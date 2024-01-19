Transak'ın Başarısını Çözmek: Kurucu Ortak Yeshu Agarwal ile Özel Bir Röportaj
Çok uzun; OkumakTransak'ın kurucu ortağı Yeshu Agarwal, yazılım mühendisliğinden Web3 alanında lider bir isme dönüşme yolculuğunu paylaşıyor. Transak'ın başlangıcını, blockchain teknolojisinin zorluklarını ve yeniliklerini ve geleceğe yönelik vizyonunu anlatıyor. Bu kapsamlı röportaj, Yeshu'nun girişimci ruhunu, kripto alanındaki zorlukların üstesinden gelme yaklaşımını ve Transak'ın gelişen Web3 ekosistemindeki rolüne yönelik isteklerini ortaya koyuyor.