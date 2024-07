Entrevista conductual: la guía para adaptarse

Las entrevistas conductuales son el tipo de entrevista más incierto en la industria tecnológica. He visto a muchas personas subestimar la importancia de prepararse para estas entrevistas, sólo para no recibir una oferta precisamente debido a su mala preparación. Afortunadamente, lograr entrevistas conductuales no requiere meses de preparación. En esta guía, describiré los pasos clave para el éxito en este tipo de entrevistas.





Soy gerente de desarrollo de software en Amazon. Este artículo es un reflejo de mis pensamientos y no tiene nada que ver con Amazon o sus subsidiarias.

¿Por qué existen las entrevistas conductuales?

Las empresas utilizan entrevistas conductuales para evaluar si usted sería una contratación exitosa en función de sus experiencias previas. Así, los tipos de preguntas más populares se basan en ejemplos, como “ Háblame de un momento…” . Las empresas prueban si:

Eres un “adaptado a la cultura” , su alcance e impacto anteriores son suficientes para el puesto que solicitó.



No todas las empresas dan la misma importancia a las entrevistas conductuales. Puedes olvidarte de recibir una oferta de Netflix o Amazon si no has leído sobre sus principios o valores. Mientras tanto, empresas como Google o Microsoft pueden poner menos énfasis en este aspecto y usted podría pasar si evita mostrar señales de alerta. Investigue para comprender qué tan importante es la parte conductual en una empresa en particular.





Paso 1. Preparar ejemplos

Puede ser increíblemente difícil encontrar una buena historia durante una entrevista, por lo que recomendaría preparar al menos dos ejemplos para cada grupo de preguntas de la entrevista conductual. ¿Qué son los cubos? Una categorización que me gusta incluye:

Resolución de problemas técnicos : desafíos que involucran habilidades o conocimientos técnicos específicos. Crecimiento profesional : aprender nuevas habilidades, asesorar, recibir comentarios, gestionar fracasos o lograr crecimiento. Impacto y resultados : situaciones en las que obtuvo resultados que impactaron los resultados del negocio o del proyecto. Comunicación y dinámica de equipo : gestión de conflictos, partes interesadas, negociaciones o liderazgo de personas. Adaptabilidad e innovación : manejar la ambigüedad, adaptarse al cambio u ofrecer soluciones innovadoras.





Investigue los grupos de preguntas típicos para la empresa a la que se postula. No puedes prepararte para todas las preguntas, pero con un buen conjunto de historias adaptarlas durante la entrevista resulta bastante fácil. ¿No tienes suficientes ejemplos para preparar historias sólidas? Algunos podrían sugerir inventarlos. Funciona, pero no me gusta ese enfoque por muchas razones. No es ético y requiere más esfuerzo que construir sobre historias reales. Una mejor estrategia sería aumentar ligeramente sus historias existentes. De esa manera, podrá tener más confianza en sus respuestas, responder las preguntas de seguimiento de manera más efectiva y dedicar menos tiempo a la preparación.





Si no tiene una buena historia durante la entrevista, considere omitir la pregunta. Es mucho mejor que dar un ejemplo inadecuado. Saltarse cinco preguntas seguidas no es bueno, pero saltarse una o dos no hace daño, especialmente si no son preguntas convencionales.

Paso 2. Utilice ejemplos adecuados para su nivel

Contar una historia sobre un conflicto con un pasante sobre el nombre de una clase puede ser aceptable para un ingeniero de nivel junior, pero no para uno de último año. Tus historias deben reflejar tu nivel de antigüedad. A nivel de director o personal, los ejemplos deberían afectar a múltiples organizaciones; para un nivel superior, al menos su equipo; para el nivel medio, varias personas; y para un puesto de nivel inicial que afecte incluso a una sola persona es aceptable. Esfuércese por ampliar su impacto tanto como sea posible. Nombra todas las organizaciones y equipos afectados y menciona a las personas de alto nivel involucradas. No hacerlo puede resultar en una bajada de nivel.





Tenga en cuenta que tener muchas personas involucradas no es una regla universal. Ahorrar millones mediante la introducción de una optimización inteligente puede estar dentro del alcance de su equipo, pero esta historia podría ser lo suficientemente sólida para un puesto de nivel principal.





Tenga en cuenta el nivel al que pretende llegar y calibre sus respuestas.

Paso 3. Demostrar "adaptación cultural"

Cada empresa se adhiere a un conjunto específico de valores o principios, que podrían llamar Memos culturales , Principios de liderazgo o Valores fundamentales . En esencia, se trata de conjuntos de actitudes y comportamientos que las empresas quieren ver en sus empleados. Busque en Google estos valores antes de la entrevista e intente formular sus respuestas de acuerdo con estos valores.





Muchas empresas no documentan sus valores; sin embargo, las entrevistas conductuales siguen siendo tan cruciales como cualquier otro tipo de entrevista. Incluso algunas empresas conocidas como Apple no logran comunicar claramente su cultura corporativa. En ese caso recomendaría lo siguiente:

Encuentre una entrevista en YouTube con el fundador de la empresa o un alto directivo que analice su cultura. Habla con alguien de esta empresa, como el amigo de un amigo o alguien de LinkedIn. Investiga preguntas y respuestas en plataformas como Glassdoor.





Paso 4. Estructura tus respuestas

La recomendación estándar para las entrevistas conductuales es utilizar el método STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado). Desafortunadamente, incluso los candidatos familiarizados con este método a menudo no logran aplicarlo de manera efectiva. Los apartados que suelen presentar desafíos son las acciones y los resultados.





Para las acciones, es fundamental aclarar su contribución personal; utilice "yo" para articular esto. Declaraciones como "optimizamos esto..." o "escalamos a..." no aclaran su función ni contribución específicas. ¿Fuiste tú quien optimizó esto o fue un miembro del equipo? ¿Le remitió personalmente el problema a un gerente de producto o fue su gerente quien manejó la derivación? Lo ideal es dedicar aproximadamente la mitad del tiempo de tu historia a discutir tus acciones.





Para los resultados, evite declaraciones vagas como "se volvió más rápido" o "el proyecto se entregó". En lugar de ello, articule el impacto específico con números, aunque sean aproximados. Respuestas más convincentes podrían ser: "el tiempo de carga disminuyó de 1 segundo a 500 ms", o "el proyecto recibió 4,5 estrellas en la Apple Store y generó 5 millones de dólares en ingresos".





Agregar un breve resumen al comienzo de su respuesta puede mejorar el método STAR. Describir brevemente su historia de principio a fin ayuda al entrevistador a seguirla y determinar rápidamente si necesita escuchar más, lo que podría ahorrarle varios minutos de tiempo de la entrevista.





Paso 5. Responda la pregunta específica

Es fácil malinterpretar la pregunta o derivar hacia historias irrelevantes debido a los nervios o a una mala interpretación. Esto sucede a menudo cuando los candidatos no escuchan activamente o asumen que saben lo que pregunta el entrevistador sin buscar una aclaración. Proporcionar una respuesta precisa y relevante es fundamental para demostrar que comprende los requisitos del puesto y tiene las habilidades necesarias. Para preguntas complejas de varias partes, escribirlas es una buena idea. De esa manera puedes asegurarte de responder todas las partes de la pregunta, no solo lo que recuerdas.





Si el entrevistador pregunta sobre contribuciones fuera de su área de responsabilidad, no describa cómo refactorizó un fragmento de código que pertenece a su equipo o resolvió un error introducido por un colega. Éstas son sus responsabilidades principales. Si el entrevistador pregunta sobre un conflicto, no describa un breve desacuerdo en el que aceptó cualquiera de los puntos de vista después de cinco minutos. El conflicto implica períodos prolongados de desacuerdo, como por ejemplo varias semanas. ¿Tiene una pregunta de varias partes sobre una situación difícil con un cliente que afectó significativamente al negocio? No se limite a describir por qué esta situación fue difícil y cómo se resolvió. Escriba la pregunta y también explique cómo afectó al negocio.

Paso 6. Haga las preguntas correctas

Al final de las entrevistas, tiene entre 5 y 10 minutos para sus preguntas. No caiga en la trampa de pensar que la entrevista ha terminado; no es así. Durante la entrevista todo importa, y las preguntas que hagas al final pueden influir en la decisión del entrevistador sobre si apruebas o no. Para aprovechar este tiempo a su favor, es importante comprender qué preguntas hacer y cuáles evitar.





Evite preguntas de RR.HH. sobre remuneración, trabajo desde casa, etc. Evite preguntas personales sobre el país de origen, género, estado de ánimo, etc. Evite preguntas convencionales como "¿Qué hace esta empresa?" o "¿Cómo es la cultura aquí?" Estos muestran una falta de preparación de su parte.



Entonces, ¿qué deberías preguntar? Elija preguntas que demuestren su interés en la empresa y sugieran que sería un empleado valioso. Por ejemplo, pregunte "¿Cómo es el éxito para este puesto?", "¿Cómo se las arregla para mantenerse innovador a pesar de estar en el mercado durante décadas?", "¿Cómo es un día típico para este puesto?" y " Si tengo una idea para una característica del producto o una mejora técnica, ¿cuál es el proceso para implementarla?”.





Demuestre que ha hecho los deberes y que conoce la empresa y el puesto. Demuestre su deseo de tener éxito en este puesto y de ser un miembro del equipo que todos apreciarían. Su futuro gerente necesita ver su independencia (para no tener que microgestionarlo) y su deseo de lograr objetivos compartidos.

Paso 7. Practica

Tener historias impactantes es fundamental, pero comunicarlas de manera efectiva es clave para resonar entre los entrevistadores. Es posible que olvides una historia o tengas dificultades para detallarla debido a la ansiedad. Las entrevistas pueden ser estresantes y, a veces , permanecer en su trabajo actual es la solución óptima, ya que muchos problemas a menudo pueden resolverse. Afortunadamente, practicar entrevistas conductuales, también conocidas como entrevistas simuladas, puede reducir significativamente el estrés durante las entrevistas reales y prepararlo mejor para describir sus experiencias de manera estructurada y clara.





Muchas plataformas en línea ofrecen entrevistas simuladas de forma remunerada. Allí, incluso puede elegir entrevistadores de una empresa específica que puedan brindar comentarios valiosos. Esto puede resultar un poco caro, por lo que, como alternativa, puedes pedirles a tus amigos que realicen dicha entrevista.





Recomiendo tener al menos tres entrevistas simuladas antes de las reales.





Paso 8. Impresiona y conecta

Las entrevistas conductuales son subjetivas por naturaleza. La misma historia puede ser evaluada de manera diferente por diferentes entrevistadores o incluso por el mismo entrevistador en diferentes circunstancias. ¿Qué puedes hacer al respecto? Conéctese con su entrevistador. Trate la entrevista como un diálogo y escuche atentamente cualquier pista del entrevistador. Pregunte si su ejemplo encaja bien, si les gustaría obtener más detalles sobre las cifras o el impacto, etc.





Demuestre compromiso y pasión en sus respuestas. Me gustaría ver que estás interesado en trabajar conmigo. Después de todo, este paso consiste en dar una impresión positiva a los entrevistadores.

Pensamientos finales

La entrevista es una habilidad separada. Puedes ser excelente en tu trabajo diario pero tener dificultades con las entrevistas y viceversa. Es una gran inversión para desarrollar sus habilidades para entrevistas y cada entrevista es una oportunidad de aprendizaje. Reflexione sobre los comentarios que recibe y perfeccione continuamente su enfoque para convertirse en un candidato más convincente en futuras entrevistas.