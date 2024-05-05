Davranışsal Röportaj: Uyum Sağlama Rehberi

Davranışsal röportajlar teknoloji endüstrisindeki en belirsiz röportaj türüdür. Pek çok kişinin bu görüşmelere hazırlanmanın önemini küçümsediğini, ancak hazırlıklarının zayıf olması nedeniyle bir teklif alamadıklarını gördüm. Neyse ki, davranışsal röportajları gerçekleştirmek aylarca süren bir hazırlık gerektirmez. Bu rehberde bu tür görüşmelerde başarının temel adımlarını anlatacağım.





Amazon'da yazılım geliştirme yöneticisiyim. Bu yazı düşüncelerimin bir yansımasıdır ve Amazon veya yan kuruluşları ile hiçbir ilgisi yoktur.

Davranışsal Röportajlar Neden Var?

Şirketler, önceki deneyimlerinize dayanarak başarılı bir işe alım yapıp yapamayacağınızı değerlendirmek için davranışsal görüşmelerden yararlanır. Bu nedenle en popüler soru türleri “ Bana bir zamandan bahset…” gibi örnek tabanlıdır. Şirketler aşağıdakileri test eder:

siz bir “kültür uyumu” sunuz, Önceki kapsamınız ve etkiniz başvurduğunuz pozisyon için yeterlidir.



Her şirket davranışsal görüşmelere eşit önem vermiyor. İlkelerini veya değerlerini okumadıysanız Netflix veya Amazon'dan teklif almayı unutabilirsiniz. Bu arada, Google veya Microsoft gibi şirketler bu hususa daha az önem verebilir ve kırmızı bayraklar göstermekten kaçınırsanız başarılı olabilirsiniz. Belirli bir şirkette davranışsal kısmın ne kadar önemli olduğunu anlamak için araştırmanızı yapın.





Adım 1. Örnekleri Hazırlayın

Bir röportaj sırasında iyi bir hikaye ortaya çıkarmak inanılmaz derecede zor olabilir, bu nedenle her bir davranışsal röportaj sorusu grubu için en az iki örnek hazırlamanızı tavsiye ederim. Kovalar nelerdir? Beğendiğim bir sınıflandırma şunları içeriyor:

Teknik Sorun Çözme – belirli teknik beceri veya bilgiyi içeren zorluklar. Profesyonel Gelişim — yeni beceriler öğrenmek, mentorluk yapmak, geri bildirim almak, başarısızlıkları yönetmek veya büyümeyi başarmak. Etki ve Sonuçlar — işi veya proje sonuçlarını etkileyen sonuçlar sağladığınız durumlar. İletişim ve Ekip Dinamikleri — çatışmaları, paydaşları, müzakereleri yönetmek veya kişileri yönetmek. Uyarlanabilirlik ve Yenilik — belirsizliği ele almak, değişime uyum sağlamak veya yenilikçi çözümler sunmak.





Başvurduğunuz şirketin tipik soru gruplarını araştırın. Tüm sorulara hazırlanamazsınız, ancak iyi bir hikaye seti ile bunları röportaj sırasında uyarlamak oldukça kolay hale gelir. Güçlü hikayeler hazırlamak için yeterli örneğiniz yok mu? Bazıları bunları telafi etmeyi önerebilir. İşe yarıyor ama birçok nedenden dolayı bu yaklaşımı sevmiyorum. Bu etik değildir ve gerçek hikayeler üzerine inşa etmekten daha fazla çaba gerektirir. Daha iyi bir strateji mevcut hikayelerinizi biraz artırmak olacaktır. Bu şekilde yanıtlarınıza daha fazla güvenebilir, takip eden soruları daha etkili bir şekilde yanıtlayabilir ve hazırlıklara daha az zaman harcayabilirsiniz.





Mülakat sırasında iyi bir hikayeniz yoksa soruyu atlamayı düşünün. Uygunsuz bir örnek vermekten çok daha iyidir. Art arda beş soruyu atlamak iyi değildir, ancak bir veya iki soruyu atlamanın da zararı olmaz, özellikle de bunlar ana akım sorular değilse.

Adım 2. Seviyenize Uygun Örnekleri Kullanın

Bir stajyerle sınıf isimlendirmesi konusunda yaşanan bir anlaşmazlığı anlatan bir hikaye anlatmak, alt seviyedeki bir mühendis için kabul edilebilir olabilir, ancak son sınıf öğrencisi için kabul edilemez. Hikayeleriniz kıdem seviyenizi yansıtmalıdır. Müdür veya personel düzeyinde örnekler birden fazla kuruluşu etkilemelidir; üst düzey için - en azından ekibiniz; orta seviye için - birkaç kişi; ve bir kişiyi bile etkileyen giriş seviyesi bir pozisyon için bu kabul edilebilir. Etkinizi mümkün olduğunca genişletmeye çalışın. Etkilenen tüm kuruluşların ve ekiplerin adlarını verin ve ilgili üst düzey kişilerden bahsedin. Bunu yapmamak seviyenin düşmesine neden olabilir.





Çok sayıda kişinin katılımının evrensel bir kural olmadığını unutmayın. Akıllı bir optimizasyon uygulayarak milyonları kurtarmak ekibinizin kapsamı dahilinde olabilir, ancak bu hikaye müdür düzeyindeki bir pozisyon için yeterince güçlü olabilir.





Ulaşmayı hedeflediğiniz seviyeyi aklınızda bulundurun ve yanıtlarınızı kalibre edin.

3. Adım. "Kültür Uyumu"nu Gösterin

Her şirket, Kültür Notları , Liderlik İlkeleri veya Temel Değerler diyebilecekleri belirli bir değer veya ilkeler dizisine bağlı kalır. Esas itibarıyla bunlar, şirketlerin çalışanlarında görmek istediği tutum ve davranışlar bütünüdür. Röportajdan önce bu değerleri Google'da arayın ve cevaplarınızı bu değerlere göre şekillendirmeye çalışın.





Pek çok şirket değerlerini belgelemiyor; ancak davranışsal görüşmeler diğer tüm görüşme türleri kadar önemli olmaya devam ediyor. Apple gibi bazı tanınmış şirketler bile kurumsal kültürlerini net bir şekilde aktarma konusunda başarısız oluyor. Bu durumda aşağıdakileri tavsiye ederim:

Şirketin kurucusu veya üst düzey bir yöneticisiyle şirketin kültürünü tartışan bir YouTube röportajı bulun. Bir arkadaşınızın arkadaşı veya LinkedIn'deki biri gibi bu şirketten biriyle konuşun. Glassdoor gibi platformlarda soru ve cevapları araştırın.





Adım 4. Yanıtlarınızı Yapılandırın

Davranışsal görüşmeler için standart öneri STAR yönteminin (Durum, Görev, Eylem, Sonuç) kullanılmasıdır. Ne yazık ki, bu yönteme aşina olan adaylar bile çoğu zaman onu etkili bir şekilde uygulamada başarısız oluyor. Genellikle zorluklar sunan bölümler eylemler ve sonuçlardır.





Eylemler için kişisel katkınızı netleştirmek çok önemlidir; bunu ifade etmek için “ben”i kullanın. "Bunu optimize ettik..." veya "şuraya ilettik..." gibi ifadeler sizin spesifik rolünüzü ve katkınızı açıklamaz. Bunu optimize eden siz miydiniz yoksa ekibin bir üyesi miydi? Sorunu kişisel olarak bir ürün yöneticisine ilettiniz mi, yoksa bu sorun yöneticiniz tarafından mı ele alındı? İdeal olarak, hikayenizin yaklaşık yarısını eylemlerinizi tartışarak geçirin.





Sonuçlar için “hızlandı”, “proje teslim edildi” gibi muğlak ifadelerden kaçının. Bunun yerine, yaklaşık olsa bile belirli etkiyi sayılarla ifade edin. Daha ikna edici cevaplar şunlar olabilir: "yükleme süresi 1 saniyeden 500 ms'ye düştü" veya "proje Apple Store'da 4,5 yıldız aldı ve 5 milyon dolar gelir elde etti".





Yanıtınızın başına kısa bir özet eklemek STAR yöntemini geliştirebilir. Hikâyenizi baştan sona kısaca anlatmak, görüşmeyi yapan kişinin konuyu takip etmesine ve daha fazlasını duymaya ihtiyaç duyup duymadığına hızlı bir şekilde karar vermesine yardımcı olur ve potansiyel olarak size birkaç dakikalık görüşme süresinden tasarruf sağlar.





Adım 5. Özel Soruyu Cevaplayın

Soruyu yanlış anlamak veya sinirlenme veya yanlış yorumlama nedeniyle ilgisiz hikayelere sürüklenmek kolaydır. Bu genellikle adayların aktif olarak dinlemede başarısız olduklarında veya görüşmecinin açıklama aramadan ne sorduğunu bildiklerini varsaydıklarında meydana gelir. Doğru ve konuyla ilgili bir yanıt vermek, rolün gerekliliklerini anladığınızı ve gerekli becerilere sahip olduğunuzu göstermek açısından kritik öneme sahiptir. Karmaşık, çok parçalı sorular için bunları not etmek iyi bir fikirdir. Bu şekilde, yalnızca hatırladıklarınızı değil, sorunun tüm bölümlerini yanıtladığınızdan emin olabilirsiniz.





Görüşmeyi yapan kişi, sorumluluk alanınızın dışındaki katkılarla ilgili sorular sorarsa, ekibinize ait bir kod parçasını nasıl yeniden düzenlediğinizi veya bir meslektaşınızın neden olduğu bir hatayı nasıl çözdüğünüzü anlatmayın. Bunlar sizin temel sorumluluklarınızdır. Görüşmeyi yapan kişi bir çatışma hakkında soru sorarsa, beş dakika sonra her iki bakış açısını da kabul ettiğiniz kısa bir anlaşmazlığı anlatmayın. Çatışma, birkaç hafta gibi uzun süreli anlaşmazlıkları ifade eder. Bir müşteriyle yaşanan ve işletmeyi önemli ölçüde etkileyen zor bir durumla ilgili çok parçalı bir sorunuz mu var? Sadece bu durumun neden zor olduğunu ve nasıl çözüldüğünü anlatmayın. Soruyu yazın ve işi nasıl etkilediğini de açıklayın.

Adım 6. Doğru Soruları Sorun

Görüşme sonunda sorularınız için 5-10 dakika süreniz bulunmaktadır. Röportajın bittiğini düşünme tuzağına düşmeyin; bitmedi. Mülakat sırasında her şey önemlidir ve sonunda soracağınız sorular mülakatı yapan kişinin geçip geçmeme konusundaki kararını etkileyebilir. Bu zamanı kendi yararınıza kullanmak için hangi soruları sormanız ve hangilerinden kaçınmanız gerektiğini anlamak önemlidir.





Tazminat, evden çalışma vb. konularda İK sorularından kaçının. Menşe ülke, cinsiyet, ruh hali vb. konularda kişisel sorulardan kaçının. "Bu şirket ne yapıyor?" gibi genel sorulardan kaçının. veya “Burada kültür nasıl?” Bunlar sizin hazırlık eksikliğinizi gösteriyor.



Peki ne sormalısınız? Şirkete olan ilginizi kanıtlayan ve değerli bir çalışan olacağınızı öneren soruları seçin. Örneğin, "Bu pozisyon için başarı nasıl görünüyor?", "On yıllardır piyasada olmanıza rağmen yenilikçi kalmayı nasıl başarıyorsunuz?", "Bu pozisyon için tipik bir gün nasıl geçiyor?" ve " Bir ürün özelliği veya teknik iyileştirme hakkında bir fikrim varsa, bunu uygulama süreci nedir?".





Ödevinizi yaptığınızı ve şirket ve pozisyon hakkında bilgi sahibi olduğunuzu gösterin. Bu rolde başarılı olma ve herkesin takdir edeceği bir ekip üyesi olma arzunuzu gösterin. Gelecekteki yöneticinizin bağımsızlığınızı (böylece sizi mikro düzeyde yönetmelerine gerek kalmayacak) ve ortak hedeflere ulaşma arzunuzu görmesi gerekiyor.

Adım 7. Alıştırma

Etkili hikayelere sahip olmak kritik öneme sahiptir, ancak bunları etkili bir şekilde iletmek, görüşmecilerde yankı bulmanın anahtarıdır. Bir hikayeyi unutabilir veya kaygı nedeniyle onu detaylandırmakta zorlanabilirsiniz. Mülakat stresli olabilir ve bazen mevcut işinizde kalmak en iyi çözümdür çünkü çoğu sorun çoğu zaman çözülebilir. Neyse ki, sahte röportajlar olarak da bilinen davranışsal röportajları uygulamak, gerçek röportajlar sırasındaki stresi önemli ölçüde azaltabilir ve deneyimlerinizi yapılandırılmış ve net bir şekilde tanımlamaya daha iyi hazırlayabilir.





Birçok çevrimiçi platform ücretli olarak sahte röportajlar sunuyor. Burada, belirli bir şirketten değerli geri bildirimler sağlayabilecek görüşmecileri bile seçebilirsiniz. Bu biraz pahalı olabilir, alternatif olarak arkadaşlarınızdan böyle bir röportaj yapmalarını isteyebilirsiniz.





Gerçek röportajlardan önce en az üç sahte röportaj yapmanızı öneririm.





Adım 8. Etkileyin ve Bağlanın

Davranışsal görüşmeler doğası gereği özneldir. Aynı hikaye farklı görüşmeciler tarafından, hatta aynı görüşmeci tarafından farklı koşullar altında farklı şekilde değerlendirilebilir. Bununla ilgili ne yapabilirsin? Görüşmecinizle bağlantı kurun. Röportajı bir diyalog olarak ele alın ve görüşmeyi yapan kişiden gelecek ipuçlarını dikkatle dinleyin. Örneğinizin uyup uymadığını, sayılar veya etki vb. hakkında daha fazla ayrıntı isteyip istemediklerini sorun.





Cevaplarınızda bağlılığınızı ve tutkunuzu gösterin. Benimle çalışmakla ilgilendiğinizi görmek isterim. Sonuçta bu adım görüşmecileriniz üzerinde olumlu bir izlenim bırakmakla ilgilidir.

Son düşünceler

Röportaj yapmak ayrı bir beceridir. Günlük işlerinizde harika olabilirsiniz ancak röportaj yapmakta zorlanabilirsiniz veya bunun tersi de geçerlidir. Mülakat becerilerinizi geliştirmek harika bir yatırımdır ve her mülakat bir öğrenme fırsatıdır. Aldığınız geri bildirimler üzerinde düşünün ve gelecekteki görüşmelerde daha ilgi çekici bir aday olmak için yaklaşımınızı sürekli olarak geliştirin.