太長; 讀書

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随着 AMD 锐龙 7000 系列的推出，PC 游戏玩家将不得不在红队或蓝队之间进行选择； The Zuck 宣布暂停在 Meta 的招聘，随后在拉斯维加斯私下观看 UFC；谷歌向 Stadia 说再见； Upwork 想出了一个游戏系统的方法； AirBnB 在佛罗里达州拒绝退款。