解读 Transak 的成功：联合创始人 Yeshu Agarwal 独家专访

从代码到加密：Yeshu Agarwal 的 Web3 掌握之旅 在区块链技术和加密货币快速发展的格局中，很少有故事能像 Transak 联合创始人 Yeshu Agarwal 那样抓住创新和韧性的本质。 从早期的软件工程师和连续创业者到成为 Web3 领域的关键人物，Yeshu 的旅程充满了挑战、见解和胜利。 在我们的“初创公司背后”系列独家专访中，我们深入探讨了 Yeshu 共同创立 Transak 的道路，探索了决定他非凡职业生涯的动机、障碍和成功。 伊尚·潘迪：嗨，叶舒。很高兴您能来到这里参加我们的“创业背后”系列节目。您能否首先分享一下您从经验丰富的软件工程师和四次创始人到 Transak 联合创始人的经历？是什么促使您转向 Web3 领域？ 早在 2011 年，当世界刚刚开始谈论比特币时，我发现自己对这种新颖的数字货币很感兴趣。即便如此，我的脑海中仍然在转动，考虑使用比特币作为我想要的个人 SaaS 应用程序的支付网关的潜力。 Yeshu Agarwal： 但是，就像许多早期的想法一样，当我的注意力转移到其他地方时，它仍然只是一个想法。快进到 2013 年，这一年比特币挖矿成为了每个人都在谈论的话题。我重新审视了之前对比特币的想法，感受到了这个新兴领域的吸引力，但同样，我并没有完全投入。这是一种模式，这种靠近然后后退的舞蹈。 然而，内心深处，我知道我的路会有所不同，我不会简单地走老路。自从我的职业生涯开始以来，我一直有自己构建东西的诀窍。创造中有一种快乐，一种将想法变为现实所带来的兴奋。这促使我在学校和大学期间涉足微型 SaaS 项目和其他企业。当我分享我的创作时，看到朋友和家人的反应是我热情燃烧的燃料。 然而，并非每一次冒险都成功。在涉足 Web3 之前，我创办了两家公司。第一个想法不合时宜，也与行业的需求不一致——这就像试图建造火箭，而我只需要一块滑板。我的重点更多地放在建筑方面，而不是筹款方面，这最终使我在 2016/17 年陷入了财务困境。 大约在这个时候，加密货币市场蓬勃发展。加密货币的交易方面尤其引起了我的注意。 我从算法交易开始，很快意识到我可以为其他人构建交易解决方案。我们在一个 2-3 人的小团队中开发了一个 MVP，名为 Coinally——一个类似于 Bloomberg 的加密货币交易平台。这一次，我从过去的错误中吸取了教训。我没有用“火箭”瞄准星星，而是建造了一个“滑板”——一个更简单、更易于管理的项目。我还专注于筹款，事实证明这一转变卓有成效，因为我的 LinkedIn 关系从 1,000 人激增至 10,000 人，并且我获得了一些初始资金。 感谢我们筹集到的资金和团队的大量辛勤工作，我们的成功促成了一次收购。就我个人而言，回顾多年的财务困境后，我认为这是一个分水岭。在 LCX 担任新职务期间，我有机会会见币安首席执行官 CZ 等行业主要参与者。作为LCX的新任CTO，我获得了宝贵的经验，但一年后，我感到渴望接受更大的挑战。 到 2019 年，我的目标是未来的项目。我走过了一条充满坎坷的道路，但每一步都是一次学习的经历，塑造了今天的我。这是一段充满韧性、适应性和开拓自己道路的坚定愿望的旅程，这段旅程将我带入令人兴奋且未知的 Web3 领域。 Ishan Pandey：2019 年，您发现 Web3 应用程序的用户友好型入门解决方案存在差距。您能详细说明一下这种认识是如何影响 Transak 的成立的吗？ 继 2019 年在 Coinally 工作之后，我踏上了探索下一件大事的旅程。在那几个月里，我与客户进行了交流，并沉浸在加密货币会议巡回赛中，点对点（P2P）交易成为了一个突出的话题。 Yeshu Agarwal： 在印度，由于法规禁止银行促进 P2P 交易，出现了重大障碍，为最终用户购买加密货币造成了重大障碍。与此同时，AAVE 和 Instadapp 等应用程序的兴起，标志着去中心化应用程序 (dApp) 和去中心化金融 (DeFi) 领域的顶峰。然而，从交易所到这些 dApp 的启动过程过于复杂和混乱。 回顾我在前一家公司的经历，我认识到耗时的管理任务（例如获取许可证和处理银行业务）如何分散了产品开发的注意力。这种洞察使我专注于创建去中心化的入口解决方案。 在这个开发阶段，我参加了大阪 Devcon，在那里我认识了 在一次投球活动中。萨米提出了类似的入口概念，但更加强调合规性和监管。我们的第一次会议是一次思想交流，激发了合作的想法。萨米在英国，我在印度，这象征着应对全球挑战的全球伙伴关系。 萨米·斯塔特 从年轻时起，我就渴望做出能够创造重大影响和价值的努力。虽然通过算法交易等方式赚钱是可行的，但我真正的野心在于真正改变世界。这种精神是 Transak 的基础。萨米和我很快建立了日常对话，共同努力建立这个企业。他之前在 Smarkets 的经验以及对我们面临的挑战的深刻理解将一切结合在一起，巩固了 Transak 的起步。 Ishan Pandey：Transak 拥有独特的 B2B2C 商业模式。您如何在此模型中平衡业务客户及其最终用户的需求？ 我们 Transak 的商业模式与 PayPal 的商业模式很相似。回顾我在 PayPal 的经历，特别是在之前的 SaaS 公司工作期间，我认识到类似的操作流程。客户通常会注册、完成“了解您的客户”(KYC) 程序，然后利用该服务进行应用付款或转账。值得注意的是，PayPal 为客户和开发人员提供了支持服务。 Yeshu Agarwal： 同样，在 Transak，我们遵循并行方法。我们处理 KYC、合规性、银行业务，并为客户和开发人员提供支持。我们的组织结构包括两个主要团队：客户支持团队和集成支持团队。 客户支持团队致力于解决排名前十的用户询问，范围从 KYC 到订单履行和其他相关问题。我们优先考虑提供卓越的客户体验 (CX) 和支持。 集成支持团队与销售部门合作，重点关注使用 Transak 的合作伙伴和企业。他们收集反馈和要求，然后传达给我们的管理、产品和工程团队。这个过程确保我们保持平衡并不断适应用户的需求。 Transak 主要作为一家 B2B2C 公司运营，但我们也从事 B2B2B 和 B2C 模式。我们的核心重点是 B2B2C，提供入口、出口和 NFT 结账解决方案等产品。这种多元化的方法使我们能够满足加密货币和区块链生态系统内的广泛需求。 Ishan Pandey：MetaMask 和 TrustWallet 等主要参与者对你们平台的整合令人印象深刻。 Transak 采用了哪些策略来实现这些成功的合作伙伴关系？ 在 Transak 的早期，团队只是 我和萨米负责销售，我自己负责技术和产品方面。我清楚地记得我们花了大约一年的时间才加入我们的第一个客户。最初的合作是与 MetaMask 合作，Transak 成为最早的合作伙伴之一。从那时起，特别是随着 SendWyre 的关闭，Transak 成为 Web3 领域历史最悠久的入口。 Yeshu Agarwal： 萨米人 我们的突破是在 ETH 丹佛期间实现的，Transak 也于 2020 年 2 月首次亮相。我们积极与各种参与者互动，正是在那里我们与 MetaMask 建立了联系。通过专注于了解他们的具体挑战，我们定制了方法来满足他们的需求，并根据他们的要求开发解决方案。 2020 年对我们来说是一次重大扩张，我们建立了许多其他合作伙伴关系。我们保持每周推出新功能的势头，同时确保重大交易。 随着我们的销售团队不断壮大， 作为现在领导增长的最初成员之一，我们产生了大量的潜在客户。我们的销售策略始终由技术驱动，并且我们的销售团队只有 4-5 人，但我们在合作伙伴关系方面所产生的影响是巨大的。如今，Transak 已集成到所有顶级钱包中，包括 Metamask、Ledger、Trust Wallet 和 Coinbase Wallet；并与 Immutable 和 Animoca Brands 等主要游戏基础设施公司合作。这一成功归功于我们专注的方法以及理解和满足合作伙伴特定要求的能力。 亚历山德罗 Ishan Pandey：Transak 从 2020 年 3 月的初始融资到最近 A 轮融资 2000 万美元的历程非常引人注目。哪些关键因素促成了这次成功的筹款之旅？ 我不会将我们的成功仅仅归功于筹款。虽然它是我们进步的基准，但我相信我们的主要重点是招募杰出人才并有效执行必要的任务。 Yeshu Agarwal： 我们旅程中的关键因素之一是我们愿意深入研究工作中不那么光彩的方面，并确保我们拥有合适的领导者。从最初的融资阶段到 A 轮融资，我们成功聘请了关键部门负责人 (HoD)，包括我们宝贵的首席运营官、 。此外，我们还聘请了 Rajat 和 Sharad 来领导我们的工程和产品团队，并组建了一支出色的技术团队。 西拉吉 然而，关键的成就是组建了一个超越同事界限的有凝聚力的团队；这是一个关系紧密的家庭。听到我们的团队成员如何将公司视为一个大家庭，真是令人振奋。 一个重要的转折点是在班加罗尔设立了办事处，这促进了团队成员之间更紧密的联系，尤其是在经历了 COVID-19 带来的挑战之后。这种地域扩张加速了我们在产品和技术开发方面的进步。 尽管我们的团队分散，在欧洲设有销售团队，在欧洲设有合规团队，其他团队遍布美国、香港、迪拜等地，但我们仍积极确保团队成员继续互动、分享反馈并保持协作精神。这种开放的沟通极大地提高了我们有效建设和管理的能力。 即使在充满挑战的市场低迷时期，我们的团队仍然坚定不移；他们对我们使命的坚定信念，就像家人的支持一样，是显而易见的。这种团结感和韧性一直是一种驱动力，让萨米和我能够充满信心地应对我们旅程中不那么光鲜亮丽的方面。无可否认，我们的员工是我们成功的基石，他们的承诺是我们筹款之旅的真正支柱。 Ishan Pandey：作为首席技术官，您如何确保 Transak 在技术上保持领先地位，特别是在快速发展的区块链和加密领域？ 在 Transak，我们将自己独特地定位于 Web2 和 Web3 的交叉点，连接这两个领域。作为 CTO，我强调的一个关键方面是培养我们团队成员对 Web3 的浓厚兴趣。对于我们的产品经理、团队领导以及参与技术和产品开发的人员来说，了解并理解用户和合作伙伴的挑战和需求非常重要。通过积极参与加密货币并对其感兴趣，我们的团队能够更好地识别痛点并构建更有效的解决方案。 Yeshu Agarwal： 为了在动态的区块链和加密货币领域保持技术前沿，我们专注于两个主要策略： 鼓励对加密货币的浓厚兴趣：我相信我们团队中对加密货币的真正热情至关重要。当团队成员自然地倾向于探索和理解加密世界时，他们就会主动发现问题并掌控自己的工作。这种热情转化为更加直观和以用户为中心的产品开发过程。 接触行业趋势和挑战：我们积极派遣团队成员参加会议和行业活动。这种接触对于跟上行业的新兴趋势和挑战（例如帐户抽象）至关重要。了解这些发展使我们能够不断适应和创新。 除了担任首席技术官之外，我的职责还包括作为联合创始人，我经常在业务的各个运营方面发挥桥梁作用。我很幸运有一位工程主管，他于两年多前从 Paytm 加入我们。凭借在人员管理方面的丰富经验，他在打造强大的产品和支持我们的发展方面发挥了重要作用。 Transak 的核心信念是集体学习。我们鼓励所有团队成员不断获取新知识和技能。这种共同学习而不是孤立工作的精神是我们在快节奏的区块链和加密环境中保持技术领先地位的基石。 Ishan Pandey：NFT Checkout 和 Transak One 的推出是重要的里程碑。您能否分享一下开发这些产品所面临的技术挑战和创新？ 耶舒·阿加瓦尔： NFT 结帐： 技术挑战： 跨链兼容性：开发一种能够跨多个区块链网络无缝运行的产品提出了重大挑战。确保与各种链条的兼容性需要广泛的技术专业知识。 安全性：为了保持高水平的安全性并防止欺诈和未经授权的访问，强大的交易自动化是必要的。解决 NFT 交易中潜在的双重支出问题对于保护用户资产至关重要。 数据处理：收集和处理来自合作伙伴的大型呼叫数据以执行链上交易存在技术障碍，特别是在处理云服务对标头大小的限制时。 创新： 购买多个 NFT：使用户能够在一次交易中购买多个 NFT 是一项值得注意的创新。这简化了 NFT 获取流程并增强了用户便利性。 代币支持：为 Transak 上列出的任何代币提供支持，扩大了 NFT 购买的可能性。用户可以使用多种代币进行交易，为他们提供了灵活性和选择。 低交易限额：实施低至 0.01 美元的低交易限额，使更广泛的受众更容易购买 NFT，从而促进包容性。 智能合约自由：NFT Checkout 消除了智能合约限制，允许更通用和可定制的 NFT 交易。 跨萨克一号： 创新： 法定货币加入智能合约：Transak One 推出了一项突破性的功能，使用户能够使用法定货币加入任何智能合约。这项创新标志着加密货币行业迈出了重要一步，提供了无限的用例，例如质押、存款、交易、交换、流动性池、订阅、忠诚度计划等。 多令牌支持：该产品的设计考虑到了未来的可扩展性，允许在单个交易中支持多个令牌。例如，用户可以将ETH和DAI同时存入双向流动性池，从而提高加密货币操作的效率和多功能性。 NFT Checkout 和 Transak One 中的这些技术创新反映了 Transak 致力于提供尖端解决方案来满足用户需求，同时突破加密货币领域的可能性界限。 Ishan Pandey：从您作为 Web3 领域的企业家的角度来看，您预见到在不久的将来最大的挑战和机遇是什么？ 从发展的角度来看，Web3 正处于类似于 2000 年代初期的技术阶段，用户体验 (UX) 是最重要的障碍。最近的进展，尤其是侧链方面的进展，正在解决这些用户体验问题，为更广泛的采用铺平道路。与此同时，加强监管措施虽然具有挑战性，但对于防止诈骗和非法活动至关重要，从而建立对系统的信任并促进主流接受。遵守这些法规并持续创新用户体验对于 Web3 的未来发展至关重要。 Yeshu Agarwal： Ishan Pandey：监管合规是 Transak 等平台的一个主要方面。您如何应对不同国家复杂的监管环境？ 应对不同国家复杂的监管环境确实是 Transak 运营的一个关键方面。我们优先考虑合规性，以确保用户的安全和信任。以下是我们应对这一挑战的方法： Yeshu Agarwal： 专门的合规团队：Transak 拥有一支专门的合规团队，不断监控并及时了解全球监管变化。该团队包括专门从事加密货币和金融监管的法律专家。我们在伦敦、美国和印度设有合规团队。 全球许可：我们已在开展业务的各个国家获得许可并建立实体。这些许可证使我们能够按照当地法规合法提供我们的服务。 Transak 是第一个在英国获得著名的 FCA 许可证的入口匝道，也是印度唯一一个拥有 FIU 许可证的全球入口匝道。此外，Transak 还拥有波兰的 VASP 许可证，并正在积极申请全球其他许可证。 持续监控：监管环境是动态的并且可以迅速变化。我们密切关注我们提供服务的每个国家的发展情况。这种积极主动的方法有助于我们适应新的法规并对我们的运营进行必要的调整。 Ishan Pandey：随着 Transak 扩展到 160 多个国家并支持众多加密货币，您如何管理和维持高交易成功率和安全标准？ 哦，我们对我们的扩张和积极的反馈感到非常兴奋，尤其是来自 MetaMask 等合作伙伴的反馈！我们的秘密？我们相信要深入，而不仅仅是广泛。这意味着与每个市场的本地支付轨道紧密结合，不仅确保有竞争力的定价，而且通过值得信赖的本地金融解决方案确保平稳、高效的支付流程。然后是我们对风险管理和欺诈预防的坚定承诺。 Yeshu Agarwal： 尽管我们是一家初创公司，不到一年前完成了 A 轮融资，并且在全球拥有不到 100 人的团队，但我们非常重视合规性和安全性。我们的合规团队几乎与我们的工程团队一样大，孜孜不倦地完善我们的风险引擎，以保证为我们的用户提供安全稳定的购买体验。 这种对安全的奉献精神得到了我们的金融合作伙伴的认可，由于我们不支持赌博或通奸项目，因此降低了与交易相关的风险，从而使我们能够享受更高的转化率。当然，我们站在巨人的肩膀上，与以处理法币交易能力而闻名的老牌合作伙伴合作。 最后，我不能忽视我们的流动性操作。他们是无名英雄，确保加密货币购买快速且 24/7 可用。我们与众多做市商、加密货币交易所、流动性提供商和场外交易柜台保持同步，以确保最优惠的价格并将加密货币有效地交付到我们用户的钱包中。 Ishan Pandey：您能否分享一些关于 Transak 在上/下坡道服务领域竞争方法的见解以及您如何使自己脱颖而出？ 在竞争激烈的出入口匝道服务领域，Transak 采用独特的方法，使我们在竞争中脱颖而出。我们不专注于我们的竞争对手，而是专注于我们自己的优势以及我们能为用户提供的独特服务。 Yeshu Agarwal： Transak 与众不同的一个关键因素是我们团队的热情和专业知识。我们拥有一支深深沉浸在加密货币世界的加密爱好者和专家团队。这种与生俱来的热情驱使我们不断改善用户体验，不仅是以太坊，而且是各种第 1 层和第 2 层解决方案的用户体验。我们致力于保持加密技术的最前沿，这使我们能够提供创新的解决方案。 我们创新方法的一个主要例子是我们的 NFT 结账功能，它简化了获取数字资产的过程，即使对于加密知识有限的用户也是如此。 Transak 擅长的另一个领域是为智能合约提供直接入口。我们已准备好迎接金融交易和商业在智能合约上运作的未来，并积极为塑造这个未来做出贡献。我们的平台使用户能够在法定货币和加密货币之间无缝转换，即使在浏览复杂的智能合约路线时也是如此。 此外，Transak 拥有业内最佳的转化率，这一事实得到了多个合作伙伴的认可。我们对维持清洁支付轨道的承诺有助于这一成功。我们了解到，用户在购买时主要考虑两个因素：定价和交易速度。 Transak 提供具有竞争力的价格，由多个许可证和实体支持，并提供 20 多种不同的支付方式。 我们强调技术驱动的销售是另一个关键的差异化因素。我们优先考虑提供强大的集成体验，这是我们的合作伙伴高度评价的功能。我们的许多合作伙伴关系都是基于一个合作伙伴对另一个合作伙伴的积极反馈而发展起来的，这表明我们致力于提供卓越的整合支持。 Ishan Pandey：最后，正如我们所期待的，Transak 的下一步是什么？有没有让您特别兴奋的即将到来的项目或目标？ 2024 年将是 Transak 增长的关键一年。在奠定了坚实的基础并组建了一支有能力的团队之后，我们现在的重点是将公司提升到一个新的水平，与《从优秀到卓越》书中概述的 5 级领导力模型保持一致。我们最近与领先的游戏基础设施公司 Immutable 合作，并对 Web3 游戏的潜力高度乐观。 Yeshu Agarwal： 我们当前的努力旨在优化这个新兴行业的平台。我们的目标是提供业内最好的转化率，并正在完善我们的 KYC 系统，以使 Web3 中的游戏购买像使用 Apple Pay 一样无缝。我们的目标是提供可与 Web2 中最佳体验相媲美的流畅、直观的入门体验。 除了游戏之外，我们还在钱包和去中心化金融（DeFi）等其他领域观察到类似的趋势。我们正在与合作伙伴积极合作，以确保我们在这些领域也提供无缝的入职体验。今年的重点是在我们过去的成就的基础上再接再厉，突破我们在 Web3 领域所能提供的服务的界限，特别是在增强用户体验和扩大我们在各个领域的影响力方面。 不要忘记喜欢并分享这个故事！ 既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥