Équipe Rouge contre Équipe Bleue

Avec le lancement de la série Ryzen 7000 d'AMD, les joueurs sur PC auront le choix entre l'équipe rouge ou l'équipe bleue ; Le Zuck a annoncé une pause d'embauche chez Meta et l'a suivie d'une projection privée de l'UFC à Las Vegas; Google dit au revoir à Stadia ; Upwork trouve un moyen de déjouer le système; et AirBnB refuse les remboursements en Floride.

Comme si le guerres de consoles n'étaient pas assez mauvais, maintenant les joueurs sur PC doivent se retrouver dans le même dilemme : opter pour l'équipe rouge ou l'équipe bleue. Oui, ICYMI, DMLA a finalement sorti les puces de la série Ryzen 7000 la semaine dernière dans le but de reconquérir les nerds de la performance à ses côtés, incitant au moins un hardcore Intel éditeur fanboy ici à HackerNoon pour changer de camp (vous savez qui vous êtes !).





En termes de performances, les critiques de la série Ryzen 7000 d'AMD ont été largement positif mais comme le souligne The Verge , c'est que le début . Alors que les processeurs Intel de 12e génération sont censés avoir mieux performé que la série Ryzen 5000 d'AMD, les nouvelles puces de la série 7000 d'AMD battent la concurrence (sans compter les performances de jeu, puisque cela a été... meh). Pourtant, Intel devrait annoncer plus de détails sur ses processeurs Raptor Lake de 13e génération bientôt, et s'ils sont vraiment aussi bien comme le dit la société, la rivalité entre Intel et AMD inaugurera une nouvelle ère.





Avec tant de choses qui se passent, Intel s'est classé au 72e rang. AMD n'a pas encore établi de classement, mais nous vous tiendrons au courant quand ce sera le cas.





Cela dit, Facebook continue de rester au sommet du classement des entreprises technologiques pendant… nous ne nous souvenons même plus de combien de semaines. Le co-fondateur de Facebook et futur dieu du métaverse (lol?) Mark Zuckerberg a déclaré aux employés la semaine dernière que les méta-plateformes parentes de Facebook freineraient l'embauche et allons y de certaines personnes, rejoignant les goûts de autres géants de la technologie qui prennent également des mesures similaires à la lumière des conditions macroéconomiques actuelles.





Ce serait notamment la première fois que Meta réduirait ses effectifs. Zuck éprouve sûrement un peu de remords pour la décision difficile à prendre ? Droit? Droit!?





Absolument pas. Quelques jours seulement après que l'histoire des licenciements a éclaté, Zuckerberg a été repéré à Las Vegas avec son entourage pour assister à Carte UFC Fight Night 211 à l'UFC Apex 🥊. Clairement peu disposé à côtoyer le reste du monde, Zuckerberg aurait reçu un vernissage privé des matchs sans médias autorisés (sa femme n'en avait pas , pourtant).





Cela montre à quel point Zuckerberg est sans rapport avec la personne moyenne sur la planète.





Google balaye vers la gauche sur Stadia 🎮

Google tiré l'interrupteur sur Stadia la semaine dernière après avoir noté que le service de jeu en nuage n'avait pas gagné la traction qu'il espérait. À l'heure actuelle, le schéma est assez clair : les choses ne se présentent tout simplement pas très bien d'un point de vue économique, alors les entreprises font ce qu'elles peuvent pour se débarrasser des activités et des services qui ne sont tout simplement pas essentiels à leurs résultats.





Selon Kotaku , les développeurs de jeux et les employés de Stadia étaient pris au dépourvu par le annonce . Cependant, un rapide coup d'œil sur Cimetière de Google montre que l'entreprise est connue pour interrompre ses services en raison de l'obsolescence, de l'intégration dans d'autres produits Google ou d'un manque d'intérêt. Comme le note Kotaku : "Les antécédents de Google et le propre passé de Stadia remettent en question s'il s'est jamais correctement engagé dans cette entreprise ambitieuse."





Tant pis. Google était en tendance #5 cette semaine.





Upwork et le conte du 1 $ 💲

Site indépendant populaire Upwork attiré la colère d'un contributeur HackerNoon qui a couru un exposé la semaine dernière sur les « frais de conversion » de 1 $ de la société. Essentiellement, la société a silencieusement mis à jour ses conditions de service, obligeant les utilisateurs à payer des frais symboliques de 1 $ si un pigiste souhaite faire sortir sa relation avec un employeur de la plate-forme Upwork.





Un écrivain qui passe Fantôme de HackerNoon postule que Upwork fait cela pour savoir exactement qui quitte la plate-forme de l'entreprise afin qu'ils puissent empêcher les autres utilisateurs de le faire. C'est ça tuer les anciennes méthodes de travail ? Upwork n'a pas dit.





Vous séjournez en Floride ? Oubliez les remboursements ⛅

Les invités déplacés en Floride à la suite de l'ouragan Ian se sont réveillés brutalement la semaine dernière, en s'appuyant sur le générosité de leurs hôtes pour les remboursements s'ils avaient réservé des hébergements en utilisant AirBnB .





AirBnB, qui a vu une énorme augmentation de 7 100% de l'intérêt tendanciel à atterrir au troisième rang, a refusé les remboursements sur les locations à court terme parce que sa politique d'annulation exclut spécifiquement la saison des tempêtes en Floride. Aïe !

Et c'est un enveloppement! Merci d'avoir lu Tech Company Brief Numéro 18 ! Si vous souhaitez voir quelles entreprises technologiques montent et descendent dans la conscience publique, n'hésitez pas à descendre ici . A la semaine prochaine.





PAIX! ☮️