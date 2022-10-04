仿佛 还不够糟糕，现在 PC 游戏玩家不得不陷入同样的困境：选择红队还是蓝队。是的，ICYMI， 上周终于发布了 Ryzen 7000 系列芯片，以赢得性能书呆子的支持，促使至少一个铁杆 粉丝编辑在 HackerNoon 换边（你知道你是谁！）。 控制台大战 AMD 英特尔 在性能方面，AMD 的 Ryzen 7000 系列的评论已经 但正如 指出的那样，这是 .虽然英特尔的第 12 代处理器被认为具有 与 AMD 的 Ryzen 5000 系列相比，AMD 全新的 7000 系列芯片正在击败竞争对手（不计算游戏性能，因为那是……嗯）。尽管如此，英特尔仍有望 很快就会有关于其第 13 代 Raptor Lake 处理器的更多详细信息，以及它们是否真的如此 正如公司所说，英特尔与 AMD 的竞争将迎来一个新时代。 基本上是积极的 The Verge 只是开始 表现更好 宣布 一样好 由于发生了如此多的事情，英特尔排名第 72 位。 AMD 尚未公布排名，但我们会及时通知您。 也就是说， 继续保持在科技公司排行榜的首位……我们甚至不记得有多少周了。 Facebook 的联合创始人和未来的元界之神（哈哈？）马克扎克伯格上周告诉员工，Facebook 的母公司 Meta Platforms 将停止招聘和 一些人，加入喜欢的人 鉴于当前的宏观经济状况，他们也在采取类似的行动。 Facebook 松手 其他科技巨头 值得注意的是，这将是 Meta 第一次裁员。当然，扎克对前面的艰难决定感到有些懊悔？正确的？正确的！？ 绝对不。裁员消息传出几天后，有人发现扎克伯格和他的随行人员在拉斯维加斯 UFC Apex 上的 UFC Fight Night 211 卡🥊。显然不愿意与世界其他人擦肩而过，据说扎克伯格收到了 不允许媒体参加的比赛（他的妻子 ， 尽管）。 参加 私人观看 什么都没有 只是表明扎克伯格与这个星球上的普通人是多么不相关。 滑动🎮 谷歌在 Stadia 上向左 在注意到云游戏服务没有获得它希望的牵引力之后，上周在 Stadia 上。到目前为止，模式已经很清楚了：从经济角度来看，事情看起来不太好，因此公司正在尽其所能卸载那些不是其底线核心的业务和服务。 谷歌 拉了开关 根据 的说法，游戏开发人员和 Stadia 员工都是 由 .然而，快速浏览 表明该公司因过时、与其他 Google 产品集成或缺乏兴趣而停止服务而臭名昭著。正如 所说：“谷歌的业绩记录和 Stadia 自己的过去，让人质疑它是否曾经正确地致力于这项雄心勃勃的努力。” Kotaku 目瞪口呆 公告 谷歌墓地 Kotaku 那好吧。谷歌本周排名第五。 💲 Upwork 和 $1 的故事 受欢迎的自由职业者网站 引起了一位 HackerNoon 贡献者的愤怒，他 上周该公司的 1 美元“转换费”。从本质上讲，该公司默默地更新了其服务条款，如果自由职业者想要在 Upwork 平台之外与雇主建立关系，则要求用户支付 1 美元的象征性费用。 向上工作 曝光 路过的作家 假设 Upwork 这样做是为了准确找出 正在离开公司的平台，这样他们就可以阻止其他用户这样做。这就是杀人的意思吗 ? Upwork没有说。 HackerNoon 的幽灵 谁 旧的工作方式 ⛅ 留在佛罗里达？忘记退款 在飓风伊恩之后在佛罗里达州流离失所的客人上周猛然醒来，依靠 如果他们使用 . 慷慨 民宿 AirBnB 的排名第三位的趋势兴趣增加了 7,100%，该公司拒绝退还短期租金，因为其取消政策明确排除了佛罗里达州的风暴季节。哎呀！ 这是一个包装！感谢您阅读 Tech Company Brief Issue #18！如果您想了解哪些科技公司在公众意识中的起起落落，请随意往下看 .下周见。 这里 和平！ ☮️