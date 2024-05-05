行为面试是科技行业中最不确定的面试类型。我见过许多人低估了准备这些面试的重要性，最终却因为准备不充分而无法获得录用。幸运的是，成功通过行为面试并不需要数月的准备。在本指南中，我将描述成功通过此类面试的关键步骤。





我是亚马逊的一名软件开发经理。本文仅代表我个人的想法，与亚马逊及其子公司无关。

为什么有行为面试？

公司使用行为面试来评估您是否会根据您之前的经历被录用。因此，最受欢迎的问题类型是基于示例的，例如“告诉我一次……” 。公司会测试：

你与企业文化相适应， 您之前的职责范围和影响力对于您所申请的职位来说已经足够了。



并非所有公司都同样重视行为面试。如果你没有读过 Netflix 或亚马逊的原则或价值观，那么你就别想收到他们的录用通知了。与此同时，像谷歌或微软这样的公司可能不太重视这方面，如果你不表现出危险信号，你可能会通过。做些调查，了解行为部分在特定公司的重要性。





步骤 1. 准备示例

在面试中编造一个好故事可能非常困难，所以我建议为每类行为面试问题准备至少两个例子。这些问题都有哪些？我喜欢的一种分类包括：

技术问题解决——涉及特定技术技能或知识的挑战。 专业成长——学习新技能、指导、接受反馈、管理失败或实现成长。 影响和结果——您提供的结果对业务或项目成果产生影响的情况。 沟通和团队动力——管理冲突、利益相关者、谈判或领导人员。 适应性和创新性——处理模糊性、适应变化或提供创新解决方案。





研究你所申请公司的典型问题。你不可能为所有的问题做好准备，但只要有一套好的故事，在面试中改编它们就变得相当容易。没有足够的例子来准备有力的故事？有些人可能会建议编造故事。这很有效，但我不喜欢这种方法，原因有很多。这不道德，而且比在真实故事的基础上创作需要更多的努力。更好的策略是稍微增加你现有的故事。这样，你就可以在回答中更有信心，更有效地回答后续问题，并减少准备时间。





如果在面试时你没有一个好的故事，可以考虑跳过这个问题。这比给出一个不恰当的例子要好得多。连续跳过五个问题并不好，但跳过一两个问题也无妨，尤其是如果这些问题不是主流问题的话。

第 2 步：使用适合你水平的示例

对于初级工程师来说，讲述与实习生因类命名而发生冲突的故事可能是可以接受的，但对于高级工程师来说则不行。你的故事应该反映你的资历水平。对于负责人或员工级别，这些例子应该影响多个组织；对于高级职位——至少是你的团队；对于中级职位——影响几个人；对于初级职位，即使影响一个人也是可以接受的。努力尽可能扩大你的影响范围。列出所有受影响的组织和团队，并提及涉及的高级人员。不这样做可能会导致降级。





请注意，让很多人参与进来并不是一条普遍规则。通过引入巧妙的优化来节省数百万美元可能在你的团队能力范围内，但这个故事对于校长级别的职位来说可能足够有力。





记住您想要达到的水平并校准您的答案。

第 3 步：展示“文化契合度”

每家公司都遵循一套特定的价值观或原则，他们可能称之为文化备忘录、领导原则或核心价值观。本质上，这些是公司希望员工表现出的态度和行为。在面试前，先在 Google 上搜索这些价值观，并尝试根据这些价值观构思你的答案。





许多公司没有记录他们的价值观；然而，行为面试仍然与任何其他类型的面试一样重要。即使是苹果等一些知名企业也未能清楚地传达他们的企业文化。在这种情况下，我建议如下：

找到 YouTube 上对公司创始人或高层管理人员的访谈，讨论公司文化。 与该公司的某个人交谈，例如朋友的朋友或 LinkedIn 上的某个人。 在 Glassdoor 等平台上研究问题和答案。





步骤 4. 构建你的答案

行为面试的标准建议是使用STAR 方法（情境、任务、行动、结果）。不幸的是，即使是熟悉此方法的候选人也常常无法有效地应用它。通常具有挑战性的部分是行动和结果。





对于行动，阐明您的个人贡献至关重要——使用“我”来表达这一点。诸如“我们优化了这一点……”或“我们升级到……”之类的陈述并没有阐明您的具体角色和贡献。是您优化了这一点，还是团队成员优化了这一点？您亲自将问题升级到产品经理，还是由您的经理处理升级？理想情况下，花大约一半的时间讨论您的行动。





对于结果，请避免使用“速度变快了”或“项目已交付”等模糊的陈述。相反，请用数字来表达具体的影响，即使是近似值。更令人信服的答案可能是：“加载时间从 1 秒减少到 500 毫秒”，或“该项目在 Apple Store 上获得了 4.5 颗星，并产生了 500 万美元的收入”。





在回答开头添加简短摘要可以增强 STAR 方法的效果。从头到尾简要描述您的故事有助于面试官跟进并快速确定他们是否需要了解更多信息，从而可能为您节省几分钟的面试时间。





第五步：回答具体问题

由于紧张或误解，很容易误解问题或讲一些不相关的故事。这种情况经常发生在应聘者未能积极倾听或假设他们知道面试官在问什么而不寻求澄清时。提供准确且相关的回答对于证明您了解职位要求并具备必要技能至关重要。对于复杂的多部分问题，将它们写下来是个好主意。这样你就可以确保你回答了问题的所有部分，而不仅仅是你记得的部分。





如果面试官询问你职责范围之外的贡献，不要描述你如何重构团队的一段代码或解决同事引入的错误。这些是你的核心职责。如果面试官询问冲突，不要描述你在五分钟后接受任何一种观点的短暂分歧。冲突意味着长时间的分歧，比如几周。你收到一个关于与客户之间困难情况的多部分问题，该情况对业务产生了重大影响？不要只描述这种情况为什么困难以及如何解决。写下问题并解释它如何影响业务。

第 6 步：提出正确的问题

面试结束时，您有 5-10 分钟的时间提问。不要误以为面试已经结束——面试还没有结束。面试期间，一切都很重要，您在最后提出的问题可能会影响面试官对您通过与否的决定。要充分利用这段时间，了解哪些问题应该问，哪些问题应该避免问很重要。





避免向人力资源部门询问有关薪酬、在家工作等问题。 避免询问有关国籍、性别、心情等个人问题。 避免问一些主流问题，例如“这家公司是做什么的？”或“这里的文化怎么样？”这些问题表明你准备不足。



那么，你应该问什么呢？选择那些能证明你对公司感兴趣并表明你会成为一名有价值的员工的问题。例如，问“这个职位的成功意味着什么？”，“尽管在市场上工作了几十年，你是如何保持创新的？”，“这个职位的典型一天是什么样的？”，以及“如果我对产品功能或技术改进有想法，那么实现它的流程是什么？”。





表明你已经做好了功课，对公司和职位了如指掌。表明你渴望在这个职位上取得成功，并希望成为每个人都会欣赏的团队成员。你未来的经理需要看到你的独立性（这样他们就不必对你进行微观管理）和你实现共同目标的愿望。

第 7 步。练习

拥有有影响力的故事至关重要，但有效地传达这些故事是与面试官产生共鸣的关键。您可能会忘记一个故事，或者由于焦虑而难以详细描述它。面试可能会让人感到压力，有时留在当前工作岗位上是最佳解决方案，因为那里的很多问题通常都可以解决。幸运的是，练习行为面试（也称为模拟面试）可以大大减轻实际面试中的压力，并更好地让您以结构化和清晰的方式描述您的经历。





许多在线平台提供付费模拟面试。在那里，你甚至可以选择特定公司的面试官，他们可以提供有价值的反馈。这可能有点贵，所以作为替代方案，你可以请你的朋友进行这样的面试。





我建议在真正的面试之前至少进行三次模拟面试。





第 8 步：留下深刻印象并建立联系

行为面试本质上是主观的。同一个故事可能会被不同的面试官以不同的方式评价，甚至同一个面试官在不同情况下也会做出不同的评价。你能做些什么呢？与你的面试官沟通。将面试视为对话，并认真倾听面试官的任何提示。询问你的例子是否合适，他们是否想了解更多有关数字或影响的详细信息等。





在回答问题时表现出投入和热情。我希望看到你有兴趣和我一起工作。毕竟，这一步是为了给面试官留下积极的印象。

最后的想法

面试是一项独立的技能。您可能在日常工作中表现出色，但在面试中却举步维艰，反之亦然。培养面试技能是一项很好的投资，每次面试都是一次学习机会。反思您收到的反馈，不断改进您的方法，以便在未来的面试中成为更具吸引力的候选人。