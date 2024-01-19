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    Transak'ın Başarısını Çözmek: Kurucu Ortak Yeshu Agarwal ile Özel Bir Röportajile@ishanpandey

    Transak'ın Başarısını Çözmek: Kurucu Ortak Yeshu Agarwal ile Özel Bir Röportaj

    2024/01/19 Yeni tarih
    16m
    ile @ishanpandey
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Transak'ın kurucu ortağı Yeshu Agarwal, yazılım mühendisliğinden Web3 alanında lider bir isme dönüşme yolculuğunu paylaşıyor. Transak'ın başlangıcını, blockchain teknolojisinin zorluklarını ve yeniliklerini ve geleceğe yönelik vizyonunu anlatıyor. Bu kapsamlı röportaj, Yeshu'nun girişimci ruhunu, kripto alanındaki zorlukların üstesinden gelme yaklaşımını ve Transak'ın gelişen Web3 ekosistemindeki rolüne yönelik isteklerini ortaya koyuyor.
    featured image - Transak'ın Başarısını Çözmek: Kurucu Ortak Yeshu Agarwal ile Özel Bir Röportaj
    web3 #crypto-fiat-on-ramp
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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