pode verificar o dispositivo de armazenamento, identificar arquivos recuperáveis com base em assinaturas de arquivos e facilitar sua recuperação.





Enquanto isso, os aplicativos de backup podem proteger dados valiosos criando cópias automáticas de arquivos, garantindo proteção contra perda de dados devido a exclusão acidental, falha de hardware ou outros eventos imprevistos. Veremos adiante alguns projetos gratuitos e de código aberto que permitirão proteger seus dados, de uma forma ou de outra.





Se você os achar úteis, considere fazer uma doação para a equipe deles por meio de Kivach. Esta é uma plataforma de doações em cascata na qual qualquer repositório GitHub pode receber algumas criptomoedas e opcionalmente distribuir uma parte delas entre outros desenvolvedores, sempre de forma descentralizada.





RecuperarPy

Este é um aplicativo Python potente que oferece uma solução amigável para recuperar arquivos perdidos ou substituídos em sistemas Linux . Desenvolvido com foco na simplicidade e eficácia, ele se destaca pela capacidade de escanear partições inteiras minuciosamente, identificando até mesmo strings em arquivos binários.





Ao contrário de outros utilitários de recuperação, ele fornece uma interface de usuário de terminal (TUI) intuitiva para operação simplificada. Lançado para resolver as complexidades frequentemente associadas à recuperação de arquivos, esta ferramenta atende usuários que podem ter excluído acidentalmente documentos ou arquivos críticos. Os usuários só precisam selecionar a partição onde os arquivos perdidos foram localizados, inserir termos de pesquisa relevantes para localizar os arquivos desejados e salvá-los em outro local.





RecoverPy foi lançado por Pablo Lecolinet em 2021, e todos são bem-vindos para contribuir via GitHub como desenvolvedor ou apenas compartilhando o software com outras pessoas. Você também pode doar algumas moedas para o projeto via Kivach, onde aparece como Pablolec/recuperação .





TestDisk e PhotoRec

São ferramentas complementares de recuperação de dados desenvolvidas por Christophe Grenier e incluídas no projeto CGSecurity, iniciado por Grenier em 1998. TestDisk é especializado em reparar tabelas de partições, recuperar partições excluídas e corrigir problemas do sistema de arquivos causados por vários fatores, como vírus ou erro humano. . Seus recursos incluem suporte para uma ampla variedade de sistemas de arquivos, incluindo FAT, NTFS, ext2/3/4 e muito mais, tornando-o uma solução versátil para usuários novatos e experientes que buscam recuperar dados perdidos.









Enquanto isso, FotoRec concentra-se na recuperação de arquivos perdidos, especialmente imagens, de uma variedade de mídias de armazenamento, como discos rígidos, CD-ROMs e cartões de memória de câmeras digitais. Operando em modo somente leitura para garantir a segurança dos dados que estão sendo recuperados, o PhotoRec ignora as estruturas do sistema de arquivos e recupera dados com base nos cabeçalhos dos arquivos, tornando-o eficaz mesmo em casos de formatação ou danos graves ao sistema de arquivos.





Com suporte para vários formatos de arquivo e uma ampla variedade de sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux, SunOS e outros, PhotoRec e TestDisk fornecem uma solução versátil e confiável para usuários que precisam de recuperação de arquivos. Vale ressaltar que Grenier ainda é o principal desenvolvedor, e este é um projeto autofinanciado. Ele aceita doações via PayPal, mas Kivach poderia ser uma opção mais descentralizada e barata.





Duplicados

Originalmente desenvolvido por Kenneth Skovhede em 2008, Duplicati é um cliente de backup de código aberto com uma solução segura para armazenar backups criptografados, incrementais e compactados em vários serviços de armazenamento em nuvem e servidores de arquivos remotos. Lançado sob a licença MIT, Duplicati está disponível para plataformas Windows, macOS e Linux, atendendo a uma ampla gama de usuários. Sua extensa lista de serviços de armazenamento em nuvem suportados inclui Amazon S3, Google Drive, Dropbox e muito mais, garantindo flexibilidade e acessibilidade para usuários que buscam soluções de backup confiáveis.







Com recursos como criptografia AES-256, backups incrementais e agendamento automatizado, a Duplicati oferece recursos robustos de proteção e gerenciamento de dados. Sua interface amigável e ferramenta de linha de comando oferecem aos usuários opções versáteis para gerenciar backups de acordo com suas preferências e requisitos. Além disso, a capacidade da Duplicati de lidar com arquivos bloqueados usando o Volume Snapshot Service (VSS) no Windows ou o Logical Volume Manager (LVM) no Linux garante uma cobertura abrangente de backup para dados críticos.





Sua história de desenvolvimento se estende por mais de uma década, com versões subsequentes introduzindo melhorias e aprimoramentos significativos. O desenvolvimento contínuo do Duplicati 2 concentra-se em uma reescrita completa, incorporando um novo mecanismo de armazenamento para backups contínuos e eficientes e uma interface baseada na Web para instalação perfeita em sistemas headless. Sua equipe aceita doações via OpenCollective, e elas aparecem no Kivach como duplicados/duplicados .



BackupPC

BackupPC é um pacote de software de backup de disco para disco de plataforma cruzada com um front-end baseado na web amigável. Desenvolvido por Craig Barratt em 2001 e lançado sob a licença pública geral GNU, ele oferece recursos de backup de nível empresarial para PCs e laptops Linux, WinXX e MacOS no disco de um servidor. Ele oferece suporte a vários protocolos, como SMB, rsync e tar sobre ssh/rsh/nfs, proporcionando flexibilidade e facilidade de uso para administradores de backup.









Um dos BackupPC's recursos de destaque é seu esquema de pooling eficiente, que minimiza o armazenamento em disco, armazenando arquivos idênticos em vários backups apenas uma vez. Isso resulta em economias significativas de espaço em disco, tornando-o uma solução de backup econômica para implantações em larga escala. Além disso, seu suporte para ambientes móveis, endereços IP dinâmicos e parâmetros de configuração flexíveis aprimoram ainda mais sua usabilidade e adaptabilidade a diversos cenários de backup.





Atualmente, o programa está em desenvolvimento contínuo e conta com suporte ativo da comunidade que garante confiabilidade, desempenho e compatibilidade com uma ampla gama de sistemas. O projeto é autofinanciado, então você pode considerar uma doação via Kivach .





Borg

Borg (anteriormente Attic), lançado em 2015 pelo The Borg Collective, é um programa de backup de desduplicação. Isto significa que elimina dados redundantes, armazenando apenas instâncias únicas de conteúdo idêntico, reduzindo assim os requisitos de espaço de armazenamento. Seu principal objetivo é fornecer armazenamento com uso eficiente de espaço e, ao mesmo tempo, garantir a integridade dos dados por meio de criptografia autenticada.







Um de seus principais características é sua velocidade, alcançada por meio da implementação C/Cython de código de desempenho crítico. Borg oferece suporte a vários algoritmos de compactação como lz4, zstd, zlib e lzma, oferecendo flexibilidade no equilíbrio da taxa de compactação e velocidade. Ele também oferece suporte a backups externos via SSH, facilitando o armazenamento de backup remoto eficiente em comparação com sistemas de arquivos de rede.





O software é fácil de usar em várias plataformas, incluindo Linux, macOS e BSD. Ele oferece binários de arquivo único que não requerem instalação, permitindo configuração e execução diretas. Contribuições e apoio, incluindo assistência monetária, são bem-vindos para melhorar e manter ainda mais o desenvolvimento do projeto. Eles aceitam fundos via PayPal, Liberapay, OpenCollective e GitHub Sponsors. Claro, uma alternativa mais prática para doar criptomoedas é o Kivach, onde elas aparecem como borgbackup/borg .





Reivindique doações em Kivach

Em primeiro lugar, mesmo que os destinatários não precisem saber desde o início sobre a doação, eles definitivamente precisarão saber se quiserem reivindicá-la. Então, é importante contar a eles sobre isso. Para reivindicar os tokens enviados via Kivach, os destinatários terão que instalar um Carteira Obyte e realizar um breve atestado via chatbot para verificar seu perfil no GitHub — para o qual os fundos foram enviados.





Como o Kivach trata de doações em cascata, é possível que os destinatários redistribuam automaticamente sua recompensa por outros repositórios GitHub, somente se assim decidirem. Essa flexibilidade incentiva a colaboração e apoia a comunidade mais ampla de código aberto.

