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    解读 Transak 的成功：联合创始人 Yeshu Agarwal 独家专访经过@ishanpandey

    解读 Transak 的成功：联合创始人 Yeshu Agarwal 独家专访

    2024/01/19 新歷史
    16m
    经过 @ishanpandey
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    ZH
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    太長; 讀書

    Transak 联合创始人 Yeshu Agarwal 分享了他从软件工程师到 Web3 领域领军人物的历程。他讨论了 Transak 的成立、区块链技术的挑战和创新，以及他对未来的愿景。这次全面的采访揭示了 Yeshu 的创业精神、他克服加密货币领域挑战的方法，以及他对 Transak 在不断发展的 Web3 生态系统中发挥作用的愿望。
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    web3 #crypto-fiat-on-ramp
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